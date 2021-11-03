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МЗС перевіряє, чи були громадяни України на борту літака Ан-12, що розбився в РФ, - Ніколенко

МЗС перевіряє, чи були громадяни України на борту літака Ан-12, що розбився в РФ, - Ніколенко

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливу присутність громадян України на борту літака, що розбився поблизу Іркутська, в Російській Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що транспортний літак Ан-12 зник з радарів в Іркутській області. Пізніше рятувальники МНС виявили літак Ан-12, проводилося його гасіння та пошуково-рятувальна операція.

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Автор: 

авіакатастрофа (1103) МЗС (4202) росія (66461) літак (2982) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+10
Откуда там могут быть граждане Украины? У нас все дома.
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03.11.2021 16:15 Відповісти
+9
Это приблизительно как прочитать в 1943 м году.
" Советский союз выясняет,были ли граждане СССР в разбившемся под Мюнхеном самолете."
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03.11.2021 16:38 Відповісти
+8
Хотелось, чтобы там были Кива, Медведчук, Зеленский, Рабинович и все слуги с
опожоповцами.
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03.11.2021 16:52 Відповісти
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03.11.2021 16:12 Відповісти
Это их выбор .
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03.11.2021 16:13 Відповісти
Ну як би да, пішли на роботу в білоруську компанію, а та взяла підряд на доставку якоїсь хрені в Сибір, з москалями зв'язуватись...
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03.11.2021 16:14 Відповісти
И это тоже их выбор .
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03.11.2021 16:16 Відповісти
Цензор почитайте, перевіряльники, вже і прізвища виклали.
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03.11.2021 16:13 Відповісти
Откуда там могут быть граждане Украины? У нас все дома.
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03.11.2021 16:15 Відповісти
Свои дома сидят, телевизор смотрят!!!
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03.11.2021 16:17 Відповісти
вот именно откуда могут быть граждане Украины на военно-транспортном самолете ********** ?
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03.11.2021 16:19 Відповісти
Про що ви? Це літак білоруської компанії.
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03.11.2021 16:24 Відповісти
.. когда нихера не знаешь... лучше помолчало бы!! Гражданский белорусский самолёт Ан-12. Два гражданина Украины.. Второй пилот и радист.
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03.11.2021 16:44 Відповісти
Так <******* шастать , ой, не щастить...
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03.11.2021 17:28 Відповісти
А чим відрізняється колонія рашкостана білорусь, від рашкостана?
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03.11.2021 17:28 Відповісти
.. ответ по поводу ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОГО!!! самолёта...рассеи и находящихся там граждан Украины. А не о колонии рашкостана... Читать умеем?
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03.11.2021 17:37 Відповісти
Белорусы везли на Чукотку жрачку, посколько там конкретно закончилась ВНЕЗАПНО. Очень сомнительно, что даже электорат Зеленского на это подписался бы.
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03.11.2021 16:17 Відповісти
У нас в Україні стільки претендентів у той літак що всі б не влізли.Треба щоб вони падали кожного дня з нашими зажопними, православно москальськими антивакцинаторами.
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03.11.2021 16:20 Відповісти
"АН" с лаптестана в воздух залез,
Зорян и Шкиряк достали обрез.
Выстрел раздался. И радостный крик.
«Тридцать второй!» - улыбнулся Шкиряк.
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03.11.2021 16:21 Відповісти
То не украинцы,а хохлы.
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03.11.2021 16:35 Відповісти
Так...а дійсно...громадяни України та українці - це одне й теж саме?
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03.11.2021 16:45 Відповісти
Это приблизительно как прочитать в 1943 м году.
" Советский союз выясняет,были ли граждане СССР в разбившемся под Мюнхеном самолете."
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03.11.2021 16:38 Відповісти
Хотелось, чтобы там были Кива, Медведчук, Зеленский, Рабинович и все слуги с
опожоповцами.
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03.11.2021 16:52 Відповісти
Як на мене то краще б там був повний літак хохлів. Туди їм і дорога! А могли їсти вареники з вишнями і кружляти сивуху в Україні...
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03.11.2021 17:11 Відповісти
Всі дома, то мабудь хохли чи малороси було, а українців там точно не було.
Іхтамнет....уже.
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03.11.2021 17:27 Відповісти
Якщо вони працювали на вбивць нашого народу то боюсь вони вже не гражданє. так шо розслабтесь там в МЗС
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03.11.2021 17:28 Відповісти
Те, кто катается по Расее - ее проблема. Наши дома. А кацапоиды и "мы один народ" меня не интересуют.
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03.11.2021 17:40 Відповісти
На борту находились:

Командир судна Александр Егоров из России.
Второй пилот Олег Щучко, Украина.
Штурман Андрей Сергеев, Белоруссия.
Бортмеханик Юрий Крополев, Россия.
Инженер Дмитрий Гармоненко, Белоруссия.
Авиаинженер Максим Карпук, Белоруссия.
Александр Чуприненко, Украина.
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03.11.2021 17:58 Відповісти
Возможно этот:



пилот

и этот, авиаинженер:

https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100049593583449/
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03.11.2021 18:18 Відповісти
ан-12 ще літають?
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03.11.2021 19:20 Відповісти
 
 