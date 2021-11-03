Війська РФ від початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь. Втрат серед особового складу українських воїнів нема.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, поблизу населених пунктів Лобачево та Південне війська РФ відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи далі виконують завданняза призначенням.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може Ярош в пресслужбу заходил?