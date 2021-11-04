Найманця Лусваргі, який воював проти України, у Бразилії засудили до 8 років в'язниці і штрафу

Верховний федеральний суд Бразилії визнав колишнього найманця РФ, який воював на Донбасі, бразильця Рафаеля Лусваргі винним у незаконному зберіганні наркотиків та боєприпасів.

Про це повідомляє "Новинарня" із посиланням на рішення суду від 26 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лусваргі заарештували у травні 2021 року. У його будинку правоохоронці виявили понад 25 кілограмів марихуани, пакет із кокаїном, 350 боєприпасів калібру 9 міліметрів. Також поліція вилучила мобільні телефони, мотоцикли, паспорти та інші документи.

Лусваргі зізнався, що повернувся до Бразилії у квітні 2021 року і шукав роботу у місті Президенті-Пруденті. За даними поліції, він погодився на прохання невідомих осіб зберігати вдома наркотики та боєприпаси. За це бразилець отримував 3 тисячі доларів на місяць.

Суд визнав Лусваргі винним у незаконному зберіганні наркотиків та зброї і відхилив клопотання захисту про розгляд можливої ​​апеляції на волі. Конфісковані у нього речі або знищили, або передали на баланс Національного фонду боротьби з наркотиками.

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Лусваргі отримав 8 років та 1 місяць ув'язнення. Крім цього, він має заплатити 780-денний штраф, який розраховується як 1/30 мінімальної зарплати на день. Загалом йдеться про 28,6 тисяч бразильських реалів, або 5 050 доларів. Несплата штрафу ускладнить Лусваргі умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо, 2 травня 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 13 років ув'язнення обвинуваченого в участі у терористичних організаціях бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі. 31 липня цей вирок набув чинності.

29 грудня 2019 року Лусваргі передали бойовикам під час обміну. Ексбойовика планували обміняти ще 2017 року, але не зробили цього, щоб уникнути потенційного міжнародного скандалу.

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