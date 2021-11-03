Проєкт постанови про призначення Резнікова міністром оборони зареєстровано у ВР. Зеленський особисто представлятиме його кандидатуру у залі
У Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Олексія Резнікова міністром оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.
Ініціатором цього проєкту постанови виступає глава держави Володимир Зеленський.
Згідно із супровідним документом до проєкту постанови, Зеленський особисто представлятиме Резнікова парламенту як кандидата на пост міністра оборони.
Топ коментарі
+11 Nature of Ukraine
показати весь коментар03.11.2021 15:06 Відповісти Посилання
+8 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар03.11.2021 15:11 Відповісти Посилання
+7 Serg Sergeev
показати весь коментар03.11.2021 15:18 Відповісти Посилання
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https://world.segodnya.ua/world/russia/ruhnul-i-zagorelsya-v-rossii-snova-razbilsya-samolet-1582814.html Самолет Ан-12 разбился под Иркутском
ВСЕХ уволеных со скандалами министров представлял Зеленский.
Вывод?
Работал вместе с https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/12265/9 Сергеем Власенко , позднее - народным депутатом ВР VI (2007-2012 год) и VIII созывов (2014-2019 год) от "Батькивщины", известным по процессу, на котором защищал экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.
Резников и Власенко, в частности, были в группе адвокатов, защищавших интересы консорциума "Инвестиционно-металлургический союз" РИНАТА АХМЕТОВА И ВИКТОРА ПИНЧУКА в процессе реприватизации "Криворожстали".
Круг связей и знакомств Резникова необычайно широк. Среди клиентов Резникова - Александр Роднянский и Борис Фуксман, Савик Шустер, Владимир Гусинский, группа DCH Александра Ярославского, ФК "Металлист" (относительно обвинений в нарушении принципов fair play), ИА "ИМК", корпорация "Интерпайп".
«Как-то мой коллега спросил, "а мы строим Министерством капитуляции или деоккупации?". На что я ответил:
"Про капитуляцию - это точно не ко мне,
А ДЕОККУПАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ И ДРУГИЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ. «
https://www.dsnews.ua/dosie/aleksey-reznikov-09032021-418247
Ну вот тепер и посмотрим, как МО под руководством Резника займется деоккупацией
Дочь Резникова от первого брака Анастасия Штейнгауз в настоящее время руководит телеканалом ICTV, где работает ее новая мачеха.
Как говорится - свій до свого по своє…