МЗС перевіряє, чи були громадяни України на борту літака Ан-12, що розбився в РФ, - Ніколенко

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливу присутність громадян України на борту літака, що розбився поблизу Іркутська, в Російській Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що транспортний літак Ан-12 зник з радарів в Іркутській області. Пізніше рятувальники МНС виявили літак Ан-12, проводилося його гасіння та пошуково-рятувальна операція.

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