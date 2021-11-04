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Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 6 разів обстрілювали позиції ЗСУ, застосовуючи заборонене озброєння, - штаб ООС

Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 6 разів обстрілювали позиції ЗСУ, застосовуючи заборонене озброєння, - штаб ООС

Минулої доби, 3 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Південного ворог двічі обстріляв позиції українських захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-3 ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити вогневу активність.

Також у штабі повідомили, що станом на 7 годину ранку 4 листопада порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 6 разів обстрілювали позиції ЗСУ, застосовуючи заборонене озброєння, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (29527) поранення (2824) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Не заважайте Вовіку бачити в коханих очах ***** мир.
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04.11.2021 07:23 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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04.11.2021 07:32 Відповісти
Одинокая и печальная петарда с Байрактара или чего-то там показала россиянам, что тревога ложная.
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04.11.2021 08:20 Відповісти
А реально - где Байрактары? Чезанайх? По нашим лупят из чего хотят, а ребятам из ПМ отстреливаться ( пистолет Макарова 9мм), после 3 предупредительных выстрелов в воздух???????
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04.11.2021 09:55 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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04.11.2021 09:26 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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04.11.2021 09:56 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення !!!
горіть у пеклі москалі (с) .. гори-палай і вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!!
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04.11.2021 18:35 Відповісти
 
 