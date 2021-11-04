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Новини Війна
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За даними розвідки, РФ планує взимку збільшити кількість військового контингенту на кордоні з Україною, - заступниця глави Міноборони Маляр

За даними розвідки, РФ планує взимку збільшити кількість військового контингенту на кордоні з Україною, - заступниця глави Міноборони Маляр

Навколо українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія постійно дислокує приблизно 90 тисяч солдатів.

Про це сказала в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця міністра оборони України Анна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, Росія не відмовиться від своєї агресивної політики щодо України і вже взимку, за даними розвідки, РФ планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні із Україною.

"Нам слід очікувати у грудні і січні більше новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що саме у цей період планується збільшення контингенту", - розповіла Маляр.

Також читайте: 90 тис. військових РФ перебувають біля кордонів України, - Міноборони

Представниця Міноборони зазначила, що нинішню ситуацію із передислокуванням російських військ українські військові спостерігають на постійній основі.

"Ситуація контролюється і станом на зараз це не та ситуація, коли потрібно бити у набат. Але у будь який момент ризик існує, ми живемо у стані війни. Розвідка відстежує рух цих сил. Впродовж другого півріччя 2021 року поблизу кордону із Україною збройні сили РФ проводили цілу серію широкомасштабних командно-штабних навчань. І рух цей пов'язаний із тим, що певний час озброєння і техніка зберігалися у певному місці. Тому українцям не слід хвилюватися - ситуація під контролем", - заявила Маляр.

Нагадаємо, The Washington Post оприлюднила дані про нібито "відновлення пересувань російських військ біля українського кордону". У публікації йдеться, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, що показують "російські військові потяги та автоколони, що перевозять велику кількість військової техніки, зокрема танки і ракети, на півдні та заході Росії". У Міноборони України цю інформацію не підтвердили.

Politico оприлюднило супутникові знімки, які б підтверджували нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Росія може спробувати повернути Україну у сферу впливу силою під час послаблення центральної влади в Києві, але поки що не робить відповідних кроків.

Автор: 

Міноборони (7514) росія (66431) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+3
С этим теперь жить вечно. Как в Израиле
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04.11.2021 01:23 Відповісти
+3
Та , не ! Гораздо раньше , черти ему уже прогульі ставят...
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04.11.2021 01:46 Відповісти
+2
для нас це буде зима істини - виживемо чи ні.

хло буде пресувати....
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04.11.2021 03:02 Відповісти
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С этим теперь жить вечно. Как в Израиле
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04.11.2021 01:23 Відповісти
Пока ***** не подохнет. Лет 10 ещё придётся потерпеть...
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04.11.2021 01:27 Відповісти
Та , не ! Гораздо раньше , черти ему уже прогульі ставят...
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04.11.2021 01:46 Відповісти
Дай Бог. Це буде справжнє свято!
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04.11.2021 18:11 Відповісти
Ты думаешь там проблема только с ******? Например когда был тот же их Ельцин, Украину все также постепенно "душили". Просто ***** воспользовалось моментом, когда у нас была максимально слабая страна, но был бы на его месте любой другой их "император" - результат был бы таким же...
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04.11.2021 08:47 Відповісти
Главная причина , почему при Ельцине Украину почти не трогали - Чечня. Кремлю бьіло не до Украиньі.
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04.11.2021 18:19 Відповісти
для нас це буде зима істини - виживемо чи ні.

хло буде пресувати....
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04.11.2021 03:02 Відповісти
значить бояться, іроди , що українська "колонізація" знову дійде до Хабаровська
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04.11.2021 08:40 Відповісти
Тут главное не проспать момент нападения на Украину и чтоб наш говнокомандующий не запретил отвечать на агрессию
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04.11.2021 01:30 Відповісти
Та ему Путин позвонит,припугнет серливую шмарклю и всё.с Крымом так было,хотя презом был и не клоун,но сути это не меняет
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04.11.2021 06:38 Відповісти
Да они все одним говном намазаны. Последние три президента Украины - пророссийские до мозга костей!
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04.11.2021 18:14 Відповісти
Хворе на голову ***** ніяк не заспокоїться.
Можливо, готується до агресії весною.
Все йде по його плану. Якраз до того часу мають запустити "Нордстрім-2". Це певною мірою обеззброює Україну перед лицем кацапського окупанта.
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04.11.2021 01:41 Відповісти
Зеленые ублюдки сняли Яроша с советников Главкома ЗСУ.
ФСБ-шник Пальчевский - хранитель анализов Зели на НАШем радостно сообщает об этом
https://www.youtube.com/watch?v=5****-NbGtg&t=223s
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04.11.2021 01:47 Відповісти
Пальчевский источник так себе, хотя от зеленой падали ожидать можно и такого.
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04.11.2021 01:50 Відповісти
Пальчевский,да ещё и на "наш"...У пука в лужу достоверности больше.
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04.11.2021 03:11 Відповісти
Та только поставили,и уже сняли!?побыл немного,хватит.
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04.11.2021 06:41 Відповісти
... не так страшны войска дяди Шойгу, как готовящеееся наступление по всем фронтам, включая ведение партизанских войск и ополчения, и прочих спецштурмовых спецназов выдающегося военначальника украинского происхождения /судя по фамилии/, а именно Генерала, бери даже выше Генералисимуса Мороза, нет не Мороза, а МОРОЗА... битва будет тяжелая, может потеряем многое, может даже и ВСЁ! Этот Агрессор не знает Пощады, и не принимает Капитуляции.
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04.11.2021 04:50 Відповісти
Чого тобі хвилюватись в своїх Нідерландах?
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04.11.2021 06:52 Відповісти
більше не кури
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04.11.2021 08:41 Відповісти
Ой та скорее бы, а то в квартире 25 задолбался окна открывать. А что там кстати тайга, сгорела или ещё нет?
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04.11.2021 10:05 Відповісти
Раз зелёные коллаборанты сообщают что-то, значит будет наоборот или раньше, или больше, или не будет,вообще....Верю американской разведке, верю НАТО, а дерьмаковским генералам не верю.....
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04.11.2021 06:28 Відповісти
Понти і залякування.
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04.11.2021 06:53 Відповісти
заместитель министра обороны Украины Анна Маляр...юрист... да, конечно, люди разные нужны, люди разные важны... но...я понимаю, когда об этом говорит разведка...
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04.11.2021 07:20 Відповісти
Спокійно, наш головнокомандуючий в випадку агресії відведе війська за Дніпро. Нехай попробують його форсувати.
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04.11.2021 07:25 Відповісти
Ви ж пару днів брехали, що скупчення військ московії біля нашого кордону немає, що то якісь інформаційні війни, поставивши під сумнів, а точніше оббрехали США. Московські гниди ніколи не переводилися в моїй рідній України. І після цього вони чекають допомоги від США? Таке враження що це робиться спеціально.
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04.11.2021 08:30 Відповісти
Именно так и делается.Эта с истинно Украинской фамилией специалистка наблюдатель от зедебилов,для этого там поставлена.
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04.11.2021 09:02 Відповісти
С гавнокомадующим-клоуном, нам полномасштабное вторжение не страшно, да, зебилы?
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04.11.2021 09:14 Відповісти
Россияне зимой воевать не смогут
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04.11.2021 09:25 Відповісти
 
 