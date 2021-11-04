Президент Польщі Дуда підписав закон про будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю, проєкт коштуватиме 350 млн євро

На польському кордоні, який є зовнішнім кордоном Європейського Союзу, буде створено бар'єр. Укріплення коштуватиме загалом 1,615 млрд злотих, а це приблизно 350 млн євро.

Президент Польщі Анджей Дуда 3 листопада підписав закон про будівництво укріплення на державному кордоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Нагадаємо, Сейм ухвалив закон про будівництво укріплення на державному кордоні 14 жовтня. Він визначає правила підготовки та будівництва укріплення на польському кордоні. Минулої п'ятниці Сейм відхилив основні поправки Сенату – верхньої палати парламенту – до цього законопроєкту, і закон було передано на підпис президента.

Законопроєкт, підготовлений Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі, має спростити термінове будівництво укріплення через міграційний тиск на кордоні з Білоруссю.

Закон має набути чинності наступного дня після його оприлюднення.

Також читайте: Польща заявляє, що білоруські військові вторгалися на її територію

З весни різко побільшало спроб нелегального перетину кордону Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з країн Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та держави-члени вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції.