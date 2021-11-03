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Замінити 6 млн лампочок по 75 Вт на світлодіодні - і не потрібно брати 500 МВт електроенергії у Білорусі, окупність становитиме 12 днів, - екскерівник "Укренерго" Ковальчук

Замінити 6 млн лампочок по 75 Вт на світлодіодні - і не потрібно брати 500 МВт електроенергії у Білорусі, окупність становитиме 12 днів, - екскерівник

Колишній керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук запропонував схему, яка дасть змогу уникнути закупівлі електроенергії у Білорусі.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що з 2 листопада Україна почала брати у Білорусі 500 МВт аварійної допомоги, крім того, "Енергоатом" докупив у тій же країні майже 900 мегават щогодини за 460 мільйонів гривень.

"А тепер давайте спробуємо нестандартно поглянути на ситуацію. Дефіцит потужності можна вирішити двома шляхами: виробити або імпортувати додаткову енергію або споживати менше. Чогось про споживання менше говорять лише в контексті відключень/обмежень потужності, забуваючи про енергоефективність".

Найбільш проблемними з точки зору дефіциту потужності є 8 годин на добу пікового споживання упродовж п'яти місяців на рік.

Читайте також: Білорусь розпочала постачання 500 МВт електроенергії в Україну за договором про аварійну допомогу, - Міненерго РБ

У ці години (три ранкові та п'ять вечірніх) додається кілька тисяч мегават додаткового попиту порівняно з середньодобовим споживанням. Причина? Освітлення в темну пору року, додаткове нагрівання приміщень та інші домашні справи, але в основному в наших реаліях це освітлення.

Що таке 500 МВт? Це 6,6 мільйона ламп розжарювання по 75 Вт. Якщо рахувати втрати в мережах по доставці цих 500 мВт до лампочок, то рівно 6 мільйонів чудових приладів родом з позаминулого століття. Сучасна світлодіодна лампа з таким самим світловим потоком споживає 7-9 Вт", - пише Ковальчук.

Він підрахував, що 6 мільйонів домогосподарств у селах та малих містечках використовують звичайні лампи.

"Пам'ятаєте, мінус 6 млн лампочок по 75 Вт і не потрібно брати 500 МВт по імпорту? Тобто заміна лише по одній лампочці в кожному будинку/квартирі цих домогосподарств вирішує проблему.

А тепер, увага, питання: скільки коштує шість мільйонів світлодіодних лампочок на 7 Вт?

186 мільйонів гривень!

Уявіть, "Енергоатом" лише за право імпортувати ці 500 МВт упродовж 8 годин на добу один місяць заплатив 86,6 мільйона (460/885*500/24*8), а всього 460. Тобто гроші, в принципі, на це є. Питання лише у механізмі їх надання населенню у вигляді лампочок.

Середня ціна на пікову енергію від початку листопада становила 3832 грн за мегават.

Тобто 500 МВт х 8 годин х 30 днів х 3832 грн = 460 мільйонів гривень

Якась містика. 6 млн співпало 2 рази. 460 теж співпало", - іронізує Ковальчук.

За його підрахунками, окупність заміни лампочок, які зменшать пікове споживання на 500 МВт, становить зараз 12 днів.

Автор: 

