За даними розвідки, РФ планує взимку збільшити кількість військового контингенту на кордоні з Україною, - заступниця глави Міноборони Маляр
Навколо українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія постійно дислокує приблизно 90 тисяч солдатів.
Про це сказала в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця міністра оборони України Анна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, Росія не відмовиться від своєї агресивної політики щодо України і вже взимку, за даними розвідки, РФ планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні із Україною.
"Нам слід очікувати у грудні і січні більше новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що саме у цей період планується збільшення контингенту", - розповіла Маляр.
Представниця Міноборони зазначила, що нинішню ситуацію із передислокуванням російських військ українські військові спостерігають на постійній основі.
"Ситуація контролюється і станом на зараз це не та ситуація, коли потрібно бити у набат. Але у будь який момент ризик існує, ми живемо у стані війни. Розвідка відстежує рух цих сил. Впродовж другого півріччя 2021 року поблизу кордону із Україною збройні сили РФ проводили цілу серію широкомасштабних командно-штабних навчань. І рух цей пов'язаний із тим, що певний час озброєння і техніка зберігалися у певному місці. Тому українцям не слід хвилюватися - ситуація під контролем", - заявила Маляр.
Нагадаємо, The Washington Post оприлюднила дані про нібито "відновлення пересувань російських військ біля українського кордону". У публікації йдеться, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, що показують "російські військові потяги та автоколони, що перевозять велику кількість військової техніки, зокрема танки і ракети, на півдні та заході Росії". У Міноборони України цю інформацію не підтвердили.
Politico оприлюднило супутникові знімки, які б підтверджували нарощування військ РФ на кордоні з Україною.
За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Росія може спробувати повернути Україну у сферу впливу силою під час послаблення центральної влади в Києві, але поки що не робить відповідних кроків.
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хло буде пресувати....
Можливо, готується до агресії весною.
Все йде по його плану. Якраз до того часу мають запустити "Нордстрім-2". Це певною мірою обеззброює Україну перед лицем кацапського окупанта.
ФСБ-шник Пальчевский - хранитель анализов Зели на НАШем радостно сообщает об этом
https://www.youtube.com/watch?v=5****-NbGtg&t=223s