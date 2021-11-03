СБУ про зняття домашнього арешту з Медведчука: Розслідування вже завершено, лише ознайомлення підозрюваного з матеріалами відкладає передачу справи до суду

У своїй діяльності Служба безпеки неухильно дотримується усіх необхідних процесуальних норм незалежно від прізвищ осіб, які підозрюються у злочинах.

Про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ у справі Медведчука, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування у справі народних депутатів В.Медведчука та Т.Козака щодо підозр про вчинення ними державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму здійснює міжвідомча слідча група, участь в якій беруть в тому числі співробітники СБУ", - пояснили у відомстві.

"Після обрання судом запобіжного заходу щодо В.Медведчука 13 травня 2021 року слідчі СБУ виконали всі необхідні слідчі дії упродовж трьох місяців. Це дало змогу Офісу Генерального прокурора повідомити про завершення досудового розслідування вже 20 серпня. Тоді ж матеріали кримінального розслідування було без жодних затримок передано для ознайомлення підозрюваному та його захисникам", - додали у СБУ.

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"З боку підозрюваного триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Саме цей процес відтерміновує вручення В.Медведчуку обвинувального акту та направлення його до суду", - акцентували у відомстві.

"Щодо "зняття Медведчука по цій статті з домашнього арешту" окремо наголошуємо: відповідно до статті 181 Кримінально - процесуального кодексу сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час здійснення досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців. При цьому Медведчук залишається під домашнім арештом в рамках розслідування іншої кримінальної справи, фігурантом якої він є", - резюмували в СБУ.

Раніше з кума Путіна Медведчука зняли домашній арешт. Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду і замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Раніше, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.