На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна, - The Guardian

На саміті щодо клімату COP26 у Глазго (Шотландія) понад 40 країн, де використовується вугілля, зобов'язалися відмовитися від викопного палива. Серед них такі країни, як Україна, В'єтнам,Польща, Канада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.

Зобов'язання передбачають, що країни, що підписалися поступово відмовляться від будівництва нових вугільних електростанцій і більше не будуть інвестувати в цю галузь. Більш багаті економіки обіцяють, що зроблять це у 2030-х роках, а більш дрібні - у 2040-х роках.

Мета - залишити вугілля в історії. Це важливо для Великобританії як країни, що приймає саміт, мета якого - поставити світ на шлях обмеження глобального потепління.

Зазначається, що поетапна відмова від вугілля має вирішальне значення для скорочення викидів вуглецю, достатнього для того, щоб світ встав на шлях обмеження глобального потепління.

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Уряд Великої Британії пояснює, що ці країни швидко збільшать масштаби впровадження екологічно чистої енергетики.

"Сьогоднішній день знаменує собою віху в наших глобальних зусиллях по боротьбі зі зміною клімату, оскільки країни з усіх куточків світу об'єднуються в Глазго, щоб заявити, що вугілля не відіграє ніякої ролі в нашому майбутньому виробництві електроенергії. Сьогоднішні амбітні зобов'язання, взяті на себе нашими міжнародними партнерами, демонструють, що кінець вугілля близький", - заявив бізнес-секретар Великобританії Квасі Квартенг.

Нагадаємо, що на кліматичному саміті в Глазго країни зобов'язалися зупинити вирубку лісів. Це має відбутися до 2030 року.