Замінити 6 млн лампочок по 75 Вт на світлодіодні - і не потрібно брати 500 МВт електроенергії у Білорусі, окупність становитиме 12 днів, - екскерівник "Укренерго" Ковальчук

Колишній керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук запропонував схему, яка дасть змогу уникнути закупівлі електроенергії у Білорусі.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що з 2 листопада Україна почала брати у Білорусі 500 МВт аварійної допомоги, крім того, "Енергоатом" докупив у тій же країні майже 900 мегават щогодини за 460 мільйонів гривень.

"А тепер давайте спробуємо нестандартно поглянути на ситуацію. Дефіцит потужності можна вирішити двома шляхами: виробити або імпортувати додаткову енергію або споживати менше. Чогось про споживання менше говорять лише в контексті відключень/обмежень потужності, забуваючи про енергоефективність".

Найбільш проблемними з точки зору дефіциту потужності є 8 годин на добу пікового споживання упродовж п'яти місяців на рік.

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У ці години (три ранкові та п'ять вечірніх) додається кілька тисяч мегават додаткового попиту порівняно з середньодобовим споживанням. Причина? Освітлення в темну пору року, додаткове нагрівання приміщень та інші домашні справи, але в основному в наших реаліях це освітлення.

Що таке 500 МВт? Це 6,6 мільйона ламп розжарювання по 75 Вт. Якщо рахувати втрати в мережах по доставці цих 500 мВт до лампочок, то рівно 6 мільйонів чудових приладів родом з позаминулого століття. Сучасна світлодіодна лампа з таким самим світловим потоком споживає 7-9 Вт", - пише Ковальчук.

Він підрахував, що 6 мільйонів домогосподарств у селах та малих містечках використовують звичайні лампи.

"Пам'ятаєте, мінус 6 млн лампочок по 75 Вт і не потрібно брати 500 МВт по імпорту? Тобто заміна лише по одній лампочці в кожному будинку/квартирі цих домогосподарств вирішує проблему.

А тепер, увага, питання: скільки коштує шість мільйонів світлодіодних лампочок на 7 Вт?

186 мільйонів гривень!

Уявіть, "Енергоатом" лише за право імпортувати ці 500 МВт упродовж 8 годин на добу один місяць заплатив 86,6 мільйона (460/885*500/24*8), а всього 460. Тобто гроші, в принципі, на це є. Питання лише у механізмі їх надання населенню у вигляді лампочок.

Середня ціна на пікову енергію від початку листопада становила 3832 грн за мегават.

Тобто 500 МВт х 8 годин х 30 днів х 3832 грн = 460 мільйонів гривень

Якась містика. 6 млн співпало 2 рази. 460 теж співпало", - іронізує Ковальчук.

За його підрахунками, окупність заміни лампочок, які зменшать пікове споживання на 500 МВт, становить зараз 12 днів.