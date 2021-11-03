Після дискредитації Любченка та його команди Єрмак і Татаров отримають повний контроль над фіскальним блоком, - Бутусов про обшуки у Держподатковій службі

СБУ і НАБУ проводять обшуки у кабінеті голови податкової служби Євгена Олейнікова. Баканов ударив по Любченку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Служба безпеки України спільно з НАБУ проводять обшуки в кабінеті голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова. Також проведено обшук у кабінеті голови податкової служби, який давно порожній, який не був зайнятий після того як пішов Олексія Любченка на посаду віцепрем'єра. На цьому порожньому кабінеті залишилася висіти табличка з ім'ям Любченка", - розповів він.

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"На нинішній посаді Любченка в Кабміні слідчі дії не проводяться", - наголосив журналіст.

Також проведено обшуки в офісі колишнього високопоставленого співробітника податкової служби Олександра Крамаренка, відомого як Сан Санич. Зараз Крамаренко не на держслужбі, він приватна особа. За припущенням слідства, він був нібито пов'язаний із чинним керівництвом податкової в одній схемі. Але підозру йому не пред'явлено, обшук пов'язаний із бажанням зібрати доказову базу", - додав Бутусов.

"Операція СБУ і НАБУ, очевидно, не випадково пов'язана із заявою про відставку, подану віцепрем'єром Олексієм Любченком. Олейніков - це його людина, і Кабмін відмовився укладати з ним контракт на посаду голови податкової. Офіс Президента, а саме Андрій Єрмак і Олег Татаров, які контролюють Державну фіскальну службу, були головними опонентами Любченка, і зараз їм важливо вибити Любченка з осіб, які мають прямий доступ до президента Зеленського, і після дискредитації Любченка та його команди Єрмак і Татаров отримають повний контроль над фіскальним блоком. Очевидно, цю інтригу підтримали також Сергій Шефір та Іван Баканов, які також мають свої інтереси у ДФС, а зміни на митниці та в податковій, очевидно, пов'язані з черговим переділом влади в найближчому оточенні Зеленського, з якого Любченка, з огляду на цю операцію, буде тепер вибито", - пояснив журналіст.

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"Чи вдалося знайти докази, які викривають злочинні схеми за участю Олейнікова і Любченка, ми дізнаємося з пресрелізів, які будуть найближчим часом. Поки пред'являти комусь підозри не збираються, слідчі розбиратимуться з вилученими паперами і телефонами", - резюмував Бутусов.

Раніше Рада відправила у відставку першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Любченка.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що сьогодні правоохоронці проводять обшуки у міністра економіки України Олексія Любченка та виконувача обов'язків голови Державної служби Євгена Олейнікова. Проте пізніше з'ясувалося, що НАБУ та СБУ прийшли до офісу Держподаткової служби: У Любченка обшуки не проводяться. У Мінекономіки також заявили: "Ні за місцем роботи, ні за місцем проживання Любченка жодних обшуків не проводиться".