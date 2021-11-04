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Новини
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"Літак по суті став некерованим і впав": названо ймовірну причину падіння АН-12 у Росії

Крижаний дощ спровокував катастрофу літака Ан-12 в Іркутській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" джерело, знайоме з перебігом розслідування.

"Первинні дані - у тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця, - свідчать на користь версії про зледеніння керма висоти під час спроби заходу на друге коло", - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила. Супутніми чинниками могло стати перевантаження і неправильне центрування вантажу літака.

"Літак по суті став некерованим і впав з висоти ухвалення рішення перед заходом на друге коло", - сказало джерело.

Як повідомили в Єдиній черговій диспетчерській службі Іркутського району, на місці аварії літака Ан-12 в Іркутській області знайдено тіла шістьох загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакатастрофа в Росії: У МЗС підтвердили, що на борту АН-12 було двоє українців

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв розповів, що, попередньо, на борту Ан-12 перебували дев'ять осіб: семеро членів екіпажу та двоє супроводжуючих від компанії "Заполяр'я".

На місці аварії літака Ан-12 в Іркутській області виявлено два бортові самописці.

"Виявлено мовленнєвий самописець, він вилучений, і параметричний, він розташовується у хвостовій частині літака, ще не вилучений", - сказав співрозмовник агентства.

Одна із "чорних скриньок" дуже обгоріла під час пожежі, її передадуть фахівцям Міждержавного авіаційного комітету (МАК), і вони оцінять можливість її розшифровки.

МАК сформував комісію з розслідування аварії Ан-12.

Нагадаємо, 3 листопада під час катастрофи Ан-12 під Іркутськом загинули семеро людей. Мінтранс повідомив, що двоє загиблих – українці.

Автор: 

авіакатастрофа (1103) росія (66431)


