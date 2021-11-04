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На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна, - The Guardian

На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна, - The Guardian

На саміті щодо клімату COP26 у Глазго (Шотландія) понад 40 країн, де використовується вугілля, зобов'язалися відмовитися від викопного палива. Серед них такі країни, як Україна, В'єтнам,Польща, Канада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.

Зобов'язання передбачають, що країни, що підписалися поступово відмовляться від будівництва нових вугільних електростанцій і більше не будуть інвестувати в цю галузь. Більш багаті економіки обіцяють, що зроблять це у 2030-х роках, а більш дрібні - у 2040-х роках.

Мета - залишити вугілля в історії. Це важливо для Великобританії як країни, що приймає саміт, мета якого - поставити світ на шлях обмеження глобального потепління.

Зазначається, що поетапна відмова від вугілля має вирішальне значення для скорочення викидів вуглецю, достатнього для того, щоб світ встав на шлях обмеження глобального потепління.

Також читайте: Шмигаль про опалення: Осінньо-зимовий період буде складним. Кабмін підготував кілька різних сценаріїв

Уряд Великої Британії пояснює, що ці країни швидко збільшать масштаби впровадження екологічно чистої енергетики.

"Сьогоднішній день знаменує собою віху в наших глобальних зусиллях по боротьбі зі зміною клімату, оскільки країни з усіх куточків світу об'єднуються в Глазго, щоб заявити, що вугілля не відіграє ніякої ролі в нашому майбутньому виробництві електроенергії. Сьогоднішні амбітні зобов'язання, взяті на себе нашими міжнародними партнерами, демонструють, що кінець вугілля близький", - заявив бізнес-секретар Великобританії Квасі Квартенг.

Нагадаємо, що на кліматичному саміті в Глазго країни зобов'язалися зупинити вирубку лісів. Це має відбутися до 2030 року.

Автор: 

клімат (180) саміт (824) вугілля (2479)


