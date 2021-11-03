Уряд спростив порядок отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами через портал "Дія", - Мінсоцполітики

Кабмін на засіданні 3 листопада спростив порядок отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінками, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"Внесені зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми підвищать доступність послуг для непрацюючих жінок, студенток, жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості, жінок, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства тощо.

Спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно скористається біля 14 тис. жінок.

Для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тепер замість довідки в паперовій формі використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що якщо жінка не може використовувати портал "Дія", то вона має можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.





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