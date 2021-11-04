На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна, - The Guardian
На саміті щодо клімату COP26 у Глазго (Шотландія) понад 40 країн, де використовується вугілля, зобов'язалися відмовитися від викопного палива. Серед них такі країни, як Україна, В'єтнам,Польща, Канада.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.
Зобов'язання передбачають, що країни, що підписалися поступово відмовляться від будівництва нових вугільних електростанцій і більше не будуть інвестувати в цю галузь. Більш багаті економіки обіцяють, що зроблять це у 2030-х роках, а більш дрібні - у 2040-х роках.
Мета - залишити вугілля в історії. Це важливо для Великобританії як країни, що приймає саміт, мета якого - поставити світ на шлях обмеження глобального потепління.
Зазначається, що поетапна відмова від вугілля має вирішальне значення для скорочення викидів вуглецю, достатнього для того, щоб світ встав на шлях обмеження глобального потепління.
Уряд Великої Британії пояснює, що ці країни швидко збільшать масштаби впровадження екологічно чистої енергетики.
"Сьогоднішній день знаменує собою віху в наших глобальних зусиллях по боротьбі зі зміною клімату, оскільки країни з усіх куточків світу об'єднуються в Глазго, щоб заявити, що вугілля не відіграє ніякої ролі в нашому майбутньому виробництві електроенергії. Сьогоднішні амбітні зобов'язання, взяті на себе нашими міжнародними партнерами, демонструють, що кінець вугілля близький", - заявив бізнес-секретар Великобританії Квасі Квартенг.
Нагадаємо, що на кліматичному саміті в Глазго країни зобов'язалися зупинити вирубку лісів. Це має відбутися до 2030 року.
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При этом деньги из бюджета(которого нет) в начале ЗИМЫ идут на закупку эл.энергии у соседей.
Мы все живет в государстве победившего идиотизма или это просто так кажется?
ЗЕленые, вначале думайте, а потом занимайтесь впопулизмом!
Не потому что их будут целенаправленно закрывать, а потому что старые шахты дорабатывают запасы, а новые вообще никто не строит.
Так что можно СМЕЛО ОБЕЩАТЬ отказ от угля по причине его отсутствия.
В 2023 году закроют еще 2.
За 2032 год перспектива добычи вообще не рассматривается, а Павлоградуголь это 60% добычи всего угля в Украине.
Украине выполнить эти требования проще простого - у нас нет ни угля ни инвестиций.
Обещать кому британии? этим мудак воючим и лживым? нахрен их послать вместе с их договором. Ткунть ******** в Бадпештский меморандум. геи в паричках, недоджетельмены.
Та й АЕС можна закрити . Краще ж купяти електроенергію у кацапні і бацьки . .
А еще ЗЕляди от атомных станций уже фактически отказались. Ведь можно покупать энергию у врага.
Что насчет "похороненной атомной энергетики" на сегодня 11 блоков из 15 в работе.
1 блок в текущем ремонте, 2 блока в среднем ремонте и 1 в капитальном ремонте.
https://ua.energy/blocks/
Как мне рассказывал знакомый аудитор, Энергоатом это государство в государстве, и что касается безопасности там все очень жестко, положено отработать такое-то количество часов и остановить блок на ремонт и обслуживание, день в день это будет сделано.
После Чернобыля никто не "эксперементирует" с ядерной энергией.
Посотри на диаграме сколько квадратиков желтых - это НЕТ угля.
https://ua.energy/blocks/
І так, перевести енергоблок з одного сорту вугілля на інши можна за кілька місцяв. Скільки перевели з 2014? Здається, 2 чи 3 енергоблоки лише! Бо Ахметову вигідніше везти контрабасом вугілля з лугандона!
В вообще Украине хватит своих АЭС, ещё и экспортировать можно. надо только выгнать всех схематозников и паразитов.
Продаю технологію - збираємо кізяки, сушимо, подрібнюємо, пускаємо на гранулятор, отримуємо палети - чисте екологічне паливо
то есть к 2030 в Карпатах и деревца не останется? И карманчик не опустеет, и не балаболы.
Єслі прікрєпіть к вовє проводочкі і лупашити його по спині резиновим хvєм, скільки кілограмів вугілля Україна зекономить протягом року?
Ловіть ідею!
Треба на законодавчому рівні,заборонити спалювання газу
в атмосферних котлах . Бо то є неефективно! Звільняється тільки
теплова складова енергії газу.
При спалюванні газу в Двигунах Внутрішнього Спалювання (ДВС),
маємо 70% теплової і 30% МЕХАНІЧНОЇ.
При еквіваленті 10квт котла,якого вистарчає для опалювання будинку
до 100кв.м,7квт на тепло і 3квт на елекроенергію.
Тобто будинок забезпечений теплом і світлом.
Кращі ГазоПоршневіУстановки ходять по 20 років!
Та вже пробачте старого.Свій буквар я скурив ще в першому класі...
