Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 6 разів обстрілювали позиції ЗСУ, застосовуючи заборонене озброєння, - штаб ООС

Минулої доби, 3 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Південного ворог двічі обстріляв позиції українських захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-3 ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити вогневу активність.

Також у штабі повідомили, що станом на 7 годину ранку 4 листопада порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.