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Державні ТЕС залишилися без вугілля через штучно занижені ціни на електроенергію влітку, - Кучеренко

Державні ТЕС залишилися без вугілля через штучно занижені ціни на електроенергію влітку, - Кучеренко

Дефіцит вугілля виник через штучно занижені ціни на електроенергію навесні-влітку 2021 року, через що генеруючі компанії не мали можливості створити запаси для проходження зими.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету парламенту з питань енергетики Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас просто банально не вистачає своєї генерації. Вірніше, станції є, але теплові станції не завантажені вугіллям, вони не змогли закупити цього вугілля. Не змогли закупити, тому що вони не мають на це грошей, бо їм штучно стримувала тариф Нацкомісія з регулювання енергетики", - повідомив нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нардеп закликав владу вирішити ситуацію із простоєм державних ТЕС та не допустити відключень споживачів.

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"Це (постачання з Білорусі – прим.) погано політично, але треба рятувати населення і треба рятувати наше виробництво. Бо якщо зараз почнуться перебої з електроенергією, графіки подачі електроенергії, віялові відключення, то збитки взагалі будуть катастрофічні. Зокрема й населення залишатиметься без світла", - додав нардеп.

Нагадаємо, 2 листопада "Укренерго" визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги Білорусі. "Укренерго" попросила про аварійну допомогу з Білорусі. Причиною стала майже повна зупинка державних ТЕС, зниження виробництва відновлюваними джерелами енергії та дефіцит потужності приватних ТЕС.

Автор: 

Кучеренко Олексій (81) ТЕС (918) енергетика (2632) вугілля (2479)


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Топ коментарі
+14
в жопу твой уголь. почему атомные блоки не работают как надо?
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03.11.2021 18:04 Відповісти
+11
Четыре атомные , а мы болт сосем и у Батьки электрику клянчим.
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03.11.2021 18:06 Відповісти
+7
Кучеренко иди в пень. Ты считаешь все получают депутатскую зарплату?
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03.11.2021 18:03 Відповісти
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Я зрозумів що пан мае рацію.
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03.11.2021 19:55 Відповісти
власть зеленых пид...тов!
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03.11.2021 18:30 Відповісти
А атомные. А гидроэлектростанции.??????????? Почему мы покупаем электроэнергию?
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03.11.2021 18:32 Відповісти
Так вы ж галасавали за евроитеграцыю. А ЕС требует закрывать атомные энергоблоки, чем правительсьтво и занимается.
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03.11.2021 18:47 Відповісти
Кому ЕС требует закрывать АЭС?Украина не является членом ЕС и ЕС не может ни чего диктовать Украине как жить!Мы являемся только партнёром ЕС по торговле и не более.Украина сама решает что ей и как делать!Москва и ЕС абсолютно не указ.США являются только партнёром по внешней политике и не более.А все установки из ЕС имеют только рекомендательный характер и не более.Разве ЕС и НАТО защитили Украину от агрессии России?Нет конечно. А это говорит,что ЕС полностью плевать на Украину и животе как хотите,только нас не трогайте!
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03.11.2021 18:53 Відповісти
Необязательно быть членом , чтобы выполнять соглашения евроассоциации.Тем более что всё это подвязано на выдачу кредитов. И кричать "ивропа не указ" просто смешно, хватая её деьги и стоя на цырлах перед её указками.
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03.11.2021 19:18 Відповісти
Психбольница , хватит брехать про "требование ЕС" , нет такого. Пойдешь в спам...
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03.11.2021 19:34 Відповісти
Это правда, ты просто мало читаешь.
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03.11.2021 19:54 Відповісти
Бред, в ЕС куча АЄС, особенно во Франции Британии Бельгии
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03.11.2021 20:13 Відповісти
Атомні працюють. 11 з 15 енергоблоків. Знайти інфу легко.
Відображається у реальному часі, потрібно тільки трішки зусиль, а не волати.
https://ua.energy/blocks/ лінк
І ще сто тисяч разів вже роз'яснювали, що АЕС дають БАЗОВУ генерацію, а пікову вони не покривають і не призначені для цього.
Взагалі, купа інфи, у тому числі у вигляді графіків, скільки та які у нас потужності генерації і як ми проходимо добу по споживанню.

