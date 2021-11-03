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Разумков має для себе визначитися - з "розумними" він чи з "красивими", - "слуга народу" Гетманцев про ситуацію з ексспікером ВР

Разумков має для себе визначитися - з

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков має визначитися – він у фракції "Слуга народу" чи ні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі на телеканалі "Україна 24" нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Дмитро Разумков повинен для себе визначитися - з "розумними" він чи з "красивими". Він у фракції "Слуга народу" - як він каже - чи ні... Якщо він вважає, що він у фракції, то таким чином він 2 роки порушував регламент і це ніби суперечить тому іміджу, який він старанно намагається сконструювати навколо власної персони. Якщо він не у фракції - тоді дійсно за законом має право партія ухвалити рішення і позбавити його мандата. Писати листи Арахамії (глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. - Ред.) про те, щоб він його визначив до якогось комітету... і одночасно виступати категорично проти ухвалення рішень тих чи інших фракцій... Мені здається, що це як мінімум непослідовна позиція", - сказав Гетманцев.

"Вся ця історія зі зняттям його з посади голови Верховної Ради - це ж наслідки його, для нас абсолютно незрозумілої, "принципової" позиції щодо законопроєкту про деолігархізацію, який ми приймали, зокрема, і щодо податкового закону. Ми розуміємо всі, що він хоче сконструювати собі якесь політичне майбутнє... Якщо людина хоче бути членом фракції, вона має пояснити, а в якій фракції вона була ці 2 роки?

Якщо говорити загалом, схарактеризувати всю цю ситуацію, то мені здається, що, бувши другою особою в державі, він мав такі можливості робити реформи й країну кращими, які ніхто, може, крім президента, у цій країні не має. І не було жодної реформи, яку він хотів би провести і йому не дали б її зробити. Власний політичний проєкт – це добре. Бажаємо йому в цьому удачі. Але щоб що?" - заявив він.

Також читайте: Разумков розповів про подальші плани у політиці: Буде партія... Мені близький розумний консерватизм

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Своєю чергою віцеспікер Ради та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що рішення про позбавлення ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата ухвалюватиметься на з'їзді партії.

Автор: 

ВР (15073) Разумков Дмитро (1528) Гетманцев Данило (917) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
+23
Только зекрысы ни под одну категорию не подходят -тупое гнусавое коротконогое ворье
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03.11.2021 13:39 Відповісти
+19
Она?
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03.11.2021 13:41 Відповісти
+18
А до кого себе відносить ця ахметівська шльондра гетьманцев?
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03.11.2021 13:39 Відповісти
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Я даже догадываюсь кто красивый...
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03.11.2021 13:36 Відповісти
Она?
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03.11.2021 13:41 Відповісти
Красівих він послав. 😊Проблема в тому, що у ним він не потрібен. Лише як ситуативний союзник.
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03.11.2021 13:37 Відповісти
Разумков разберется без хетьманцевых........
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03.11.2021 13:38 Відповісти
Розумков розберецця НАХ! Нам ще косоворотька-2 не вистачало!
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03.11.2021 14:00 Відповісти
ну уж без тебя так точно.
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03.11.2021 14:12 Відповісти
Только зекрысы ни под одну категорию не подходят -тупое гнусавое коротконогое ворье
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03.11.2021 13:39 Відповісти
А до кого себе відносить ця ахметівська шльондра гетьманцев?
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03.11.2021 13:39 Відповісти
Красівоє.
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03.11.2021 13:40 Відповісти
Нє, цей гетьманцев нє просто нєкрасівий! Воно є огидне зелене гімно! Далеко не втечеш, ворог України!
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03.11.2021 13:57 Відповісти
Он таки разберётся, но сбежав с тонущего корабля "ЗЕленский и Слуга народа", эта регионально-ломбардная крыса обойдётся без советов тупых уродов из "Слуг народа".
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03.11.2021 13:40 Відповісти
все це гра і він гравець влади під прикриттям
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03.11.2021 13:41 Відповісти
так еврейское лобби в Раде "фрикция проституток воров идиотов педофилов и просто кретинов инцестных"..... еще себя считают вумными..на да после амебы возможно...
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03.11.2021 13:40 Відповісти
А це нічого, що Разумков був першим номером "слуг наріда" на виборах до Ради? І якщо його женуть як скажену собаку, значить щось не те з самою партією та фракцією.
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03.11.2021 13:41 Відповісти
там все проще походу) Дима поначалу примкнул к денежному проэкту олигархата под названием "Голобородько", сделал максимум, поработал на славу и задумался над тем, что эти идиоты в целом ему и не нужны, он сам может быть лидером своей же партии если договориться о покровительстве с кем нить из наших "крупных бизнесменов")
через 2 года квартал раздуплился, что Дима "нелох" тоже, что явно расстроило нашего вселенских масштабов правителя и теперь они его шантажируют) или закрой рот и голосуй как скажут, зарабатывай конвертик или вон на... из парламента)
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03.11.2021 13:56 Відповісти
Я б не сказав, що Разумков полишив красівих - там для Ломброзо не початий край роботи.))
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03.11.2021 13:41 Відповісти
К сожалению в СН нет ни умных ни красивых.
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03.11.2021 13:41 Відповісти
Та кого там тільки немає, окрім вказаних вами! Було, було, але такої "еліти" ще не збиралося в стінах парламенту.
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03.11.2021 14:11 Відповісти
Ну как нет, есть Третьякова и Богуцкая🙂. »Умные», а красивые аж страшно.
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03.11.2021 14:55 Відповісти
Забув ще про Мері Попинс та Маряну-Безумну.
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03.11.2021 16:10 Відповісти
хоч в одному Гетьманцева підтримаю і погоджусь з ним: і він, і разом з ним прислуги уродів зеленого клоуна наркомана не є ні вумними, ні красивими...
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03.11.2021 13:42 Відповісти
" с умными или красивыми?" А до чого тут СН?
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03.11.2021 13:43 Відповісти
https://www.facebook.com/AndrijVerlan/videos/255982913150982 https://www.facebook.com/AndrijVerlan/videos/255982913150982

