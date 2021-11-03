СБУ про зняття домашнього арешту з Медведчука: Розслідування вже завершено, лише ознайомлення підозрюваного з матеріалами відкладає передачу справи до суду
У своїй діяльності Служба безпеки неухильно дотримується усіх необхідних процесуальних норм незалежно від прізвищ осіб, які підозрюються у злочинах.
Про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ у справі Медведчука, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Досудове розслідування у справі народних депутатів В.Медведчука та Т.Козака щодо підозр про вчинення ними державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму здійснює міжвідомча слідча група, участь в якій беруть в тому числі співробітники СБУ", - пояснили у відомстві.
"Після обрання судом запобіжного заходу щодо В.Медведчука 13 травня 2021 року слідчі СБУ виконали всі необхідні слідчі дії упродовж трьох місяців. Це дало змогу Офісу Генерального прокурора повідомити про завершення досудового розслідування вже 20 серпня. Тоді ж матеріали кримінального розслідування було без жодних затримок передано для ознайомлення підозрюваному та його захисникам", - додали у СБУ.
"З боку підозрюваного триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Саме цей процес відтерміновує вручення В.Медведчуку обвинувального акту та направлення його до суду", - акцентували у відомстві.
"Щодо "зняття Медведчука по цій статті з домашнього арешту" окремо наголошуємо: відповідно до статті 181 Кримінально - процесуального кодексу сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час здійснення досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців. При цьому Медведчук залишається під домашнім арештом в рамках розслідування іншої кримінальної справи, фігурантом якої він є", - резюмували в СБУ.
Раніше з кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт. Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду і замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.
Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.
12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
Раніше, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
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Ну й гумористи.
Дело в том, что Банковая пытается в условиях войны сохранить возможность переговоров с Кремлем, и Ермак не хочет предпринимать какие-либо действия против Козака, понимая, что другого переговорщика Путин ему не даст.
Поэтому именно офис президента заблокировал расследование, и позволил Медведчуку законно освободиться от домашнего ареста.
Ермак любой ценой, даже ценой позора для правоохранительных органов Украины, намерен сохранить свой личный канал влияния и общения с Москвой. Вот так происходит, когда вся власть монополизирована в одном кабинете - на каком-то этапе интересы государства и расследования важнейшего уголовного дела незаконно отброшены, чтобы Ермак сохранил личные контакты с руководством страны-агрессора!
Син одіозного нардепа ОПЗЖ Ігоря Шурми, Ростислав, може змінити Юлію Свириденко в офісі Зеленського. Його батько не просто діючий нардеп Медведчука. Шурма старший був із Медведчуком в партії СДПУ(о) ще в далеких 90-х. Тобто, понад 20 років Шурма і Медведчук - партнери, друзі та однопартійці.
А тепер син друга Медведчука буде тісно працювати з Єрмаком на Банковій.
Ось так треба боротись з кумом Путіна, не переплутайте.
Из-за концентрации власти в 1 руках нету других полюсов и защит...как у правильных действий так и у вредных...
Дива на рівному місці!