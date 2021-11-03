Замінити 6 млн лампочок по 75 Вт на світлодіодні - і не потрібно брати 500 МВт електроенергії у Білорусі, окупність становитиме 12 днів, - екскерівник "Укренерго" Ковальчук
Колишній керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук запропонував схему, яка дасть змогу уникнути закупівлі електроенергії у Білорусі.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що з 2 листопада Україна почала брати у Білорусі 500 МВт аварійної допомоги, крім того, "Енергоатом" докупив у тій же країні майже 900 мегават щогодини за 460 мільйонів гривень.
"А тепер давайте спробуємо нестандартно поглянути на ситуацію. Дефіцит потужності можна вирішити двома шляхами: виробити або імпортувати додаткову енергію або споживати менше. Чогось про споживання менше говорять лише в контексті відключень/обмежень потужності, забуваючи про енергоефективність".
Найбільш проблемними з точки зору дефіциту потужності є 8 годин на добу пікового споживання упродовж п'яти місяців на рік.
У ці години (три ранкові та п'ять вечірніх) додається кілька тисяч мегават додаткового попиту порівняно з середньодобовим споживанням. Причина? Освітлення в темну пору року, додаткове нагрівання приміщень та інші домашні справи, але в основному в наших реаліях це освітлення.
Що таке 500 МВт? Це 6,6 мільйона ламп розжарювання по 75 Вт. Якщо рахувати втрати в мережах по доставці цих 500 мВт до лампочок, то рівно 6 мільйонів чудових приладів родом з позаминулого століття. Сучасна світлодіодна лампа з таким самим світловим потоком споживає 7-9 Вт", - пише Ковальчук.
Він підрахував, що 6 мільйонів домогосподарств у селах та малих містечках використовують звичайні лампи.
"Пам'ятаєте, мінус 6 млн лампочок по 75 Вт і не потрібно брати 500 МВт по імпорту? Тобто заміна лише по одній лампочці в кожному будинку/квартирі цих домогосподарств вирішує проблему.
А тепер, увага, питання: скільки коштує шість мільйонів світлодіодних лампочок на 7 Вт?
186 мільйонів гривень!
Уявіть, "Енергоатом" лише за право імпортувати ці 500 МВт упродовж 8 годин на добу один місяць заплатив 86,6 мільйона (460/885*500/24*8), а всього 460. Тобто гроші, в принципі, на це є. Питання лише у механізмі їх надання населенню у вигляді лампочок.
Середня ціна на пікову енергію від початку листопада становила 3832 грн за мегават.
Тобто 500 МВт х 8 годин х 30 днів х 3832 грн = 460 мільйонів гривень
Якась містика. 6 млн співпало 2 рази. 460 теж співпало", - іронізує Ковальчук.
За його підрахунками, окупність заміни лампочок, які зменшать пікове споживання на 500 МВт, становить зараз 12 днів.
Будь ласка, зачекайте...
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Ти не з "офісу простих рішень" часом?
Але, якщо дуже кратко, в такій конфігурації не вдасться втримати частоту і єдина система розвалиться з високою вірогідністю.
ВЕС та СЕС працюють у єдиній системі як маневрові потужності, а не як базові.
Це не класичне маневрування, а прогнозоване, тобто мінімум по погоді. Для більш класичного вони мають ще бути укомплектовані системами акумулювання для балансування надлишками генерації.
Маневрові це ГЕС, ТЄЦ та ГАЕС.
Хіба ще додадуть сюди обмеження з виробництва та імпорту ламп накалу.
Років 15 тому читав, що в ЄС поступово вводилася заборона на виробництво лампочок накалу, спочатку заборонили все, що вище 100 Вт, потім 100 Вт, далі 75 Вт , 60Вт, останніми були 40 Вт і нижче.
Це було давно, тоді і вартість діодних ламп була набагато вища.
Тепер у мене питання, а як це можливо у наших умовах?
LED Лампи дуже чутливі до стрибків напруги і майже завжди виходять з ладу.
Чесно кажучи, я не знаю як у Європі борються з такими фактами, у нас я не можу добитися від нашого ОСББ та обленерго чому у мене декілька разів на день скаче напруга вище 253 V,
Чому знаю що так бо встановив на вхідній мережі реле напруги , яке береже мої ел.прилади та побутову техніку від цих стрибків.
Так от тепер питання, як думаєте яким шляхом піде, якщо піде, уряд щоб запровадити цю економію?
Я думаю, може бути якась постанова уряду чи навіть закон ВР про обмеження продажу та виробництва ламп накалу, а вище перераховані мною проблеми будуть кинуті на наші плечі.