США ввели санкції проти російської Positive Technologies за продаж ПЗ для кіберзламів

Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій проти чотирьох компаній – Positive Technologies (Росія), NSO Group та Candiru (Ізраїль), а також Computer Security Initiative Consultancy (Сінгапур).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее Время.

Ізраїльські компанії NSO Group та Candiru включені до списку санкцій через розроблення та постачання шпигунського програмного забезпечення іноземним урядам для атак на чиновників, журналістів, бізнесменів, активістів, науковців та співробітників посольств.

Російська Positive Technologies та сінгапурська Computer Security Initiative Consultancy підпали під санкції за продаж кіберзасобів, які можна використовувати для несанкціонованого проникнення в інформаційні системи та створення загроз приватності та безпеки людей і організацій у всьому світі.

У липні цього року кілька журналістських організацій на чолі з французькою Forbidden Stories розповіли про шпигунську програму Pegasus ізраїльської компанії NSO Group: вона зламує телефони на відстані, завантажує з них листування, фото та відео, а також активує камеру та мікрофон без відома власників.

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Використання Pegasus проти журналістів та правозахисників могли санкціонувати уряди 11 країн. Так, в Азербайджані мішенями кібератак стали співробітники місцевої служби Радіо Свобода та колишній голова бакинського бюро корпорації Хадіджа Ісмаїлова. Крім того, шпигунською програмою могла скористатися влада Казахстану, Угорщини, Індії, Бахрейну, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Мексики, Марокко, Того та Руанди.

Навесні 2021 року група експертів підготувала доповідь про технології доступу до даних третіх осіб. Доповідь вийшла на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council. Експерти стверджували, що основні гравці на цьому ринку – NSO Group з Ізраїлю, DarkMatter з ОАЕ та російська компанія, назву якої автори без пояснення причин приховали під криптонімом ENFER (у перекладі з французької – "пекло").

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"Настоящее Время" зв'язалося з авторами доповіді, один із них порадив вивчити аналіз американської журналістки Кім Зеттер: та писала, що під криптонімом ENFER автори приховали російську компанію Positive Technologies, яка входить до топ-20 найбільших гравців на російському IT-ринку.

У квітні 2021 року, через півтора місяці після виходу дослідження Atlantic Council, влада США звинуватила Positive Technologies в тому, що її "дослідження та розробки підтримували шкідливі кібероперації Служби зовнішньої розвідки", а організована нею щорічна конференція з кібербезпеки "використовувалася для вербування у ФСБ та ГРУ".

Мінфін США тоді запровадив проти Positive Technologies санкції. Вони передбачають заморожування всіх активів організації на території США, а також підприємств, у яких Positive Technologies володіє часткою понад 50%. Громадянам США без спеціального дозволу заборонено проводити будь-які операції з цією компанією, а також надавати їй товари та послуги.