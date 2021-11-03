Шмигаль про опалення: Осінньо-зимовий період буде складним. Кабмін підготував кілька різних сценаріїв
Тарифи для населення цього опалювального сезону залишаться стабільними. Місцева влада взяла на себе відповідне зобов'язання у меморандумі з урядом та "Нафтогазом".
Про це повідомив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Тарифи для людей залишаться стабільними. Жодних підвищень не передбачено", - зазначив він.
"Перед нами всіма стоїть завдання забезпечити достатню кількість енергоресурсів для того, щоб вся країна була з теплом. У світі зараз спостерігається енергетична криза. Ціни на газ у Європі на історичному максимумі. Ціни на вугілля зросли щонайменше втричі порівняно з минулим роком. Будемо відверто говорити, що осінньо-зимовий період буде складним, але уряд підготував кілька різних сценаріїв, які дають змогу спокійно пройти опалювальний сезон", - додав прем'єр.
Зазначимо, що раніше Шмигаль заявляв, що впродовж опалювального сезону жодних відключень газу, електроенергії в Україні не передбачається.
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а, в мае-августе затариться газом и углем религия не позволяла?!