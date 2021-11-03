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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Арахамія про марш "антивакцинаторів": Це нагадує Нові Санжари. Вони мають піти в лікарні, після цього половина з них почне думати

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сьогодні був змушений частину шляху до Верховної Ради йти пішки.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Біля "Вітрила" була велика пробка. Я там вийшов і 27 хвилин ішов пішки", - розповів нардеп.

За словами політика, мітингувальники, які зібралися в центрі Києва, його впізнавали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко щодо протестів "антивакцинаторів": У реанімації цей дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють. ВIДЕО

"Говорили, що ми - вандали. Загалом погано говорили. А я відповідав: "Вакцинуйтеся і будьте здорові", - зазначив Арахамія.

Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, було таке негативне ставлення, голова фракції "СН" заявив: "Насамперед люди не розуміють, що є ризики. Вони були взагалі без масок. Я не знаю, як це описати. Мені це трохи нагадує Нові Санжари… Просто вони мають бути не в Урядовому кварталі, а піти в лікарні. Мені здається, після цього половина з них почне думати".

Нагадаємо, сьогодні у Києві під Радою та Кабміном протестували "антивакцинатори".

Нагадаємо, у лютому 2020 року Україна евакуювала своїх громадян із китайського міста Ухань, де тоді був епіцентр епідемії коронавірусу. Евакуйованих вирішили розмістити у санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах на Полтавщині.

Також читайте: Протестні акції в Нових Санжарах - спланована операція Кремля і проросійських сил, - Вітюк

Місцеві жителі спробували не пропустити їх до населеного пункту, сталися сутички з правоохоронцями. На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку. На місце прибули очільник МВС Арсен Аваков і тогочасний прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію. Пізніше виявилося, що всі вони здорові.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Арахамія Давид (1107) COVID-19 (19765) Нові Санжари (143) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Можна чи не вперше погодитися з Арахамією.
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03.11.2021 16:32 Відповісти
+10
не хочешь --не едь машиной! ходи пешком! куда хочешь! с принудительной вакцинацией не так!тотальное опосредованное принуждение... я сталкиваюсь с тем, что вакцина обостряет все хронические болячки после 60+.... и много умерших от них! я сам уже болел, жена и дети тоже , и слава Богу без истерик! тяжело , но не тяжелее гриппа!
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03.11.2021 16:42 Відповісти
+8
Тоді виникає логічне питання. Якщо в ковідних лікарнях все забито та не вистачає місць, якщо вірити заявам наших керманичів, то чому не використовується саме профільна лікарня? Щось не дуже збігається. Так з якого боку маніпуляція? Може з того, де кажуть що всі лікарні забиті, а насправді профільні відпочивають? Ще раз акцентую. Вона ПРОФІЛЬНА. Вона саме і призначена лікувати інфекційні хвороби. І доречі, назвіть хоч одну профільну ковідну лікарню. Бо про ковідні лікарні я не чув. Про відділення у лікарнях - так, чув. А щоб саме профільні лікарні по ковіду - ні.
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03.11.2021 16:53 Відповісти
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Элита жодной страны не вакцинируется... С чего бы...?
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03.11.2021 16:47 Відповісти
Бають станюватина трупах...
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03.11.2021 17:48 Відповісти
С того что эта элита хочет всех двинуть шмурдяком,а сами остаться чистыми.
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03.11.2021 18:52 Відповісти
бо вони нe труться сeрeд людeй. статуснiсть - цe багато простору бeз бидла.
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03.11.2021 20:42 Відповісти
я теж не трусь
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03.11.2021 23:10 Відповісти
Вы в своем уме? у вас данные от инопланетян?... "ни одной страны"
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04.11.2021 08:08 Відповісти
То почніть з себе, хламідія грьобана!