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Топ коментарі
+44
Враховуючи що на ТЕЦ майже немає вугілля, то Україна практично вже реалізує своє зобовязання.
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04.11.2021 07:17 Відповісти
+19
насколько понятно из новостей, в 2021 году КТО_ТО пытался остановить все энергоблоки АЕС и ликвидировать солнечные батареи. Связать воедино эти действия с ликвидацией добычи угля НЕВОЗМОЖНО.
При этом деньги из бюджета(которого нет) в начале ЗИМЫ идут на закупку эл.энергии у соседей.
Мы все живет в государстве победившего идиотизма или это просто так кажется?
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04.11.2021 08:23 Відповісти
+16
Чтобы подписать обязательства надо вначале понимать, чем заместить маневренные мощности (угольные станции).... Беларусью???
ЗЕленые, вначале думайте, а потом занимайтесь впопулизмом!
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04.11.2021 07:27 Відповісти
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Страны с богатой и мелкой экономикой,а Украина каким боком с отсутствием таковой?
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04.11.2021 07:13 Відповісти
насколько понятно из новостей, в 2021 году КТО_ТО пытался остановить все энергоблоки АЕС и ликвидировать солнечные батареи. Связать воедино эти действия с ликвидацией добычи угля НЕВОЗМОЖНО.
При этом деньги из бюджета(которого нет) в начале ЗИМЫ идут на закупку эл.энергии у соседей.
Мы все живет в государстве победившего идиотизма или это просто так кажется?
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04.11.2021 08:23 Відповісти
Украину ставят перед выбором или газ или замерзайте,власть зеленского тянет нас в кабалу кацапскую.
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04.11.2021 09:54 Відповісти
Враховуючи що на ТЕЦ майже немає вугілля, то Україна практично вже реалізує своє зобовязання.
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04.11.2021 07:17 Відповісти
Куди кінь копитом туди і жабеня лапою.
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04.11.2021 07:20 Відповісти
Значит подорожает электроэнергия.
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04.11.2021 07:23 Відповісти
та тут уже вопрос - хоть бы была ))) а то как начнут веерно ухандохивать нашу бытовую технику...
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04.11.2021 11:07 Відповісти
теперь понятно, почему у нас энерго/кризис в стране и почему Каломойский и ЗеКоманда атакуют энерго/угольные активы сепара Ахметки..
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04.11.2021 07:23 Відповісти
Чтобы подписать обязательства надо вначале понимать, чем заместить маневренные мощности (угольные станции).... Беларусью???
ЗЕленые, вначале думайте, а потом занимайтесь впопулизмом!
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04.11.2021 07:27 Відповісти
До 2040 года угольных шахт в Украине не будет СОВСЕМ.
Не потому что их будут целенаправленно закрывать, а потому что старые шахты дорабатывают запасы, а новые вообще никто не строит.
Так что можно СМЕЛО ОБЕЩАТЬ отказ от угля по причине его отсутствия.
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04.11.2021 07:33 Відповісти
бред
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04.11.2021 08:36 Відповісти
Почему бред. В Павлоградугле из 10 шахт в этом году закрыли 2.
В 2023 году закроют еще 2.
За 2032 год перспектива добычи вообще не рассматривается, а Павлоградуголь это 60% добычи всего угля в Украине.
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04.11.2021 09:38 Відповісти
полубред
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04.11.2021 10:01 Відповісти
Ага. Все на росийский газ переходим. ***** потирает руки. Вы хоть бы посмотрели что большинство европейских стран живет в теплом климате и не знает что такое 10-30 градусные морозы. А как Украине выживать?
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04.11.2021 07:42 Відповісти
Потрібно налагодити виробництво керосину.
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04.11.2021 07:52 Відповісти
ха-ха.Керосин - дефицит!
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04.11.2021 08:24 Відповісти
Та Бубочка пообещает что угодно. Не ему же исполнять
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04.11.2021 07:59 Відповісти
Давайте вгадаю: учасники підписали черговий "меморандум" із серйозними виразами на обличчях і складками на переніссі, що говорять про надзвичайно високу серйозність намірів.
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04.11.2021 08:01 Відповісти
Обязательства предполагают, что подписавшиеся страны постепенно откажутся от строительства новых угольных электростанций и больше не будут инвестировать в эту отрасль. Источник: .
Украине выполнить эти требования проще простого - у нас нет ни угля ни инвестиций.
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04.11.2021 08:02 Відповісти
зато у нас есть ивестиционные няни!
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04.11.2021 08:26 Відповісти
Просто предствители в модных костюмчиках, напомаженые НЕ подумали ГДЕ взять деньги на иновации? КУДА деть людей? Что делать когда цена растет.
Обещать кому британии? этим мудак воючим и лживым? нахрен их послать вместе с их договором. Ткунть ******** в Бадпештский меморандум. геи в паричках, недоджетельмены.
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04.11.2021 08:02 Відповісти
Цікаво було б запитати у цих дебілів-підписантів, а яку ж альтернативу вони пропонують в Україні. Хоча підписували ж ці дегенерати зі складу СН, а їм вже давно пох..., що вони підписують...
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04.11.2021 08:04 Відповісти
Ну канєшно , нафуа нам те вугілля . Будем виробляти електрику на мріях про ЗЕльоний водень . .
Та й АЕС можна закрити . Краще ж купяти електроенергію у кацапні і бацьки . .
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04.11.2021 08:06 Відповісти
А Китай, США и Россия продолжат дымить как десять тысяч Украин. Каким лохом надо быть чтобы вообще кому-то давать себя так чмырить.
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04.11.2021 08:20 Відповісти
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04.11.2021 08:25 Відповісти
Піар понад усьо. Вава рейтинговий наркоман.
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04.11.2021 09:40 Відповісти
ну...и не только рейтинговый )))
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04.11.2021 11:09 Відповісти
Индия...
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04.11.2021 10:14 Відповісти
самое главное лизнуть получше
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04.11.2021 22:20 Відповісти
Может это и к лучшему. Все идет к тому что весь уголь Украине придется покупать у других. Правда что делать с угольными ТЭС. К тому времени Ахметов уедет на свои виллы во Франции.
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04.11.2021 08:28 Відповісти
зе-маладець: поразку з відсутністю вугілля на ТЕЦ повернув на перемогу - тепер ми лідери по декарбонізаціії, млять
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04.11.2021 08:33 Відповісти
значить параші пошили "белаи лапти" , тому хруньо і не поїхало
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04.11.2021 08:38 Відповісти
бункер глибоко закопаний, а без бункера - нізя
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04.11.2021 10:07 Відповісти
Це ті 40 країн в яких немає вугілля?
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04.11.2021 08:46 Відповісти
По логике ЗЕ раз на ТЕС нет угля, то можно от угля отказаться. То при барыге вам было тепло и сухо, а при ЗЕ все совсем иначе.

