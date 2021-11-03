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Новини
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Суд не зобов'язував мене заплатити 76 тис. за газ, а відмовив у перерахунку нарахувань, - міністр енергетики Галущенко

Суд не зобов'язував мене заплатити 76 тис. за газ, а відмовив у перерахунку нарахувань, - міністр енергетики Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко має намір оскаржити в апеляції рішення суду, який відмовився перерахувати виставлений йому "Київоблгаззбутом" рахунок за газ на 76 тис. гривень.

Про це міністр написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Галущенко зазначив, що сам подав позов проти облгазу, заперечуючи правомірність виставленого рахунку, але суд не задовольнив його позов.

"Я подав апеляцію і планую використовувати всі можливі законні способи, щоб не оплачувати газ, який я не використав. Якщо апеляція підтримає рішення першої інстанції, то я оплачую встановлену судом суму. Водночас хочу звернути увагу, що ТОВ "Київоблгаззбут" не подавало позовів проти мене про стягнення коштів", - написав міністр.

Раніше ЗМІ повідомили, що суд нібито зобов'язав Галущенка сплатити 76 тис. грн газового боргу.

Автор: 

газ (10520) борг (2155) Галущенко Герман (545) Міненерго (1422)


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Топ коментарі
+12
Пусть платят лохи, а министр считает, что платить по счетам - плохой тон. У ЗЕли все такие.
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03.11.2021 20:06 Відповісти
+11
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03.11.2021 20:17 Відповісти
+9
Міністр показує приклад для всіх,не платити поки суд не забов"яже.
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03.11.2021 20:07 Відповісти
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Позорник!!!!! Зеленый министр....
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03.11.2021 20:02 Відповісти
подивмось як пободається
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04.11.2021 01:00 Відповісти
Пусть платят лохи, а министр считает, что платить по счетам - плохой тон. У ЗЕли все такие.
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03.11.2021 20:06 Відповісти
Заметьте, это бывший министр ЭНЕРГЕТИКИ. ЗЕминистр. Слава ЗЕле! Платят только лохи! А Зеля не лох!
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03.11.2021 20:10 Відповісти
Бенина школа.
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03.11.2021 20:12 Відповісти
как там беня говорил - долги отдают только трусы
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04.11.2021 09:29 Відповісти
так є ж випадки коли нараховують космiчнi суми. можe i мiнiстр попав
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04.11.2021 01:01 Відповісти
зебиратели!!!! Вам полшестой сезон "Слуги народа" не надоел? Судя по расходам вы каждый день его смотрите в кинотеатрах, попивая коньячок и коктейли...
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03.11.2021 20:07 Відповісти
Міністр показує приклад для всіх,не платити поки суд не забов"яже.
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03.11.2021 20:07 Відповісти
Хтозна , моєму сусідові по гаражу "накрутили" 50000 грн. за електроенергію. Це при тому що він ходить до гаража один раз в рік і в денний час. Просто, щоб траву прибрати біля дверей бо він цим гаражем не користується, так як має другий гараж біля будинку. Правда повезло, відбився від цього "боргу" без суду.
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03.11.2021 20:14 Відповісти
может лампочку забыл выключить, а может соседи линию провели на сварочный аппарат. народ у нас умный, особенно если за чужой счет. так что если кто-то чем-то не пользуется и бывает раз в год - не факт что этим не пользуется кто-то другой, немного чаще.
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04.11.2021 00:05 Відповісти
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03.11.2021 20:17 Відповісти
Жлобы кодлана Коломойского. Галущенко незаконно получил в "Энергоатоме" 278 тыс. грн премии / Крестник Деркача Галущенко - юрист. Проигравший суд в пользу российских фирм, которым " Энергоатом " заплатил 28 миллионов долларов за искусственно начисленные долги. Деркач уже пытался взять всю атомную энергетику под контроль, довести до банкротства и приватизировать . Финансовые злоупотребления Деркача оценивали в 3,6 млрд грн. Назначение Галущенко лоббировал Шефир.
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03.11.2021 20:25 Відповісти
Банда Деркача добре грабанула Енергоатом в 2007-8 рр. Все зійшло з рук
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03.11.2021 21:06 Відповісти
встрял очкарик!!!!
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03.11.2021 20:40 Відповісти
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Що за гроші, за який період? Громадянин міністр роками не платив за одержаний газ?
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03.11.2021 21:04 Відповісти
так є ж випадки коли нараховують космiчнi суми. можe i мiнiстр попав
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04.11.2021 01:03 Відповісти
Феерически! А теперь выпускайте Леща, который расскажет что это нормально, и что сейчас никто не платит...
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03.11.2021 21:12 Відповісти
Позорная жлобина!
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03.11.2021 22:43 Відповісти
так є ж випадки коли нараховують космiчнi суми. можe i мiнiстр попав. люди тeж подають до суду
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04.11.2021 01:04 Відповісти
Якщо навіть міністра олігархи нагибають через продажні суди, що вже казати про "пересічних" споживачів...
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04.11.2021 05:03 Відповісти
повторил подвиг Ежова и Ягоды...
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04.11.2021 07:17 Відповісти
Ну, если министр из ЗЕленой стаи платить не хочет......, то нам сам Бог велел!!!!!
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04.11.2021 07:40 Відповісти
 
 