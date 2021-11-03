МЗС перевіряє, чи були громадяни України на борту літака Ан-12, що розбився в РФ, - Ніколенко
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливу присутність громадян України на борту літака, що розбився поблизу Іркутська, в Російській Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"МЗС України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав катастрофи в Росії", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що транспортний літак Ан-12 зник з радарів в Іркутській області. Пізніше рятувальники МНС виявили літак Ан-12, проводилося його гасіння та пошуково-рятувальна операція.
Топ коментарі
+10 aleks kyb
показати весь коментар03.11.2021 16:15 Відповісти Посилання
+9 Valery Valery #424431
показати весь коментар03.11.2021 16:38 Відповісти Посилання
+8 Дід Василь
показати весь коментар03.11.2021 16:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зорян и Шкиряк достали обрез.
Выстрел раздался. И радостный крик.
«Тридцать второй!» - улыбнулся Шкиряк.
" Советский союз выясняет,были ли граждане СССР в разбившемся под Мюнхеном самолете."
опожоповцами.
Іхтамнет....уже.
Командир судна Александр Егоров из России.
Второй пилот Олег Щучко, Украина.
Штурман Андрей Сергеев, Белоруссия.
Бортмеханик Юрий Крополев, Россия.
Инженер Дмитрий Гармоненко, Белоруссия.
Авиаинженер Максим Карпук, Белоруссия.
Александр Чуприненко, Украина.
пилот
и этот, авиаинженер:
https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100049593583449/