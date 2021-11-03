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Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 та БРЕМ-2 після капремонту. ФОТО

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" виконало ремонт партії БМП-2 та БРЕМ-2 та передало їх до Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Укроборонпрому.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 та БРЕМ-2 після капремонту 01

"Машини пройшли повний цикл капітального ремонту та модернізації згідно з умовами державного контракту. Техніка оснащена новітніми засобами зв'язку, системами спостереження та сучасними приладами освітлення", - сказано в повідомленні.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 та БРЕМ-2 після капремонту 02

Ремонт гусеничної техніки, зокрема БРЕМ-2 є основним профілем підприємства. БРЕМ-2 виконана на базі БМП-1, має протикульовий броньований захист, хорошу прохідність і маневровість, здатна долати водні перешкоди вплав, оснащена засобами маскування, захисту від зброї масового знищення та ППО, а також озброєна кулеметом, що дає змогу вести вогонь по наземних цілях.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 та БРЕМ-2 після капремонту 03

Читайте також: Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту. ФОТО

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 та БРЕМ-2 після капремонту 04

Для ремонтно-евакуаційних робіт ця техніка обладнана електрозварювальним обладнанням, лебідкою, буксирним кронштейном та штангами жорсткого зчеплення. Вантажопідйомні роботи БРЕМ провадить завдяки стріловому поворотному крану з дообладнанням тросами-стяжками, а над дахом розташована спеціальна платформа з відкидними бортами для перевезення вантажів та запасних частин.

Автор: 

оборона (4855) Укроборонпром (1741) ЗСУ (7717) Житомирський бронетанковий завод (18)


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Топ коментарі
+5
Совковой техники хватит еще лет на 60. Главное вовремя проводить капремонты.
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03.11.2021 17:37 Відповісти
+5
А хто сказав про 2 штуки?Там пише партія.
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03.11.2021 18:27 Відповісти
+2
Передали партію бронетехніки! Що аж дві штуки? Та невже!!! Питання для зебілів. Чому з 2019 року в подібних новинах не вказують цифри і не показують партію повністю? Не публікують "Білу книгу"? Щоб не побачили як при "золотодождливому" передається озброєння поштучно?
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03.11.2021 22:28 Відповісти
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Совковой техники хватит еще лет на 60. Главное вовремя проводить капремонты.
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03.11.2021 17:37 Відповісти
2 шт.Круто.
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03.11.2021 17:48 Відповісти
А хто сказав про 2 штуки?Там пише партія.
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03.11.2021 18:27 Відповісти
"защиты от оружия массового уничтожения и ПВО" Особенно от оружия ПВО . С-300 не везьмет
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03.11.2021 20:22 Відповісти
Конечно отлично это. Новость к месту. Но вот хотелось бы чтобы слово *партия* выглядела в цифрах. Сколько штук конкретно?
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03.11.2021 21:33 Відповісти
Передали партію бронетехніки! Що аж дві штуки? Та невже!!! Питання для зебілів. Чому з 2019 року в подібних новинах не вказують цифри і не показують партію повністю? Не публікують "Білу книгу"? Щоб не побачили як при "золотодождливому" передається озброєння поштучно?
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03.11.2021 22:28 Відповісти
От тільки застосовувати їх не будуть, бо жабоїди і швабра відразу проявлять занепокоєння
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04.11.2021 01:21 Відповісти
 
 