"Сейчас оно (количество невакцинированных депутатов. - Ред.) составляет порядка 60%" Источник:
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03.11.2021 16:41 Відповісти
Ты бы сам свою ссылку прочитал, что ли.
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03.11.2021 23:46 Відповісти
Ой не думаю, що половина, там самі сливки зібрались. Частина за бабло (типа лузера стахіва), а ті що за штрих-коди віщають, або мишебраття, які Москві поклони бьють, там ж надії взагалі немає. Думаю, може до відсотків 10% може ще й можна було б достучатись, і то це дуже оптимістичний сценарій.
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03.11.2021 16:44 Відповісти
Правы были новые сан жары
А почему не разместили в конче заспи ?
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03.11.2021 16:46 Відповісти
Период полураспада антиваксеров - один поход в больницу?
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03.11.2021 16:48 Відповісти
Вы видели фото встреч преза Зе с лидерами других стран в Глазго? Кто в масках?
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03.11.2021 16:48 Відповісти
самосознаниe в масках. придурки - бeз
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03.11.2021 20:43 Відповісти
Да раздайте уже людям сертификаты о вакцинации бесплатно, а то по 500 гривасов не всем по карману.. И мы все сразу станем вакцинированными!!!
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03.11.2021 16:50 Відповісти
+
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03.11.2021 17:42 Відповісти
Россия.
Медианный возраст выборки «Открытых медиа» - 68 лет, то есть половина умерших от COVID-19 моложе этого возраста, а другая половина - старше.
5% умерших от коронавируса были молодого возраста (до 44 лет), 18% - среднего возраста (45−59 лет), 46% - пожилого возраста (60−74 лет) и 31% - старческого возраста (от 75 лет).
Больше всего умерших обоих полов в возрасте 80 лет (77 человек - 3,8% от общего числа смертельных случаев) и 73 года (76 человек - 3,8%).
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03.11.2021 16:58 Відповісти
Итого 23% умерших до 59 лет. Народ орет что им прививки не нужны. Это типа предложить сыграть в ковид-рулетку: почти 1 шанс из 5, - вообще хорошо, правда?! Не пойму чего им бояться - умирает всего каждый 5й, это веский повод не делать прививку! Хотя я бы хотел посмотреть на того идиота, который своим родным говорит "не прививайся, тебе не надо, ты мало рискуешь".
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03.11.2021 17:10 Відповісти
Кацапы им хорошо платят. Больше дебилов, больше смертей, больше хаоса, больше вони. Нагрузка на медиков лечить дебилов, а не лечить нормальных от других болезней.
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03.11.2021 17:07 Відповісти
Ікарі,невилікували,досі,Ждої істти.Вони присутні при хворобі,й кормляться з хворих
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03.11.2021 17:40 Відповісти
И сразу после этой новости выше, пишут что 40% депутатов не вакцинированы. Так пойдите сначала сами уколитесь бездари.
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03.11.2021 17:10 Відповісти
Це,кодло,заважє людському існуванню своїми скотськими законами й постановами,геть немаючи розуму...
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03.11.2021 17:37 Відповісти
Новые Санжары? А где тогда клоун с оркестром и подарунками? 😊
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03.11.2021 17:30 Відповісти
Це порозуміння,нахабно впевнено,що здатне мислити,й розумне
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03.11.2021 17:34 Відповісти
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03.11.2021 17:50 Відповісти
В Новых Санжарах до усрачки боялись смертельного вируса, а эти в него не верят.
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03.11.2021 17:58 Відповісти
як людeй кидає в крайностi
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03.11.2021 20:45 Відповісти
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03.11.2021 18:10 Відповісти
половина вакцинированных это мужчины
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03.11.2021 18:31 Відповісти
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03.11.2021 19:25 Відповісти
ага .. и будут мочиться мимо унитаза
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03.11.2021 19:16 Відповісти
Бачу туго до людей доходить
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03.11.2021 19:25 Відповісти
какой бессовестный бред!!!!
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04.11.2021 07:18 Відповісти
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04.11.2021 09:11 Відповісти
Неймовірний вишкребень. Отаке падло всіх на кладовище загоне...
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03.11.2021 18:20 Відповісти
а в Трускавце с телками можно и без масок верно ?
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03.11.2021 18:33 Відповісти
У многих кто то из знакомых, пережил пневмонию и реанимацию, с которыми тесно общались. И сколько окружающих заболело, если это так заразно. Включите мозги и не ведитесь на постановочные шоу с переполнеными показательными больницами.
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03.11.2021 18:43 Відповісти
в эту дудку дуй в другом месте... все эти горлопаны за что борются .. за блага... или за отмену вакцинации... не делай и сиди на жопе ровно.... оно так решило... а я решил иначе и что
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03.11.2021 19:14 Відповісти
иди и уколись , но не твое собачье дело указывать другим....
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04.11.2021 00:14 Відповісти
ну таких как ты надо в нёбо колоть что бы меньше пи.. или в холку... и бирку в ухо пластиковую
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07.11.2021 07:34 Відповісти
У мене багато родичів і знайомих похворіли - деякі навіть родинами, бо позаражали одне одного... Деякі у віці 35-38 років без страшних хронічних хвороб сиділи на кисні. Є і померлі, є і ті, кого з того світу вернули.

