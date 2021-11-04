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Новини
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Президент Польщі Дуда підписав закон про будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю, проєкт коштуватиме 350 млн євро

Президент Польщі Дуда підписав закон про будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю, проєкт коштуватиме 350 млн євро

На польському кордоні, який є зовнішнім кордоном Європейського Союзу, буде створено бар'єр. Укріплення коштуватиме загалом 1,615 млрд злотих, а це приблизно 350 млн євро.

Президент Польщі Анджей Дуда 3 листопада підписав закон про будівництво укріплення на державному кордоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Нагадаємо, Сейм ухвалив закон про будівництво укріплення на державному кордоні 14 жовтня. Він визначає правила підготовки та будівництва укріплення на польському кордоні. Минулої п'ятниці Сейм відхилив основні поправки Сенату – верхньої палати парламенту – до цього законопроєкту, і закон було передано на підпис президента.

Законопроєкт, підготовлений Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі, має спростити термінове будівництво укріплення через міграційний тиск на кордоні з Білоруссю.

Закон має набути чинності наступного дня після його оприлюднення.

Також читайте: Польща заявляє, що білоруські військові вторгалися на її територію

З весни різко побільшало спроб нелегального перетину кордону Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з країн Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та держави-члени вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції.

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Білорусь (7987) кордон (4837) мігранти (1131) Польща (8662)


