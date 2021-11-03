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СБУ вручила підозру дружині Семенченка Музиці: Розслідують розкрадання понад 150 тис. грн з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас"

СБУ вручила підозру дружині Семенченка Музиці: Розслідують розкрадання понад 150 тис. грн з рахунків

Громадянка України підозрюється у розкраданні коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку.

Кошти вона витрачала на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону.

"Слідством задокументовано факт привласнення і розтрату вказаною громадянкою понад 150 тис. грн. Усе це з коштів, які жертвували наші співвітчизники на потреби і розвиток добровольчого батальйону", - сказано у повідомленні.

Жінці оголошено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Водночас дружина екснардепа Семена Семенченка Наталія Музика у Facebook повідомила: "Сьогодні СБУ вручило і мені підозру. Причому зробили це на відеокамеру біля кав'ярні. Тепер я злісна злодійка. Ст 185, ч3. Карається позбавленням волі від трьох до шести років".

СБУ вручила підозру дружині Семенченка Музиці: Розслідують розкрадання понад 150 тис. грн з рахунків Благодійного фонду батальйону Донбас 01

Автор: 

благодійність (584) СБУ (13056) крадіжка (663)


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Топ коментарі
+23
Бачити шанс в обранні Бєніного клована на посаду президента воюючої країни могли тільки розумово неповноцінні.
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03.11.2021 17:32 Відповісти
+22
150 тыщ и подозрение. по татарову 85 миллионов, где хотябы намек о подозрении???
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03.11.2021 16:41 Відповісти
+19
Давно є питання до "Робін Гуда" Грішина-Семенченка, чому його дружина, мати трьох його дітей, не брала його прізвище, а навпаки, міняє прізвища, перебуваючи в шлюбі із Грішиним?

То вона Московець, то вона Музика.
Яка мета цих маневрів?
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03.11.2021 16:40 Відповісти
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В 2014 году, когда этот крендель ходил еще, как Фатима в "хиджабе" и не показывал личико, то я много раз перечислял деньги на батальон "Донбасс".
Хотел было написать "выходит, что я лох", но на то время, когда орки наступали мне казалось, что именно батальон "Донбасс" был самым активным на фронте и "человек в маске" был истинным бандеровцем. А вот, как оно все обернулось...
Не факт, что зеленые черти не фальсифицируют дело, но Гришин уже давно, как показал свое истинное "личико".
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03.11.2021 20:20 Відповісти
То вже час?
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03.11.2021 21:01 Відповісти
А хто вкрав 5,5 млрд дол з Привата, вони навіть не здогадуються.
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03.11.2021 23:08 Відповісти
5,5 это доказанная вещь. А отмыто сотни миллиардов. Зелебоба в теме. Мрази у власти
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04.11.2021 02:38 Відповісти
Мрази решили устроить репресии. Сбу просто озверели. Не их собачье дело заниматься такими вопросами. Баканов ****
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04.11.2021 02:37 Відповісти
Тупо через дружину намагаються зламати Семена. Мусора такі мусора. Завтра дітям підозру вручатимуть?
пс. Справа не в постаті Семенченка, це показова справа, щоб придушити добровольчий рух спротиву окупації.
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04.11.2021 05:13 Відповісти
Твій семен служив КАЛОмойському. Це все, що треба знати. ХЕРой диванний він.
А памятаєш, як семен ричав про уголек з бомбасу? А коли каломойша завіз з гешефтом з підораші семен мовчав.
І якщо фонд благодійний, то чого дружина знімала чужі кошти?
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04.11.2021 07:26 Відповісти
пилять.. высасано изпальца ситуация.. Господа СБУшники, вы бы могли щаниматься более масштабными хищениями, а не этой мелочевкой, больше похожей на бухгалтерскую ошибку... ***** офшорники миллиардами пифдят, депутаты миллиардами пифдят, генералы миллиардами пифдят, а вы нашли 150 т.грн.. ребятки вы просто клоуны, которые отрабатывете приказ ваших хозяев, как послушные собаки! Блин .. ну рентабельность вашей деятельности минусовая в этом случае, вы нашли 150 т.грн, а на вас было потрачено за это время миллиарды... и нахрена нам , гражданам Украины, содержать таких работников как вы!?
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04.11.2021 09:13 Відповісти
Державні гроші можна красти.
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04.11.2021 09:36 Відповісти
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