Але,вчитися ніколи не пізно.Просвітіть ЄРЕТИКА-розмажте,як зелену
соплю по асвальту...........
вивчить що таке ккд і чому він завжди < 1
подумайте над тим що будь яке перетворення енергії супроводжується незворотними втратами тепла. У вас спочатку перетворюється теплова в механічну а потім механічна в електричну. Я вже не кажу про те що усю теплову енергію зняти не вийде.
подумайте над тим що не весь час вироблена електрична енергія буде повністю використовуватися, а складати її ніде.
Те що не напряму пов'язано з фізикою
економний двс коштує недешево, а також недешево його ТО, ремонт та витратні матеріали
в двс до 25 відсотків палива не згорає а тому не дає тепла
сам двигун достатньо шумний, його роботу в автоматичному режимі важко налагодити.
Двс це якраз і є перетворювач теплової енергії, яка виділяється під час горіння палива в механічну енергію. А ви знову мелете про якусь "механічну складову", чи може ви вигадали четвертий закон термодинаміки? Про аргументацію взагалі мова не йде - "якщо
газоповітряну суміш помістити в ДВС,то в замкненому об"ємі,
значно підніметься тіснєніє,що дасть можливість виконати механічну роботу" - в мене вже складається думка що це пише учень 7 класу, який місяць тому вперше взяв підручник.
Використання двс як джерела тепла можливо, але теплові втрати більше аніж у газового котла на 20 відсотків.
"В ночі,коли сильний мороз,можна підключати електротени для дообігріву. " - серйозно, до того що треба встановити недешевий двигун, ефективну систему тепловідведення, автоматичну систему, систему зберігання електроенергії та ще підключати електротени. Це ми так типу економимо?
Йдемо далі - павербанки? Це смішно. Це РЕЗЕРВНІ джерела живлення які призначені зберігання обмеженого об'єму енергії. Після зарядки уся електроенергія збережена не буде. Або, треба на кожну кіловат-годину акумулятор ємністю ~60 АЧ. Тобто якщо ваш генератор працює 6 годин в холосту треба 18 автомобільних батарей. Самі батареї обмежені в своєму використанні, і якщо пропонується активно використовувати накоплену енергію то їх в кращому випадку міняти щороку. Екологічно, нічого не скажеш.
"до продажу любимій державі" - держава купує зелену енергію
"Настає епоха електромобілів.Ера ДВС стрімко їде в небуття ,ще троха і гроша ламаного не дадуть." - це взагалі про що. Вся ваша ідея стоїть на використання саме двс, а тут тепер що взагалі. Чи може це така геніальна ідея - ви електродвигуном приводите у рух електрогенератор, який дає електроенергію яку ви зберігаєте в кімнаті з акумуляторами а тепло, яке виділяє електродвигун та генератор використовуєтся для обігріву. П..здець як раціонально.
Причому далі знову продовжуєте ідею з двс. У вас точно все в порядку?
Ідею заборонити котли йде якраз від вас "Ловіть ідею!
Треба на законодавчому рівні,заборонити спалювання газу
в атмосферних котлах . Бо то є неефективно! Звільняється тільки
теплова складова енергії газу."
Підсомуючи, скажу що ваша "ідея" це "шизорфенічний брєд", яка суперечить сама собі.
Шановний пане "Хитрый_план".
Дуже хочу попросити в Вас пробачення, за свою недостойну поведінку!
Я хотів отримати конструктивну критику ідеї раціональнішого використання спалювання природного газу.
Купився на "Хитрый_план"-бо та ідея,то є дійсно хитрий план,на "єрєсь нести"-бо то дійсно єресь.
Згідно Вікіпедії:Єресь-переконання або вчення, сильно відмінні від загальноприйнятих або традиційних поглядів.
Побачив,що Вас читає аш 7 користувачів- значить розумний чоловік! Приготувався отримати купу аргументів підтверджених зсилками.
Натомість отримав не розуміння елементарних істин і купу дивних звинувачень.1.Єретик-особа,яка несе єресь.
2.Спалюємо газ в котлі-отримаємо теплову енергію.Спалюємо в двс-отримуємо і теплову і механічну.
3..Ера ДВС стрімко їде в небуття ,ще троха і гроша ламаного не дадуть." - це взагалі про що.Про те,що люди перестануть експлуатувати авто з двс,
ціна його впаде і ТО і обслуговування знеціниться,величезні підприємства закриються,купа безробітних.Ідея використати двс як заміну котлів,
дозволить зберегти робочі місця,зменшити,або закрити вугільні ТЕС, уникнути штрафів по СО2,зняти провали в генерації в ранішні і вечірні години:
"Протягом доби навантаження на енергосистему країни розподіляється нерівномірно. Вранці і ввечері - високе, а вночі - різко падає. Максимальне енергоспоживання припадає на ранкові години (7 - 10), коли починає працювати більшість підприємств, а також вечірні години (19-23), коли люди масово повертаються додому.
