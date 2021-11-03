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Новини Газова війна
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Сертифікація "Північного потоку – 2": Регулятор Польщі вказав на ризики зловживань з боку "Газпрому"

Сертифікація

Енергетична регуляторна служба Польщі оприлюднила висновок у рамках міжурядових консультацій щодо "Північного потоку-2" Німеччиною. Згідно із документом, сертифікація несе ризики для енергопостачання в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Сертифікація проєкту, на думку польського регулятора, ставить під загрозу енергопоставки до Європи а також порушує принцип енергосолідарності ЄС та правила конкуренції.

Така оцінка не співпадає з позицією Міністерства економіки Німеччини, яке минулого тижня заявило, що "Північний потік-2" не загрожує енергопоставкам до Європи.

Польське відомство не погоджується і вказує на роль "Газпрому" в теперішньому різкому зростанні цін на газ в Європі, яке спонукало низку європейських країн звернутись до Єврокомісії із запитом розслідувати можливі цінові маніпуляції. Відомство також нагадало газову кризу 2009 року, коли "Газпром" припинив постачання газу і це призвело до нестачі тепла в деяких європейських країнах.

Читайте також: "Північний потік-2" може бути сертифікований лише у травні 2022 року, - Bloomberg

"Nord Stream 2 AG контрольований російською державною компанією "Газпром" "створює особливо значні ризики для енергопоставок. Зокрема минулі газові кризи спричинені цією країною і цією компанією а також теперішні цінові маніпуляції порушують конкуренцію в Європі", - заявив регулятор.

"Російська Федерація залишається важливим і природнім джерелом поставок для регіону. Ця сертифікація призведе до значної концентрації впливу та функцій в руках установи, яка перебуває під впливом Російської Федерації і може зашкодити співпраці між регіонами ЄС в газопостачанні", - йдеться у висновку.

Також читайте: "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу у 2022 році, - Reuters

Польський регулятор також додав висновки українського НКРЕКП, де йдеться про ризик того, що запуск "Північого потоку-2" може витіснити українські транзитні поставки газу а також призвести до зростання ціни на газ для українських споживачів.

Німецька влада має час до середини січня для сертифікації проєкту. Після схвалення в Німеччині, проєкт має отримати дозвіл ЄС.

Автор: 

Газпром (3399) Польща (8659) росія (66431) Північний потік (2475)


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Топ коментарі
+12
Поляки молодцы! Отстаивают свои и европейские интересы против козломордых!
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03.11.2021 23:33 Відповісти
+3
Обьединенная Европа - не азиопская недоимперия , обтекай , кирилломефодий !
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04.11.2021 01:35 Відповісти
+2
После того как поляки объявили себя самыми умными, другие страны ЕС и злые брюссельские чиновники имеют право насрать на их мнение.
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04.11.2021 00:59 Відповісти
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Поляки молодцы! Отстаивают свои и европейские интересы против козломордых!
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03.11.2021 23:33 Відповісти
"Сертификация "Северного потока - 2": Регулятор Польши указал на риски злоупотреблений со стороны"_Какие ещё риски? Алё, на! Гарантии!
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04.11.2021 00:04 Відповісти
Проблема в том, что мнение Польши в Европе столь же весомо, как мнение Мордовской АССР в рф.
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04.11.2021 00:20 Відповісти
Обьединенная Европа - не азиопская недоимперия , обтекай , кирилломефодий !
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04.11.2021 01:35 Відповісти
что запуск "Северного потока-2" может вытеснить украинские транзитные поставки газа, а также привести к росту цены на газ для украинских потребителей.

Не вижу тут рисков для ЕС.
Да и вообще, построили себе СПГ, пусть сидят и не квакают. Поляки же не пострадают если Газпром прекратит поставки газа для Европы.
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04.11.2021 00:26 Відповісти
После того как поляки объявили себя самыми умными, другие страны ЕС и злые брюссельские чиновники имеют право насрать на их мнение.
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04.11.2021 00:59 Відповісти
Польша не занимается пустой риторикой в данном вопросе , а готовит почву для его судебного решения . Єнергобезопасность ЕС не должна пострадать в результате недальновидньіх действий одной страньі , а именно , ФРГ.
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04.11.2021 01:39 Відповісти
Polsha sama uzhe narvalas na sanktsyi ot ES. 500 000 euro za kazdy den raboty polskih ugolnyh shaht i 1 000 000 euro ezhednevno za otkaz podchinyatsa resheniam ES. Posle etogo sudebnyi isk ot Polshi k Germanii za to cto nemci tam s kem to zakluchili sdelku? Ego prosto proignoriruyut
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04.11.2021 06:35 Відповісти
Ничего не понимаю.
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04.11.2021 07:01 Відповісти
главная цель Германии-возврат Восточной Пруссии. Немецкая артподготовка идет и в этом ей помогает РФ. Необсуждаемые открыто территориальные претензии внутри Евросоюза - Германии к Польше - Венгрии к Румынии ведут к новой войне в Европе и на чьей стороне будет РФ все давно знают. В этой войне РФ соберет новый совецкий дебильный союз. Но у РФ проблема с людскими ресурсами и она хочет получить их из Украины. А китайские солдаты не помогут РФ - они лишь обозлят и консолидируют ********* политиков евросоюза.
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04.11.2021 09:21 Відповісти
ти які речовини вживаєш?
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04.11.2021 09:53 Відповісти
А если по факту: Россия соблюдает все контрактные обязательства и даже превысила их.А США грозившая завалить Европу своим СПГ-кинула через один орган и перенаправила в Азию,где платят больше.Но виновата конечно Россия.
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04.11.2021 10:06 Відповісти
А в Азии газ тоже по 1000 баксов?
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04.11.2021 10:52 Відповісти
INTERFAX.RU - Цена поставок российского газа в Китай в третьем квартале 2021 года выросла до $171 за тысячу кубометров после $147 во втором и $121 в первом квартале, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР.
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04.11.2021 20:36 Відповісти
 
 