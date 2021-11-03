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Новини
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Після дискредитації Любченка та його команди Єрмак і Татаров отримають повний контроль над фіскальним блоком, - Бутусов про обшуки у Держподатковій службі

Після дискредитації Любченка та його команди Єрмак і Татаров отримають повний контроль над фіскальним блоком, - Бутусов про обшуки у Держподатковій службі

СБУ і НАБУ проводять обшуки у кабінеті голови податкової служби Євгена Олейнікова. Баканов ударив по Любченку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Служба безпеки України спільно з НАБУ проводять обшуки в кабінеті голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова. Також проведено обшук у кабінеті голови податкової служби, який давно порожній, який не був зайнятий після того як пішов Олексія Любченка на посаду віцепрем'єра. На цьому порожньому кабінеті залишилася висіти табличка з ім'ям Любченка", - розповів він.

Також дивіться: НАБУ і СБУ прийшли до офісу Держподаткової служби: У Любченка обшуки не проводяться. ФОТО (оновлено)

"На нинішній посаді Любченка в Кабміні слідчі дії не проводяться", - наголосив журналіст.

Також проведено обшуки в офісі колишнього високопоставленого співробітника податкової служби Олександра Крамаренка, відомого як Сан Санич. Зараз Крамаренко не на держслужбі, він приватна особа. За припущенням слідства, він був нібито пов'язаний із чинним керівництвом податкової в одній схемі. Але підозру йому не пред'явлено, обшук пов'язаний із бажанням зібрати доказову базу", - додав Бутусов.

"Операція СБУ і НАБУ, очевидно, не випадково пов'язана із заявою про відставку, подану віцепрем'єром Олексієм Любченком. Олейніков - це його людина, і Кабмін відмовився укладати з ним контракт на посаду голови податкової. Офіс Президента, а саме Андрій Єрмак і Олег Татаров, які контролюють Державну фіскальну службу, були головними опонентами Любченка, і зараз їм важливо вибити Любченка з осіб, які мають прямий доступ до президента Зеленського, і після дискредитації Любченка та його команди Єрмак і Татаров отримають повний контроль над фіскальним блоком. Очевидно, цю інтригу підтримали також Сергій Шефір та Іван Баканов, які також мають свої інтереси у ДФС, а зміни на митниці та в податковій, очевидно, пов'язані з черговим переділом влади в найближчому оточенні Зеленського, з якого Любченка, з огляду на цю операцію, буде тепер вибито", - пояснив журналіст.

Також дивіться: ВР відправила у відставку міністра економіки Любченка. ВIДЕО

"Чи вдалося знайти докази, які викривають злочинні схеми за участю Олейнікова і Любченка, ми дізнаємося з пресрелізів, які будуть найближчим часом. Поки пред'являти комусь підозри не збираються, слідчі розбиратимуться з вилученими паперами і телефонами", - резюмував Бутусов.

Раніше Рада відправила у відставку першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Любченка.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що сьогодні правоохоронці проводять обшуки у міністра економіки України Олексія Любченка та виконувача обов'язків голови Державної служби Євгена Олейнікова. Проте пізніше з'ясувалося, що НАБУ та СБУ прийшли до офісу Держподаткової служби: У Любченка обшуки не проводяться. У Мінекономіки також заявили: "Ні за місцем роботи, ні за місцем проживання Любченка жодних обшуків не проводиться".

Автор: 

НАБУ (5114) Зеленський Володимир (24558) податкова (711) обшук (1986) СБУ (13052) Крамаренко (6) Державна податкова служба (467) Бутусов Юрій (3622) ДФС (4048) Баканов Іван (330) Шефір Сергій (128) Єрмак Андрій (1389) Офіс Президента (2034) Татаров Олег (429) Любченко Олексій (114) Олейніков Євген (10)


