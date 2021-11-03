"Слуга народу" Арахамія про роботу родичів нардепів у Раді: "Я радив би кожному звільнити таких помічників"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає проти того, щоб депутати влаштовували на роботу до Верховної Ради своїх родичів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Моє ставлення до цього (до того, що депутати влаштовують родичів помічниками до своїх колег. - Ред.) дуже негативне. Негативнішого ставлення ви не знайдете. Мені здається, це неправильно", - зазначив керівник фракції "СН".

Він розповів, що дізнався про те, що депутати так влаштовують родичів із розслідувань журналістів.

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"Я радив би кожному звільнити таких помічників", - заявив політик.

Арахамія зізнався, що у нього немає родичів, які би працювали в парламенті: "Вони у мене завжди скаржаться. Тому що людина обіймає таку посаду, але навіть не бере слухавки. Але я не хочу, щоб мене хтось звинувачував у якихось родинних зв'язках".

Нагадаємо, раніше вийшло розслідування програми "Схеми", в якому йшлося про те, що майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, які працюють помічниками в інших парламентаріїв.

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