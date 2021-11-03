Двоє громадян України загинули в авіакатастрофі Ан-12 у Росії, - Мінтранс Білорусі

Двоє громадян України загинули в авіакатастрофі літака "Авіакомпанії Гродно" Ан-12БК у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"3 листопада 2021 р. об 11.34 UTC під час відходу на друге коло в аеропорту Іркутська в складних метеорологічних умовах (сніг з дощем, крижаний дощ) літак "Авіакомпанії Гродно" АН-12БК EW-518TI зазнав катастрофи у районі населеного пункту Пивовареха. Повітряним судном керував досвідчений екіпаж, до складу якого входило 7 осіб: 2 громадяни Російської Федерації, 2 – України та 3 – Республіки Білорусь", - сказано у повідомленні на сайті Міністерства транспорту та комунікацій Республіки Білорусь.

Вказується, що командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, зокрема на АН-12 понад 7 тисяч, на борту повітряного судна вантаж був відсутній.

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