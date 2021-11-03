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Новини
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Шмигаль про опалення: Осінньо-зимовий період буде складним. Кабмін підготував кілька різних сценаріїв

Шмигаль про опалення: Осінньо-зимовий період буде складним. Кабмін підготував кілька різних сценаріїв

Тарифи для населення цього опалювального сезону залишаться стабільними. Місцева влада взяла на себе відповідне зобов'язання у меморандумі з урядом та "Нафтогазом".

Про це повідомив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Тарифи для людей залишаться стабільними. Жодних підвищень не передбачено", - зазначив він.

"Перед нами всіма стоїть завдання забезпечити достатню кількість енергоресурсів для того, щоб вся країна була з теплом. У світі зараз спостерігається енергетична криза. Ціни на газ у Європі на історичному максимумі. Ціни на вугілля зросли щонайменше втричі порівняно з минулим роком. Будемо відверто говорити, що осінньо-зимовий період буде складним, але уряд підготував кілька різних сценаріїв, які дають змогу спокійно пройти опалювальний сезон", - додав прем'єр.

Зазначимо, що раніше Шмигаль заявляв, що впродовж опалювального сезону жодних відключень газу, електроенергії в Україні не передбачається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тарифи на опалення для населення не підвищуватимуться в жодному з регіонів", - Чернишов

Автор: 

газ (10523) вугілля (2480) опалювальний сезон (1758) Шмигаль Денис (4674)


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Топ коментарі
+24
Сценарии. Всё плохо. Всё очень плохо. Жопа.
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03.11.2021 17:38 Відповісти
+20
Это точно один и тот же персонаж? То у него все отлично и все готово, то маленькие проблемы, то трудности...Приближаемся к - Фсе пропало!
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03.11.2021 17:38 Відповісти
+17
Отакий можна
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03.11.2021 18:02 Відповісти
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Вот совсем недавно, как вчера, было всё хорошо и тут на тебе
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03.11.2021 20:54 Відповісти
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03.11.2021 21:44 Відповісти
Идеальный сценарий зеленая шваль сваливает в Израиль навсегда, ОПЗЖопа своливает навсегда в ростов...С остальным разберемся без вас...
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03.11.2021 21:50 Відповісти
А з "мудрим народом" як бути? Він аналогічних до влади приведе
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04.11.2021 05:55 Відповісти
Відкладай свій ідеальний сценарій ще на один термін президента)) бо у "мудрого народу" ідеальних сценаріїв не буває...))
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04.11.2021 06:20 Відповісти
походу, отопительный сезон в Украине для шмыгаля наступил неожиданно, млять.
а, в мае-августе затариться газом и углем религия не позволяла?!
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03.11.2021 22:54 Відповісти
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