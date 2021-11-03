Підробка COVID-сертифікатів: трьох лікарів звільнено, троє лікарів отримали догану, у шести регіонах ведеться службове розслідування

Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що у зв'язку з випадками підроблення документів про COVID-щеплення вже звільнено трьох лікарів.

Про це вона поінформувала під час засідання Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МОЗ звернулося до місцевих влад стосовно відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, по тих закладах, де ведуть кримінальні провадження (у зв’язку з підробкою документів з вакцинації — ред.). Наразі маємо зворотній зв’язок і таку статистику: було звільнено трьох лікарів, оголошено догану ще трьом лікарям, і ведеться службове розслідування в шести регіонах", - сказала Карчевич.

Також заступниця міністра повідомила, що згідно з моніторингом МОЗ, у соціальних мережах та публічному просторі виявлено 210 тисяч повідомлень стосовно продажу та купівлі документів про ковід-щеплення. Інформація про них направлена до правоохоронних органів.

Окрім цього, за словами Карчевич, МОЗ за допомогою елетронних інструментів має можливість відстежувати на рівні кожного закладу охорони здоров’я інформацію стосовно використання вакцини та кількості проведених щеплень.

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