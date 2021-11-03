Державні ТЕС залишилися без вугілля через штучно занижені ціни на електроенергію влітку, - Кучеренко

Дефіцит вугілля виник через штучно занижені ціни на електроенергію навесні-влітку 2021 року, через що генеруючі компанії не мали можливості створити запаси для проходження зими.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету парламенту з питань енергетики Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас просто банально не вистачає своєї генерації. Вірніше, станції є, але теплові станції не завантажені вугіллям, вони не змогли закупити цього вугілля. Не змогли закупити, тому що вони не мають на це грошей, бо їм штучно стримувала тариф Нацкомісія з регулювання енергетики", - повідомив нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нардеп закликав владу вирішити ситуацію із простоєм державних ТЕС та не допустити відключень споживачів.

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"Це (постачання з Білорусі – прим.) погано політично, але треба рятувати населення і треба рятувати наше виробництво. Бо якщо зараз почнуться перебої з електроенергією, графіки подачі електроенергії, віялові відключення, то збитки взагалі будуть катастрофічні. Зокрема й населення залишатиметься без світла", - додав нардеп.

Нагадаємо, 2 листопада "Укренерго" визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги Білорусі. "Укренерго" попросила про аварійну допомогу з Білорусі. Причиною стала майже повна зупинка державних ТЕС, зниження виробництва відновлюваними джерелами енергії та дефіцит потужності приватних ТЕС.