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Уряд спростив порядок отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами через портал "Дія", - Мінсоцполітики

Уряд спростив порядок отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами через портал

Кабмін на засіданні 3 листопада спростив порядок отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінками, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"Внесені зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми підвищать доступність послуг для непрацюючих жінок, студенток, жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості, жінок, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства тощо.
Спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно скористається біля 14 тис. жінок.
Для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тепер замість довідки в паперовій формі використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що якщо жінка не може використовувати портал "Дія", то вона має можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.

Читайте також: Власники старих паспортів та паперових посвідок на проживання зможуть оформити COVID-сертифікат у "Дії", - Мінцифри

Автор: 

Кабмін (14180) соцдопомога (136) вагітність (70) Міністерство соціальної політики (1277) Дія (1149)


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Все нигеры из Белороссии - ану сюда?
правда у нас же муссолинизм, или что там таки я вижу каждый день?
все жители не любят нигеров, как и я. тоже страдаю от этого - правда не скажу - сам ли ненавижу, или меня ненавидят
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03.11.2021 20:00 Відповісти
Малолетние хакеры не успевают подделывать эти фишки в дії
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03.11.2021 20:46 Відповісти
Зарегать рождение ребенка в Діє- настоящий квест. А если с техникой не "на ты" то проще бумажками порешать. Надеюсь сейчас уже работает мобильное приложение и суппорт не будет разводить руками и говорить что функция работает только с стационарного ПК.
Ну а про количество багов в этой Дие я вобще молчу. Один пиар
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03.11.2021 21:38 Відповісти
А забеременеть через этот застосунок можно ?
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03.11.2021 21:38 Відповісти
 
 