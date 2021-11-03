УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9271 відвідувач онлайн
Новини Війна
555 5

Війська РФ від початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ від початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь. Втрат серед особового складу українських воїнів нема.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу населених пунктів Лобачево та Південне війська РФ відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи далі виконують завданняза призначенням.

Читайте також: Окупанти боєприпасом із безпілотника пошкодили камеру СММ ОБСЄ у Гранітному, - СЦКК. ФОТО

Автор: 

обстріл (29540) Донбас (22358) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот, наконец-то всё названо своими именами, а не какие-то "наёмники" нарушили какое-то "перемирие".
Може Ярош в пресслужбу заходил?
показати весь коментар
03.11.2021 17:53 Відповісти
Нас уже сім років стабільно інформують про наші втрати. Щодня. Але чомусь інформації про втрати противника немає зовсім. Виглядає так ніби Україна це "тєрпіла кончений"...
показати весь коментар
03.11.2021 18:26 Відповісти
Зараз в Золоте 120 прилітають
показати весь коментар
03.11.2021 19:25 Відповісти
3 ноября - День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск Украины

показати весь коментар
03.11.2021 19:55 Відповісти
а байрактары уже кончились ?
показати весь коментар
03.11.2021 22:04 Відповісти
 
 