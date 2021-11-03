Двоє громадян України загинули в авіакатастрофі Ан-12 у Росії, - Мінтранс Білорусі
Двоє громадян України загинули в авіакатастрофі літака "Авіакомпанії Гродно" Ан-12БК у Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"3 листопада 2021 р. об 11.34 UTC під час відходу на друге коло в аеропорту Іркутська в складних метеорологічних умовах (сніг з дощем, крижаний дощ) літак "Авіакомпанії Гродно" АН-12БК EW-518TI зазнав катастрофи у районі населеного пункту Пивовареха. Повітряним судном керував досвідчений екіпаж, до складу якого входило 7 осіб: 2 громадяни Російської Федерації, 2 – України та 3 – Республіки Білорусь", - сказано у повідомленні на сайті Міністерства транспорту та комунікацій Республіки Білорусь.
Вказується, що командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, зокрема на АН-12 понад 7 тисяч, на борту повітряного судна вантаж був відсутній.
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нехрен даже тушки в Украину везти!
а в якутії зима, снігові хмари...
не перелаштувались вчасно
https://russian.eurasianet.org/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4 Трудовым мигрантом является каждый седьмой работающий по найму украинец. Число трудящихся за рубежом выросло с 1,2 млн в 2010-2012 годах до 3,2 млн в 2019-м, 2,7 млн из которых работали в ЕС. До 2014 года главным направлением для трудовой миграции была РФ
Мало того, что память как у рыбки, так ещё и пытаетесь выставить собеседника дурачком.
где оН был в 32-33-м?
А *, отвечай!
но судьба распорядилась иначе...и рубли уже не длинные,и многие вообще зарабатывать уже не способны в результате умирания....
да , плачу (мало.вато будет)
Слава Богу! Груз не пострадал!