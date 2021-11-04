Президент Польщі Дуда підписав закон про будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю, проєкт коштуватиме 350 млн євро
На польському кордоні, який є зовнішнім кордоном Європейського Союзу, буде створено бар'єр. Укріплення коштуватиме загалом 1,615 млрд злотих, а це приблизно 350 млн євро.
Президент Польщі Анджей Дуда 3 листопада підписав закон про будівництво укріплення на державному кордоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.
Нагадаємо, Сейм ухвалив закон про будівництво укріплення на державному кордоні 14 жовтня. Він визначає правила підготовки та будівництва укріплення на польському кордоні. Минулої п'ятниці Сейм відхилив основні поправки Сенату – верхньої палати парламенту – до цього законопроєкту, і закон було передано на підпис президента.
Законопроєкт, підготовлений Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі, має спростити термінове будівництво укріплення через міграційний тиск на кордоні з Білоруссю.
Закон має набути чинності наступного дня після його оприлюднення.
З весни різко побільшало спроб нелегального перетину кордону Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з країн Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та держави-члени вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції.
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Саме так діяли болгари у Другу Світову выйну коли "братушки" для "асвабаждения ат фашистскава режима" висаджували свої десанти і заходили в територіальні води Болгарії на підводних човнах
Ти кацап чого сюди прийшов? "Срач" розводить? Ми якось з поляками самі розберемся : без вас - "засраних лапотніків"!!!
(Є на Миколаївщині таке село - Мигія Стоїть воно на березі Південного Бугу який колись був кордоном між Річчю Посполитою (а потім - Російською імперією) і турецькими володіннями Так от - козачки з Мигії частенько "шастали" через Буг грабувать прикордонні поселення і кочів"я "на тому боці" І коли турки з татарами їх ловили то привозили на берег Бугу і били в барабани А коли населення Мигії виходило на берег то спійманих виводили на величезний камінь кубічної форми що лежав під турецьким берегом і публічно рубали голови Після подібних екзекуцій бажання "поживиться чужим" у козачків пропадало надовго і вони займалися сіянням пшениці і вирощуванням худоби)