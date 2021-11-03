"Слуга народу" Арахамія просив міністрів не звітувати в Раді: Хочемо цього політичного сезону проголосувати все, що у нас є
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просив міністрів, яких сьогодні відправили у відставку, не звітувати перед Верховною Радою.
Про це, Як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.
За словами депутата, це було необхідно для того, щоб прискорити процес проходження законопроєктів у Верховній Раді.
"Через поправки до бюджету все затягнулося. У нас дуже великий борг щодо проходження законопроєктів, тому ми зараз намагаємося прискорити всі процедури, які є в парламенті, щоб встигнути цього політичного сезону проголосувати все, що у нас є", - наголосив голова фракції "Слуги народу".
Коментуючи відставку першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка, Арахамія нагадав, що у нього та Олейнікова зараз відбуваються обшуки.
"Але мені здається, давно назрів той час, коли потрібно перезавантажити податкову систему", - додав депутат.
Політик зізнався, що до колишнього міністра оборони Андрія Тарана він, як член профільного комітету, мав особисті претензії: "Нам шість місяців розповідає, що запрацює реєстр постачальників за новим законом про оборонні закупівлі. Шість місяців нас годують завтраками, але нічого немає" .
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отчитываться о провалах и развалах, воровстве и некомпетентности ?
не надо !!!!!!!!!!!!
отчитывайся, не отчитывайся - халва во рту украинского народа не появится
І хтось ще тикав в політичні призначення, наприклад, Генпрокурора?
грязные делишки ЗЕ-льоных мы знаем и без отчетов
https://www.youtube.com/watch?v=w2JHkFdjfnE
Звільняють 5 болванчиків, ну тобто міністрів.
Самих міністрів немає. Звіту немає.
Призначали, їх також не було. Хто вони, звідки, що зробили, що планували зробити…тиша.
Скотний двір.