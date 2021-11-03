Генерал США Міллі про війська РФ біля кордонів України: Спостерігаємо. Поки нічого відверто агресивного

Сполучені Штати спостерігають значну кількість російських військових пересувань уздовж кордону України. Однак США поки не бачать особливо агресивних дій з їхнього боку.

Про це заявив глава комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що ми спостерігаємо, так це значна кількість військових переміщень з російського боку на кордоні з Україною. По суті, нічого відверто агресивного. Ми бачили це раніше... Що це означає? Ми поки не знаємо, занадто рано говорити", - заявив він.

Нагадаємо, в розвідці Міноборони України заявили, що біля кордонів країни зосереджено близько 90 тисяч російських військових.

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