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03.11.2021 14:15 Відповісти
И ни то,и ни другое. Он со своим хозяином беней. Запасная корзинка для яиц.

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03.11.2021 13:43 Відповісти
гра в "плохой ЗЕльоний" Гетьманцев_ЗЕленський и "хороший ЗЕльоный" Разумков

дьошево !
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03.11.2021 13:43 Відповісти
Как быть с "красивыми" или "умными", если там только ТУПЫЕ и УРОДЛИВЫЕ?!
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03.11.2021 13:44 Відповісти
не думал что скажу такое, но слуга Гетьманцев в этом вопросе в целом прав)))) Диме пора определиться, он будет нагло врать, что тот трындец никак его не касается и лишиться мандата или будет нагло врать что никакого трындеца нет, но хором с другими слугами))))
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03.11.2021 13:50 Відповісти
Ще один красивий! Віталік...
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03.11.2021 17:24 Відповісти
А ви зберіть "сходняк" і вирішіть це питання без подібних інформаційних вкидів, хіба інших проблем в країні немає.
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03.11.2021 13:52 Відповісти
Человека надо судить по делам, а не по его артистической позе.
Он по совести активно помогал Зеленскому стать президентом? Он что, ошибся? Он что считал его Василием Голобородько, как те кто проголосовал за него? Или по-приколу?
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03.11.2021 13:54 Відповісти
Так Гетманцеву тоже надо определится: за наворованное будет сидеть его мама, его жена (на которых он переписал бабло) или он сам !
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03.11.2021 13:54 Відповісти
Він із когорти "чесних платників податків".
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03.11.2021 13:56 Відповісти
Аналогия некорректна. Зелень даже и не красивая. Определяться не с чем. Гетманцев пукнул в лужу.
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03.11.2021 13:57 Відповісти
Хм, Гетьманцев считает себя красивым, умный в Раде академик Кива 🥸
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03.11.2021 14:00 Відповісти
Протистояння Зеленский - Разумков це шоу для плебса легковірних.

Проходит раскрутка Беней нового мессии для избирателей. Предыдущий сдувается.
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03.11.2021 14:01 Відповісти
Здесь не борьба добра со злом. Разумков почти всегда в главных вопросах голосовал так как голосовала вся фракция СН.
Здесь наверняка клонирование подконтрольных Бене партий. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
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03.11.2021 14:03 Відповісти
Поэтому меня совсем не интересует, что говорят СН о Разумкове и Разумков о СН.
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03.11.2021 14:06 Відповісти
"Дмитрий Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми".

--------

Мартышки вы все калированные, всё под себя извратили древнейшие мудрости.

"Определись, кем ты хочешь быть в жизни - умным или чистым?" - вот как звучит истина, мартышки, блин.
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03.11.2021 14:07 Відповісти
Такое впечатление, что страной управляют наперсточники.
Надо голосовать за украинцев. Если он окажется наперсточником, то плохим наперсточником и с ним проще будет разобраться и нейтрализовать.
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03.11.2021 14:17 Відповісти
если в СН только прикизденные
то куда Разумкову податься??
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03.11.2021 14:31 Відповісти
Кумиром Геть-маланцева является Таракан лукашенко
Видно геть-маланцев видиь в нем и умного и красивого
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03.11.2021 14:35 Відповісти
Где оно нашло там,умных и красивых,,?. Тупые и уродливые зебилы поголовно
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03.11.2021 14:57 Відповісти
Если б спросили кого расстрелять первого, Гетманцева или Разумкова, я б двумя руками за Гетманцева!
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03.11.2021 15:29 Відповісти
А це чмо виходить що давно зоріїнтувався і всею душею йде тільки за баблом.
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03.11.2021 16:06 Відповісти
Закон, розкритикований в "пух і прах", видається як досягнення передової думки! Ганьба! Козам зрозуміло, проти кого він спрямований для досягнення перемоги на виборах.
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03.11.2021 17:21 Відповісти
Отбросив ложную скромность, Гетьманцев сябя относит, наверняка, к умным. Сегодня слушал его ответы по поводу быстрого ездуны, "порядочного человека" Трухина. Так вот, если не пересказывать все бредни по поводу соц сетей, асказать одним словом, *******.
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03.11.2021 18:14 Відповісти
 
 