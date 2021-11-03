Суд не зобов'язував мене заплатити 76 тис. за газ, а відмовив у перерахунку нарахувань, - міністр енергетики Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко має намір оскаржити в апеляції рішення суду, який відмовився перерахувати виставлений йому "Київоблгаззбутом" рахунок за газ на 76 тис. гривень.
Про це міністр написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Галущенко зазначив, що сам подав позов проти облгазу, заперечуючи правомірність виставленого рахунку, але суд не задовольнив його позов.
"Я подав апеляцію і планую використовувати всі можливі законні способи, щоб не оплачувати газ, який я не використав. Якщо апеляція підтримає рішення першої інстанції, то я оплачую встановлену судом суму. Водночас хочу звернути увагу, що ТОВ "Київоблгаззбут" не подавало позовів проти мене про стягнення коштів", - написав міністр.
Раніше ЗМІ повідомили, що суд нібито зобов'язав Галущенка сплатити 76 тис. грн газового боргу.
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