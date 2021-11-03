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Новини
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Ми ще у січні повідомили ДБР про порушення, – в.о. голови Держподаткової служби Олейніков

Ми ще у січні повідомили ДБР про порушення, – в.о. голови Держподаткової служби Олейніков

Державна податкова служба ще у січні передала Державному бюро розслідувань інформацію про порушення на підприємствах, злочинні схеми яких наразі розслідують силовики.

Про це журналістам заявив на брифінгу виконувач обов'язків голови ДПС Євген Олейніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обшуки пов'язані з тим, що, на думку НАБУ, я можу бути причетним до прикриття незаконної діяльності певної групи підприємств. ... За дивним збігом обставин, ще в січні цього року стосовно цих підприємств проводилася низка контрольних заходів ДПА, і ці матеріали були передані до правоохоронних органів", - сказав він.

Олейніков вважає дивним, що інформацію силовикам передали ще у січні, а з обшуками до ДПС вони прийшли лише зараз.

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"Дуже важливо під час розслідування не виходити на самих себе. Я не можу сказати, що до цього якимось чином причетні працівники СБУ, але те, що деякі правоохоронні органи – не СБУ, наголошую, не СБУ – були повідомлені належним чином та офіційно – це я можу підтвердити", – додав Олейніков.

На уточнююче запитання журналіста, чи має він на увазі ДБР, Олейніков відповів "Так".

3 листопада ВР відправила у відставку першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Любченка.

Цього ж дня у ЗМІ з'явилася інформація, що правоохоронці проводять обшуки у міністра економіки України Олексія Любченка та виконувача обов'язків голови Державної служби Євгена Олейнікова. Проте пізніше з'ясувалося, що НАБУ та СБУ прийшли до офісу Держподаткової служби: У Любченка обшуки не проводяться. У Мінекономіки також заявили: "Ні за місцем роботи, ні за місцем проживання Любченка жодних обшуків не проводиться".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) податкова (711) обшук (1986) ДБР (3590) Любченко Олексій (114) Олейніков Євген (10)


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Крысятник прорвало. Грызут уже друг-друга. И это хорошо.
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03.11.2021 18:02 Відповісти
Введение новых требований к качеству сжиженного газа отложили на год
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/495657-vvedenie_novyh_trebovanij_k_kachestvu_shihennogo_gaza_otlohili_na_god https://antikor.com.ua/articles/495657-vvedenie_novyh_trebovanij_k_kachestvu_shihennogo_gaza_otlohili_na_god

Ось вам і вся Європа. Європейські ціни за фейкову якість на всі товари.
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03.11.2021 18:17 Відповісти
Когда все структуры коррумпированы, а бизнес загибается, то самое время потрусить друг друга !
Там клондайк, все сидят на бабле......
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03.11.2021 18:19 Відповісти
 
 