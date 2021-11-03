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ВР усунула протиріччя в законі про олігархів, щоб "вибити ґрунт" під потенційними судовими розборками, - Арахамія

ВР усунула протиріччя в законі про олігархів, щоб

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю журналістам у ВР розповів, чому парламент сьогодні проголосував за усунення неточностей у законі про деолігархізацію.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні прибрали всі неузгодженості, щоб "вибити ґрунт" під потенційними судовими розборками, які можуть бути", - зокрема сказав Арахамія.

Він також наголосив, що ресурсний законопроєкт 5600 планували розглянути у ВР завтра першим питанням.

"Але, враховуючи законопроєкт 3205 та ситуацію зі Світовим банком, мені здається, було б правильно поміняти місцями, оскільки всі норми 5600 набувають чинності з 1 січня, а тут можуть бути втрачені 600 мільйонів євро", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні продовжить розгляд поправок до Держбюджету, виправить закон про олігархів та проведе позачергове засідання

Автор: 

ВР (15073) Податковий кодекс (428) Арахамія Давид (1107) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+6
чтобы "выбить почву" под потенциальными судебными разборками

Чтобы потом не было судебных разборок, надо Коломойского вместе с ЗЕ и Слугами наркомана в асфальт закатать.

Нет человека - нет разборок.
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03.11.2021 15:24 Відповісти
+6
Беня сегодня отсудил газа у госкомпании на 17 млрд. Это уже началась деолигархизация или еще нет?))
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03.11.2021 15:32 Відповісти
+4
Лядь, ну для кого воно бреше?
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03.11.2021 15:20 Відповісти
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Лядь, ну для кого воно бреше?
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03.11.2021 15:20 Відповісти
прямо вижу как почва уходит из под ног Козломойского...
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03.11.2021 15:20 Відповісти
как раз вычеркивание и принятие антиконституционного закона про Разумкова отдельная тема и песня вы и нарвались на уголовные дела...
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03.11.2021 15:27 Відповісти
чтобы "выбить почву" под потенциальными судебными разборками

Чтобы потом не было судебных разборок, надо Коломойского вместе с ЗЕ и Слугами наркомана в асфальт закатать.

Нет человека - нет разборок.
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03.11.2021 15:24 Відповісти
"а тут могут быть потеряны 600 миллионов евро", - отметил нардеп.
Не потеряны, а бородатая бабушка спросит "Ась?". Так же и обхламидиться можно...
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03.11.2021 15:25 Відповісти
Беня сегодня отсудил газа у госкомпании на 17 млрд. Это уже началась деолигархизация или еще нет?))
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03.11.2021 15:32 Відповісти
инфляция. 600 х 30,5 = 18,3 млрд.
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03.11.2021 15:39 Відповісти
мог бы просто сказать "бе-бе-бе". смысла столько-же.
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03.11.2021 15:37 Відповісти
Фирташ и Беня поделили Украину на двоих...точно так делили Гитлер и Сралин в 1939 году весь Мир...
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03.11.2021 15:38 Відповісти
судові розборки переносяться в ЄСПЛ, в Стасбург
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03.11.2021 15:38 Відповісти
Без сомнений! Бабла у ребят навалом, у каждого штат юристов с армию Лихтенштейна. Будет лавина исков.
Если это даже тебе понятно, неужели ты думаешь, что этого не понимают на Банковой?
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03.11.2021 15:46 Відповісти
Из 28 Исков РАБссиянский ГрязьПром проиграл 27...с армией юристов и прочих БАРАНОВ
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03.11.2021 15:48 Відповісти
Все кто угодно...Лишь бы не Порошенко...да 73 % ДЕБИЛОВ?
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03.11.2021 15:40 Відповісти
Может тебе, Агрохимия, лучше сыграть или спеть с собутыльниками? https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Или поржать по приколу.
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03.11.2021 15:42 Відповісти
В Ютьюбе нашел видос где известный актер Панкратов-Черный обосрал РАБссию Путлера по самые турецкие помидоры ********* и Байрактары Есть еще на РАБссии думающие мужики...https://youtu.be/iLmGbkuqJAA
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03.11.2021 15:45 Відповісти
А не ліпше приймати якісні закони, а не переголосовувати їх, як кажуть сім раз примір, а раз відріж?
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03.11.2021 17:15 Відповісти
Та невже! Так всі протиріччя усунуті? Ганьба!
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03.11.2021 17:28 Відповісти
...знов порушивши Конституцію...
Всім зеленим довбням доведеться відповідати...
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03.11.2021 17:33 Відповісти
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує . Думаю Венеціанка зарубає такий варіант . А чом Цензор не пояснив суті поправок ???? Посилання : https://www.ostro.org/general/society/news/621711/
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03.11.2021 20:42 Відповісти
 
 