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Топ коментарі
+10
"Дядя! Ты дурак?!" Яким "людям помочь"? Тим , що нелегально порушують кордон , а потім бандитствують там , куди прорвалися? Скажи спасибі , що вони їх з кулеметів прямо на кордоні не розстрілюють!
Саме так діяли болгари у Другу Світову выйну коли "братушки" для "асвабаждения ат фашистскава режима" висаджували свої десанти і заходили в територіальні води Болгарії на підводних човнах
Ти кацап чого сюди прийшов? "Срач" розводить? Ми якось з поляками самі розберемся : без вас - "засраних лапотніків"!!!
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04.11.2021 04:55 Відповісти
+4
И ров с крокодилами
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04.11.2021 03:25 Відповісти
+4
Головне - не забуть "розтяжки" по "колючці" виставить Десяток другий нелегалів кишки на "колючці" розвісить і у них різко пропаде бажання рваться на перехід кордону З дикунами можна вести себе лише по-дикунські - вони інших методів не розуміють! Вони толерантність розуміють як "слабість" і бачать в європейських країнах всього-навсього "кормову базу" а не "зразок для наслідування" Хто думає що ці "біженці" тікають в Європу щоб жить "по-європейськи" - помиляються Бо вони виросли при "вовчих" законах і продовжують і в Європі жить по "вовчих" законах - "Або ти або - тебе!"
(Є на Миколаївщині таке село - Мигія Стоїть воно на березі Південного Бугу який колись був кордоном між Річчю Посполитою (а потім - Російською імперією) і турецькими володіннями Так от - козачки з Мигії частенько "шастали" через Буг грабувать прикордонні поселення і кочів"я "на тому боці" І коли турки з татарами їх ловили то привозили на берег Бугу і били в барабани А коли населення Мигії виходило на берег то спійманих виводили на величезний камінь кубічної форми що лежав під турецьким берегом і публічно рубали голови Після подібних екзекуцій бажання "поживиться чужим" у козачків пропадало надовго і вони займалися сіянням пшениці і вирощуванням худоби)
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04.11.2021 04:42 Відповісти
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Яценюк буде консультувати. Не все ж Бальцеровичу в лаврах ходити; в нас свої спеціалісти є...
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04.11.2021 02:26 Відповісти
А ты думаешь, там другую стену построят? Точно такой же заборчик постявят, сверху колючку повесят и все...
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04.11.2021 02:45 Відповісти
повищe i поглибшe будуйтe
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04.11.2021 03:13 Відповісти
И ров с крокодилами
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04.11.2021 03:25 Відповісти
Курвы, вместо того чтобы людям помочь, доты с пулеметами. Ваще поляки относятся к украинцам как к рабам. К женщинам также. Многие
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04.11.2021 04:35 Відповісти
"Дядя! Ты дурак?!" Яким "людям помочь"? Тим , що нелегально порушують кордон , а потім бандитствують там , куди прорвалися? Скажи спасибі , що вони їх з кулеметів прямо на кордоні не розстрілюють!
Саме так діяли болгари у Другу Світову выйну коли "братушки" для "асвабаждения ат фашистскава режима" висаджували свої десанти і заходили в територіальні води Болгарії на підводних човнах
Ти кацап чого сюди прийшов? "Срач" розводить? Ми якось з поляками самі розберемся : без вас - "засраних лапотніків"!!!
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04.11.2021 04:55 Відповісти
Лёша, забери их в скрепостан
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04.11.2021 05:52 Відповісти
слышь кацап-это от вас стену строят,а не на украинской границе-читай внимательно
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04.11.2021 09:08 Відповісти
Головне - не забуть "розтяжки" по "колючці" виставить Десяток другий нелегалів кишки на "колючці" розвісить і у них різко пропаде бажання рваться на перехід кордону З дикунами можна вести себе лише по-дикунські - вони інших методів не розуміють! Вони толерантність розуміють як "слабість" і бачать в європейських країнах всього-навсього "кормову базу" а не "зразок для наслідування" Хто думає що ці "біженці" тікають в Європу щоб жить "по-європейськи" - помиляються Бо вони виросли при "вовчих" законах і продовжують і в Європі жить по "вовчих" законах - "Або ти або - тебе!"
(Є на Миколаївщині таке село - Мигія Стоїть воно на березі Південного Бугу який колись був кордоном між Річчю Посполитою (а потім - Російською імперією) і турецькими володіннями Так от - козачки з Мигії частенько "шастали" через Буг грабувать прикордонні поселення і кочів"я "на тому боці" І коли турки з татарами їх ловили то привозили на берег Бугу і били в барабани А коли населення Мигії виходило на берег то спійманих виводили на величезний камінь кубічної форми що лежав під турецьким берегом і публічно рубали голови Після подібних екзекуцій бажання "поживиться чужим" у козачків пропадало надовго і вони займалися сіянням пшениці і вирощуванням худоби)
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04.11.2021 04:42 Відповісти
Замполит Холодньій , больше жести ! Хотя , поляки и без твоих вумньіх советов разберутся в проблеме . Цивилизованно , а не по-дикарски .
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04.11.2021 06:48 Відповісти
Займайся краще будівництвом Іл-76 у Харкові - на фірмі "Антонов"! Чи розведенням "линяючих куріпок"! Це у тебе краще виходить!
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04.11.2021 07:27 Відповісти
Мигранты не дураки. После постройки польских укреплений они будут "щупать" украинскую границу. Надо просто обеспечить достойную жизнь им на родине.
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04.11.2021 08:20 Відповісти
Так "обеспечивайте"! А не паскудьте сусідам!!!
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04.11.2021 08:25 Відповісти
Это как?
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04.11.2021 08:27 Відповісти
Ну, возможно дать мигрантам эти 350млн евро.А вообще то они исполнили заветную мечту Лукашенко. Все затраты на обустройство границы перекинуть на Польшу и Литву. Для нас это было дорогое "удовольствие".
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04.11.2021 08:38 Відповісти
Для нас ,что ты тут делаешь ? Иди лучше что нибудь своему бульбофюреру напиши.
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04.11.2021 08:55 Відповісти
Цей брехун кацапоїдний" думає нас завірить що їхній "совок" когось цікавить! Та нормальні люди завжди від "лепрозорію" відгороджувалися високими парканами!
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04.11.2021 09:15 Відповісти
Вологі ілюзії... Ці "укріплення" допоможуть ляхам, як мертвому припарка. Були вже всякі лінії - Мажіно, Сталіна, Зігфріда, Маннергейма... Московсько-білоруська рать пройде Польщу і Прибалтику до Данціга і Кенігсберга навіть не розвертаючись у бойові порядки. Все залежатиме від того, чи не зробиться дядькові Сему скучно цупити європейського воза перед лицем значно більшої загрози і з другого боку. А так виглядає що ...
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06.11.2021 17:17 Відповісти
 
 