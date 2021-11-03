СБУ вручила підозру дружині Семенченка Музиці: Розслідують розкрадання понад 150 тис. грн з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас"

Громадянка України підозрюється у розкраданні коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку.

Кошти вона витрачала на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону.

"Слідством задокументовано факт привласнення і розтрату вказаною громадянкою понад 150 тис. грн. Усе це з коштів, які жертвували наші співвітчизники на потреби і розвиток добровольчого батальйону", - сказано у повідомленні.

Жінці оголошено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Водночас дружина екснардепа Семена Семенченка Наталія Музика у Facebook повідомила: "Сьогодні СБУ вручило і мені підозру. Причому зробили це на відеокамеру біля кав'ярні. Тепер я злісна злодійка. Ст 185, ч3. Карається позбавленням волі від трьох до шести років".