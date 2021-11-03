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Новини
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На лікування пацієнтів із COVID-19 виділено понад 74 тис. ліжок, 95% із них забезпечені киснем, - заступник голови МОЗ Комаріда

На лікування пацієнтів із COVID-19 виділено понад 74 тис. ліжок, 95% із них забезпечені киснем, - заступник голови МОЗ Комаріда

В Україні на лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою виділено понад 74 тис. ліжок, 95% із них забезпечені киснепостачанням.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз в Україні виділено 74 162 ліжка для лікування хворих на COVID-19, з них 95% - це ліжок із киснем, 70 228 ліжок забезпечені можливістю проводити кисневу терапію. Пацієнтами, які потребують киснетерапії, наразі зайнято 57% ліжок із киснем", - сказав Комаріда.

Він додав, що протягом останнього місяця Україна витримує мінімальний резерв у 20-30 тисяч вільних ліжок із киснем. Із 1 серпня МОЗ додатково ввело 35 тисяч 479 ліжок під госпіталізацію хворих на коронавірус. За жовтень було введено 30 828 ліжок.

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"Така кількість введених ліжок - ще не межа медичної системи. У пікові навантаження весняної хвилі в Україні було виділено більше ніж 80 тисяч ковідних ліжок", зауважив Комаріда.

Він нагадав, що наразі 35 підприємств в Україні випускають до 400 тон рідкого кисню на добу. Уряд виділив майже 400 млн грн субвенції на забезепчення киснепостачання. Всього в 2021 році на киснепостачання виділено 1 млрд 148 млн грн.

Автор: 

МОЗ (5405) кисень (71) Комаріда Олександр (13)


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Топ коментарі
+3
Только вот ваши парадные реляции не подтверждают ни лавврачи, ни пациенты, ни волонтеры.
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03.11.2021 20:25 Відповісти
+3
Одесситам это расскажи....
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03.11.2021 20:32 Відповісти
+1
Что ты п......ишь?
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03.11.2021 20:32 Відповісти
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Только вот ваши парадные реляции не подтверждают ни лавврачи, ни пациенты, ни волонтеры.
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03.11.2021 20:25 Відповісти
https://nikvesti.com/news/incidents/232785
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03.11.2021 20:28 Відповісти
Бо це Федірів створив такий віртуальний кабінет з ліжками й уся ЗЕ-псарня повірила , що то ліжка реальні , а не віртуальні .

Що поробишь - деджателізація змінію реальність на віртуальну сутність .
В цьому віртуальному світі ЗЕ-слугам дуже комфортно !

Ну а то що там на ефірі у Шустера жіночка з Маріуполя ридала , возячи балони з киснем (за свій рахунок) для хворої мами ... але ж оцініть фокус-покус -- вона їх по відремантованих дорогах возила . А якщо не ремонтували , то не довезла би !
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03.11.2021 21:07 Відповісти
Одесситам это расскажи....
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03.11.2021 20:32 Відповісти
Что ты п......ишь?
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03.11.2021 20:32 Відповісти
что оно чешет то....У меня брат погиб так от ЭТОГО..!11
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03.11.2021 20:33 Відповісти
Пропоную з невакцинованих брати повну вартість лікування та перебування у лікарні.
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03.11.2021 20:35 Відповісти
Якщо 95% ліжок (які були підготовлені до чергової хвилі пандемії, якщо вірити Зе! та МОЗ) забезпечені киснем, то звідки ж проблеми з наданням кисневої допомоги хворим у всіх регіонах???

Комаріда, ти вже в одному списку з Ляшком, Стєпановим і ще одним довбнем (забув прізвище того зама...) які забрехалися так, що почали суперечити самі собі...
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03.11.2021 22:00 Відповісти
 
 