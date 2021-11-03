Щонайменше 56 тис. ботів отримали гроші з РФ за антивакцинаторську кампанію, - Радуцький

Росія веде активну інформаційну кампанію, переконуючи українців не вакцинуватись.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я нардеп "СН" Михайло Радуцький заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Лише за вересень було ліквідовано 56 тисяч ботів із доведеними транзакціями грошей від сусідньої північної країни. Ці боти вели активну антивакцинаторську кампанію", - сказав він.

За словами Радуцького, в інтернеті "ведеться антивакцинаторська істерія".

Читайте також: Ми ховаємо по "три літаки" на добу, за період епідемії ми втратили ціле місто, а нардепи розповідають про чіпи-передавачі, - Радуцький

"Антивакцинаторська машина - а така машина була запущена дуже потужна, причому не тільки в Україні - має свою логіку. Є три складові. Перша - диверсійна. Відомо, що воювати - а з нами воює північний сусід - легше з ослабленою країною. З ослабленою економікою, з хворою армією. Ми це все розуміємо", - додав Радуцький.

Другою складовою, за його словами, є конкуренція між виробниками різних вакцин, а третьою – "теорії змови про рептилоїдів, масонів".

Повністю інтерв'ю з Михайлом Радуцьким можна прочитати тут.