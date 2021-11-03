Щонайменше 56 тис. ботів отримали гроші з РФ за антивакцинаторську кампанію, - Радуцький
Росія веде активну інформаційну кампанію, переконуючи українців не вакцинуватись.
Про це голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я нардеп "СН" Михайло Радуцький заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Лише за вересень було ліквідовано 56 тисяч ботів із доведеними транзакціями грошей від сусідньої північної країни. Ці боти вели активну антивакцинаторську кампанію", - сказав він.
За словами Радуцького, в інтернеті "ведеться антивакцинаторська істерія".
"Антивакцинаторська машина - а така машина була запущена дуже потужна, причому не тільки в Україні - має свою логіку. Є три складові. Перша - диверсійна. Відомо, що воювати - а з нами воює північний сусід - легше з ослабленою країною. З ослабленою економікою, з хворою армією. Ми це все розуміємо", - додав Радуцький.
Другою складовою, за його словами, є конкуренція між виробниками різних вакцин, а третьою – "теорії змови про рептилоїдів, масонів".
Повністю інтерв'ю з Михайлом Радуцьким можна прочитати тут.
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но подтверждений, что к антиваксерской пропаганде причастна раша множество.
прослеживается закономерность, если чел недалекий ватник, то однозначно антиваксер.
За Этот Беспредел с людьми.
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини.
они в рашке то же самое творят
никто там ничего им сделать не может
***** на них нема