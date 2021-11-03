"Слуга народу" Арахамія про роботу родичів нардепів у Раді: "Я радив би кожному звільнити таких помічників"
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає проти того, щоб депутати влаштовували на роботу до Верховної Ради своїх родичів.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.
"Моє ставлення до цього (до того, що депутати влаштовують родичів помічниками до своїх колег. - Ред.) дуже негативне. Негативнішого ставлення ви не знайдете. Мені здається, це неправильно", - зазначив керівник фракції "СН".
Він розповів, що дізнався про те, що депутати так влаштовують родичів із розслідувань журналістів.
"Я радив би кожному звільнити таких помічників", - заявив політик.
Арахамія зізнався, що у нього немає родичів, які би працювали в парламенті: "Вони у мене завжди скаржаться. Тому що людина обіймає таку посаду, але навіть не бере слухавки. Але я не хочу, щоб мене хтось звинувачував у якихось родинних зв'язках".
Нагадаємо, раніше вийшло розслідування програми "Схеми", в якому йшлося про те, що майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, які працюють помічниками в інших парламентаріїв.
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Если требование не будет выполнено, то прекратить финансирование депутата на содержание таких "помощников".
03.11.2021, 14:21 • 554 • https://uainfo.org/blognews/1635937182-dlya-zelenskogo-formiruetsya-idealnyy-shtorm-odnim-televizorom.html#mc-container 0
"Офис президента так долго веровал, что схватил Бога за бороду, что регулярно забивал болт на элементарную коммуникацию с обществом. Сегодняшняя акция протеста антивакцинаторов - результат такого пох*изма. Болтовня о цифровой Украине, когда более 20% населения ходит в сортиры класса «мж», приводит к тому, что Украина «Битвы экстрасенсов» становится на дыбы против Украины «цифровых мальчиков». Это будет иметь плохие последствия для рейтинга Зеленского, потому что среди фанов СН 51% антиваксов.
Кроме того, очень плохо коммуницируя власть выбрала вариант принуждения. По сути пряников у власти не осталось, потому все чаще применяется один кнут при игнорировании интересов базовых социальных групп, которые обеспечивали поддержку Зе. Потому рейтинг начинает обваливаться. И будет обваливаться",- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4754488844572809 пишет политолог Юрий Романенко, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Ибо для Зе формируется идеальный шторм, когда полная задница в энергетике плюс задница с ценами на газ плюс ситуация с ковидом плюс системная игра России, которая делает все, что углубить эти дисбалансы ( запрет на поставку энергетических углей + снижение объема прокачки газа до минимума, чтобы заставить нас потратить 5 ярдов кубов газа на поддержание давления в ГТС+ орды ботов против вакцинации, хотя в самой РФии за неё топят везде + угрозы по Донбассу и т.д.), создают предпосылки для опрокидывания конструкции власти Зеленского. Одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию.
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Поэтому, хотя я против анахронического безумия антиваксов, но я считаю, что акция будет хорошим пинком для Зе и ОП, которые слишком зазвездились и самое время их приземлять. Я не пошёл не акцию, потому что нахождение в компании Нади Савченко отвратительно само по себе, как и с несчастными людьми, вопящими о чипировании. Но не без злорадства наблюдаю за происходящим, потому что это хороший повод Банковой начать шевелить извилинами.
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Владе подскажу, чтобы выйти из цугцванга, нужно просто посмотреть в свою избирательную программу 2019 года и начать выполнять то, что обещали. И перестать думать, что аниматоры из 95 квартала, друзья и кумовья могут заменить профессионалов и компетенции. Тем более, что Зеленский обещал, что никаких кумов и друзей не будет во власти. Так что, самое время возвращаться к истокам зелёного успеха. Времени осталось не так много", - завершает Романенко.
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И в чем выразился твой негатив до сегодняшнего дня в течение 2 лет?
Мне кажется, это неправильно
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Блин, ему еще и кажется.
Ничего не понял. Родственники Арахамии на что жалуются? На то, что какой-то человек при должности не берет трубку или на то, что он их не берет в помошники?
и эти люди еще что-то говорят в адрес попередников.
и самое страшное, что эти люди ничего не видят в этом страшного, типа, "а шо низя?"
на следующих выборах порох будет зеле его же вопросы с листика читать, только листик будет больше раза в 3.