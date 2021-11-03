Польща заявляє, що білоруські військові вторгалися на її територію
МЗС Польщі викликало посла Білорусі через те, що в ніч з 1 на 2 листопада з білоруської на польську територію вторглися озброєні люди у формі.
Про це йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Дії, вжиті білоруською владою останніми тижнями, мають дедалі очевидніші ознаки навмисної ескалації", - сказано в заяві МЗС.
За словами заступника голови відомства Петра Вавжика, польська сторона не терпітиме таких провокацій з боку режиму Лукашенка.
"Польща сповнена рішучості захищати свої кордони та зовнішні кордони Європейського Союзу", - додав він.
Влада Білорусі спростовує звинувачення у вторгненні, пише білоруське державне інформагентство "Белта". "Нещодавня заява про "заходження" 2 листопада з території Білорусі невстановлених озброєних осіб у формі не має підстав", - стверджує офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський. За його словами, польська сторона не має жодних доказів того, що білоруські військовослужбовці вторгалися на територію Польщі.
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Если нет - убить нахер!
Запрещено границу нарушать! Будет разрешение - и не будет у них проблем!
- так она уже терпит. Так же как мы терпим пролеты московских беспилотников над Харьковской областью
Если так реагировать на провокации, то они точно не прекратятся.
Открыли бы огонь по "вооруженным людям в военной форме"!
Было бы сложно отрицать провокацию, если бы поляки предоставили пару-тройку свежих трупов.
ОК !
...Тільки питання - чому Україна не стріляла - коли москалі нагло захоплювала Крим та Донбас ?
Слабо було