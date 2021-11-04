ФСБ РФ визнала справжність даних своїх співробітників із розслідування про отруєння Навального, - Bellingcat та The Insider

Видання Bellingcat та The Insider опублікували матеріали кримінальної справи про незаконний доступ до інформації отруйників Олексія Навального, в яких ФСБ визнає справжність деталізацій із розслідування про отруєння політика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

1 листопада стало відомо, що у Москві затримали трьох чоловіків за підозрою в тому, що вони за гроші шукали дані приватних осіб. Ці дані потім могли бути використані у розслідуванні опозиціонера Навального, писав ТАСС із посиланням на джерело у правоохоронних органах. Телеграм-канал Baza повідомив, що всі троє – Петро Катков, Олександр Зеленцов та Ігор Зайцев – приватні детективи, які отримали білінги передбачуваних отруйників Навального.

Розслідувачі наводять у матеріалі витяг, який, як стверджується, взято з результатів оперативно-розшукової діяльності Управління власної безпеки ФСБ. У ній, зокрема, йдеться: "Результати поведінкових оперативно-розшукових заходів свідчать про те, що незаконно отримані та передані відомості щодо співробітників ФСБ Росії згодом були опубліковані засобами масової інформації, що спричинило суттєве порушення прав та законних інтересів громадян чи організацій чи охоронюваних законом інтересів суспільства чи держави".

Джерела ТАСС стверджували, що білінги співробітників ФСБ Зайцев отримав у салоні "Мегафон" у Збройовому провулку та у відділенні МТС в одному із сусідніх із Москвою регіонів. Повідомляється, що на чоловіків силовики вийшли після публікації одного з розслідувань Навального. Яке це було розслідування – не вказується.

Усім трьом висунуто звинувачення за статтею 327 КК РФ ("Підробка, виготовлення або обіг підроблених документів") та статтею 138 КК РФ ("Порушення таємниці листування або телефонних переговорів"). Вони відправлені під домашній арешт.

Нагадаємо, 20 серпня 20202 року російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.