Підробка COVID-сертифікатів: трьох лікарів звільнено, троє лікарів отримали догану, у шести регіонах ведеться службове розслідування
Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що у зв'язку з випадками підроблення документів про COVID-щеплення вже звільнено трьох лікарів.
Про це вона поінформувала під час засідання Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"МОЗ звернулося до місцевих влад стосовно відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, по тих закладах, де ведуть кримінальні провадження (у зв’язку з підробкою документів з вакцинації — ред.). Наразі маємо зворотній зв’язок і таку статистику: було звільнено трьох лікарів, оголошено догану ще трьом лікарям, і ведеться службове розслідування в шести регіонах", - сказала Карчевич.
Також заступниця міністра повідомила, що згідно з моніторингом МОЗ, у соціальних мережах та публічному просторі виявлено 210 тисяч повідомлень стосовно продажу та купівлі документів про ковід-щеплення. Інформація про них направлена до правоохоронних органів.
Окрім цього, за словами Карчевич, МОЗ за допомогою елетронних інструментів має можливість відстежувати на рівні кожного закладу охорони здоров’я інформацію стосовно використання вакцини та кількості проведених щеплень.
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Очередную подделку государственного сервиса "Дія" зафиксировали в Харькове - 17-летний юноша создал фейковую программу и запустил крупнейший канал ее распространения, насчитывавший 20 тысяч человек.
Об этом в среду, 3 ноября, сообщила пресс-служба Национальной полиции.
За отдельную плату в фейковой "Дие" можно было создать любой документ - от паспорта до Covid-сертификата. Цены колебались в пределах нескольких сотен гривен. В частности, за 200 гривен можно было купить фейковый паспорт гражданина Украины, 300 гривен стоил фиктивный COVID-сертификат, 100 гривен - водительское удостоверение. Поддельные документы генерировались через бот в Telegram, подписка на который стоила 200 гривен.
у них разные домены. Перепутать их невозможно.
так что как сервис (по копиям) документов населения дия в принципе может работать, но в качестве приравнивания их к официальным - ни в коем случае, так как это просто огромный распил.
У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.
Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.
- Шуба-то,- говорит,- больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а найду преступника. Плюну ему в морду.
И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая морда собачища - коричневая, морда острая и несимпатичная.
Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал "пс" и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону - и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает.
Рухнула бабка на колени перед агентом.
- Да,- говорит,- попалась. Не отпираюсь. И,- говорит,- пять ведер закваски - это так. И аппарат - это действительно верно. Все,- говорит,- находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.
Ну, народ, конечно, ахнул.
- А шуба?- спрашивают.
- Про шубу,- говорит, ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное - это так. Ведите меня, казните.
Ну, увели бабку.
Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал "пс" и отошел.
Повела собачища глазом, понюхала воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.
Побелел управдом, упал навзничь.
- Вяжите,- говорит,- меня, люди добрые, сознательные граждане. Я,- говорит,- за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.
Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И теребит его за штаны.
Побледнел гражданин, свалился перед народом.
- Виноват,- говорит,- виноват. Я,- говорит,- это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!
Растерялся народ.
"Что,- думает,- за такая поразительная собака?"
а купец Еремей бабкин заморгал очками, глянув вокруг, вынул деньги и подает их агенту.
- Уводи,- говорит,- свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай,- говорит,- пропадает енотовая шуба. Пес с ней…
А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.
Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.
Заблекотал купец, побледнел.
- Ну,- говорит,- бог правду видит, если так. Я,- говорит,- и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то,- говорит,- братцы, не моя. Шубу-то,- говорит,- я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю!
Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих - кто подвернулся - и держит.
Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко.
Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.
И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой.
- Кусайте,- говорит,- меня, гражданка. Я,- говорит,- на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру…
Чего было дальше - неизвестно. Я от греха поскорее смылся.
Тепер, що прочитають інші такі самі в контексті? Треба буде дати лише "могорич" і отримаємо лише догану, а бомажки мож заганяти вже по 400-500 баксів, бо додався ризик. Продамо штук 100, грошей хватить і відкупитись.
А треба ПО 10 років і не умовних. Невже до зебілів не доходить, що вірус вбиває?
Яка європа? АУ? Ми до стандартів Сомалі рухаємось.