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Новини Війна
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Окупанти боєприпасом із безпілотника пошкодили камеру СММ ОБСЄ у Гранітному, - СЦКК. ФОТО

Цими днями збройні формування РФ пошкодили камеру спостереження СММ ОБСЄ, розташовану в населеному пункті Гранітне.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Окупанти боєприпасом із безпілотника пошкодили камеру СММ ОБСЄ у Гранітному, - СЦКК 01

"27 жовтня 2021 р. збройні формування РФ пошкодили камеру спостереження СММ ОБСЄ, розташовану в населеному пункті Гранітне за адресою вул. Самохіна, 16. Устаткування моніторингової місії було пошкоджено вибуховим пристроєм, скинутим з безпілотного літального апарата", - сказано у звіті української СЦКК.

Окупанти боєприпасом із безпілотника пошкодили камеру СММ ОБСЄ у Гранітному, - СЦКК 02

Наслідки цієї атаки було зафіксовано співробітниками місії.

Окупанти боєприпасом із безпілотника пошкодили камеру СММ ОБСЄ у Гранітному, - СЦКК 03

У СЦКК зазначають, що причини, які спонукали окупантів до таких дій, є очевидними. Саме в цей час збройні формування РФ проводили обстріл населеного пункту Гранітне, застосувавши артилерію, заборонену мінськими домовленостями: гаубиці 122 та 152 мм та міномети 120 мм. Камера СММ ОБСЄ виявилася для агресора абсолютно недоречним свідком військового злочину.

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Автор: 

ОБСЄ (3516) обстріл (29540) Донбас (22358) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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03.11.2021 16:54 Відповісти
Ждем озабоченность от бюргеров.
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03.11.2021 16:58 Відповісти
Сейчас Франция да Германия как подхватятся, как ***********...
И писец той дырляндии!
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03.11.2021 17:38 Відповісти
Нічого там ніхто не пошкодив - ці дібіли настільки сліпі, що їм вже на голову гранати кидають.
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03.11.2021 17:12 Відповісти
Кацорылые уже и Украину и весь мир приучили к тому, что им все можно в том числе гражданское население расстреливать и им ж е прикрываться и даже ОБСЕ расстреливать, а нам нельзя даже защищаться.
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03.11.2021 17:12 Відповісти
Старая швабра еще не проявила обеспокоенность??
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03.11.2021 17:17 Відповісти
Распятые мальчики в трусиках - N:

https://bitter-onion.livejournal.com/4125837.html Невидимые беспилотники бандеровских карателей
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03.11.2021 17:34 Відповісти
Почаше надо Байрактары применять,они действуют быстрее и эффективнее любых договоренностей.
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03.11.2021 17:57 Відповісти
Задокументированньій факт умьішленного уничтожения оборудования ОБСЕ российскими "ихтамнетами" пригодится при прессинге Путлера на Нормандском формате.
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03.11.2021 18:19 Відповісти
 
 