А еще ЗЕляди от атомных станций уже фактически отказались. Ведь можно покупать энергию у врага.
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04.11.2021 09:09 Відповісти
Тебе что холодно и сыро? Поменяй памперс, не экономь на здоровье.

Что насчет "похороненной атомной энергетики" на сегодня 11 блоков из 15 в работе.
1 блок в текущем ремонте, 2 блока в среднем ремонте и 1 в капитальном ремонте.
https://ua.energy/blocks/
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04.11.2021 09:46 Відповісти
При постоянно растущих ценах на электроэнергию? Да хоть 111 блоков из 115.
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04.11.2021 09:56 Відповісти
Что касается поточных ремонтов и эксплуатации атомных блоков есть протоколы безопасности, за соблюдением которых следит МАГАТЭ.
Как мне рассказывал знакомый аудитор, Энергоатом это государство в государстве, и что касается безопасности там все очень жестко, положено отработать такое-то количество часов и остановить блок на ремонт и обслуживание, день в день это будет сделано.
После Чернобыля никто не "эксперементирует" с ядерной энергией.
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04.11.2021 10:16 Відповісти
Чому при Кучмі нам АЕС і ГЕС вистачало? Це при тому, що Донбас тоді на повну працював і жрав електрику? ТЕС при Кучмі використовувалися лише для балансування...
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04.11.2021 10:11 Відповісти
К тепловым станциям еще прилагается уголь, который ТОЖЕ остался в Донецке. Больше половины тепловых станций работает на антраците, который вУкраине добывается только в Донецкой и Луганской областях, в оккупированных районах.
Посотри на диаграме сколько квадратиков желтых - это НЕТ угля.
https://ua.energy/blocks/
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04.11.2021 10:20 Відповісти
Ну по ідеї зараз без промисловості Донбаса нам би вистачило АЕС і ГЕС з головою (ну і тих ТЕС, які працюють на вугіллі з Павлограда чи Червонограда).
І так, перевести енергоблок з одного сорту вугілля на інши можна за кілька місцяв. Скільки перевели з 2014? Здається, 2 чи 3 енергоблоки лише! Бо Ахметову вигідніше везти контрабасом вугілля з лугандона!
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04.11.2021 10:24 Відповісти
Ну так перетоки из раши были ночные. Да и ТЭС давали 12-15 ГВт, а не 4-5, как сейчас.
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04.11.2021 16:29 Відповісти
альтернатива всем сосать трубу из паРашы?
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04.11.2021 09:14 Відповісти
коли з розумом підійти то сосать не потрібно, можна в трубу насрать.
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04.11.2021 10:10 Відповісти
Значит уже сейчас нужно развивать и строить новые атомные энергоблоки новые АЭС!И развивать зеленую энергетику.Нужно построить дополнительно 7-8 новых атомных энергоблока и минимум три новых АЭС!
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04.11.2021 09:20 Відповісти
АЭС и текущих хватит. Для сбалансированной энергосистему одних АЭС недостаточно, нужны высокоманевровые мощности потребляющие ископаемое топливо.
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04.11.2021 10:16 Відповісти
В США, Китае и ряде других стран зеленая энергетика сравнялась по себестоимости с традиционной. В США АЭС останавливаются или закрываются, так как не выдерживают конкуренцию с зелеными станциями. Некоторые АЭС привлекаю майнеров криптовалюты, что бы как-то выжить. В Украине просто умышленно искажены цены. Это не наш путь. Нужно развивать зеленую энергетику, но только в комплексе с накоплением энергии. В США строится пилотный проект накопителя другой физико-химической природы, чем литий-ионная. Более дешевая и, главное, не пожароопасная. Лучше бы Зеленский, когда был в США договорился о постройке таких накопителей в Украине, а не о постройке новых АЭС.
