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Новини
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СБУ про зняття домашнього арешту з Медведчука: Розслідування вже завершено, лише ознайомлення підозрюваного з матеріалами відкладає передачу справи до суду

СБУ про зняття домашнього арешту з Медведчука: Розслідування вже завершено, лише ознайомлення підозрюваного з матеріалами відкладає передачу справи до суду

У своїй діяльності Служба безпеки неухильно дотримується усіх необхідних процесуальних норм незалежно від прізвищ осіб, які підозрюються у злочинах.

Про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ у справі Медведчука, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування у справі народних депутатів В.Медведчука та Т.Козака щодо підозр про вчинення ними державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму здійснює міжвідомча слідча група, участь в якій беруть в тому числі співробітники СБУ", - пояснили у відомстві.

"Після обрання судом запобіжного заходу щодо В.Медведчука 13 травня 2021 року слідчі СБУ виконали всі необхідні слідчі дії упродовж трьох місяців. Це дало змогу Офісу Генерального прокурора повідомити про завершення досудового розслідування вже 20 серпня. Тоді ж матеріали кримінального розслідування було без жодних затримок передано для ознайомлення підозрюваному та його захисникам", - додали у СБУ.

Читайте також: З кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт

"З боку підозрюваного триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Саме цей процес відтерміновує вручення В.Медведчуку обвинувального акту та направлення його до суду", - акцентували у відомстві.

"Щодо "зняття Медведчука по цій статті з домашнього арешту" окремо наголошуємо: відповідно до статті 181 Кримінально - процесуального кодексу сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час здійснення досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців. При цьому Медведчук залишається під домашнім арештом в рамках розслідування іншої кримінальної справи, фігурантом якої він є", - резюмували в СБУ.

Раніше з кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт. Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду і замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Раніше, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: 

Медведчук Віктор (1714) СБУ (13056) державна зрада (1728) Козак (161) запобіжний захід (516)


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Топ коментарі
+11
Якби сидів у СІЗО було б більше часу на ознайомлення, бо на яхті нема коли.
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03.11.2021 16:48 Відповісти
+9
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки ​: Людина Медведчука може стати заступником Єрмака.
Син одіозного нардепа ОПЗЖ Ігоря Шурми, Ростислав, може змінити Юлію Свириденко в офісі Зеленського. Його батько не просто діючий нардеп Медведчука. Шурма старший був із Медведчуком в партії СДПУ(о) ще в далеких 90-х. Тобто, понад 20 років Шурма і Медведчук - партнери, друзі та однопартійці.
А тепер син друга Медведчука буде тісно працювати з Єрмаком на Банковій.
Ось так треба боротись з кумом Путіна, не переплутайте.
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03.11.2021 18:54 Відповісти
+8
Вже відпустили. Попіарились і всьо.
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03.11.2021 16:51 Відповісти
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Отпустят . Спорим ?
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03.11.2021 16:44 Відповісти
Вже відпустили. Попіарились і всьо.
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03.11.2021 16:51 Відповісти
Сидит Мертвечук под домашним арестом и сушит сухари.
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03.11.2021 18:14 Відповісти
хы хы, домашний арест в дворце с блек-джеком и персональной Оксаной Марченко ... а еще коллекция ароматизированных черепов, для разгона тоски
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03.11.2021 22:09 Відповісти
Все порешали по рукам и дальше каждій своим занимаеться шапито
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03.11.2021 16:44 Відповісти
Цікаво чи буде хтось відповідати,якщо суд виправдає мудачука?
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03.11.2021 16:45 Відповісти
То посадіть не під "домашній", а під звичний арешт! З Кузьменко, Дугарь і Ріфом таке проканало...
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03.11.2021 16:45 Відповісти
Якби сидів у СІЗО було б більше часу на ознайомлення, бо на яхті нема коли.
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03.11.2021 16:48 Відповісти
Дома у Мертвечука яхта ? Игрушечная , наверное...
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03.11.2021 18:16 Відповісти
Я тоже слышал, что он на самом деле бедный и несчастный человек, а живет с пожертвований и монетизации Ютюб-канала Кивы.
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03.11.2021 20:25 Відповісти
Аааааа приехали. Ловите дет в кацапии
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03.11.2021 16:49 Відповісти
Та доступ к деньгам закрыть и хай п-издуе-т
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03.11.2021 17:59 Відповісти
Да там денег походу вагонами, Так шо думаю ему пох))))
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04.11.2021 11:27 Відповісти
А если он будет читать по складам? Медленно и печально?..
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03.11.2021 16:50 Відповісти
І при цьому плямкаючи губами і шморгаючи носом.
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03.11.2021 16:57 Відповісти
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03.11.2021 17:11 Відповісти
"У своїй діяльності Служба безпеки неухильно дотримується усіх необхідних процесуальних норм незалежно від прізвищ осіб, які підозрюються у злочинах" -
Ну й гумористи.
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03.11.2021 16:53 Відповісти
Нічого собі справа, що з її матеріалами потребується знайомиться більше часу ніж на саме розслідування! Чи по букві в день вичитує?
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03.11.2021 16:53 Відповісти
По данным источников расследование дела Медведчука ведется в ручном режиме, под жестким контролем Ермака. Эту задачу ему доверил лично президента Владимир Зеленский.

