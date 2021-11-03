"Слуга народу" Арахамія про марш "антивакцинаторів": Це нагадує Нові Санжари. Вони мають піти в лікарні, після цього половина з них почне думати

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сьогодні був змушений частину шляху до Верховної Ради йти пішки.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Біля "Вітрила" була велика пробка. Я там вийшов і 27 хвилин ішов пішки", - розповів нардеп.

За словами політика, мітингувальники, які зібралися в центрі Києва, його впізнавали.

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"Говорили, що ми - вандали. Загалом погано говорили. А я відповідав: "Вакцинуйтеся і будьте здорові", - зазначив Арахамія.

Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, було таке негативне ставлення, голова фракції "СН" заявив: "Насамперед люди не розуміють, що є ризики. Вони були взагалі без масок. Я не знаю, як це описати. Мені це трохи нагадує Нові Санжари… Просто вони мають бути не в Урядовому кварталі, а піти в лікарні. Мені здається, після цього половина з них почне думати".

Нагадаємо, сьогодні у Києві під Радою та Кабміном протестували "антивакцинатори".

Нагадаємо, у лютому 2020 року Україна евакуювала своїх громадян із китайського міста Ухань, де тоді був епіцентр епідемії коронавірусу. Евакуйованих вирішили розмістити у санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах на Полтавщині.

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Місцеві жителі спробували не пропустити їх до населеного пункту, сталися сутички з правоохоронцями. На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку. На місце прибули очільник МВС Арсен Аваков і тогочасний прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію. Пізніше виявилося, що всі вони здорові.