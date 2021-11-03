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Новини Новий Кабмін
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"Слуга народу" Арахамія просив міністрів не звітувати в Раді: Хочемо цього політичного сезону проголосувати все, що у нас є

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просив міністрів, яких сьогодні відправили у відставку, не звітувати перед Верховною Радою.

Про це, Як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За словами депутата, це було необхідно для того, щоб прискорити процес проходження законопроєктів у Верховній Раді.

"Через поправки до бюджету все затягнулося. У нас дуже великий борг щодо проходження законопроєктів, тому ми зараз намагаємося прискорити всі процедури, які є в парламенті, щоб встигнути цього політичного сезону проголосувати все, що у нас є", - наголосив голова фракції "Слуги народу".

Коментуючи відставку першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка, Арахамія нагадав, що у нього та Олейнікова зараз відбуваються обшуки.

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"Але мені здається, давно назрів той час, коли потрібно перезавантажити податкову систему", - додав депутат.

Політик зізнався, що до колишнього міністра оборони Андрія Тарана він, як член профільного комітету, мав особисті претензії: "Нам шість місяців розповідає, що запрацює реєстр постачальників за новим законом про оборонні закупівлі. Шість місяців нас годують завтраками, але нічого немає" .

Автор: 

ВР (15073) Кабмін (14180) відставка (1473) Арахамія Давид (1107) Таран Андрій (267) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+12
Вот это и есть - Узурпация Власти!
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03.11.2021 14:54 Відповісти
+8
это явка с повинной !

отчитываться о провалах и развалах, воровстве и некомпетентности ?
не надо !!!!!!!!!!!!

отчитывайся, не отчитывайся - халва во рту украинского народа не появится
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03.11.2021 14:58 Відповісти
+4
Нє, ну а шо? Отчітиваться? нє нада!
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03.11.2021 14:55 Відповісти
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Вот это и есть - Узурпация Власти!
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03.11.2021 14:54 Відповісти
Нє, ну а шо? Отчітиваться? нє нада!
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03.11.2021 14:55 Відповісти
Ара-хламидия 🐒недавно заявлал ,что любченко "нормальный менеджер", а сегодня обыски 🙈
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03.11.2021 15:04 Відповісти
И чем быстрее тем спасительнее для страны.
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03.11.2021 14:57 Відповісти
это явка с повинной !

отчитываться о провалах и развалах, воровстве и некомпетентности ?
не надо !!!!!!!!!!!!

отчитывайся, не отчитывайся - халва во рту украинского народа не появится
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03.11.2021 14:58 Відповісти
"Пора встрахнуть всех!" (с)
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03.11.2021 14:58 Відповісти
недолугість монокоаліції.
І хтось ще тикав в політичні призначення, наприклад, Генпрокурора?
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03.11.2021 14:58 Відповісти
У вас есть? Совести и мозгов у вас ублюдков НЕТ!
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03.11.2021 14:59 Відповісти
"Слуг" просто НЕ ИНТЕРЕСУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ их "работы"!
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03.11.2021 14:59 Відповісти
нас тоже!

грязные делишки ЗЕ-льоных мы знаем и без отчетов
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03.11.2021 15:12 Відповісти
парам-пам-пам!
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03.11.2021 15:00 Відповісти
Якщо не відзвітували, - то посадити їх без суда і слідства, як за укриття злочину, виходячи із такої "логіки" Арахамії.
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03.11.2021 15:03 Відповісти
Що означає, не треба звітувати? Тобто провалили все ще тільки можна, через ще постраждала держава і бюджет і ніхто не винен? Як гарно чиновники звикли відмазуватись!!! Ось через таку безкарність і наділі буде повний "безпредел"." Слуга народу" ви країну штовхаєте до повного хаосу!!! Ви винні в цьому безладі через свою профнепридатність і некомпетентність!
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03.11.2021 15:05 Відповісти
Рейтинги падають, всюди хаос і ви тягнете країну в прірву!

https://www.youtube.com/watch?v=w2JHkFdjfnE
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03.11.2021 15:15 Відповісти
Что можно сказать об этой своре из СН, - развалили уже всё, и теперь только засерают мозг и гадят нам на головы.
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03.11.2021 15:18 Відповісти
Налоги! Нужно новые налоги срочно вводить. Жопа!
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03.11.2021 15:19 Відповісти
Хотим в этом политическом сезоне про...ать все, что у нас есть. иД.Хламидия.
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03.11.2021 15:30 Відповісти
https://twitter.com/freeukrman @freeukrman

Звільняють 5 болванчиків, ну тобто міністрів.

Самих міністрів немає. Звіту немає.

Призначали, їх також не було. Хто вони, звідки, що зробили, що планували зробити…тиша.

Скотний двір.
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03.11.2021 16:10 Відповісти
Идиоты. Назначили людей на 4 месяца,теперь снимают. Придурки. Они даже в курс дела еще не вошли. А уж отчет это ГЛАВНОЕ ибо важны РЕЗУЛЬТАТЫ. Если не важны тогда так как у нас пришли, заняли кабинеты,купили новую мебель и канцелярию и ушли.На таком корабле мы долго не проходим.
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03.11.2021 16:31 Відповісти
Абрашке головне якомога,більше вкрасти...
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03.11.2021 18:05 Відповісти
В стае обизян не принято отчитываться... Отчитываться - это следующий этап развития Ары Хамии, до которого он ещё не эволюционировал.
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03.11.2021 19:15 Відповісти
Яке тупе це *********** чмо.
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04.11.2021 08:54 Відповісти
 
 