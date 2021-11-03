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Радуцький про кисень: є порядні головлікарі, котрі вже й станції поставили. А є ті, що не зробили навіть проєктної документації.

Радуцький про кисень: є порядні головлікарі, котрі вже й станції поставили. А є ті, що не зробили навіть проєктної документації.

Забезпечення лікарень киснем залежить не тільки від виділених на це грошей.

Про це голова комітету ВР з питань охорони здоров'я, "слуга народу" Михайло Радуцький сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми у травні вже виділяли 380 мільйонів (гривень на кисневі станції. - Ред). І ось є порядні власники лікарень та головлікарі, які вже й станції поставили. А є ті, що не зробили навіть проєктної документації", - сказав Радуцький.

Читайте також: Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - кисню немає: від учора ніде взяти за будь-які гроші, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ДОКУМЕНТ

Він додав, що уряд виділив ще 400 млн грн на обладнання у лікарнях кисневих станцій. Ці гроші, за словами Радуцького, вдалося виділити без внесення змін до бюджету.

Повний текст інтерв'ю із Михайлом Радуцьким читайте тут.

Автор: 

лікарня (1367) фінансування (3168) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19765) кисень (71)


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Топ коментарі
+7
а есть мрази типа тебя, крадуцкий, крадущие маски из госрезерва...
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03.11.2021 15:50 Відповісти
+6
Цей моральний урод ще буде когось соромити?!
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03.11.2021 15:52 Відповісти
+4
ага.. так он хто винен?.
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03.11.2021 15:49 Відповісти
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ага.. так он хто винен?.
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03.11.2021 15:49 Відповісти
Опять все проблемы перекладывают на местные власти. А денег дать -- это не о зеленой плесени. Было целое лето подготовиться и закупить нужное количество концентраторов. Но тупой пиар и воровство на дорогах было нужнее.

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03.11.2021 16:02 Відповісти
а есть мрази типа тебя, крадуцкий, крадущие маски из госрезерва...
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03.11.2021 15:50 Відповісти
Вот же падло крадуцкое...Оказывается Зе шобла не виновата. а виноваты на местах люди!
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03.11.2021 15:51 Відповісти
Предлагаю в Киеве на митинге противников вакцинации поставить палатку , в которой будут записываться митингующие на отказ от госпитализации в случае заболевания "короной" . Тогда нормальным людям хватит кислорода .
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03.11.2021 15:51 Відповісти
Підтримую.
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03.11.2021 15:53 Відповісти


