Уряд спростив порядок отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами через портал "Дія", - Мінсоцполітики
Кабмін на засіданні 3 листопада спростив порядок отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінками, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
"Внесені зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми підвищать доступність послуг для непрацюючих жінок, студенток, жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості, жінок, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства тощо.
Спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно скористається біля 14 тис. жінок.
Для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тепер замість довідки в паперовій формі використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що якщо жінка не може використовувати портал "Дія", то вона має можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.
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правда у нас же муссолинизм, или что там таки я вижу каждый день?
все жители не любят нигеров, как и я. тоже страдаю от этого - правда не скажу - сам ли ненавижу, или меня ненавидят
Ну а про количество багов в этой Дие я вобще молчу. Один пиар