Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 та БРЕМ-2 після капремонту. ФОТО

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" виконало ремонт партії БМП-2 та БРЕМ-2 та передало їх до Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Укроборонпрому.

"Машини пройшли повний цикл капітального ремонту та модернізації згідно з умовами державного контракту. Техніка оснащена новітніми засобами зв'язку, системами спостереження та сучасними приладами освітлення", - сказано в повідомленні.

Ремонт гусеничної техніки, зокрема БРЕМ-2 є основним профілем підприємства. БРЕМ-2 виконана на базі БМП-1, має протикульовий броньований захист, хорошу прохідність і маневровість, здатна долати водні перешкоди вплав, оснащена засобами маскування, захисту від зброї масового знищення та ППО, а також озброєна кулеметом, що дає змогу вести вогонь по наземних цілях.

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Для ремонтно-евакуаційних робіт ця техніка обладнана електрозварювальним обладнанням, лебідкою, буксирним кронштейном та штангами жорсткого зчеплення. Вантажопідйомні роботи БРЕМ провадить завдяки стріловому поворотному крану з дообладнанням тросами-стяжками, а над дахом розташована спеціальна платформа з відкидними бортами для перевезення вантажів та запасних частин.