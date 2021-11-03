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Новини Коронавірус і карантин
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Підробка COVID-сертифікатів: трьох лікарів звільнено, троє лікарів отримали догану, у шести регіонах ведеться службове розслідування

Підробка COVID-сертифікатів: трьох лікарів звільнено, троє лікарів отримали догану, у шести регіонах ведеться службове розслідування

Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що у зв'язку з випадками підроблення документів про COVID-щеплення вже звільнено трьох лікарів.

Про це вона поінформувала під час засідання Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МОЗ звернулося до місцевих влад стосовно відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, по тих закладах, де ведуть кримінальні провадження (у зв’язку з підробкою документів з вакцинації — ред.). Наразі маємо зворотній зв’язок і таку статистику: було звільнено трьох лікарів, оголошено догану ще трьом лікарям, і ведеться службове розслідування в шести регіонах", - сказала Карчевич.

Також заступниця міністра повідомила, що згідно з моніторингом МОЗ, у соціальних мережах та публічному просторі виявлено 210 тисяч повідомлень стосовно продажу та купівлі документів про ковід-щеплення. Інформація про них направлена до правоохоронних органів.

Окрім цього, за словами Карчевич, МОЗ за допомогою елетронних інструментів має можливість відстежувати на рівні кожного закладу охорони здоров’я інформацію стосовно використання вакцини та кількості проведених щеплень.

Читайте також: Слідчі Нацполіції викрили схему підробки COVID-документації: щомісячний "дохід" ділків становив 3 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5405) підробка (443) сертифікат (427) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
У нас вже третій рік як не Велике будівництво, так Велика херня.
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03.11.2021 21:12 Відповісти
+3
😀😀😀

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03.11.2021 21:30 Відповісти
+2
В Харькове 17-летний юноша разработал фейковую "Дию", в которой считывались COVID-сертификаты
Очередную подделку государственного сервиса "Дія" зафиксировали в Харькове - 17-летний юноша создал фейковую программу и запустил крупнейший канал ее распространения, насчитывавший 20 тысяч человек.

Об этом в среду, 3 ноября, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

За отдельную плату в фейковой "Дие" можно было создать любой документ - от паспорта до Covid-сертификата. Цены колебались в пределах нескольких сотен гривен. В частности, за 200 гривен можно было купить фейковый паспорт гражданина Украины, 300 гривен стоил фиктивный COVID-сертификат, 100 гривен - водительское удостоверение. Поддельные документы генерировались через бот в Telegram, подписка на который стоила 200 гривен.

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03.11.2021 21:03 Відповісти
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В Харькове 17-летний юноша разработал фейковую "Дию", в которой считывались COVID-сертификаты
Очередную подделку государственного сервиса "Дія" зафиксировали в Харькове - 17-летний юноша создал фейковую программу и запустил крупнейший канал ее распространения, насчитывавший 20 тысяч человек.

Об этом в среду, 3 ноября, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

За отдельную плату в фейковой "Дие" можно было создать любой документ - от паспорта до Covid-сертификата. Цены колебались в пределах нескольких сотен гривен. В частности, за 200 гривен можно было купить фейковый паспорт гражданина Украины, 300 гривен стоил фиктивный COVID-сертификат, 100 гривен - водительское удостоверение. Поддельные документы генерировались через бот в Telegram, подписка на который стоила 200 гривен.

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03.11.2021 21:03 Відповісти
так дия это что? большая фуйня?
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03.11.2021 21:04 Відповісти
Огромная!
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03.11.2021 21:07 Відповісти
У нас вже третій рік як не Велике будівництво, так Велика херня.
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03.11.2021 21:12 Відповісти
Якщо ви володієте навиками розробки програм для Андроїд телефонів, то зробити імітацію Дії не є неможливим. Було би бажання і час. Імітаційна Дія вона ж як я розумію просто генерувала сертифікат і виводила на екран. Ну, звісно, треба було ще потрудитися, щоб зовні імітація була схожа на справжню. На мій погляд будь хто у кого є час і бажання вивчити програмування для Андроїд це би зробив. Тільки в чому сенс?
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03.11.2021 21:19 Відповісти
ну наверное, чтобы дию не считали серьезным приложением, а так себе, любой ребенок может подделать и уже тогда задумаешься, стоит ли доверять дии банковские документы
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03.11.2021 21:22 Відповісти
при чем фейковый сайт до официального?
у них разные домены. Перепутать их невозможно.
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03.11.2021 22:35 Відповісти
а за что тогда судят (и пиарятся всякие "главные" чего то там и "министры" еще чего-то) программистов-создателей сайтов похожих на приложение "дия"? может дия - таки идея говно и может тогда проще каждому тупо на телефон сфоткать докУменты? а госорганы к базам данных ведь и так доступ имеют? (а тут ко всем базам данных, официальным, дали доступ и толпе "разработчиков" - это же одна контора с "киберполицией" или нет?)
так что как сервис (по копиям) документов населения дия в принципе может работать, но в качестве приравнивания их к официальным - ни в коем случае, так как это просто огромный распил.
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03.11.2021 23:34 Відповісти
Панове, як я розумію (можливо помиляюся, бо такими речами не займаюся) ця штука працювала так: клієнт інсталював на телефон імітацію Дії, а потім через Телеграм канал купував підробку сертифіката на свої дані. Імітаційна Дія цю картинку завантажувала в свою базу і за потреби виводила на екран
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04.11.2021 06:37 Відповісти
Тобто, імітаційна Дія з державними базами даних не працювала
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04.11.2021 06:39 Відповісти
если бы еще профукали доступ в гос базы данных это было бы вообще феерично (конечно если бы реально профукали вряд ли бы это оказалось в сми, потому что большое бабло воруют очень тихо, пока могут)
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04.11.2021 17:41 Відповісти
и кстати настоящая проблема реальной "дии" в том что ей по сути не нужны госбазы данных. поскольку документы в "дии" приравнены к официальным. немного бедный и не слишком тупой "разработчик" может с голодухи показать нужные картинки в нужное в время по нужным запросам. а это - и толпы фейковых людей на которых можно оформить кредиты\недвижимость и все что угодно. а когда (если) все вскроется как обычно будет уже поздно.
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04.11.2021 17:47 Відповісти
Тільки цифри: двісті тисяч повідомлень і три звільнення. Скільки наварили можна приблизно оцінити. Як і те, чи можна назвати панів лікарями і чи матимуть ефект ці 'покарання', а також чи налякаємо вірус
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03.11.2021 21:10 Відповісти
😀😀😀