І так, я знаю, що таке пневмонія - і сам на ногах був переносив, і мама раз 5 хворіла і лише раз попала в лікарню (і кисень їй тоді не потрібен був). Звичайна пневмонія в 90% випадків переноситься вдома на антибіотиках! Ну не буває просто так, щоб зашкалювала кількість випадків пневмонії, коли потрібна госпіталізація.
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03.11.2021 19:50 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=*************************************************-w5Q60EoVtWYdxZ4ZCA_C9J0iYURrWKllpG5yA8kz08wwCHCTRe9XGSjNn0wsFdQmmGxYqo6nX3LbVCFtKyk_28VYAEVtExhnj69dwv&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 3 ч. ·



Оказывается Арахамия не только лжец, известный эксперт по коррупции в ДНК украинцев и одновременно любитель летать в Вену на самолёте Фирташа, но неадекват. Потому что его заявление о том, что Любченко не устраивает "Слуг народа" на должности вице-премьера потому что он мужчина, подпадает под преследование и дискриминацию по гендерному принципу. Это заявление даёт возможность ЕСПЧ принять решение в пользу Любченко. Арахамиия мог сказать, что Банковую не устраивают результаты работы или факт налоговых скруток, но идиотизм победил и он ляпнул глупость, которая наводит на сысль, что наличие члена и яиц мешает вице-премьеру. Так выходит эту власть интересует лишь гендерный баланс, а не результат? Или просто вице-премьер у Зе должен быть без яиц? Но шиза у них обостряется все больше и больше.

PS https://www.facebook.com/profile.php?id=100004621361432&__cft__[0]=*************************************************-w5Q60EoVtWYdxZ4ZCA_C9J0iYURrWKllpG5yA8kz08wwCHCTRe9XGSjNn0wsFdQmmGxYqo6nX3LbVCFtKyk_28VYAEVtExhnj69dwv&__tn__=-]K-R Ольга Москалюк это же ты его записала? Шикарно получилось. Я смотрю, что если они говорят экспромтами и по ненаписанному, то дурь видна на 100%. ))
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03.11.2021 20:48 Відповісти
Послідовність подій:
1) півтора роки тому уряд (стєпашкін і всякі корумповані злодійкуваті щурики довкола нього) бездарно просрав все, що тільки можна було просрати;
2) потім стєпашкін через фірму дружини закупив (і то з величезним запізненням) вакцину, яку ніхто ніде в Євросоюзі не визнає В ПРИНЦИПІ;
3) нарешті, коли (НЕ ЗАВДЯКИ уряду, а ВСУПЕРЕЧ) в Україні появився сякий-такий вибір вакцин, - штучно створюється ажіотаж, штучно утворюються черги, в яких люди масово заражаються (в величезних чергах на ПЛР-тести також) - уряд імітує турботу про здоров'я населення, нацьковуючи "найбільш прогресивних" на тих, хто ще не щепився.
?
При цьому під виглядом "антиковідних закупівель" несамовито розпилюють бюджет.
А місцевим мудрагелям без кінця мерещаться якісь "рептилоїди"
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03.11.2021 23:58 Відповісти
Простіше викинути не вакциеованих зі статистики . Як втім і з лікарень . Тоді навіть найупоротіші антиваксери вакцинуються .
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04.11.2021 05:41 Відповісти
Как можно верить тварям у власти? Любая критика, критический взгляд на их действия - правильно.
https://m.ynet.co.il/articles/bjvzjkmt00

Вот так считают в Израиле
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04.11.2021 06:03 Відповісти
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