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Радуцький про кисень: є порядні головлікарі, котрі вже й станції поставили. А є ті, що не зробили навіть проєктної документації.
Забезпечення лікарень киснем залежить не тільки від виділених на це грошей.
Про це голова комітету ВР з питань охорони здоров'я, "слуга народу" Михайло Радуцький сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми у травні вже виділяли 380 мільйонів (гривень на кисневі станції. - Ред). І ось є порядні власники лікарень та головлікарі, які вже й станції поставили. А є ті, що не зробили навіть проєктної документації", - сказав Радуцький.
Він додав, що уряд виділив ще 400 млн грн на обладнання у лікарнях кисневих станцій. Ці гроші, за словами Радуцького, вдалося виділити без внесення змін до бюджету.
Повний текст інтерв'ю із Михайлом Радуцьким читайте тут.
Топ коментарі
+7 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар03.11.2021 15:50 Відповісти Посилання
+6 Oljik
показати весь коментар03.11.2021 15:52 Відповісти Посилання
+4 Vasyl Shevchenko
показати весь коментар03.11.2021 15:49 Відповісти Посилання
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А щодо не вакцинованих , моя позиція чітка : не треба заважати природі самоочищатися від тупоголових .
то же самое про ИВЛ - даже писали тут шо от/после него выживает далеко не каждый поциент.
но власть могла обеспечить - если ты не газосварщик - на, накуси, ой, надышись
мне кстати понравилось поработать с газо-резаком - режешь и плавишь с удовольствием металл
То что поставили:
Станции имеют производительность в 2 раза ниже пиковой нагрузки. Т.е. если в больнице 50 койко мест для ковид-больных, то станция может обеспечить кислородом только 25-30. А мы знаем, что больных там далеко больше 50.
Почему поставили такие станции?
Понятно что цена. Чем ниже производительность станции, тем она дешевле. Но это не главное. Главное - это лимит мощности электроэнергии. Станции - это ОЧЕНЬ большой потребитель электричества. Средняя по мощности станция потребляет 30-40 кВт/ч. Так вот эти станции поставлены ТОЛЬКО там где на ТП был такой лимит. А таких ТП по стране единицы! На большинстве ТП лимита не просто нет, а там перелимит.
Для того чтобы поставить нормальную (а не минимально возможную станцию) необходимо 50-80 кВт/ч. А для этого надо поставить новый трансформатор в ТП и тянуть к нему высокую. И это не просто дорого, это еще и несколько месяцев работы. Т.е. если начать "сейчас", то сделают к лету.
а я то думал шо баллоны достаточно подвозить.
о чем вы говоришь о?
кислород - это то чем дышать надо пациентам, то есть - открутил кран и они... дышат
что за бред про эл. энергию то?
на дом даже привозят баллон и дедушка дышит. ты или брешешь, или лжешь
Но речь идет о станционарных кислородных станциях, которые сами производят кислород из воздуха.
Эти станции производят очищенный, медицинский кислород. И самое главное, они его производят тогда когда необходимо и столько сколько необходимо. Такие станции ставят в больницах во всем цивилизованном мире.
А баллоны, как ты правильно сказал, "на дом привозят и дедушка дышит" или поставляют в больницы с минимальными потребностями в кислороде.
о чем мы сремся то? Шо"власть" тупо даже этого не чмога обуспечить? у меня дедешук нуту, но внуки бы могли спросить за это? кто то там или как?
слышал, что в купянске в ковидном отделении на 211 коек 2 медсестры и главврач.
Отож, 380+400=780 млн. гривень тільки на кисень - немаленький шматок, так швидко його не проковтнеш. Але до кінця року виявиться, що всі ці гроші "засвоїли", або розчинили у кисні.