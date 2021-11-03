Ні за місцем роботи, ні за місцем проживання Любченка жодних обшуків не проводиться, - керівниця служби Мінекономіки Політіко

Наразі правоохоронні органи не проводять жодних слідчих дій ні за місцем роботи, ні за місцем проживання міністра економіки Олексія Любченка.

Про це повідомила у коментарі Цензор.НЕТ керівниця Патронатної служби міністра економіки у Міністерстві економіки України Анастасія Політіко.

"Ні за місцем роботи Олексія Миколайовича (Любченка. - Ред.) у Міністерстві економіки, ні за місцем його проживання жодних слідчих дій не відбувається. Державна податкова служба розмістила інформацію про слідчі дії, що проводяться там. Вони роз'яснили природу слідчих дій, вони не мають стосунку до Олексія Миколайовича", - зазначила вона.

Цю інформацію Політіко підтвердила також на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

"ЗМІ почали розповсюджувати інформацію, що нібито Національне антикорупційне бюро та СБУ проводять обшуки у першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка. Хочу повідомити, що за місцем роботи у Міністерстві економіки України, а також за місцем проживання першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка сьогодні слідчі дії не відбувалися", - написала вона.

За її словами, слідчі дії, які відбуваються сьогодні у Державній податковій службі України, проводяться за обставинами, виявленими та переданими до правоохоронних органів самої ДПС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що НАБУ та СБУ проводять обшуки у міністра економіки Любченка.

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