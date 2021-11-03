Генерал США Міллі про війська РФ біля кордонів України: Спостерігаємо. Поки нічого відверто агресивного
Сполучені Штати спостерігають значну кількість російських військових пересувань уздовж кордону України. Однак США поки не бачать особливо агресивних дій з їхнього боку.
Про це заявив глава комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що ми спостерігаємо, так це значна кількість військових переміщень з російського боку на кордоні з Україною. По суті, нічого відверто агресивного. Ми бачили це раніше... Що це означає? Ми поки не знаємо, занадто рано говорити", - заявив він.
Нагадаємо, в розвідці Міноборони України заявили, що біля кордонів країни зосереджено близько 90 тисяч російських військових.
Топ коментарі
+3 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар03.11.2021 17:06 Відповісти Посилання
+2 Oleksandr Onys
показати весь коментар03.11.2021 17:01 Відповісти Посилання
+2 Senator S #201477
показати весь коментар03.11.2021 17:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ни в чем и никогда.
https://nationalfile.com/bombshell-milley-admits-to-secretly-calling-ccp-general-promising-advanced-notice-of-attack-amid-accusations-of-treason/