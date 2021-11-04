США виділяють $25 млн, щоб розширити доступ інших країн до безпечної ядерної енергії, - Держдеп

Американська адміністрація оголосила про виділення $25 млн на ініціативу Nuclear Futures Package, яка передбачає розширення доступу низки країн до безпечної ядерної енергетики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з заявою, ініціативу представила заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс.

"У рамках Nuclear Futures Package США із задоволенням зокрема співпрацюють із Польщею, Кенією, Україною, Бразилією, Румунією та Індонезією задля підтримки у виконанні їхніх завдань у ядерній сфері", - зазначається у пресрелізі.

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У заяві пояснюється, що фінансові кошти спрямовуються на розвиток технологій отримання ядерної енергії у безпечний спосіб, демонстрацію потенціалу термоядерної енергетики на шляху переходу до екологічно чистої енергії, розвиток реакторів малої потужності. Робота США з іншими країнами в цій галузі стосується, зокрема, технічного співробітництва, наукових досліджень, візитів на різні об'єкти, обстеження наявних технічних можливостей.

"Nuclear Futures Package зазначає активну відданість США інноваціям в енергетиці та ядерних технологіях як важливий компонент для досягнення глобальних цілей у сфері клімату", - наголошується в документі.

Зазначається, що в цій ініціативі, крім Держдепу США, беруть участь Агентство США з торгівлі та розвитку, а також Мінторгівлі та Міненерго США.

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