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Польща заявляє, що білоруські військові вторгалися на її територію

Польща заявляє, що білоруські військові вторгалися на її територію

МЗС Польщі викликало посла Білорусі через те, що в ніч з 1 на 2 листопада з білоруської на польську територію вторглися озброєні люди у формі.

Про це йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії, вжиті білоруською владою останніми тижнями, мають дедалі очевидніші ознаки навмисної ескалації", - сказано в заяві МЗС.

За словами заступника голови відомства Петра Вавжика, польська сторона не терпітиме таких провокацій з боку режиму Лукашенка.

"Польща сповнена рішучості захищати свої кордони та зовнішні кордони Європейського Союзу", - додав він.

Влада Білорусі спростовує звинувачення у вторгненні, пише білоруське державне інформагентство "Белта". "Нещодавня заява про "заходження" 2 листопада з території Білорусі невстановлених озброєних осіб у формі не має підстав", - стверджує офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський. За його словами, польська сторона не має жодних доказів того, що білоруські військовослужбовці вторгалися на територію Польщі.

Читайте також: Польський сейм схвалив проєкт будівництва стокілометрової стіни на кордоні з Білоруссю

Автор: 

Білорусь (7987) Польща (8659)


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Топ коментарі
+29
Заминировали бы там поляки местность и затем передавали бы "доказательства" в "разобраном" виде.
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03.11.2021 21:08 Відповісти
+20
Шо, млять, вже зельониє чєлавєчкі до поляків добрались?
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03.11.2021 21:01 Відповісти
+18
впевненний що це кацапскі ФСБешники були,***** провокує Європу за допомогою Лукашенко,воно не заспокоїться поки не получить по зубах,шкода що Європа дозволяє це
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03.11.2021 21:05 Відповісти
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03.11.2021 21:00 Відповісти
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03.11.2021 21:24 Відповісти
Шо, млять, вже зельониє чєлавєчкі до поляків добрались?
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03.11.2021 21:01 Відповісти
Опять какиевашидоказательства...
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03.11.2021 21:04 Відповісти
Ну только слегка.
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03.11.2021 21:05 Відповісти
впевненний що це кацапскі ФСБешники були,***** провокує Європу за допомогою Лукашенко,воно не заспокоїться поки не получить по зубах,шкода що Європа дозволяє це
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03.11.2021 21:05 Відповісти
С носока гнать заблудившихся.
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03.11.2021 21:06 Відповісти
Всё провоцирут. Вот ведь рано или поздно выгребут и начнут потом волать про притеснения.
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03.11.2021 21:06 Відповісти
Відстрілювати треба.
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03.11.2021 21:07 Відповісти
Заминировали бы там поляки местность и затем передавали бы "доказательства" в "разобраном" виде.
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03.11.2021 21:08 Відповісти
И что ответит НАТО? Коллективную обеспокоенность? Раша тестирует...
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03.11.2021 21:10 Відповісти
В 2015 году Путлер бомбил Сирию почти день в день...Сирийские беженцы заполонили Европу по полному тарифу....Кремлевский фюрер импа провел разведку боем...,теперь это же далает Обнуляйтер Белоруси Лукашеску...а финансы Путлера....,ибо в Минске бабла отродясь не водилось...
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03.11.2021 21:14 Відповісти
Тут я погоджусь з білорусами. Поляки повинні пред'явити трупи, в іншому випадку це просто бла-бла-бла.
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03.11.2021 21:17 Відповісти
"Действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют все более очевидные признаки преднамеренной эскалации". А какие действия Польши? Вы кого то задержали или убили?
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03.11.2021 21:21 Відповісти
Таки убили... Нескольких мигрантов.
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03.11.2021 21:30 Відповісти
А у "мигрантов " - есть разрешение на пересечение границы?
Если нет - убить нахер!
Запрещено границу нарушать! Будет разрешение - и не будет у них проблем!
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04.11.2021 01:44 Відповісти
Поляки долго церемониться с быдлом не будут...пара дипломатических Нот, а потом минное поле и до свидос ЕС..стадо Мавзолейных идиотов...
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03.11.2021 21:23 Відповісти
выложить белруских оккупантов из пулемета и будут доказательства.
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03.11.2021 21:25 Відповісти
А мы тем временем очень озабочены
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03.11.2021 21:26 Відповісти
так стреляйте, озабоченцы!
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03.11.2021 21:27 Відповісти
Странно что эти беженцы не оседают на РАБссии Путлера...Рай Земной фюрером построенный за 22 года у власти видимо не для "беженцев" Штирлицов...
