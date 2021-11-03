Семенченко опублікував фото дружини після "падіння зі сходів" та розповів про тиск СБУ

Підозрюваний у створенні НВФ та теракті екснардеп Семен Семенченко стверджує, що СБУ шантажувала його нападом на близьких, а після того жінка дістала перелом носа та декількох кісток обличчя.

Про це Семенченко написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Начальник Київського главку СБУ, його заступник та начальник слідчого відділу почали шантажувати мене тим, що на мою родину може бути скоєно напад. І запропонували охорону СБУ та співпрацю. Я знову відмовився. Після цього у справі з'явилися свідчення, що Наталя – мій "спільник"", - розповів Семенченко.

Далі, за словами екснардепа, на телефон його дружини почали надходити погрози "так званих "свідків обвинувачення"".

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"А два тижні тому в результаті нібито "падіння із залізних сходів" моя дружина дістала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості. Тиждень тому її було прооперовано – очне дно фактично довелося збирати частинами", - повідомив Семенченко.

Він вважає, що мета врученої сьогодні його дружині підозри – не дати їй організувати людей на підтримку Семенченка.

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Сама Наталія Музика про те, що трапилося з нею, раніше писала в соцмережах так: "11 жовтня я впала з залізних сходів. Головою вниз. Крім струсу мозку зламано ніс, а біля ока - перелом орбіти. Цей тиждень, уже другий, лікуюся вдома, поки сходять набряки. На наступному тижні, якщо все буде нормально, мені зроблять операцію - вставлятимуть імплантант. ... Не питайте, як і з яких причин це сталося. Наразі проводимо розслідування, поки нічого сказати не можу".

29 жовтня вона повідомила, що їй зробили операцію під загальним наркозом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 листопада СБУ вручила дружині Семенченка підозру у крадіжці. За даними слідства, вона використала гроші з карткового рахунку Благодійного фонду батальйону "Донбас".