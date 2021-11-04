"Літак по суті став некерованим і впав": названо ймовірну причину падіння АН-12 у Росії
Крижаний дощ спровокував катастрофу літака Ан-12 в Іркутській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" джерело, знайоме з перебігом розслідування.
"Первинні дані - у тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця, - свідчать на користь версії про зледеніння керма висоти під час спроби заходу на друге коло", - сказав співрозмовник агентства.
За його даними, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила. Супутніми чинниками могло стати перевантаження і неправильне центрування вантажу літака.
"Літак по суті став некерованим і впав з висоти ухвалення рішення перед заходом на друге коло", - сказало джерело.
Як повідомили в Єдиній черговій диспетчерській службі Іркутського району, на місці аварії літака Ан-12 в Іркутській області знайдено тіла шістьох загиблих.
Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв розповів, що, попередньо, на борту Ан-12 перебували дев'ять осіб: семеро членів екіпажу та двоє супроводжуючих від компанії "Заполяр'я".
На місці аварії літака Ан-12 в Іркутській області виявлено два бортові самописці.
"Виявлено мовленнєвий самописець, він вилучений, і параметричний, він розташовується у хвостовій частині літака, ще не вилучений", - сказав співрозмовник агентства.
Одна із "чорних скриньок" дуже обгоріла під час пожежі, її передадуть фахівцям Міждержавного авіаційного комітету (МАК), і вони оцінять можливість її розшифровки.
МАК сформував комісію з розслідування аварії Ан-12.
Нагадаємо, 3 листопада під час катастрофи Ан-12 під Іркутськом загинули семеро людей. Мінтранс повідомив, що двоє загиблих – українці.
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Чи померлі пілоти не мали карти? Вони в підораші літали. І хрен на них
ты имел в виду АН-8 ?
в этот день работы уже не велись
это как ВЛК - чем старше,тем шансы не пройти растут..
А деды Комсомольские,конечно,красавы,на таких всё и держалось..Егоровским вечная память,всё,тему закрыл,чёто тяжело очень стал реагировать,старый уже,наверное..
По той простой причине, что я лишь патриот Украины. Ну, и записан в их "трибуналах" да "блок-постах" как укропский каратель.
Считаю, это достойно. И не понимаю малороссов, катающихся туда на заработки.
если обледенели значит сваливание. но они попросили второй круг и начали уход на него а в это время двигатели работают на взлетном режиме и поэтому падение скорости до порога сваливания как по мне ну очень сомнительно
я не пилот. интересующийся. потому как когда то мечтал поступить в ХАИ
Бывают условия ..когда противообледенительная система самолёта не может справиться в обледениением... Самолёт обледеневает мгновенно... Они и стали уходить на второй круг с 240 метров..увидев крайне сильное обледенение. И если в горизонтальном полёте при убранной механизации и шасси сильное обледенение не столь опасно... то при выпущенных шасси и закрылках очень маленький запас скорости.... Они и начали уходить с 240 метров... поняв что не хватает мощности для выдерживания скорости. Возможен был и так называемый **клевок**... что было не раз причиной катастроф именно Ан-12.
я нигде ничего не утверждал. глаза протри и увидишь слово "сомневаюсь"
дальше.
ты метео видел? они уходить пытались от обледенения куда? в снежные облака?
если они поняли на высоте 240 что им не хватает мощности то где был ВП который должен следить за скоростью? на этой модели нет предупреждения сваливания?
спили мушку "пилот". все что ты накорябал говорит только об одном - в таких условиях садиться им было нельзя а они садились. и разбили самолет. а не как ниже "не повезло".
например про "клевок" этой модели я знаю. ниже написано как с ним бороться надо. по ссылке на 2 или 3 странице про это очень хорошо рассказано. без понтов и гнутия пальцев.
в таких погодных условиях механизация не на 35 а на 15 (смотрим ниже) и чем отличается обледенение в условиях ледяного дождя и ливневого снега я немного представление имею.
главное - они провтыкали "вспышку" - начало процесса. которое началось задолго до того как они с высоты 240 метров попытались уйти на второй круг.
это примерно как виноват не водитель а гололед если прокладка за рулем не учел обстановку и гнал 100. а тут дерево.
у тебя профдеформация и ты всеми силами отводишь экипаж от удара? нахрена только непонятно. они там не для мебели сидят.
не надо считать себя пупом земли и лезть комментировать мнение другого человека при условии что он написал не аксиому а только предположение
Его мнение, основанное на сообщениях, что было обледенение,что все же был клевок .
По поводу обледенения, так с его слов на Ан12 в условиях обледенения не рекомендуется заход в закрылками на 35, а лишь на 15.
А если уж появились признаки клевка , то убирать закрылки надо энергично, но импульсами. А ПОС включать заранее.
При выполнении всех этих условий полет в условиях обледенения не приводит к катастрофе.
Ну, а что там на самом деле было так надо ждать расшифровок.
Как - то так...
https://aviaforum.ru/threads/katastrofa-samoljota-an-12-ew-518ti-v-irkutskoj-oblasti-03-11-2021.49015/post-3124985
когда попадаешь в подобный заряд,груженый,посадка,и тут вдруг срабатывает сигнализация ПОС,снег в этом заряде жутко липкий и мокрый,т.к. зона перехода с плюса на минус - и у тебя прямо на глазах на дворниках стёкол мгновенно начинает наростать ледяная куетень,да без остановки,и ты понимаешь,что она покрывает и ВНА движков,и кромку крыла и стабилизатора,и АДО-шник со стрелком бегут и неотрывно смотрят и докладывают о их состоянии - то молишься только скорее покинуть эту зону,понимая,что ПОС может и не вытянуть..
Если этот 3,14дец связан еще с уходами на второй круг и прочими подобными манёврами у земли - это просто ну очень невесело..
мужикам не повезло,вот и вся причина..
Патриотический Экипаж получил задание максимально дёшево похоронить наследие
советского Режима. За что, Души погибших, посмертно и тайно, приняли лично от ВВП (естесственно , пройдя двухнедельный карантин, вакцинировавшись Спутником-V и, на всякий Случай - Pfizer) Похвальную Грамоту. Сопровождавшие оказались просто "не в то время, не в том месте" короче, сами виноваты.
Пусть пишут, перед посадкой на аэроплан...