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Топ коментарі
+9
Сраный продюсер тупых сериальчиков вместе с такими же подонками всю страну колотит. Да что это за 3,14 здец?!
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03.11.2021 14:45 Відповісти
+5
пока народ развлекают обысками, ПВО Вейшнории сообщает об уничтожении кацапского ан-12..
2 трупа подтверждены, еще 6 ждут подтверждения..
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03.11.2021 14:35 Відповісти
+5
Это не самый важный вопрос: татаров, дерьмак или еще кто - совершенно неважно. Самый важный вопрос - что с этим делать. Вы дали шанс этому случится и дерьмо случилось . Ответьте теперь, что с этим дерьмом делать.
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03.11.2021 14:47 Відповісти
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пока народ развлекают обысками, ПВО Вейшнории сообщает об уничтожении кацапского ан-12..
2 трупа подтверждены, еще 6 ждут подтверждения..
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03.11.2021 14:35 Відповісти
Вейшнорийские революционеры борются против Захватчиков и императора ***** I и Коменданте Лукашеско)
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03.11.2021 14:59 Відповісти
Хреново это. Ермак реально подминает под себя все и узурпирует власть в стране. (кому двери в авто открывают? Не зеленскому, а дЕрьмаку).
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03.11.2021 14:37 Відповісти
Перетусовки министров хватит на месяц не больше, а писец в экономике только растет, что-то мне подсказывает, что в декабре и Премьера поменяют.
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03.11.2021 14:38 Відповісти
а що вам заважає його сьогодні поміняти? У вас же монобільшість!
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03.11.2021 15:04 Відповісти
После окончания каденции ЗЕ! Украины не будет. Будет рашковская губерния "Малоросия". И князёк ЗЕ!. Или князёк Дермак
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03.11.2021 14:44 Відповісти
Нет так не будет - Слишком большая часть экономики в тени и это не только преступная...именно эта часть финансирует Волонтёров...так что не хороните Украину из-за 2 дегенератов 1 из которых на высшем посте государства...
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03.11.2021 15:01 Відповісти
Ваши слова да богу в уши. Будем надеяться
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03.11.2021 19:29 Відповісти
Сраный продюсер тупых сериальчиков вместе с такими же подонками всю страну колотит. Да что это за 3,14 здец?!
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03.11.2021 14:45 Відповісти
Это не самый важный вопрос: татаров, дерьмак или еще кто - совершенно неважно. Самый важный вопрос - что с этим делать. Вы дали шанс этому случится и дерьмо случилось . Ответьте теперь, что с этим дерьмом делать.
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03.11.2021 14:47 Відповісти
а кому еще отдавать контроль над сотнями миллиардов как не подозреваемому в крупных махинациях. зелень вообще оторвался от реальности. ему наверное сказали что он бессмертен или вечен. иначе это умом не понять
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03.11.2021 14:47 Відповісти
Слабо заносили...
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03.11.2021 14:48 Відповісти
Ничто не вечно под Луной.Легко попасть и еще легче получить взад.Скоро и Рада получит копытняка.
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03.11.2021 14:59 Відповісти
что б они не делали рано или поздно прийдет ответить .
отвечать прийдется не за этот спектакль ,а за общую картину в стране ..Самое главное что они -Тартаров и Ермак выйдут сухими из воды ,а вот Зеленскому все вопросы пр йдется задать :
- почему такие низкие зарплаты и пенсии ?
- почему газ 12 грн куб ?
и так далее
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03.11.2021 15:21 Відповісти
ого, класс
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03.11.2021 15:58 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUS49iicTbyVI-ZW4_pa3Ko_7yy3-gWjHOniSnaPi0H5HnsvQ8y423uKuqR7KPv3u7CZ3sUvrFhbpAgUitg1bkiZjmZ_8RLdH640l21TDQtAJmMcXQOAmlc4CvnDBLdZUY&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUS49iicTbyVI-ZW4_pa3Ko_7yy3-gWjHOniSnaPi0H5HnsvQ8y423uKuqR7KPv3u7CZ3sUvrFhbpAgUitg1bkiZjmZ_8RLdH640l21TDQtAJmMcXQOAmlc4CvnDBLdZUY&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6250669118340447?__cft__[0]=AZUS49iicTbyVI-ZW4_pa3Ko_7yy3-gWjHOniSnaPi0H5HnsvQ8y423uKuqR7KPv3u7CZ3sUvrFhbpAgUitg1bkiZjmZ_8RLdH640l21TDQtAJmMcXQOAmlc4CvnDBLdZUY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



НАБУ и СБУ проводят обыски у Любченко, который уходит с Минэкономики, а до этого был главой налоговой. И продолжал курировать налоговую в интересах Банковой.

Иными словами, несколько лет организовывал коррупционные «схем» в интересах Офиса президента. А теперь пошёл пинком под зад. Да и ещё и с уголовным делом.

Учитесь у Зеленского всех «юзать»)))))

Кстати, когда там обыски на «Большой стройке» проведут? Хотя нельзя - там же Голобородько ещё не все миллиарды вытащил)))))
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03.11.2021 16:16 Відповісти
Какие глупые риторические вопросы -Найдут в НАЛОГОВОЙ или нет? Там надо так извернуться что бы НЕ НАЙТИ.Систему же НЕ поменяли. Там ВСЕ те же что и десятки лет назад( кроме начальников,которым "заносят" и которые меняются с названиями политиканов, пришедших к власти). Если меняются только получатели на верху то как это может что то изменить?А тем более пришли те кто вообще далек и от политики и от экономики. Им нарисуй презенташку и ВСЕ. Дальше как всегда, чемоданы с "бакинской капустой" для любящих ее козлов. И старая схема от силовиков- поймал,"поцеловал",отпустил,если понравилось. Спортивная рыбалка,занять местовое, обилетить, часть рыбы оставить рыбаку,часть отобрать. Ну как всегда. Баканов и его 60 тыс. экономических "гениев" всегда готовы защищать экономическую безопасность страны( миллион обысков,три подозрения,ноль приговоров) но шоу то какое ,в масках,с оружием( против кого интересно,против бухгалтеров?). Ну як кныжка пыше!
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03.11.2021 16:48 Відповісти
Суслику осталось два года. Почему никто, кроме Порошенко, не начал президентскую компанию?!!!
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04.11.2021 03:00 Відповісти
 
 