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04.11.2021 10:58 Відповісти
Вот дурило. Не в этой ситуации и не сейчас.
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04.11.2021 09:46 Відповісти
...все писец. донбасс никому не нужен. зеля! жги).
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04.11.2021 09:52 Відповісти
1 500 000 000 дерев ще не виросли
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04.11.2021 10:06 Відповісти
Как же так, ТЭС рыжего и ещё и без угля из ордло?
В вообще Украине хватит своих АЭС, ещё и экспортировать можно. надо только выгнать всех схематозников и паразитов.
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04.11.2021 09:58 Відповісти
Каким образом 13,8 ГВт установленной мощности АЭС могут обеспечить нынешнее потребление в 20,5 ГВт? И так и так сравниваю числа, не бьётся уравнение. Может расскажите секрет?
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04.11.2021 16:32 Відповісти
хха, гэс ещё 7 могут давать. кстати некоторые ТЭС раньше работали на газу, но теперь увы и ах.
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04.11.2021 17:47 Відповісти
Могут давать зависит от количества воды. А ее поменьше стало, чем 30 лет назад.
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04.11.2021 21:50 Відповісти
Пора переходити на кізяки.
Продаю технологію - збираємо кізяки, сушимо, подрібнюємо, пускаємо на гранулятор, отримуємо палети - чисте екологічне паливо
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04.11.2021 10:05 Відповісти
Зеля в первый раз что ли обещает,подписывает,или анонсирует,нет смысла относится к этим вбросам серьёзно,решил попиариться с взрослыми дядями и не более.
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04.11.2021 10:14 Відповісти
Це буде через девятнадцять років! Ще дожити треба.
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04.11.2021 10:14 Відповісти
Краще б від Ахмєтова відмовились
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04.11.2021 10:22 Відповісти
Мы ещё раньше "откажемся"))
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04.11.2021 10:23 Відповісти
некоторые ТЭЦ уже )))) (правда не по своей воле...а из-за отсутствия оного))))
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04.11.2021 11:11 Відповісти
Соединенные Штаты не подписали договор об отказе от использования и производства угля, https://strana.news/news/360467-ukraina-polsha-kanada-i-40-druhikh-stran-dohovorilis-na-sammite-po-klimatu-otkazatsja-ot-uhlja.html в отличие от других 40 стран , которые на саммите ООН по климату в Шотландии заключили соответствующую сделку.
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04.11.2021 11:02 Відповісти
Підписання Україною такої угоди - це ідіотизм нашої влади. США, Австралія, Індія, Китай не підписали, бо розуміють не реалістичність для своєї енергетики. Завдання для України зараз - збільшити видобування вугілля.
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04.11.2021 11:03 Відповісти
аааа.... так вот почему нет угля на наших ТЭЦ ? )))))))))))))) кабздец ))))
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04.11.2021 11:06 Відповісти
Напомним, что на климатическом саммите в Глазго страны обязались остановить вырубку лесов. Это должно произойти до 2030 года. Источник:

то есть к 2030 в Карпатах и деревца не останется? И карманчик не опустеет, и не балаболы.
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04.11.2021 11:51 Відповісти
Идиотизм, газ ничем не лучше угля. А учитывая, что влияние на температуру Земли через СО2 это фэйк, то двойной идиотизм
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04.11.2021 12:00 Відповісти
при чем тут уголь если опаснее всего это метановый пук всех животных на Земле который приводит к потеплению на Земле.
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04.11.2021 12:02 Відповісти
Задачка.

