Польща заявляє, що білоруські військові вторгалися на її територію

МЗС Польщі викликало посла Білорусі через те, що в ніч з 1 на 2 листопада з білоруської на польську територію вторглися озброєні люди у формі.

Про це йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії, вжиті білоруською владою останніми тижнями, мають дедалі очевидніші ознаки навмисної ескалації", - сказано в заяві МЗС.

За словами заступника голови відомства Петра Вавжика, польська сторона не терпітиме таких провокацій з боку режиму Лукашенка.

"Польща сповнена рішучості захищати свої кордони та зовнішні кордони Європейського Союзу", - додав він.

Влада Білорусі спростовує звинувачення у вторгненні, пише білоруське державне інформагентство "Белта". "Нещодавня заява про "заходження" 2 листопада з території Білорусі невстановлених озброєних осіб у формі не має підстав", - стверджує офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський. За його словами, польська сторона не має жодних доказів того, що білоруські військовослужбовці вторгалися на територію Польщі.

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