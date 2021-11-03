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Новини
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Проєкт постанови про призначення Резнікова міністром оборони зареєстровано у ВР. Зеленський особисто представлятиме його кандидатуру у залі

Проєкт постанови про призначення Резнікова міністром оборони зареєстровано у ВР. Зеленський особисто представлятиме його кандидатуру у залі

У Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Олексія Резнікова міністром оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

Ініціатором цього проєкту постанови виступає глава держави Володимир Зеленський.

Згідно із супровідним документом до проєкту постанови, Зеленський особисто представлятиме Резнікова парламенту як кандидата на пост міністра оборони.

Також дивіться: ВР відправила у відставку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції Резнікова. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Кабмін (14184) Міноборони (7516) призначення (2307) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+11
Зелі треба такий міністр щоб українці не стріляли в сторону російських окупантів навіть воздушкою...
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03.11.2021 15:06 Відповісти
+8
Ну фсьо,тепер ми обов*язково переможемо. Кацапи вже трєпєщат... Просто цікаво,а цей кандидат в міністри оброни хоч раз тримав у руках автомат,я вже не кажу,що стріляв?
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03.11.2021 15:11 Відповісти
+7
Ой ржу не молу......
ВСЕХ уволеных со скандалами министров представлял Зеленский.
Вывод?
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03.11.2021 15:18 Відповісти
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Зелі треба такий міністр щоб українці не стріляли в сторону російських окупантів навіть воздушкою...
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03.11.2021 15:06 Відповісти
по своїм функціональним - сьогоднішня посада МО , практично нічого немае до того щоб "стріляти по кацапам та сепарам "...., для цього е як Головнокомандувач ЗСУ, так і Командувач об'єднаних сил...., інші....
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03.11.2021 16:16 Відповісти
Ещё один пиз дец. Пропадёт Страна....... Нет мотивации за этот бедлам здоровьем рисковать..
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03.11.2021 16:47 Відповісти
Ну фсьо,тепер ми обов*язково переможемо. Кацапи вже трєпєщат... Просто цікаво,а цей кандидат в міністри оброни хоч раз тримав у руках автомат,я вже не кажу,що стріляв?
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03.11.2021 15:11 Відповісти
ой-вей...
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03.11.2021 15:11 Відповісти
"Как почётный святой, почётный великомученик, почётный папа римский нашего королевства, приступаю к таинству обряда."
"
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03.11.2021 15:13 Відповісти
3 ноября, 14:43

https://world.segodnya.ua/world/russia/ruhnul-i-zagorelsya-v-rossii-snova-razbilsya-samolet-1582814.html Самолет Ан-12 разбился под Иркутском
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03.11.2021 15:17 Відповісти
в каком прикиде этот новопредставленный минист будет по фронтам ездить - все в том же пид...рском клетчатом пиджаке?
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03.11.2021 15:17 Відповісти
Ой ржу не молу......
ВСЕХ уволеных со скандалами министров представлял Зеленский.
Вывод?
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03.11.2021 15:18 Відповісти
С почином. Первый .ид - министр обороны Украины. Этот Шмуль наобороняет.
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03.11.2021 15:23 Відповісти
С 2002 года - РЕЗНИКОВ в адвокатской компании "Правис".

Работал вместе с https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/12265/9 Сергеем Власенко , позднее - народным депутатом ВР VI (2007-2012 год) и VIII созывов (2014-2019 год) от "Батькивщины", известным по процессу, на котором защищал экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.

Резников и Власенко, в частности, были в группе адвокатов, защищавших интересы консорциума "Инвестиционно-металлургический союз" РИНАТА АХМЕТОВА И ВИКТОРА ПИНЧУКА в процессе реприватизации "Криворожстали".

Круг связей и знакомств Резникова необычайно широк. Среди клиентов Резникова - Александр Роднянский и Борис Фуксман, Савик Шустер, Владимир Гусинский, группа DCH Александра Ярославского, ФК "Металлист" (относительно обвинений в нарушении принципов fair play), ИА "ИМК", корпорация "Интерпайп".

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03.11.2021 15:40 Відповісти
РЕЗНИКОВ, цитата:

«Как-то мой коллега спросил, "а мы строим Министерством капитуляции или деоккупации?". На что я ответил:

"Про капитуляцию - это точно не ко мне,

А ДЕОККУПАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ И ДРУГИЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ. «

https://www.dsnews.ua/dosie/aleksey-reznikov-09032021-418247

Ну вот тепер и посмотрим, как МО под руководством Резника займется деоккупацией
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03.11.2021 15:41 Відповісти
В 2020 Резников женился на Юлии Зорий, ведущей программы "Утро в Большом городе" на канале ICTV.

Дочь Резникова от первого брака Анастасия Штейнгауз в настоящее время руководит телеканалом ICTV, где работает ее новая мачеха.

Как говорится - свій до свого по своє…

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03.11.2021 15:42 Відповісти
Призначення хуцпанутого на всю дурну голову корумпованого українофоба і жида-юриста міністром оборони під час війни є злочином. Крапка.
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03.11.2021 17:27 Відповісти
Ну если сам "великий лидер современности" лично будет представлять - тогда, конечно, да. Это ж совсем другое дело! Вова ж идеально разбирается в военных делах! Ещё с тех самых пор, как бегал и прятался от повесток из военкомата, а потом проходил КМБ в лифчике, вместо броника, под камеры журналистов. Полноценный броник не дали, пожалели малыша - вдруг ножки подогнутся под тяжестью...
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03.11.2021 19:13 Відповісти
 
 