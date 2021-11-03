Окупанти боєприпасом із безпілотника пошкодили камеру СММ ОБСЄ у Гранітному, - СЦКК. ФОТО

Цими днями збройні формування РФ пошкодили камеру спостереження СММ ОБСЄ, розташовану в населеному пункті Гранітне.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"27 жовтня 2021 р. збройні формування РФ пошкодили камеру спостереження СММ ОБСЄ, розташовану в населеному пункті Гранітне за адресою вул. Самохіна, 16. Устаткування моніторингової місії було пошкоджено вибуховим пристроєм, скинутим з безпілотного літального апарата", - сказано у звіті української СЦКК.

Наслідки цієї атаки було зафіксовано співробітниками місії.

У СЦКК зазначають, що причини, які спонукали окупантів до таких дій, є очевидними. Саме в цей час збройні формування РФ проводили обстріл населеного пункту Гранітне, застосувавши артилерію, заборонену мінськими домовленостями: гаубиці 122 та 152 мм та міномети 120 мм. Камера СММ ОБСЄ виявилася для агресора абсолютно недоречним свідком військового злочину.

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