Білорусь (7987) енергоефективність (496) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+37
Дефицит мощности решается еще проще. Отдаются Америке папа Беня и его шут, а заодно и Ахметку туда же на "перевоспитание". И все.
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03.11.2021 19:05 Відповісти
+23
Міняти треба не лампочки а владу .!! .
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03.11.2021 19:41 Відповісти
+21
Атомные элстанции запусти, тупица.. Хотя там в карман течет золотой ручей, нахера тот укратом
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03.11.2021 19:31 Відповісти
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Та забороніть вже продаж отих енергозатратних ламп розжарювання! Це ж так просто! Лед лампа коштує дві буханки хліба або пів пачки цигарок і економить власнику кошти протягом декількох років. Перша куплена мною китайська лед лампа на 15 ватт горить вже 12 років. Мені самому цікаво коли ж вона здохне... В кабінеті настільна лампа всього 3 вати - цього вистачає для підсвітки клавіатури...
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03.11.2021 20:52 Відповісти
Я уверен что большенство домов уже давно отказались от накаливания. Просто эти рацианализаторы уже не знают как обьяснить свой прощет.
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03.11.2021 22:06 Відповісти
На жаль це не так. Маю хатку в селі вже 12 років і лише в цьому році вперше в сільському магазині зявилися лед лампи. Думаєте купують? Як би не так... але коли взимку влазять в хатку обовязково лед лампи крадуть.
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04.11.2021 03:40 Відповісти
Наконец-то кто-то адекватный. Нужно просто перестать включать свет
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03.11.2021 20:57 Відповісти
решили чуток по другому:просто перестать включать елстанции
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03.11.2021 21:53 Відповісти
Кстати,высокие пиковые нагрузки и неэффективное использование энергии СЭС-одна из причин отказа большинства стран ЕС от"родноприродного"(С) зимнего времени-ещё один вариант выхода!
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03.11.2021 21:15 Відповісти
А де воно раніше було?
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03.11.2021 21:54 Відповісти
А когда вырубают Карпаты и не будет хватать бумаги, предложат людям экономить на туалетке и ходить с нечищенными жо...ами.
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03.11.2021 22:02 Відповісти
Не.просто делать с детства гимнастику ,чтобы как шарик ,активно там все вылизывать
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03.11.2021 22:51 Відповісти
Средняя мощность одного ветрогенератора 1 МВт. Время установки несколько дней. В ветряную погоду может обогревать 400 частных домов.
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03.11.2021 22:13 Відповісти
Для компенсации 500 МВт каждая область должна поставить 15 ветротурбин.
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03.11.2021 22:17 Відповісти
А коли вітру немає крутити по черзі!
Ти не з "офісу простих рішень" часом?
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03.11.2021 23:06 Відповісти
Когда нет ветра мощность компенсируется традиционными парогенераторами на газу/угле/мазуте.
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03.11.2021 23:24 Відповісти
То есть. нужно иметь постоянно на подхвате и на парах электростанции на ископаемых?
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04.11.2021 09:04 Відповісти
Для маневрирования мощностью обязательно.
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04.11.2021 11:16 Відповісти
Це все працює зовсім не так. Нажаль формат коменту не дозволяє детально пояснити.
Але, якщо дуже кратко, в такій конфігурації не вдасться втримати частоту і єдина система розвалиться з високою вірогідністю.
ВЕС та СЕС працюють у єдиній системі як маневрові потужності, а не як базові.
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04.11.2021 11:33 Відповісти
Как можно маневрировать солнцем и ветром?
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04.11.2021 12:09 Відповісти
Ага, обігрівати 400 будинків можна, а маневрувати не можна.
Це не класичне маневрування, а прогнозоване, тобто мінімум по погоді. Для більш класичного вони мають ще бути укомплектовані системами акумулювання для балансування надлишками генерації.
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04.11.2021 14:34 Відповісти
Як ВЕС та СЕС можуть працювати як маневрові якщо їх генерація непередбачувана? Набігли хмари або заспокоївся вітер на хвилини - генерація і зменшилась, - треба компенсувати.

