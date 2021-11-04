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Новини
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Найманця Лусваргі, який воював проти України, у Бразилії засудили до 8 років в'язниці і штрафу

Найманця Лусваргі, який воював проти України, у Бразилії засудили до 8 років в'язниці і штрафу

Верховний федеральний суд Бразилії визнав колишнього найманця РФ, який воював на Донбасі, бразильця Рафаеля Лусваргі винним у незаконному зберіганні наркотиків та боєприпасів.

Про це повідомляє "Новинарня" із посиланням на рішення суду від 26 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лусваргі заарештували у травні 2021 року. У його будинку правоохоронці виявили понад 25 кілограмів марихуани, пакет із кокаїном, 350 боєприпасів калібру 9 міліметрів. Також поліція вилучила мобільні телефони, мотоцикли, паспорти та інші документи.

Лусваргі зізнався, що повернувся до Бразилії у квітні 2021 року і шукав роботу у місті Президенті-Пруденті. За даними поліції, він погодився на прохання невідомих осіб зберігати вдома наркотики та боєприпаси. За це бразилець отримував 3 тисячі доларів на місяць.

Суд визнав Лусваргі винним у незаконному зберіганні наркотиків та зброї і відхилив клопотання захисту про розгляд можливої ​​апеляції на волі. Конфісковані у нього речі або знищили, або передали на баланс Національного фонду боротьби з наркотиками.

Читайте також: Прокуратура вимагає для бразильського терориста Лусваргі 14 років в'язниці

Лусваргі отримав 8 років та 1 місяць ув'язнення. Крім цього, він має заплатити 780-денний штраф, який розраховується як 1/30 мінімальної зарплати на день. Загалом йдеться про 28,6 тисяч бразильських реалів, або 5 050 доларів. Несплата штрафу ускладнить Лусваргі умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо, 2 травня 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 13 років ув'язнення обвинуваченого в участі у терористичних організаціях бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі. 31 липня цей вирок набув чинності.

29 грудня 2019 року Лусваргі передали бойовикам під час обміну. Ексбойовика планували обміняти ще 2017 року, але не зробили цього, щоб уникнути потенційного міжнародного скандалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині

Автор: 

Бразилія (287) вирок (1104) Лусваргі Рафаель (27)


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Топ коментарі
+29
Отборный дебил, сначала поехал хер знает куда, воевать хер хнает за что, потом кучу времени прячется, его метелят, сажают, выпускают, снова сажают, потом нахер выдворяют на родину, стает изгоем, продает наркоту, теперь его посадят уже надолго, и он нахер никому не нужен будет после отсидки...Ну вот сразу видно, отборный дегенерат, только такие за дыныры и лыныры воевать и могут.
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04.11.2021 00:35 Відповісти
+12
Херой Бамбаса занялся тем что хорошо умеет - нарушать закон.
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04.11.2021 00:00 Відповісти
+11
мда...чегевара уже не торт..
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03.11.2021 23:59 Відповісти
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мда...чегевара уже не торт..
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03.11.2021 23:59 Відповісти
Чегевара був таким самим.
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04.11.2021 08:48 Відповісти
Херой Бамбаса занялся тем что хорошо умеет - нарушать закон.
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04.11.2021 00:00 Відповісти
Карма она такая,не разбирает какой ты национальности.
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04.11.2021 00:03 Відповісти
наркота наверное прямо с "первого к*цапского борта"
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04.11.2021 00:08 Відповісти
Писати кацапського тут не заборонено.
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04.11.2021 00:22 Відповісти
В Чехии, в Бразилии и в Эстонии дают по полной программе.

В Украине - 3 года условно максимум.
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04.11.2021 00:11 Відповісти
якийсь він баран... куди б не поїхав - скрізь вляпається. Аж жалко стає
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04.11.2021 00:26 Відповісти
Отборный дебил, сначала поехал хер знает куда, воевать хер хнает за что, потом кучу времени прячется, его метелят, сажают, выпускают, снова сажают, потом нахер выдворяют на родину, стает изгоем, продает наркоту, теперь его посадят уже надолго, и он нахер никому не нужен будет после отсидки...Ну вот сразу видно, отборный дегенерат, только такие за дыныры и лыныры воевать и могут.
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04.11.2021 00:35 Відповісти
Так інші за Лугандон і Підорашку і не воюють.
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04.11.2021 07:46 Відповісти
Хто-б сумнівався?! "Свиня кругом грязюку знайде!" Росія завжди робила ставку на "маргиналів" І навіть ідеалістів що вірили в "чисті помисли" вона привчала до принципу "Ціль виправдовує засоби" і таким чином їх маргиналізувала! Не скажу що інші країни "білі і пухнасті" - і британці і німці і французи і американці подібним теж займалися час від часу однак вони не робили маргиналів основою своєї діяльності! Достатньо було якому-небудь бандиту сказать слово "Росія" чи "Советский Союз" як його завалювали зброєю і грошима
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04.11.2021 03:59 Відповісти
Чел долго шел к успеху. Не убили на Донбассе , повезло. Потом отсидка в Украине , где по словам его адвоката, в СИЗО ему поломали руки и изнасиловали. Вернулся в Бразилию и финал - бразильская тюрьма на долгий срок. Убитые им люди будут приходит в его тюремные сны. Карма
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04.11.2021 06:52 Відповісти
Потрібно було в Україні залишитися, йому 2 роки умовно і міг би стати депутатом від «слуги урода
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04.11.2021 06:53 Відповісти
а рекомендацию написал бы сам мальдивский барыга
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04.11.2021 07:59 Відповісти
Он ооочень сильно пожалеет что не сел в Украине,тюрьмы в Бразилии еще та жесть.Поделом безмозглому кретину.
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04.11.2021 07:03 Відповісти
"...более 25 килограммов марихуаны, пакет с кокаином, 350 боеприпасов калибра 9 миллиметров..." - это же просто гуманитарная помощь ЛуганДонии! ...или от неё Бразили
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04.11.2021 07:58 Відповісти
 
 