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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Генерал США Міллі про війська РФ біля кордонів України: Спостерігаємо. Поки нічого відверто агресивного

Генерал США Міллі про війська РФ біля кордонів України: Спостерігаємо. Поки нічого відверто агресивного

Сполучені Штати спостерігають значну кількість російських військових пересувань уздовж кордону України. Однак США поки не бачать особливо агресивних дій з їхнього боку.

Про це заявив глава комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що ми спостерігаємо, так це значна кількість військових переміщень з російського боку на кордоні з Україною. По суті, нічого відверто агресивного. Ми бачили це раніше... Що це означає? Ми поки не знаємо, занадто рано говорити", - заявив він.

Нагадаємо, в розвідці Міноборони України заявили, що біля кордонів країни зосереджено близько 90 тисяч російських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною. ФОТО

Автор: 

армія рф (18036) кордон (4837) США (23607)


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Топ коментарі
+3
Этим бункерный сиделец и пользуется во всю, навязывая инициативу и выбирая место для внезапного удара, пока "наблюдатели" сопли жуют и в озабоченности играют
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03.11.2021 17:06 Відповісти
+2
А вам не кажется, что когда будет "откровенно агрессивное", станет самую малость поздно?
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03.11.2021 17:01 Відповісти
+2
На РАБссии в Иркутской области упал очередной самолет...,31-й по счету в этом году...
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03.11.2021 17:06 Відповісти
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А вам не кажется, что когда будет "откровенно агрессивное", станет самую малость поздно?
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03.11.2021 17:01 Відповісти
Этим бункерный сиделец и пользуется во всю, навязывая инициативу и выбирая место для внезапного удара, пока "наблюдатели" сопли жуют и в озабоченности играют
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03.11.2021 17:06 Відповісти
На РАБссии в Иркутской области упал очередной самолет...,31-й по счету в этом году...
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03.11.2021 17:06 Відповісти
Вони і стоятимуть там за ОРДЛО як громила за шпендиком-задиракою.
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03.11.2021 17:06 Відповісти
Фото из космоса Украине присылает разведка США....,вопрос зачем?
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03.11.2021 17:11 Відповісти
Что то реально нехорошее намечается. Неспроста ***** среди осени из бункера вылезло и собирается посетить оккупированный Крым.
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03.11.2021 17:13 Відповісти
фото с местя падения АН-12 в Иркутской области
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03.11.2021 17:14 Відповісти
Труплер плешивый трус...может взрывать только дома в Москве Волгодонске Буйнакске или мочить в сортире детей Беслана...нашли "вояку"... из Норд Оста...
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03.11.2021 17:16 Відповісти
Нам еще повезло что ***** кгбешник, а не военный, иначе бы убитых на Донбассе было бы в 5 раз больше
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03.11.2021 19:29 Відповісти
Никому из администрации Бидона нельзя верить
Ни в чем и никогда.
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03.11.2021 17:57 Відповісти
В спам российскую "портянку Путина" !
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03.11.2021 18:21 Відповісти
Саша , ты бы послушал что тебе знающий человек говорит , а лозунги оставь для футбольных фанатов .
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03.11.2021 19:10 Відповісти
Термин "Бидон" является четким маркером путинской портянки , без сомнений . Им место в спаме , плохо маскируются.
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03.11.2021 19:39 Відповісти
В Америке сейчас очень популярна кричалка Let's go Brandon . Это завуалированная фраза F*ck Joe Biden . Используется в футбольных матчах и на политических митингах . Байден очень непопулярен среди Американцев .Он полностью провалил внутреннюю и внешную политику страны . Один СП2 нанес огромный удар по Польше, Украине и Словакии .
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03.11.2021 20:26 Відповісти
Простьім американцам всегда бьіла по-барабану внешняя политика , не ? Чувствуется симпатик рьіжего Донни , но запах портянки тоже ...
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03.11.2021 22:02 Відповісти
Рыжего, кого ? Оскорбляешь президента который сделал для Украины больше чем Обама Байден вместе взятые . По поводу среднего американца у тебя работают стереотипы навязанные туповатыми журналистами . Да мигрантам из Гондураса и Сомали плевать на внешную политику США . Образованные люди понимают что к чему . И для справки по сегодняшним опросам популярность Дональда Трампа выше Байдена . Собственно нет у меня цели переубедить упоротого и не желающего понять ситуацию . Живи в своей скорлупе и верь в козака байдена . Удачи .
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03.11.2021 22:19 Відповісти
"Кручу , верчу , ******* хочу!" - наперсточники Пуйло и Кожухович пьітаются развести разведки США и Украиньі и заставить нервничать политиков и военньіх. Не пройдет номер !
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03.11.2021 18:24 Відповісти
Тот самый генерал Миллей который в разговоре с китайским генералом обещал предупредить его в случае если США решат нанести ядерный удар по Китаю ? Тогда ему можно "верить" .
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03.11.2021 19:08 Відповісти
БСК , или бред сивой кобьільі .
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03.11.2021 19:41 Відповісти
Вам Цензор не писал об этом скандале ?

https://nationalfile.com/bombshell-milley-admits-to-secretly-calling-ccp-general-promising-advanced-notice-of-attack-amid-accusations-of-treason/
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03.11.2021 20:31 Відповісти
Соловей в интервью Гордона рассказал что в 2014 году, Кернес и Добкин продали Харьков эрефии за 500 лямов долларов, но планы были сломаны. Добкин вернул деньги, а Кернес отказался, поэтому и получил полю в позвоночник...
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03.11.2021 19:41 Відповісти
ну вот. всё верно.
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03.11.2021 23:02 Відповісти
 
 