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Двоє громадян України загинули в авіакатастрофі Ан-12 у Росії, - Мінтранс Білорусі

Двоє громадян України загинули в авіакатастрофі Ан-12 у Росії, - Мінтранс Білорусі

Двоє громадян України загинули в авіакатастрофі літака "Авіакомпанії Гродно" Ан-12БК у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"3 листопада 2021 р. об 11.34 UTC під час відходу на друге коло в аеропорту Іркутська в складних метеорологічних умовах (сніг з дощем, крижаний дощ) літак "Авіакомпанії Гродно" АН-12БК EW-518TI зазнав катастрофи у районі населеного пункту Пивовареха. Повітряним судном керував досвідчений екіпаж, до складу якого входило 7 осіб: 2 громадяни Російської Федерації, 2 – України та 3 – Республіки Білорусь", - сказано у повідомленні на сайті Міністерства транспорту та комунікацій Республіки Білорусь.

Вказується, що командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, зокрема на АН-12 понад 7 тисяч, на борту повітряного судна вантаж був відсутній.

Читайте також: Нова авіакатастрофа в Росії, 32-га за рахунком у 2021-му: зник літак Ан-12. ВIДЕО

Автор: 

авіакатастрофа (1103) росія (66417) українці (2554)


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Топ коментарі
+64
Что делали украинские граждане в стране, которая ведет войну против Украины и убивает ее защитников.
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03.11.2021 18:29 Відповісти
+51
то не граждане,граждане на московию не ездят!то малоросы,хохлы,донбасята и т.д.
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03.11.2021 18:29 Відповісти
+33
Грошыки по тихому зароблялы. Вот ими и наелись досыта
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03.11.2021 18:34 Відповісти
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Что делали украинские граждане в стране, которая ведет войну против Украины и убивает ее защитников.
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03.11.2021 18:29 Відповісти
работали лётчиками
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03.11.2021 18:30 Відповісти
На истребителях работали? Готовились бомбить города Украины?
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03.11.2021 19:00 Відповісти
На військовому транспортнику? 😲 Це, як мінімум, манкуртство.
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03.11.2021 19:01 Відповісти
Грошыки по тихому зароблялы. Вот ими и наелись досыта
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03.11.2021 18:34 Відповісти
земля этим "земелям" российским стеклобетоном !

нехрен даже тушки в Украину везти!
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03.11.2021 18:49 Відповісти
то не граждане,граждане на московию не ездят!то малоросы,хохлы,донбасята и т.д.
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03.11.2021 18:29 Відповісти
Хлопці вірили, що на АН-12 можна літати, як на В-52, хоч 70 років.
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03.11.2021 18:29 Відповісти
Та може й можна, але за умови такого ж догляду і обслуговування, як за Б-52...
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03.11.2021 18:46 Відповісти
Ну так на космічах і копєйках же їздять. А там те саме, тільки двигунів чотири. Ну й колес трохи більше...
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03.11.2021 18:49 Відповісти
в гродно, звідки літак, ще листя з дерев не поопадало...
а в якутії зима, снігові хмари...
не перелаштувались вчасно
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04.11.2021 01:41 Відповісти
Якщо українець у росії ....І він не ( дипломат,розвідник,диверсант...) то чи це українець?
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03.11.2021 18:31 Відповісти
Сплошной ребус: Граждане Украины, на белорусском самолете, в Сибири
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03.11.2021 18:31 Відповісти
Якось навіть сумно за те що мало їх там таких було.Горіть у пеклі запроданці.
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03.11.2021 18:33 Відповісти
То не Украинцы! Лаптеногие их называют "ванючие хахлы!"
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03.11.2021 18:36 Відповісти
Все кто в расейку "катается" - не украинцы, а коллаборанты/малоросы/хохлы...
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03.11.2021 18:38 Відповісти
Це типу, москалі радісно вітають тих, хто їх вбивав?
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03.11.2021 18:53 Відповісти
какой войны вытираны?сирийской?
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03.11.2021 19:03 Відповісти
а с какой стороны линии фронта?
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04.11.2021 08:34 Відповісти
ну,миллионы я бы запомнил .а вот троих-забыл.я что,действительно рыбка гуппи?
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04.11.2021 20:19 Відповісти
а вы довольно странно доказываете,из троих делаете миллионы.хотя даже кацапские организвции признают,что украинских заробитчан не более 500 тыс работает не в ЕС.

https://russian.eurasianet.org/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4 Трудовым мигрантом является каждый седьмой работающий по найму украинец. Число трудящихся за рубежом выросло с 1,2 млн в 2010-2012 годах до 3,2 млн в 2019-м, 2,7 млн из которых работали в ЕС. До 2014 года главным направлением для трудовой миграции была РФ
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04.11.2021 20:30 Відповісти
Про 3 миллиона граждан Украины, живущих на России, сам Климкин говорил. Он - кацапский источник или нет?

