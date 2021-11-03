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Авіакатастрофа в Росії: У МЗС підтвердили, що на борту АН-12 було двоє українців

Авіакатастрофа в Росії: У МЗС підтвердили, що на борту АН-12 було двоє українців

На борту літака АН-12, який розбився поблизу Іркутська в Російській Федерації, перебували двоє українців.

Про це повідомив у Twitter прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, у складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, було двоє українців", - написав Ніколенко.

Він повідомив, що Консульство України в Новосибірську встановило зв'язок з Міністерством Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, чекає на результати ідентифікації жертв і з'ясовує обставини катастрофи.

Читайте також: МЗС перевіряє, чи були громадяни України на борту літака Ан-12, що розбився в РФ, - Ніколенко

Також Ніколенко опублікував номер "Гарячої лінії" консульства для родичів: +79133791293.

Нагадаємо, 3 листопада під час катастрофи Ан-12 під Іркутськом загинуло семеро осіб. Мінтранс повідомив, що двоє загиблих – українці.

Автор: 

авіакатастрофа (1103) росія (66417) смерть (6787)


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Топ коментарі
+32
То были не украинцы, то были хохлы...
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03.11.2021 21:18 Відповісти
+26
Свыше 30 самолетов вертолетов упавших в это году на Мавзолейном ГУЛАГе Путлера это Мировой рекорд и книга рекордов Гиннесса...
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03.11.2021 21:04 Відповісти
+23
Наши люди по Сибири не летают!!!!!
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03.11.2021 21:16 Відповісти
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Заробили.
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03.11.2021 21:03 Відповісти
Зате моцкалів трохи поменшало.
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03.11.2021 21:06 Відповісти
серед затриманих у туреччині диверсантів тоже був один українець...
однак це затримання не завадило зупинці гілки турецького потоку в бік південної частини єс
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04.11.2021 01:53 Відповісти
Свыше 30 самолетов вертолетов упавших в это году на Мавзолейном ГУЛАГе Путлера это Мировой рекорд и книга рекордов Гиннесса...
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03.11.2021 21:04 Відповісти
Мда...долітались.
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03.11.2021 21:05 Відповісти
Получить допуск к управлению летательным аппаратом на РАБссии каждому украинцу совсем непросто....или взятка за эту ксиву..или в конторе крыша нехилая....
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03.11.2021 21:07 Відповісти
самолет принадлежит авиакомпании "Гродно" (Беларусь)
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03.11.2021 21:22 Відповісти
... они имели белорусские лётные свидетельства.....что допускается международной практикой.
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03.11.2021 21:25 Відповісти
Енота в студию!
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03.11.2021 21:07 Відповісти
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03.11.2021 21:09 Відповісти
Наши все дома! А кто там и где вештается... Пусть их мамы переживают.
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03.11.2021 21:13 Відповісти
Работать на врага может только латентный враг. Но карма **** злая...
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03.11.2021 21:54 Відповісти
тех, кто работает на рф, должна забуцать сбу, вот только если бы она работала хоть иногда...
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03.11.2021 22:19 Відповісти
Полицейские и в Украине украинца могут забуцать, но Польша не ведёт войну против Украины. Или тебе это не доходит?
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04.11.2021 06:48 Відповісти
Наши люди по Сибири не летают!!!!!
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03.11.2021 21:16 Відповісти
Вы абсолютно правы. Украинцы не работают на врага, украинцы не таскаются по зловонной болотной **********....Украинцы не падают в кацапских самолётах на паРашинкие поля.... И не надо нам фрагменты переправлять для захоронения....Закопайте, где нашли....А вдове, если найдёте х@й, перешлите, на память....
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03.11.2021 21:36 Відповісти
А что они делали в стране-агрессоре да ещё в самолёте? Они пилоты? Ну так какие с них украинцы?
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03.11.2021 21:17 Відповісти
Почему собственно не ободрать агрессора как липку? Они ж не покупали у него электричество и бензин как некоторые, а наоборот - забирали деньги.
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03.11.2021 21:20 Відповісти
То были не украинцы, то были хохлы...
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03.11.2021 21:18 Відповісти
Енот, на выход!
============
Хотя уже пора выходить полярной лисице, а не еноту.
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03.11.2021 21:19 Відповісти
Полярная лисица пока не может выйти. Тундра горит.
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03.11.2021 21:21 Відповісти
Шо? Опять???
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03.11.2021 21:25 Відповісти
Ща зеленский погибшим "украинцам" даст Героя Украины
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03.11.2021 21:20 Відповісти
Вихтор Фьодорич тоже "украинєц"
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03.11.2021 21:21 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?ref=notif&v=901213443850816 раисся вперде

Мы бы вообще все запретили, кроме церквей и армейской учебки.
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03.11.2021 21:23 Відповісти
Якщо цими двома українцями були пілоти, то вони - герої.
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03.11.2021 21:25 Відповісти
"Сообщается, что самолёт вёз товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. Стартовал Ан-12 в Беларуси и туда же должен был вернуться", - говорится в публикации Nexta.
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03.11.2021 21:26 Відповісти
И чукчей не спасли, и сами гэпнулись.. С командиром кацапом-рукожопым. Карма.
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03.11.2021 22:43 Відповісти
Это были комикадзе...
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03.11.2021 21:29 Відповісти
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03.11.2021 21:46 Відповісти
Праця на ворога під час війни це зрада і чистий злочин проти власного народу. Вважайте що "життя їх розстріляло".
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03.11.2021 21:51 Відповісти
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03.11.2021 22:32 Відповісти
Лучше бы летали над Польшей.
Там и за ресурсом следят, и оплата в евро.
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03.11.2021 21:56 Відповісти
такі ж "українці" як мєдвєдчюк, януковічь, кучьма, і багато іншого лайна, туди їм і дорога
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03.11.2021 22:00 Відповісти
Українським пілотам дати звання Шероїв, що ціною свого життя послали в пекло 6 московитів і літак😁
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04.11.2021 06:27 Відповісти
петров и баширов доліталися
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04.11.2021 07:06 Відповісти
просто фамилии и все ..это 2е фрагов хохлокоцапов...
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04.11.2021 08:19 Відповісти
ОРДЛОВЦы - с двойным гражданством, наверняка

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04.11.2021 09:28 Відповісти
вот оно в чем дело
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04.11.2021 14:12 Відповісти
 
 