Сертифікація "Північного потоку – 2": Регулятор Польщі вказав на ризики зловживань з боку "Газпрому"

Енергетична регуляторна служба Польщі оприлюднила висновок у рамках міжурядових консультацій щодо "Північного потоку-2" Німеччиною. Згідно із документом, сертифікація несе ризики для енергопостачання в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Сертифікація проєкту, на думку польського регулятора, ставить під загрозу енергопоставки до Європи а також порушує принцип енергосолідарності ЄС та правила конкуренції.

Така оцінка не співпадає з позицією Міністерства економіки Німеччини, яке минулого тижня заявило, що "Північний потік-2" не загрожує енергопоставкам до Європи.

Польське відомство не погоджується і вказує на роль "Газпрому" в теперішньому різкому зростанні цін на газ в Європі, яке спонукало низку європейських країн звернутись до Єврокомісії із запитом розслідувати можливі цінові маніпуляції. Відомство також нагадало газову кризу 2009 року, коли "Газпром" припинив постачання газу і це призвело до нестачі тепла в деяких європейських країнах.

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"Nord Stream 2 AG контрольований російською державною компанією "Газпром" "створює особливо значні ризики для енергопоставок. Зокрема минулі газові кризи спричинені цією країною і цією компанією а також теперішні цінові маніпуляції порушують конкуренцію в Європі", - заявив регулятор.

"Російська Федерація залишається важливим і природнім джерелом поставок для регіону. Ця сертифікація призведе до значної концентрації впливу та функцій в руках установи, яка перебуває під впливом Російської Федерації і може зашкодити співпраці між регіонами ЄС в газопостачанні", - йдеться у висновку.

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Польський регулятор також додав висновки українського НКРЕКП, де йдеться про ризик того, що запуск "Північого потоку-2" може витіснити українські транзитні поставки газу а також призвести до зростання ціни на газ для українських споживачів.

Німецька влада має час до середини січня для сертифікації проєкту. Після схвалення в Німеччині, проєкт має отримати дозвіл ЄС.