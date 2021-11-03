Авіакатастрофа в Росії: У МЗС підтвердили, що на борту АН-12 було двоє українців

На борту літака АН-12, який розбився поблизу Іркутська в Російській Федерації, перебували двоє українців.

Про це повідомив у Twitter прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, у складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, було двоє українців", - написав Ніколенко.

Він повідомив, що Консульство України в Новосибірську встановило зв'язок з Міністерством Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, чекає на результати ідентифікації жертв і з'ясовує обставини катастрофи.

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Також Ніколенко опублікував номер "Гарячої лінії" консульства для родичів: +79133791293.

Нагадаємо, 3 листопада під час катастрофи Ан-12 під Іркутськом загинуло семеро осіб. Мінтранс повідомив, що двоє загиблих – українці.