https://tek.energy/news/struktura-elektrogeneratsii-v-ukraini-ta-ii-zvyazok-iz-tarifami-na-***************"
4."до продажу любимій державі" - держава купує зелену енергію.?????????А чо так по дурному зробили?Україні, для промисловості і побуту,вистачає атомних електростанцій.Всі решта мають працювати на " Megapack ",як то зробив в Австралії Ілон Маск:
" Megapack здатні накопичувати енергію, яку виробляють сонячні та вітряні електростанції. Максмальний обсяг накопиченої енергії в Megapack - 3МВт. Загалом Tesla має 142 таких батареї. Виручка Tesla за II квартал 2021-го від виробництва і зберігання енергії - $801 млн. Такі батареї можуть допомогти операторам мереж переміщувати електроенергію між містами. Це також дозволяє зберігати і за необхідності використовувати електроенергію, одержувану від відновлюваних джерел.
https://3dnews.ru/1024634/tesla-postroit-eshchyo-odnu-bufernuyu-sistemu-hraneniya-energii-v-avstralii-no-vdvoe-moshchnee-na300-mvt."
5.Ідею заборонити котли йде якраз від вас ????І це не правда!В ЄС котли заборонять після 2025 в рамках зменшення викидів СО2.
І нас заставлять гігантськими штрафами.Думай-ТЕ,Вам тут прцвітати............
https://tsn.ua/ru/svit/v-2025-godu-zapretyat-gazovye-kotly-pochemu-i-kakaya-alternativa-1787440.html
6.Підсомуючи, скажу що ваша "ідея" це "шизорфенічний брєд"!Отут я з Вами згоден.Старому ,на пенсії,така хрень в голову лізе.......,,:
Ідея №2
"Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Шановний пане "Хитрый_план".
Коли, Ви обізвали мене "єретиком"- я аш помолодів,відчув себе знов 20-ти річним,повним
всяких дурнуватих ідей,які були " відмінні від загальноприйнятих або традиційних поглядів".
Але, Ваша відповідь, мене розчарувала.... .Буквар(Фізику) тре курити в школі...........
"зрозумійте що під час згоряння виділяється саме теплова енергія і ніяка інша"- це якщо
газоповітряну суміш просто спалити,а якщо помістити йойо в ДВС,то в замкненому об"ємі,
значно підніметься тіснєніє,що дасть можливість виконати механічну роботу.
" вивчить що таке ккд і чому він завжди < 1"-ДВС придумали як пристрій для перетворення
енергії палива в механічну.ККД ДВС приблизно 30-40%,решта йде в тепло і тертя.
" подумайте над тим що будь яке перетворення енергії супроводжується незворотними втратами тепла. У вас спочатку перетворюється теплова в механічну а потім механічна в електричну. Я вже не кажу про те що усю теплову енергію зняти не вийде." Що Нам і треба!
Включаємо ЄРЕСЬ-перевертаємо ситуацію з ніг на мудру голову...................
Використовуємо ДВС як генератор ТЕПЛА для обігріву ,а механічну для отримання електрики,чим знімаємо провали в генерації ранішні і вечірні.
В ночі,коли сильний мороз,можна підключати електротени для дообігріву.
" подумайте над тим що не весь час вироблена електрична енергія буде повністю використовуватися, а складати її ніде." ??????????????........
Від зарядки електромобіля,чи домашньої " Павербанки"(є моделі розміром з мікрохвилоьвку,по 5квт/год),до продажу любимій державі.
" Те що не напряму пов'язано з фізикою
економний двс коштує недешево, а також недешево його ТО, ремонт та витратні матеріали" ????????????????...........
Настає епоха електромобілів.Ера ДВС стрімко їде в небуття ,ще троха і гроша ламаного не дадуть.
" в двс до 25 відсотків палива не згорає а тому не дає тепла
сам двигун достатньо шумний, його роботу в автоматичному режимі важко налагодити."???????????????.....
Двс то є найефективніша машина для спалювання газоповітряної суміші.Контролювати можна ВСІ параметри.
Видів ДВС є безліч-від двохтактних,до шеститактних. Для даної ситуації можна підібрати максимально спрощений:без КП,колінвала і тд.
https://euro-ua.com/vinajdeno-novij-dvigun-vnutrishnogo-zgoryannya/
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А тепер Ви подумайте,бо Вам тут жити
В 25 році можуть заборонити газові котли.І заборонять,або влуплять такі штрафи...............
Часу мало,щось з тим тре робити ВЖЕ!
Я розумію що моя ідея сира,тре підключити вчених і все добре обрахувати.
Але є можливість обійти обмеження по СО2 дати в будинки тепло і енергію в той час коли є провал генерації.
https://tsn.ua/ru/svit/v-2025-godu-zapretyat-gazovye-kotly-pochemu-i-kakaya-alternativa-1787440.html
PS
"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%"