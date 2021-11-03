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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справу ексберкутівця, який розганяв мітингувальників на Майдані 30 листопада 2013 р., передано до суду, - Офіс генпрокурора

Справу ексберкутівця, який розганяв мітингувальників на Майдані 30 листопада 2013 р., передано до суду, - Офіс генпрокурора

Прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо ексспівробітника ПМОН "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Досудове розслідування встановило, що колишній співробітник "Беркута" 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності перевищив службові повноваження та владу. На виконання явно злочинного наказу за попередньою змовою з керівництвом та іншими працівниками підрозділу міліції він застосовував насильство до громадян та незаконно перешкоджав мітингам.

Крім того, він вніс до офіційних документів свідомо неправдиві дані про нібито скоєння мітингувальниками адміністративних правопорушень. Під час допиту як свідок ексберкутівець надав органу слідства неправдиві свідчення, штучно створюючи докази захисту", - сказано в повідомленні.

Дії колишнього співробітника полку міліції особливого призначення "Беркут" кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41 ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України.

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Автор: 

Беркут (533) прокуратура (3708) злочини проти Майдану (309)


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8 років, спрінтери мля...
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03.11.2021 19:34 Відповісти
такое количество статей... по-совокупности наверное и повесить можно гниду.
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03.11.2021 19:54 Відповісти
Це добре, бо непокаране зло повертається.
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03.11.2021 19:58 Відповісти
А чё фамилию не называют? Стесняются?
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03.11.2021 20:02 Відповісти
После суда пойдет в главк начальником отдела или замминистра назначат.
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03.11.2021 22:03 Відповісти
Як розлідується злочин в Запоріжі, коли поліцай носаком в голову , можливо вбив протестувальника.
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04.11.2021 08:48 Відповісти
 
 