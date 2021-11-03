ВР усунула протиріччя в законі про олігархів, щоб "вибити ґрунт" під потенційними судовими розборками, - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю журналістам у ВР розповів, чому парламент сьогодні проголосував за усунення неточностей у законі про деолігархізацію.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні прибрали всі неузгодженості, щоб "вибити ґрунт" під потенційними судовими розборками, які можуть бути", - зокрема сказав Арахамія.
Він також наголосив, що ресурсний законопроєкт 5600 планували розглянути у ВР завтра першим питанням.
"Але, враховуючи законопроєкт 3205 та ситуацію зі Світовим банком, мені здається, було б правильно поміняти місцями, оскільки всі норми 5600 набувають чинності з 1 січня, а тут можуть бути втрачені 600 мільйонів євро", - зазначив нардеп.
Топ коментарі
+6 Герхард
показати весь коментар03.11.2021 15:24 Відповісти Посилання
+6 Виктор Ле
показати весь коментар03.11.2021 15:32 Відповісти Посилання
+4 Чайка Київ
показати весь коментар03.11.2021 15:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чтобы потом не было судебных разборок, надо Коломойского вместе с ЗЕ и Слугами наркомана в асфальт закатать.
Нет человека - нет разборок.
Не потеряны, а бородатая бабушка спросит "Ась?". Так же и обхламидиться можно...
Если это даже тебе понятно, неужели ты думаешь, что этого не понимают на Банковой?
Всім зеленим довбням доведеться відповідати...