Єслі прікрєпіть к вовє проводочкі і лупашити його по спині резиновим хvєм, скільки кілограмів вугілля Україна зекономить протягом року?
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04.11.2021 12:35 Відповісти
Шануймося українці!
Ловіть ідею!
Треба на законодавчому рівні,заборонити спалювання газу
в атмосферних котлах . Бо то є неефективно! Звільняється тільки
теплова складова енергії газу.
При спалюванні газу в Двигунах Внутрішнього Спалювання (ДВС),
маємо 70% теплової і 30% МЕХАНІЧНОЇ.
При еквіваленті 10квт котла,якого вистарчає для опалювання будинку
до 100кв.м,7квт на тепло і 3квт на елекроенергію.
Тобто будинок забезпечений теплом і світлом.
Кращі ГазоПоршневіУстановки ходять по 20 років!
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05.11.2021 00:07 Відповісти
вивчить фізику спочатку, перед тим щоб таку єрєсь нести.
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05.11.2021 07:06 Відповісти
Шануймося українці!
Та вже пробачте старого.Свій буквар я скурив ще в першому класі...
Але,вчитися ніколи не пізно.Просвітіть ЄРЕТИКА-розмажте,як зелену
соплю по асвальту...........
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05.11.2021 10:26 Відповісти
зрозумійте що під час згоряння виділяється саме теплова енергія і ніяка інша

вивчить що таке ккд і чому він завжди < 1

подумайте над тим що будь яке перетворення енергії супроводжується незворотними втратами тепла. У вас спочатку перетворюється теплова в механічну а потім механічна в електричну. Я вже не кажу про те що усю теплову енергію зняти не вийде.

подумайте над тим що не весь час вироблена електрична енергія буде повністю використовуватися, а складати її ніде.

Те що не напряму пов'язано з фізикою

економний двс коштує недешево, а також недешево його ТО, ремонт та витратні матеріали

в двс до 25 відсотків палива не згорає а тому не дає тепла

сам двигун достатньо шумний, його роботу в автоматичному режимі важко налагодити.
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05.11.2021 12:47 Відповісти
ви брехло, я не називав вас єретиком. Це по перше.

Двс це якраз і є перетворювач теплової енергії, яка виділяється під час горіння палива в механічну енергію. А ви знову мелете про якусь "механічну складову", чи може ви вигадали четвертий закон термодинаміки? Про аргументацію взагалі мова не йде - "якщо
газоповітряну суміш помістити в ДВС,то в замкненому об"ємі,
значно підніметься тіснєніє,що дасть можливість виконати механічну роботу" - в мене вже складається думка що це пише учень 7 класу, який місяць тому вперше взяв підручник.

Використання двс як джерела тепла можливо, але теплові втрати більше аніж у газового котла на 20 відсотків.

"В ночі,коли сильний мороз,можна підключати електротени для дообігріву. " - серйозно, до того що треба встановити недешевий двигун, ефективну систему тепловідведення, автоматичну систему, систему зберігання електроенергії та ще підключати електротени. Це ми так типу економимо?

Йдемо далі - павербанки? Це смішно. Це РЕЗЕРВНІ джерела живлення які призначені зберігання обмеженого об'єму енергії. Після зарядки уся електроенергія збережена не буде. Або, треба на кожну кіловат-годину акумулятор ємністю ~60 АЧ. Тобто якщо ваш генератор працює 6 годин в холосту треба 18 автомобільних батарей. Самі батареї обмежені в своєму використанні, і якщо пропонується активно використовувати накоплену енергію то їх в кращому випадку міняти щороку. Екологічно, нічого не скажеш.

