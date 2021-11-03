ВР усунула протиріччя в законі про олігархів, щоб "вибити ґрунт" під потенційними судовими розборками, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю журналістам у ВР розповів, чому парламент сьогодні проголосував за усунення неточностей у законі про деолігархізацію.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні прибрали всі неузгодженості, щоб "вибити ґрунт" під потенційними судовими розборками, які можуть бути", - зокрема сказав Арахамія.

Він також наголосив, що ресурсний законопроєкт 5600 планували розглянути у ВР завтра першим питанням.

"Але, враховуючи законопроєкт 3205 та ситуацію зі Світовим банком, мені здається, було б правильно поміняти місцями, оскільки всі норми 5600 набувають чинності з 1 січня, а тут можуть бути втрачені 600 мільйонів євро", - зазначив нардеп.

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