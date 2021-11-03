Разумков має для себе визначитися - з "розумними" він чи з "красивими", - "слуга народу" Гетманцев про ситуацію з ексспікером ВР

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков має визначитися – він у фракції "Слуга народу" чи ні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі на телеканалі "Україна 24" нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Дмитро Разумков повинен для себе визначитися - з "розумними" він чи з "красивими". Він у фракції "Слуга народу" - як він каже - чи ні... Якщо він вважає, що він у фракції, то таким чином він 2 роки порушував регламент і це ніби суперечить тому іміджу, який він старанно намагається сконструювати навколо власної персони. Якщо він не у фракції - тоді дійсно за законом має право партія ухвалити рішення і позбавити його мандата. Писати листи Арахамії (глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. - Ред.) про те, щоб він його визначив до якогось комітету... і одночасно виступати категорично проти ухвалення рішень тих чи інших фракцій... Мені здається, що це як мінімум непослідовна позиція", - сказав Гетманцев.

"Вся ця історія зі зняттям його з посади голови Верховної Ради - це ж наслідки його, для нас абсолютно незрозумілої, "принципової" позиції щодо законопроєкту про деолігархізацію, який ми приймали, зокрема, і щодо податкового закону. Ми розуміємо всі, що він хоче сконструювати собі якесь політичне майбутнє... Якщо людина хоче бути членом фракції, вона має пояснити, а в якій фракції вона була ці 2 роки?

Якщо говорити загалом, схарактеризувати всю цю ситуацію, то мені здається, що, бувши другою особою в державі, він мав такі можливості робити реформи й країну кращими, які ніхто, може, крім президента, у цій країні не має. І не було жодної реформи, яку він хотів би провести і йому не дали б її зробити. Власний політичний проєкт – це добре. Бажаємо йому в цьому удачі. Але щоб що?" - заявив він.

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Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Своєю чергою віцеспікер Ради та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що рішення про позбавлення ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата ухвалюватиметься на з'їзді партії.