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03.11.2021 21:28 Відповісти
бульбофюрер як шпилька в сраці що путлєру що "цивілізованим" європам...
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03.11.2021 21:32 Відповісти
Зарплата таджика беженца на Мацовии типа дворника 22 000 РЖУблей...,подмел Мавзолей чЛенина 30 тысч...работай не хочу.. Шойся эти сирийцы иракцы и прочие дятлы переборчивые сильно...,в Польше заплата маленькая 2 доллара в день и рано дома....
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03.11.2021 21:32 Відповісти
Хочуть втягнути Україну у конфлікт, потім ***** введе свої війська, які він стягнув до наших кордонів і може початися повномасштабна війна
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03.11.2021 21:39 Відповісти
Казус белли?
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03.11.2021 21:39 Відповісти
Польша не потерпит?
- так она уже терпит. Так же как мы терпим пролеты московских беспилотников над Харьковской областью
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03.11.2021 21:43 Відповісти
мне нравится - "не потерпим", а это что было???? зашли военные люди и не были уничтожены, это не потерпим?
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03.11.2021 21:45 Відповісти
Повсиралось войско польське? З поляків воїни,як з гівна куля.
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03.11.2021 21:52 Відповісти
ну так если не будут терпеть, то почему тушки ихтамнетов не предъявлены ?
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03.11.2021 21:55 Відповісти
тоже решили поиграть в ихтамнетов
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03.11.2021 22:00 Відповісти
Доказом може служити лише тушка лукашенківця. Стріляйте і не сумнівайтесь - НАТО з вами, Президентом у вас не "зєлєнський" а міністром оборони не Резнік(ов).
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03.11.2021 22:00 Відповісти
Зелені чоловічки це місцеві повстанці. Шахтьори і трактористи.
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03.11.2021 22:07 Відповісти
Полякам надо было трупы предъявить таракану. И родственников покойных погранцов найти, пусть радуются. Нет у бульбашей духа свободы - жалкие потомки, великих предков.
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03.11.2021 22:14 Відповісти
У бульбашів єдині прєдкі це більшовики...)))
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03.11.2021 22:21 Відповісти
"Польща сповнена рішучості захищати свої кордони та зовнішні кордони Європейського Союзу". - Ну й чому поляки не стріляли по "ихтамнетах"? Бояться вусатого таргана?
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03.11.2021 22:27 Відповісти
Беріть приклад з турецької армії. "Ніж у спину" -- зате після цього ніяких провокацій.
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03.11.2021 22:35 Відповісти
Как то несерьезно все это.
Если так реагировать на провокации, то они точно не прекратятся.
Открыли бы огонь по "вооруженным людям в военной форме"!
Было бы сложно отрицать провокацию, если бы поляки предоставили пару-тройку свежих трупов.
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03.11.2021 22:40 Відповісти
да прекрати.. белокацапы сказали бы - " поляки выкрали беларуских пограничников с нашей территории - и убили ! И пытали!"
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04.11.2021 01:48 Відповісти
Стільки правильних !!!
ОК !
...Тільки питання - чому Україна не стріляла - коли москалі нагло захоплювала Крим та Донбас ?
Слабо було
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03.11.2021 22:53 Відповісти
На Бамбасии кацапы сами зажмурились? От кого Гиркин/Дыркин из Словянска драпал?! От своих ночных кошмаров?
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04.11.2021 01:19 Відповісти
***** своего ручного песика Лукашеску натравливает чтобы потом весь мир просил ***** сесть за стол переговоров и типо утихомирить Беларашку
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04.11.2021 00:01 Відповісти
Зажмурить тварей вот и доказательства.
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04.11.2021 01:16 Відповісти
Просто рядовые поляки не верят, что все это всерьез. Как украинцы в 2014.
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04.11.2021 03:12 Відповісти
огонь на поражение, если бьі в Украине так в 2014-м сделали, то все бьіло бьі по другому...
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04.11.2021 06:32 Відповісти
пока гуманисти не поймут, что лучшее доказательство это мёртвый московит ничего не изменится
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04.11.2021 07:09 Відповісти
Стрелять надо было по этим, "заблудившимся"!!!!
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04.11.2021 07:37 Відповісти
Так это не вторжение в Польшу.. это вторжение в НАТО. Ждем, посмотреть, реакцию и действие блока на случившееся.
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04.11.2021 07:38 Відповісти
Я помню ,как полицейские Польши, застрелили , Украинца , который вёз беременную жену в больницу , такие смелые плять были , а )(ули вы сейчас не стреляйте ,очко жим, жим
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04.11.2021 10:14 Відповісти
 
 