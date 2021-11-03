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Новини Правосуддя
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КС відкрив провадження за поданням Верховного Суду про конституційність порядку призначення членів ВРП

КС відкрив провадження за поданням Верховного Суду про конституційність порядку призначення членів ВРП

Конституційний Суд України відкрив провадження за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Основному закону положень законів "Про Вищу раду правосуддя" та порядку обрання (призначення) на посади членів ВРП та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

3 листопада відбулося засідання Першої колегії суддів Першого сенату Суду з розгляду питання про відкриття конституційних проваджень у справах конституційного подання та конституційної скарги.

"Так, винесено ухвалу колегії суддів про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України абзацу тринадцятого пункту 231 розділу ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 р., абзаців першого, шостого, одинадцятого пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України №1635-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя" та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" від 14 липня 2021 року", - сказано в повідомленні.

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Питання, пов'язані з конституційним провадженням у цій справі, розглядатимуться на засіданні Великої палати КС.

Автор: 

Верховний Суд (1194) КС (1427) судова реформа (1462) юстиція (732) Вища рада правосуддя (583)


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Зеленые всю судебную систему превратили в 95 Квартал.
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03.11.2021 17:51 Відповісти
уверен на 80% КСУ вынесет вердикт О НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ реформ и так далее в судах.. не по причине рука руку моет или мне нравиться наши суды нет просто изначально в спешке конъектурно все делается вопреки а не в соответствии с конституцией законами логикой и духом и буквой законов... то что сегодня вытворяют моно большинство "ското базы зрады" "служивых идиотов"-- вообще выходит за рамки даже психиатрии...
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03.11.2021 18:00 Відповісти
 
 