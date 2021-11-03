Шмигаль вніс у ВР подання про призначення міністрами Свириденко, Верещук і Рябікіна
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради щодо призначення трьох кандидатів на посади міністрів уряду.
Про це повідомив у Телеграм-каналі представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
У списку троє людей.
- Свириденко Юлія Анатоліївна – кандидатка на посаду першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економіки України;
- Верещук Ірина Андріївна – кандидатка на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
– Рябікін Павло Борисович – кандидат на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Топ коментарі
+21 Ревизор
показати весь коментар03.11.2021 15:45 Відповісти Посилання
+8 S. Fogger
показати весь коментар03.11.2021 16:04 Відповісти Посилання
+6 Vasyl Shevchenko
показати весь коментар03.11.2021 15:47 Відповісти Посилання
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даст *****(не даст денег). Тогда решили просто имитировать бурную деятельность и поменять одних бесполезных на других.
До вазеленського- ніхто.
Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентской ассамблеи Совета Европы (с https://ru.wikipedia.org/wiki/2012 2012 ).
В галузі питань стратегічних галузей промисловості України - ніхто.
Согласно пункту 6 Декларации ООН "О правах умственно отсталых людей", их эксплуатация категорически запрещена!