Мало того, что память как у рыбки, так ещё и пытаетесь выставить собеседника дурачком.
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04.11.2021 21:19 Відповісти
нажать на синие буквы и почитать источник вЯликость не позволяет?ну-ну
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04.11.2021 21:30 Відповісти
Раньше были "миллионы" ...
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03.11.2021 19:09 Відповісти
Гари а чё не миллиардами?
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03.11.2021 21:23 Відповісти
десятки миллионов?
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04.11.2021 13:37 Відповісти
в 18-м было до 1,5 миллионов граждан Украины на России. Смешно?
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04.11.2021 20:17 Відповісти
ну так коллаборанты ж всегда были...
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05.11.2021 07:05 Відповісти
Да не свистите. Поройтесь тщательнее в потрохах там 100% найдете росийские паспорта.
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03.11.2021 18:39 Відповісти
👏👏👏👏👏 Це дунбасити. Україна ькп громадянство - то якийсь оксюморрн від української влади. Там ще і Па порт однієї з "гордих" бананово-шахтьорських "рєспублік" є.
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03.11.2021 19:07 Відповісти
Нехай щастить
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03.11.2021 18:42 Відповісти
И шо они там делали?
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03.11.2021 18:45 Відповісти
на хлиб зароблялы
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03.11.2021 18:51 Відповісти
Я ніколи не купляю хліб Білоруський. А на тих, хто купляє, дивлюсь з підозрою.
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03.11.2021 19:02 Відповісти
Бог є
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03.11.2021 18:47 Відповісти

где оН был в 32-33-м?
А *, отвечай!
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03.11.2021 19:28 Відповісти
спитай у нього
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03.11.2021 19:33 Відповісти
принято.
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03.11.2021 19:36 Відповісти
Нехай шастать.
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03.11.2021 18:47 Відповісти
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03.11.2021 18:49 Відповісти
І дітей сиротами.
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03.11.2021 19:10 Відповісти
заробітчани в московитів ,що може бути гірше...
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03.11.2021 18:51 Відповісти
Насрать...
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03.11.2021 18:52 Відповісти
громадян України в рашці немає. Є тільки малороси
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03.11.2021 18:53 Відповісти
Саме так, бо оскільки Україна відмовилася від титулу Малоросія, то він автоматично перейшов Россії - Вєлікая Малая Русь...а взагалі, то у відповідь на створення союзної держави Россії та Білоруссії, Україна мала би проголосити про створення союзної держави України та Польщі.
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03.11.2021 19:00 Відповісти
россия - то украденное название , следует называть эту территорию московией ...
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03.11.2021 19:15 Відповісти
Тобто була держава з назвою Росія і Московія цю назву в неї вкрала? І як зараз називається та держава, яка до того, як її назву вкрала Московія, називалась Росія?
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03.11.2021 19:33 Відповісти
Це хохлы, які працювали на ху)ла.
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03.11.2021 18:55 Відповісти
Это всё через Путина, если б он не начал войну с Украиной, то самолеты Ан полностью ремонтировались бы на заводе им. Антонова и было бы всё нормально.
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03.11.2021 19:10 Відповісти
номинально это не граждане Украины.просто мать с отцом вырастили их здесь(судьба совковая забросила).а они,кто получив образование,а кто и сразу после школы погнались за длинным расейским рублем.
но судьба распорядилась иначе...и рубли уже не длинные,и многие вообще зарабатывать уже не способны в результате умирания....
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03.11.2021 19:10 Відповісти
протянули руки за длинным рублём, а потом протянули ноги
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03.11.2021 21:23 Відповісти
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03.11.2021 19:17 Відповісти
что, плакать?
да , плачу (мало.вато будет)
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03.11.2021 19:38 Відповісти
Хм... Наші всі вдома...
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03.11.2021 19:26 Відповісти
Пять москалей и двое сук сдохли. Это хорошо.
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03.11.2021 19:40 Відповісти
НЕ ,,,,,..Й ШАСТАТЬ!
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03.11.2021 19:49 Відповісти
***** шастать!
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03.11.2021 20:43 Відповісти
Просто, он был тяжелее воздуха. (с)
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03.11.2021 20:48 Відповісти
Тем временем в Черное море идет третий корабль ВМС США...,шойся Байден задумал...
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03.11.2021 20:56 Відповісти
Указывается, что командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч, на борту воздушного судна груз отсутствовал. Источник:
Слава Богу! Груз не пострадал!
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03.11.2021 21:22 Відповісти
Ну і? 2 ватника відкинули копита. Нехай москалі їх загребуть. Чи може ще витрати має Україна нести за цих 2 лаптеголових?
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04.11.2021 07:33 Відповісти
 
 