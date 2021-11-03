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Новини
2 031 26

"Слуга народу" Арахамія про роботу родичів нардепів у Раді: "Я радив би кожному звільнити таких помічників"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає проти того, щоб депутати влаштовували на роботу до Верховної Ради своїх родичів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Моє ставлення до цього (до того, що депутати влаштовують родичів помічниками до своїх колег. - Ред.) дуже негативне. Негативнішого ставлення ви не знайдете. Мені здається, це неправильно", - зазначив керівник фракції "СН".

Він розповів, що дізнався про те, що депутати так влаштовують родичів із розслідувань журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про призначення депутатами собі у помічники родичів інших нардепів: Це не пряме кумівство

"Я радив би кожному звільнити таких помічників", - заявив політик.

Арахамія зізнався, що у нього немає родичів, які би працювали в парламенті: "Вони у мене завжди скаржаться. Тому що людина обіймає таку посаду, але навіть не бере слухавки. Але я не хочу, щоб мене хтось звинувачував у якихось родинних зв'язках".

Нагадаємо, раніше вийшло розслідування програми "Схеми", в якому йшлося про те, що майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, які працюють помічниками в інших парламентаріїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко про роботу його помічником сина його бізнес-партнера Сітака: "Коли Саша був маленьким, я ростив його юристом, як старший брат"

Автор: 

ВР (15073) депутат (1784) кумівство (18) Арахамія Давид (1107) помічник депутата (44)


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Топ коментарі
+4
смешная абизяна.. а где же они столваться будут?
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03.11.2021 15:46 Відповісти
+3
Яка там Ностра! Одна шалупонь, наглюча й безхребетна! Про наявність яєць вже помовчу!
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03.11.2021 15:56 Відповісти
+2
Ты не советовать должен, а требовать.
Если требование не будет выполнено, то прекратить финансирование депутата на содержание таких "помощников".
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03.11.2021 15:48 Відповісти
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смешная абизяна.. а где же они столваться будут?
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03.11.2021 15:46 Відповісти
Тато підкидав мене, але не впіймав. (С)
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03.11.2021 15:56 Відповісти
Тато підкидав мене, але стеля була низькою.)))
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03.11.2021 15:57 Відповісти
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2347011.html В Иркутске Ан-12 пропал с радаров во время посадки. Он потерпел катастрофу https://www.yaplakal.com/forum1/topic2347011.html

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03.11.2021 15:46 Відповісти
Лайнер принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".
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03.11.2021 15:53 Відповісти
Просто совет, выполнять не обязательно, это нормально, это же не родственники Порошенко 😁😁😁😁😁😁😁
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03.11.2021 15:47 Відповісти
Успокойтесь, родственников Порошенко нет в парламенте.
Вам уже легче?
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03.11.2021 15:51 Відповісти
Нет, наоборот! Кроме друзей и родственников членограя меня никто не раздражает и я настроен негативно😁😁😁😁
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03.11.2021 18:16 Відповісти
Это как при венчании : На вопрос "не обещался ли кому?" Половина женихов тупит .
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03.11.2021 15:47 Відповісти
Новая партия старушек? - спросил Остап. - Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком. - Дети Поволжья? Альхен замялся. - Тяжелое наследье царского режима? Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
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03.11.2021 15:47 Відповісти
Ты не советовать должен, а требовать.
Если требование не будет выполнено, то прекратить финансирование депутата на содержание таких "помощников".
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03.11.2021 15:48 Відповісти
Для Зеленского формируется идеальный шторм: одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию - Юрий Романенко

03.11.2021, 14:21 • 554 • https://uainfo.org/blognews/1635937182-dlya-zelenskogo-formiruetsya-idealnyy-shtorm-odnim-televizorom.html#mc-container 0



"Офис президента так долго веровал, что схватил Бога за бороду, что регулярно забивал болт на элементарную коммуникацию с обществом. Сегодняшняя акция протеста антивакцинаторов - результат такого пох*изма. Болтовня о цифровой Украине, когда более 20% населения ходит в сортиры класса «мж», приводит к тому, что Украина «Битвы экстрасенсов» становится на дыбы против Украины «цифровых мальчиков». Это будет иметь плохие последствия для рейтинга Зеленского, потому что среди фанов СН 51% антиваксов.

