СБУ вручила підозру дружині Семенченка Музиці: Розслідують розкрадання понад 150 тис. грн з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас"
Громадянка України підозрюється у розкраданні коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Досудовим слідством встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку.
Кошти вона витрачала на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону.
"Слідством задокументовано факт привласнення і розтрату вказаною громадянкою понад 150 тис. грн. Усе це з коштів, які жертвували наші співвітчизники на потреби і розвиток добровольчого батальйону", - сказано у повідомленні.
Жінці оголошено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Водночас дружина екснардепа Семена Семенченка Наталія Музика у Facebook повідомила: "Сьогодні СБУ вручило і мені підозру. Причому зробили це на відеокамеру біля кав'ярні. Тепер я злісна злодійка. Ст 185, ч3. Карається позбавленням волі від трьох до шести років".
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Хотел было написать "выходит, что я лох", но на то время, когда орки наступали мне казалось, что именно батальон "Донбасс" был самым активным на фронте и "человек в маске" был истинным бандеровцем. А вот, как оно все обернулось...
Не факт, что зеленые черти не фальсифицируют дело, но Гришин уже давно, как показал свое истинное "личико".
пс. Справа не в постаті Семенченка, це показова справа, щоб придушити добровольчий рух спротиву окупації.
А памятаєш, як семен ричав про уголек з бомбасу? А коли каломойша завіз з гешефтом з підораші семен мовчав.
І якщо фонд благодійний, то чого дружина знімала чужі кошти?