"Слуга народу" Арахамія просив міністрів не звітувати в Раді: Хочемо цього політичного сезону проголосувати все, що у нас є

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просив міністрів, яких сьогодні відправили у відставку, не звітувати перед Верховною Радою.

Про це, Як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За словами депутата, це було необхідно для того, щоб прискорити процес проходження законопроєктів у Верховній Раді.

"Через поправки до бюджету все затягнулося. У нас дуже великий борг щодо проходження законопроєктів, тому ми зараз намагаємося прискорити всі процедури, які є в парламенті, щоб встигнути цього політичного сезону проголосувати все, що у нас є", - наголосив голова фракції "Слуги народу".

Коментуючи відставку першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка, Арахамія нагадав, що у нього та Олейнікова зараз відбуваються обшуки.

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"Але мені здається, давно назрів той час, коли потрібно перезавантажити податкову систему", - додав депутат.

Політик зізнався, що до колишнього міністра оборони Андрія Тарана він, як член профільного комітету, мав особисті претензії: "Нам шість місяців розповідає, що запрацює реєстр постачальників за новим законом про оборонні закупівлі. Шість місяців нас годують завтраками, але нічого немає" .