Дело в том, что Банковая пытается в условиях войны сохранить возможность переговоров с Кремлем, и Ермак не хочет предпринимать какие-либо действия против Козака, понимая, что другого переговорщика Путин ему не даст.

Поэтому именно офис президента заблокировал расследование, и позволил Медведчуку законно освободиться от домашнего ареста.

Ермак любой ценой, даже ценой позора для правоохранительных органов Украины, намерен сохранить свой личный канал влияния и общения с Москвой. Вот так происходит, когда вся власть монополизирована в одном кабинете - на каком-то этапе интересы государства и расследования важнейшего уголовного дела незаконно отброшены, чтобы Ермак сохранил личные контакты с руководством страны-агрессора!
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03.11.2021 17:03 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки ​: Людина Медведчука може стати заступником Єрмака.
Син одіозного нардепа ОПЗЖ Ігоря Шурми, Ростислав, може змінити Юлію Свириденко в офісі Зеленського. Його батько не просто діючий нардеп Медведчука. Шурма старший був із Медведчуком в партії СДПУ(о) ще в далеких 90-х. Тобто, понад 20 років Шурма і Медведчук - партнери, друзі та однопартійці.
А тепер син друга Медведчука буде тісно працювати з Єрмаком на Банковій.
Ось так треба боротись з кумом Путіна, не переплутайте.
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03.11.2021 18:54 Відповісти
СДПУ(о) створив Порошенко разом з Медведчуком.
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04.11.2021 07:16 Відповісти
Всё верно...автору поста хочется пожать руку.

Из-за концентрации власти в 1 руках нету других полюсов и защит...как у правильных действий так и у вредных...
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03.11.2021 19:12 Відповісти
Так а чему удивлятся если отец Ермака являлся кадровым офицером ГРУ России.
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03.11.2021 22:32 Відповісти
ти диви - Порох з Медведчуком контактувал - був поганий, а Єрмак контактує із Козаком - Зе гарний.
Дива на рівному місці!
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04.11.2021 02:36 Відповісти
Хорошо бы ему дать героя Украины... Посмертно

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03.11.2021 17:10 Відповісти
Восторженные вопли "зеленский посадил мертвечука" закончились? 😂🤣😂
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03.11.2021 17:27 Відповісти
Поставте конечную дату--и пусть учится быстро читать.После даты все проблемы клиента.
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03.11.2021 17:41 Відповісти
Зняти домашній арешт і накласти зашморг.
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03.11.2021 20:08 Відповісти
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03.11.2021 20:28 Відповісти
Позорище
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03.11.2021 21:15 Відповісти
Обделаются в очередной раз.
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03.11.2021 22:35 Відповісти
Медведчук був потрібен Зеленому Йолопу для дачі показів на Порошенка,але мабуть нічого не вийшло-бо вони старі друзі ще по СДПУ(о) і партнери по бізнесу,особливо кримінальному часів президентства Порошенка.Не за просто так же Порошенко реанімував цю тварину-він просто так нічого не робить,10 років про цього Медведчука майже нічого не було чути і от вискочив,як чорт з табакерки,саме при Порошенку-і трубу отримав,і ринок скрапленого газу Грицак під нього зачистив.
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04.11.2021 07:23 Відповісти
Спортивная рыболовля она такая.
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04.11.2021 10:42 Відповісти
 
 