Маневрові це ГЕС, ТЄЦ та ГАЕС.
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04.11.2021 12:34 Відповісти
І головне, купити лампочки у потрібного виробника. Після "великого будівництва", "великого садівництва" та "великого озеленення" та "великофлотськонаукового придбання" буде "великоламподіодне вкручування"? Дайош побільше "Великого", щоб сцикун тішився!
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03.11.2021 22:17 Відповісти
Даешь всем светодиодные лампочки по доступной цене) Тогда точно будет экономия. Хотя, на светодиодных лампах сейчас уже большинство.
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03.11.2021 22:45 Відповісти
Как пишут специалисты, вы можете поменять лампочки на светодиодные, но если не научились контролировать включение энергозатратных приборов, таких как утюги, эл плиты и обогреватели, то энергозберегающими лампочками можно пренебречь. Короче, тут дело не в лампочках.
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03.11.2021 23:19 Відповісти
Заходишь в подъезд, а там с вечера до утра горят лампочки, а датчики движения некому поставить, как к примеру в Германии в 80-х годах минувшего века.
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03.11.2021 23:28 Відповісти
Як бідкаються старі люди - Кінець світу....З такими керівниками країни.
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03.11.2021 23:38 Відповісти
Тут недавно Беня ТЭЦ в городе остановил, пол года горячей воды в городе небыло, зато бойлеры многие купили и за электричество исправно можно было денежку взымать.
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03.11.2021 23:41 Відповісти
Дик вот в чьом дєло! Ето лампочки во всьом віноватиє!
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04.11.2021 08:03 Відповісти
Тут выход один. Строить атомные станции, свое ядерное топливо и переводить отопление на электрическое.
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04.11.2021 09:07 Відповісти
Только сети у нас не расчитаны на такое.
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04.11.2021 12:35 Відповісти
Голову чуваку заменить..Вместо монополии на солнечную и ветровую энергию у ДТЭК просто ввести подключение для частников к среднему тарифу на альтернативу без тонны бумаг и унижение. И Вместо 500 мгвт мы получим 500 тыс МГВТ минимум! Убрать монополии Ахметова,Фирташа, Рабиновича, Бойко(Мендельсона),Вальцмана(порошенко), и обязательно посадить их марионетку Йулю (Капительман).
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04.11.2021 09:13 Відповісти
Мне кажется лампочки давно поменяны, сейчас лампу накаливания сложнее найти чем светодиодную.
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04.11.2021 09:26 Відповісти
Думаю по селах ще вони є,, особливо по бюджетних установах школи, ФАПи, сільради та сама пошта.
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04.11.2021 14:10 Відповісти
Не власть менять нужно, а систему управления государством, от представительского правления к реальной народной прямой демократии с жесткими наказаниями за нарушения. Лучший это лишение гражданства и любых прав в стране, если вор, коррупционер или убийца.
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04.11.2021 09:34 Відповісти
Принять закон о ввозе светодиодных лампочек без НДС и начать продавать их через Укрпочту в сельской местности. Предложение было 2 года назад. никто и не сдвинулся с места. На этом же откат нельзя замутить!!!
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04.11.2021 10:04 Відповісти
Один з варіантів.
Хіба ще додадуть сюди обмеження з виробництва та імпорту ламп накалу.
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04.11.2021 14:07 Відповісти
Ідея з лампочками непогана.
Років 15 тому читав, що в ЄС поступово вводилася заборона на виробництво лампочок накалу, спочатку заборонили все, що вище 100 Вт, потім 100 Вт, далі 75 Вт , 60Вт, останніми були 40 Вт і нижче.
Це було давно, тоді і вартість діодних ламп була набагато вища.

Тепер у мене питання, а як це можливо у наших умовах?
LED Лампи дуже чутливі до стрибків напруги і майже завжди виходять з ладу.
Чесно кажучи, я не знаю як у Європі борються з такими фактами, у нас я не можу добитися від нашого ОСББ та обленерго чому у мене декілька разів на день скаче напруга вище 253 V,
Чому знаю що так бо встановив на вхідній мережі реле напруги , яке береже мої ел.прилади та побутову техніку від цих стрибків.
Так от тепер питання, як думаєте яким шляхом піде, якщо піде, уряд щоб запровадити цю економію?
Я думаю, може бути якась постанова уряду чи навіть закон ВР про обмеження продажу та виробництва ламп накалу, а вище перераховані мною проблеми будуть кинуті на наші плечі.
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04.11.2021 14:05 Відповісти
А может перестаньте воровать ! За границу электрика с Украины идёт 0,25 коп. кВт /час . Как это объяснить ? Или нашим людям лапшу вешать легко .
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04.11.2021 21:29 Відповісти
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