А нинішній зашквар з відсутністю вугілля -- це плата за популізм.
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03.11.2021 22:57 Відповісти
Вава докерувалось.
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03.11.2021 18:35 Відповісти
И заметьте 80% всей тепловой генерации находится в частных руках.В кантракте прописаны объёмы поставки мегаватт электроэнергии каждый месяц,но частных компании не выполняют взятые на себя при покупке ТЭС и ТЭЦ обязательства.На западе они бы давно платили огромную неустойку .У нас же Ахметов заплатил за срыв отопительного сезона в прошлом году всего 5 миллионов гривен...Это кккмбы ни о чем!По этому нужно поднять сумму штрафов за срыв взятых на себя обязательств.Пусть теперь Ахметов платит пять миллиардов гривен вместо пяти миллионов какмэто есть на западе!Или пусть возвращает предприятия государству! А то он хочет генерирует электроэнергию,а хочет не генерирует ...и страна должна остаться без света лишь только по его воле...
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03.11.2021 18:48 Відповісти
Барыги у власти

https://youtu.be/zCNVenI1vyU
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03.11.2021 18:51 Відповісти
но тепловые станции не загружены углем, они не смогли закупить этого угля. Не смогли закупить, потому что у них нет на это денег, потому что им искусственно сдерживала тариф Нацкомиссия по регулированию энергетики" - Нацкомисия ахметова сдерживала тариф, что бы создать его дефициты и опосля наварить на ахметовских поставках угля ,
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03.11.2021 18:58 Відповісти
Щоб ти падло старе собі у могилу провело електродроти і платило щомісяця справно! Ціни йому, скотиняці, замалі були! А іпальники ваші не завеликі ще, як вважаеш? Не луснули ні в кого від стизжених грошей в офшорах? Чи вам тварям все замало??? Ну нічого! Вже мабуть скоро! Чекайте, покидьки!
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03.11.2021 19:00 Відповісти
ешо одно чмо вылезло попиарится тут зеленых дебилов хватает
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03.11.2021 19:20 Відповісти
Зеленский сперва сделал кризис в пользу Бени и Тищенко (себя) а теперь мы имеем прогнозированный результат . Зелёные круто проворовались и нанесли большой ущер
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03.11.2021 19:21 Відповісти
Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать, - Зеленский/ Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику, - Зеленский. /Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус. Язык нам дан чтобы скрывать свои мысли или особенности еврейского менталитета.
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03.11.2021 19:37 Відповісти
А при Ротердам + , такого не було . .
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03.11.2021 19:50 Відповісти
Так и в СРСР такого не було. Хочеш туди?
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03.11.2021 19:56 Відповісти
В сисисири ні , а в часи Ротердама+ хочу . Єшо питання будуть .? .
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03.11.2021 20:21 Відповісти
Так тож при барыгах, а гринпоц честный.
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03.11.2021 20:09 Відповісти
кучеренко, завязывай уже с бухлом или чего ты там куришь)))
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03.11.2021 20:13 Відповісти
Писали что Центренерго продавало ниже ринка Бене елєктроенергию, пейси грабят Украину
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03.11.2021 20:23 Відповісти
Так , писали що це було . Але ж то Бєня ,, недоторкана в Україні цаца . Про це ніхто - ні слова . Винуваті 75 ватні лампочки і крапка
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03.11.2021 20:39 Відповісти
Этот дядя 5 лет был министром ЖКХ. Правда все почувстврвали как оно заработало для пользы украинцев....
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03.11.2021 20:42 Відповісти
результат популизма. зимой будет вторая серия из-за неповышающихся чудесных тарифов, и зеля побежит в глаз куйла за дешевым газом
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03.11.2021 22:09 Відповісти
Вижу, что непопулярная точка зрения. но Кучеренко прав на 100%.
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03.11.2021 23:06 Відповісти
доигрались с зеленой энергетикой, экономика и так лежит, а они Ахметова деньгами фаршируют
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04.11.2021 07:15 Відповісти
За цей злочин всю владу на нари разом з президентом.
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04.11.2021 08:50 Відповісти
Бовдури ! До чого тут Кучеренко? Він констатує факти і ніякого відношення до монополістів не має. У нас є парень, який через Ротердам продає нам наше вугілля. Треба тимчасово привести до влади Іосіфа або Адольфа. Вони б відразу направили любителів расєйського міра з Донецькими корнями до Соловків або до Магадану. Потім можна було б розвивати економіку Держави.
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04.11.2021 14:07 Відповісти
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