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03.11.2021 16:05 Відповісти
шість рук )))))))))
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03.11.2021 18:20 Відповісти
Жертва экспериментов проклятого Пентагона.
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03.11.2021 18:42 Відповісти
СМЕШНО!!!!!
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04.11.2021 07:08 Відповісти
Цей моральний урод ще буде когось соромити?!
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03.11.2021 15:52 Відповісти
А ещё есть п...сы, которые перед эпидемией вывозят миллионы масок из страны
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03.11.2021 16:02 Відповісти
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03.11.2021 16:03 Відповісти
Україна готова , просто деякі дібіли не готові . Вакцини , слава Богу, є багато і різної . БЕЗКОШТОВНО .
А щодо не вакцинованих , моя позиція чітка : не треба заважати природі самоочищатися від тупоголових .
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04.11.2021 06:16 Відповісти
... По данным Государственной службы статистики Украины средний размер заработной платы в сфере здравоохранения составляет 11 000 гривен. Но даже несмотря на невысокую зарплату, задолженность в отрасли по выплате заработной платы по состоянию на 1 августа составила 108 млн грн, что, по сравнению с суммой задолженности на 1 января текущего года, составляет 390%. То есть даже по официальным данным только за 2021 год наблюдается рост задолженности в четыре раза. По информации профсоюза работников здравоохранения Украины, который недавно осуществил мониторинг состояния выплаты заработной платы в медучреждениях, реальный размер задолженности перед медицинскими работниками перевалил за 300 млн грн. В одних заведениях врачи до сих пор не получили летние отпускные, в других - с медиков сняли все возможные надбавки, в третьих - оптимизировали штат медперсонала и койко-места. Такая ситуация вынудила работников к радикальным действиям: медики городской больницы Сосновки Львовской области объявили голодовку, им с апреля не платили зарплату; сотрудники Валковской больницы, что на Харьковщине, перекрывали международную трассу; на митинги выходили врачи в Славянске, Запорожье, а теперь и Виннице. Сигналы идут из разных уголков Украины, так как медики больше не хотят молчать....
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04.11.2021 09:42 Відповісти
станции-то поставили, а ты, сукин кот, лучше расскажи где кислород, а заодно и о том, как "порядочные главврачи" вымаливают деньги у громад, а те жмут бабки или их попросту нет
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03.11.2021 16:04 Відповісти
А для чого кисень ? Є вакцина . Вакцинуйтесь . Не хочете - ваші проблеми .
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04.11.2021 13:14 Відповісти
Станции-это минимум блок разделения воздуха,кто этим заниматься будет,при больнице?
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03.11.2021 16:07 Відповісти
Ну да , бред . Согласен .
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03.11.2021 16:10 Відповісти
Именно, если пациент уже загремел с вирусом, то как-о нелапо говорить про кисли-дисло.
то же самое про ИВЛ - даже писали тут шо от/после него выживает далеко не каждый поциент.
но власть могла обеспечить - если ты не газосварщик - на, накуси, ой, надышись
мне кстати понравилось поработать с газо-резаком - режешь и плавишь с удовольствием металл
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03.11.2021 16:15 Відповісти
Думаю никого не удивлю, если скажу что Радуцкий нагло манипулирует говоря: "И вот есть порядочные собственники больниц и главврачи, которые уже и станции поставили"
То что поставили:
Станции имеют производительность в 2 раза ниже пиковой нагрузки. Т.е. если в больнице 50 койко мест для ковид-больных, то станция может обеспечить кислородом только 25-30. А мы знаем, что больных там далеко больше 50.
Почему поставили такие станции?
Понятно что цена. Чем ниже производительность станции, тем она дешевле. Но это не главное. Главное - это лимит мощности электроэнергии. Станции - это ОЧЕНЬ большой потребитель электричества. Средняя по мощности станция потребляет 30-40 кВт/ч. Так вот эти станции поставлены ТОЛЬКО там где на ТП был такой лимит. А таких ТП по стране единицы! На большинстве ТП лимита не просто нет, а там перелимит.
Для того чтобы поставить нормальную (а не минимально возможную станцию) необходимо 50-80 кВт/ч. А для этого надо поставить новый трансформатор в ТП и тянуть к нему высокую. И это не просто дорого, это еще и несколько месяцев работы. Т.е. если начать "сейчас", то сделают к лету.
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03.11.2021 16:13 Відповісти
ну вот(((
а я то думал шо баллоны достаточно подвозить.
о чем вы говоришь о?
кислород - это то чем дышать надо пациентам, то есть - открутил кран и они... дышат
что за бред про эл. энергию то?
на дом даже привозят баллон и дедушка дышит. ты или брешешь, или лжешь
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03.11.2021 16:19 Відповісти
Верно. Можно и в баллонах. Можно и индивидуальные покупать.
Но речь идет о станционарных кислородных станциях, которые сами производят кислород из воздуха.
Эти станции производят очищенный, медицинский кислород. И самое главное, они его производят тогда когда необходимо и столько сколько необходимо. Такие станции ставят в больницах во всем цивилизованном мире.
А баллоны, как ты правильно сказал, "на дом привозят и дедушка дышит" или поставляют в больницы с минимальными потребностями в кислороде.
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03.11.2021 16:33 Відповісти
иак и я за шр 0 гнмды "борцы тупо не наложили баллонов"
о чем мы сремся то? Шо"власть" тупо даже этого не чмога обуспечить? у меня дедешук нуту, но внуки бы могли спросить за это? кто то там или как?
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03.11.2021 19:11 Відповісти
а увольнять таких не пробовали?
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03.11.2021 16:44 Відповісти
ідіот радуцкий,- главврач не робить проектну документацію і не заказує її, ти тількив аналізах кандидата вмієшь лад навести
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03.11.2021 17:11 Відповісти
круто, теперь главврачи виноваты. нашли крайних.
слышал, что в купянске в ковидном отделении на 211 коек 2 медсестры и главврач.
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03.11.2021 18:23 Відповісти
так а где выводы?
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03.11.2021 19:33 Відповісти
О! Так ЗЕ!шобла не виновата. То всё врачи, власть на местах, громады (нужное подчеркнуть) виноваты
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03.11.2021 20:41 Відповісти
Вакцинованим штучний кисень не потрібен . І голов-лікар це знає .
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04.11.2021 06:08 Відповісти
Майже всі головлікарі так чи інакше залежні від облздороввідділів. Так що гроші "пиляють" на пару з владою, в тому числі, місцевою.
Отож, 380+400=780 млн. гривень тільки на кисень - немаленький шматок, так швидко його не проковтнеш. Але до кінця року виявиться, що всі ці гроші "засвоїли", або розчинили у кисні.
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04.11.2021 08:47 Відповісти
 
 