"до продажу любимій державі" - держава купує зелену енергію

"Настає епоха електромобілів.Ера ДВС стрімко їде в небуття ,ще троха і гроша ламаного не дадуть." - це взагалі про що. Вся ваша ідея стоїть на використання саме двс, а тут тепер що взагалі. Чи може це така геніальна ідея - ви електродвигуном приводите у рух електрогенератор, який дає електроенергію яку ви зберігаєте в кімнаті з акумуляторами а тепло, яке виділяє електродвигун та генератор використовуєтся для обігріву. П..здець як раціонально.

Причому далі знову продовжуєте ідею з двс. У вас точно все в порядку?

Ідею заборонити котли йде якраз від вас "Ловіть ідею!
Треба на законодавчому рівні,заборонити спалювання газу
в атмосферних котлах . Бо то є неефективно! Звільняється тільки
теплова складова енергії газу."

Підсомуючи, скажу що ваша "ідея" це "шизорфенічний брєд", яка суперечить сама собі.
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08.11.2021 20:36 Відповісти
Шануймося українці!
Шановний пане "Хитрый_план".
Дуже хочу попросити в Вас пробачення, за свою недостойну поведінку!
Я хотів отримати конструктивну критику ідеї раціональнішого використання спалювання природного газу.
Купився на "Хитрый_план"-бо та ідея,то є дійсно хитрий план,на "єрєсь нести"-бо то дійсно єресь.
Згідно Вікіпедії:Єресь-переконання або вчення, сильно відмінні від загальноприйнятих або традиційних поглядів.
Побачив,що Вас читає аш 7 користувачів- значить розумний чоловік! Приготувався отримати купу аргументів підтверджених зсилками.
Натомість отримав не розуміння елементарних істин і купу дивних звинувачень.1.Єретик-особа,яка несе єресь.
2.Спалюємо газ в котлі-отримаємо теплову енергію.Спалюємо в двс-отримуємо і теплову і механічну.
3..Ера ДВС стрімко їде в небуття ,ще троха і гроша ламаного не дадуть." - це взагалі про що.Про те,що люди перестануть експлуатувати авто з двс,
ціна його впаде і ТО і обслуговування знеціниться,величезні підприємства закриються,купа безробітних.Ідея використати двс як заміну котлів,
дозволить зберегти робочі місця,зменшити,або закрити вугільні ТЕС, уникнути штрафів по СО2,зняти провали в генерації в ранішні і вечірні години:
"Протягом доби навантаження на енергосистему країни розподіляється нерівномірно. Вранці і ввечері - високе, а вночі - різко падає. Максимальне енергоспоживання припадає на ранкові години (7 - 10), коли починає працювати більшість підприємств, а також вечірні години (19-23), коли люди масово повертаються додому.
https://tek.energy/news/struktura-elektrogeneratsii-v-ukraini-ta-ii-zvyazok-iz-tarifami-na-***************"
4."до продажу любимій державі" - держава купує зелену енергію.?????????А чо так по дурному зробили?Україні, для промисловості і побуту,вистачає атомних електростанцій.Всі решта мають працювати на " Megapack ",як то зробив в Австралії Ілон Маск:
" Megapack здатні накопичувати енергію, яку виробляють сонячні та вітряні електростанції. Максмальний обсяг накопиченої енергії в Megapack - 3МВт. Загалом Tesla має 142 таких батареї. Виручка Tesla за II квартал 2021-го від виробництва і зберігання енергії - $801 млн. Такі батареї можуть допомогти операторам мереж переміщувати електроенергію між містами. Це також дозволяє зберігати і за необхідності використовувати електроенергію, одержувану від відновлюваних джерел.
https://3dnews.ru/1024634/tesla-postroit-eshchyo-odnu-bufernuyu-sistemu-hraneniya-energii-v-avstralii-no-vdvoe-moshchnee-na300-mvt."