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03.11.2021 21:30 Відповісти
Там каждого за дупу возьми - не ошибешься, что рыло в пуху
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03.11.2021 21:35 Відповісти
Собачий нюх. Зощенко.
У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.
Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.
- Шуба-то,- говорит,- больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а найду преступника. Плюну ему в морду.
И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая морда собачища - коричневая, морда острая и несимпатичная.
Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал "пс" и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону - и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает.
Рухнула бабка на колени перед агентом.
- Да,- говорит,- попалась. Не отпираюсь. И,- говорит,- пять ведер закваски - это так. И аппарат - это действительно верно. Все,- говорит,- находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.
Ну, народ, конечно, ахнул.
- А шуба?- спрашивают.
- Про шубу,- говорит, ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное - это так. Ведите меня, казните.
Ну, увели бабку.
Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал "пс" и отошел.
Повела собачища глазом, понюхала воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.
Побелел управдом, упал навзничь.
- Вяжите,- говорит,- меня, люди добрые, сознательные граждане. Я,- говорит,- за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.
Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И теребит его за штаны.
Побледнел гражданин, свалился перед народом.
- Виноват,- говорит,- виноват. Я,- говорит,- это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!
Растерялся народ.
"Что,- думает,- за такая поразительная собака?"
а купец Еремей бабкин заморгал очками, глянув вокруг, вынул деньги и подает их агенту.
- Уводи,- говорит,- свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай,- говорит,- пропадает енотовая шуба. Пес с ней…
А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.
Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.
Заблекотал купец, побледнел.
- Ну,- говорит,- бог правду видит, если так. Я,- говорит,- и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то,- говорит,- братцы, не моя. Шубу-то,- говорит,- я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю!
Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих - кто подвернулся - и держит.
Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко.
Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.
И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой.
- Кусайте,- говорит,- меня, гражданка. Я,- говорит,- на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру…
Чего было дальше - неизвестно. Я от греха поскорее смылся.
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03.11.2021 22:37 Відповісти
.. СКОТ .. сіоністська БАНДА ..злодійського племені .. трохи "ПЕРЕГРАЛА" .. їх .. а яке НЕМА у них майбутнього " Українець родився - ЖИД заплакав .. "
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03.11.2021 21:55 Відповісти
Тобто за можливі ДЕСЯТКИ, а може сотні ТРУПІВ, які видали 6 дохторів їх лише звільнили та видали догани? Серйозно? ПІДРОБКА документів. Ця сволота мала СІСТИ всією компанією.
Тепер, що прочитають інші такі самі в контексті? Треба буде дати лише "могорич" і отримаємо лише догану, а бомажки мож заганяти вже по 400-500 баксів, бо додався ризик. Продамо штук 100, грошей хватить і відкупитись.
А треба ПО 10 років і не умовних. Невже до зебілів не доходить, що вірус вбиває?
Яка європа? АУ? Ми до стандартів Сомалі рухаємось.
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04.11.2021 07:39 Відповісти
А выговор " с заненесением или без", а на "парткоме разбирали". Если факт есть, то какие на х-н выговоры... Да и увольнения тоже ( ну разве что с волчьим билетом на профессию) а так пожурили и все...( ну в общем не удивлен)
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04.11.2021 07:42 Відповісти
Да уж, наказали так наказали, спасибо что хоть премию не выдали.
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04.11.2021 08:05 Відповісти
 
 