Кроме того, очень плохо коммуницируя власть выбрала вариант принуждения. По сути пряников у власти не осталось, потому все чаще применяется один кнут при игнорировании интересов базовых социальных групп, которые обеспечивали поддержку Зе. Потому рейтинг начинает обваливаться. И будет обваливаться",- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4754488844572809 пишет политолог Юрий Романенко, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Ибо для Зе формируется идеальный шторм, когда полная задница в энергетике плюс задница с ценами на газ плюс ситуация с ковидом плюс системная игра России, которая делает все, что углубить эти дисбалансы ( запрет на поставку энергетических углей + снижение объема прокачки газа до минимума, чтобы заставить нас потратить 5 ярдов кубов газа на поддержание давления в ГТС+ орды ботов против вакцинации, хотя в самой РФии за неё топят везде + угрозы по Донбассу и т.д.), создают предпосылки для опрокидывания конструкции власти Зеленского. Одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1635935922--grustno-chto-temnye-krestyane-pozaproshlogo-veka-do-sih.html "Грустно, что темные крестьяне позапрошлого века до сих пор среди нас", - журналист о Марше антивакцинаторов в Киеве

Поэтому, хотя я против анахронического безумия антиваксов, но я считаю, что акция будет хорошим пинком для Зе и ОП, которые слишком зазвездились и самое время их приземлять. Я не пошёл не акцию, потому что нахождение в компании Нади Савченко отвратительно само по себе, как и с несчастными людьми, вопящими о чипировании. Но не без злорадства наблюдаю за происходящим, потому что это хороший повод Банковой начать шевелить извилинами.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1635924713-u-kievi-prohodit-marsh-antivaktsinatoriv-foto-video.html У Києві проходить Марш "антивакцинаторів". ФОТО, ВІДЕО

Владе подскажу, чтобы выйти из цугцванга, нужно просто посмотреть в свою избирательную программу 2019 года и начать выполнять то, что обещали. И перестать думать, что аниматоры из 95 квартала, друзья и кумовья могут заменить профессионалов и компетенции. Тем более, что Зеленский обещал, что никаких кумов и друзей не будет во власти. Так что, самое время возвращаться к истокам зелёного успеха. Времени осталось не так много", - завершает Романенко.
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03.11.2021 15:49 Відповісти
Настоящая Коза-Ностра должна чтить кровные связи и на них строится.
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03.11.2021 15:50 Відповісти
Яка там Ностра! Одна шалупонь, наглюча й безхребетна! Про наявність яєць вже помовчу!
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03.11.2021 15:56 Відповісти
Согласен! Это скорее гоп-компани , компания гопников. Бандиты Януковича существенно образованнее были , там понятия были. А тут , что Беня скажет то и сделают.
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03.11.2021 16:02 Відповісти
Арахамия: Мое отношение к этому (к тому, что депутаты устраивают родственников помощниками к своим коллегам. - Ред.) очень негативное.
----------------------------------------------------------------------------------------
И в чем выразился твой негатив до сегодняшнего дня в течение 2 лет?

Мне кажется, это неправильно
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Блин, ему еще и кажется.
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03.11.2021 15:53 Відповісти
А квартальщиків і друзів по під"їзду ніт?
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03.11.2021 15:54 Відповісти
"Арахамия признался, что у него нет родственников, которые бы работали в парламенте: "Они у меня всегда жалуются. Потому что человек занимает такую должность, но даже не берет трубку. Но я не хочу, чтобы меня кто-то обвинял в каких-то родственных связях".

Ничего не понял. Родственники Арахамии на что жалуются? На то, что какой-то человек при должности не берет трубку или на то, что он их не берет в помошники?
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03.11.2021 15:58 Відповісти
СН хотят еще пожить без вручения подозрений...
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03.11.2021 16:06 Відповісти
Безмірна жадібність і безкарність,от що характеризує всіх особливо тих хто дорвався до корита,і ніякі підвищення їхньої зарплатні не подолає корупцію бо нема такої цифри котра б їх задовільнила.Мало буде завжди.
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03.11.2021 16:10 Відповісти
а то ты этого не знал и не видел? и что значит "бы". Вы со своей, прости Господи, "партии" неугодных на щелчку выгоняете.
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03.11.2021 16:12 Відповісти
Звучит как название нового сета DJ David *****
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03.11.2021 16:47 Відповісти
такого количества кумовства не было никогда.
и эти люди еще что-то говорят в адрес попередников.
и самое страшное, что эти люди ничего не видят в этом страшного, типа, "а шо низя?"
на следующих выборах порох будет зеле его же вопросы с листика читать, только листик будет больше раза в 3.
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03.11.2021 18:27 Відповісти
А сусідів по під*їзду Зеленського з Кривого Рогу куди подіти,а їхніх родичів?Якщо їх прибрати,то буде коллапс-на них "тримається" вся державна влада в Україні.
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04.11.2021 08:42 Відповісти
Треба не "радити" пане Арахамія, а створити закон, яким заборонити брати близьких родичів у помічники ! Але це тільки одне питання, а для нардепів потрібно створити закон котрий передбачав би весь шлях від подачі заяви на реєєстрацію і до виборів. Обов'язково потрібно передбачити (до подачі заяви на реєєстрацію) проходження медичного огляду(обов'язково- нарколога та психіатра), обов'язкова вища освіта, обов'язкове громадянство України та проживання в Україні не менше останніх 10 років, обов'язковий віковий ценз -від 35 років, обов'язковий трудовий стаж - не менше 10 років. Тільки після проходження всіх цих пунктів допускати людину до включення в список на голосування, тоді в Раді зберуться спеціалісти, українці, а не те шобло, шо є наразі !
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04.11.2021 11:32 Відповісти
 
 