5.Ідею заборонити котли йде якраз від вас ????І це не правда!В ЄС котли заборонять після 2025 в рамках зменшення викидів СО2.
І нас заставлять гігантськими штрафами.Думай-ТЕ,Вам тут прцвітати............
https://tsn.ua/ru/svit/v-2025-godu-zapretyat-gazovye-kotly-pochemu-i-kakaya-alternativa-1787440.html
6.Підсомуючи, скажу що ваша "ідея" це "шизорфенічний брєд"!Отут я з Вами згоден.Старому ,на пенсії,така хрень в голову лізе.......,,:
Ідея №2
"Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
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13.11.2021 11:31 Відповісти
Шануймося українці!
Шановний пане "Хитрый_план".
Коли, Ви обізвали мене "єретиком"- я аш помолодів,відчув себе знов 20-ти річним,повним
всяких дурнуватих ідей,які були " відмінні від загальноприйнятих або традиційних поглядів".
Але, Ваша відповідь, мене розчарувала.... .Буквар(Фізику) тре курити в школі...........
"зрозумійте що під час згоряння виділяється саме теплова енергія і ніяка інша"- це якщо
газоповітряну суміш просто спалити,а якщо помістити йойо в ДВС,то в замкненому об"ємі,
значно підніметься тіснєніє,що дасть можливість виконати механічну роботу.
" вивчить що таке ккд і чому він завжди < 1"-ДВС придумали як пристрій для перетворення
енергії палива в механічну.ККД ДВС приблизно 30-40%,решта йде в тепло і тертя.
" подумайте над тим що будь яке перетворення енергії супроводжується незворотними втратами тепла. У вас спочатку перетворюється теплова в механічну а потім механічна в електричну. Я вже не кажу про те що усю теплову енергію зняти не вийде." Що Нам і треба!
Включаємо ЄРЕСЬ-перевертаємо ситуацію з ніг на мудру голову...................
Використовуємо ДВС як генератор ТЕПЛА для обігріву ,а механічну для отримання електрики,чим знімаємо провали в генерації ранішні і вечірні.
В ночі,коли сильний мороз,можна підключати електротени для дообігріву.
" подумайте над тим що не весь час вироблена електрична енергія буде повністю використовуватися, а складати її ніде." ??????????????........
Від зарядки електромобіля,чи домашньої " Павербанки"(є моделі розміром з мікрохвилоьвку,по 5квт/год),до продажу любимій державі.
" Те що не напряму пов'язано з фізикою
економний двс коштує недешево, а також недешево його ТО, ремонт та витратні матеріали" ????????????????...........
Настає епоха електромобілів.Ера ДВС стрімко їде в небуття ,ще троха і гроша ламаного не дадуть.
" в двс до 25 відсотків палива не згорає а тому не дає тепла
сам двигун достатньо шумний, його роботу в автоматичному режимі важко налагодити."???????????????.....
Двс то є найефективніша машина для спалювання газоповітряної суміші.Контролювати можна ВСІ параметри.
Видів ДВС є безліч-від двохтактних,до шеститактних. Для даної ситуації можна підібрати максимально спрощений:без КП,колінвала і тд.
https://euro-ua.com/vinajdeno-novij-dvigun-vnutrishnogo-zgoryannya/
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А тепер Ви подумайте,бо Вам тут жити
В 25 році можуть заборонити газові котли.І заборонять,або влуплять такі штрафи...............
Часу мало,щось з тим тре робити ВЖЕ!
Я розумію що моя ідея сира,тре підключити вчених і все добре обрахувати.
Але є можливість обійти обмеження по СО2 дати в будинки тепло і енергію в той час коли є провал генерації.
https://tsn.ua/ru/svit/v-2025-godu-zapretyat-gazovye-kotly-pochemu-i-kakaya-alternativa-1787440.html
PS
"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%"
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08.11.2021 20:00 Відповісти
 
 