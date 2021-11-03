Радуцький про кисень: є порядні головлікарі, котрі вже й станції поставили. А є ті, що не зробили навіть проєктної документації.

Забезпечення лікарень киснем залежить не тільки від виділених на це грошей.

Про це голова комітету ВР з питань охорони здоров'я, "слуга народу" Михайло Радуцький сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми у травні вже виділяли 380 мільйонів (гривень на кисневі станції. - Ред). І ось є порядні власники лікарень та головлікарі, які вже й станції поставили. А є ті, що не зробили навіть проєктної документації", - сказав Радуцький.

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Він додав, що уряд виділив ще 400 млн грн на обладнання у лікарнях кисневих станцій. Ці гроші, за словами Радуцького, вдалося виділити без внесення змін до бюджету.

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