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Топ коментарі
+21
Тобто, просто був важчим за повітря?
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04.11.2021 07:50 Відповісти
+16
Короче причина кастастрофы - шо он упал.
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04.11.2021 07:50 Відповісти
+11
Ну упал так и упал. Намок видать.
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04.11.2021 07:54 Відповісти
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Тобто, просто був важчим за повітря?
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04.11.2021 07:50 Відповісти
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04.11.2021 09:21 Відповісти
Короче причина кастастрофы - шо он упал.
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04.11.2021 07:50 Відповісти
Ну упал так и упал. Намок видать.
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04.11.2021 07:54 Відповісти
пусть на аленях летают
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04.11.2021 09:51 Відповісти
Мінтрансу нема чим занятись? Ну не все рівно скільки та як сдохли в підораші якісь люди?
Чи померлі пілоти не мали карти? Вони в підораші літали. І хрен на них
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04.11.2021 07:55 Відповісти
Да нас рать. Главное хорошо что врагов стало на пару голов меньше.
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04.11.2021 07:57 Відповісти
2 украинца было. Белорусы. А борт 68 года. 53 года
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04.11.2021 08:02 Відповісти
борт 68 года. 53 года...Это все что надо знать о сверхдержаве
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04.11.2021 22:00 Відповісти
рукожопые даже отремонтировать ничего не способны,патамуша рукожопы во всём...
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04.11.2021 08:03 Відповісти
Это сладкое слово "МАСАНДРА"!
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04.11.2021 09:14 Відповісти
Название "Массандра" появилось позже , в 70-х и связано с перехватчиками МиГ-25 , в их систему заливался разбавленньій до 50% спирт. А в Ан-12 заправляли около 200л чистого продукта. Знаю не понасльішке...
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04.11.2021 09:23 Відповісти
Саня,никому больше не рассказывай этот бред про спирт в АН-12,его там не было,от слова совсем..
ты имел в виду АН-8 ?
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04.11.2021 09:31 Відповісти
Точно , сорри. Отец сначала летал на Ан-8
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04.11.2021 09:37 Відповісти
Да,этот встречали охотно..
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04.11.2021 09:46 Відповісти
У диспетчера всегда наготове бьіла фляжка "ФАР"...
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04.11.2021 09:59 Відповісти
... его встречали **охотно** в конце 50-х. Потом все Ан-8 ... оставшиеся на крыле в МАП были доработаны электрической системой обогрева винтов и коков... И если встречались Ан-8 со спиртовым обогревом... это была дикая редкость.
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04.11.2021 11:43 Відповісти
в 89-90-м наблюдал его прилёт на ремзавод в Старой Руссе,когда работяги,побросав ключи и гайки,там,кто где стоял,побрели на стоянку и не отходили,пока не произошёл слив заветной жидкости..
в этот день работы уже не велись
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04.11.2021 13:53 Відповісти
... а что СЛИВАЛИ ??? и что ПИЛИ ..работяги.... после прилёта на капремонт какого то необычного Ан-12? Неужели керосин..или были любители МС или АМГ? Спирта там отродясь не было... Так интересно...что ж там пили?))))
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04.11.2021 16:21 Відповісти
бл,ты хоть читай,о чем пишут,Чкалов
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04.11.2021 16:57 Відповісти
если Вы о Ан-8... то Старая Русса крайний капремонт Ан-8 выполнила в 1973 году..... ))))
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04.11.2021 16:25 Відповісти
а я не знаю,на какой он регламент прилетал,при чём тут капремонт ?
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04.11.2021 16:55 Відповісти
они штук с десяток почти до конца 90-х еще коптили,так что на завод хочешь,не хочешь,а загремишь..
это как ВЛК - чем старше,тем шансы не пройти растут..
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04.11.2021 17:03 Відповісти
Новьё.
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04.11.2021 17:10 Відповісти
S9-DAJ... Фото сентябрь 2007 года. Поинт-Нуар...Конго (Браззавиль) Через месяц при заходе в Браззавиле не вышла правая тележка шасси. Попытались убрать вышедшую левую и сесть на брюхо... Не удалось. Сели с выпущенной левой.. Слетели с полосы вправо. Самолёт тракторами перетянули на военную стоянку где он и был порезан. Это крайний летавший Ан-8. После аварии выяснилось ..что все документы поддельные... начиная от пилотских у экипажа.. (экипаж из Комсомольска...древние..как мамонты)... самолёт вообще непонятно откуда и где он был до этого. Общее состояние самолёта было на удивление отличным!! Кстати именно этот самолёт и имел спиртовую систему... в которую деды заливали обыкновенный противообледенитель. Ваш Е-маил.... и пару десятков фото этого самолёта как внутри..так и снаружи у Вас..))))
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04.11.2021 18:36 Відповісти
Серёга Генералов в Камрани тоже на левую садился,сразу вспомнилось..
А деды Комсомольские,конечно,красавы,на таких всё и держалось..Егоровским вечная память,всё,тему закрыл,чёто тяжело очень стал реагировать,старый уже,наверное..
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04.11.2021 21:38 Відповісти
.. ну такие..как комсомольские деды... наши орлы... шедшие на всякие дурости ради заработка и привели к тому...что нет уже там ни наших Ан-12 ни Ил-76.. А могли бы работать и работать... как это сейчас делают в том же Поинт-Нуаре ЮАРовские С-130... Оказывается можно было летать законно...ремонтируя..зарабатывая...((( Слава Богу у нас навели порядок с Ан-12... что позволяет летать по всему миру..... Оказывается всё можно..если захотеть. И формы вовремя и законы соблюдать и получать прилично. И спасибо Европе..что создали SAFA... напугали и привели к соответствию... Иначе было бы вообще туго. Наилучшего!!))))
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04.11.2021 21:51 Відповісти
..нихрена ты не знаешь!! Никогда на Ан-12 не использовали спирт. Только на Ан-8 для обогрева винтов и коков использовали спирт... )))
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04.11.2021 11:40 Відповісти
А я и не спорю. Просто столкнулся с этим термином и продуктом когда плотно общался по службе с технарями и летунами МиГ-25. В городе Василькове что под нашим Киевом.
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04.11.2021 12:23 Відповісти
Вы ошибаетесь. На Ан-12 противообледенительная система никогда не включала спирт. Обогрев крыла, воздухозаборников, стекол кабины и пр. происходит за счет отбора теплого воздуха от двигателей. Также на нем существует электрический обогрев лопастей винта, стабилизатора и др. элементов. А вот противообледенительная система старого Ан-8 (сейчас не эксплуатируется) использовала водно-спиртовую смесь.
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04.11.2021 09:41 Відповісти
Самолеты стареют. Новых уже не производят, потому что Аны уже стали историей. Падать будут все больше, пока все не спишут.
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04.11.2021 08:14 Відповісти
во всем мире летают самолеты старше 70 лет ...и падают по техническим причинам ничуть не чаще чем свежеиспеченные.
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04.11.2021 08:39 Відповісти
Да тут не в возрасте дело, а в том, что они противообледенительную обработку похоже просто не провели. С таким техобслуживанием и новый самолет рухнет.
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04.11.2021 08:42 Відповісти
.. это в полёте при заходе на посадку они должны были противообледенительную обработку провести? Бывают условия ..когда противообледенительная система самолёта не может справиться в обледениением... Самолёт обледеневает мгновенно... Они и стали уходить на второй круг с 240 метров..увидев крайне сильное обледенение. И если в горизонтальном полёте при убранной механизации и шасси сильное обледенение не столь опасно... то при выпущенных шасси и закрылках очень маленький запас скорости....
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04.11.2021 11:50 Відповісти
Тяжелее воздуха просто...
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04.11.2021 08:14 Відповісти
Уборка закрылков,скорее всего, на обледеневшем крыле.К сожалению, такое бывает.
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04.11.2021 08:18 Відповісти
В данном случае это не к сожалению, а даже наоборот.
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04.11.2021 09:13 Відповісти
В чем разница между гражданками Украины, стоящими на ленинградском шоссе и гражданами Украины, пилотирующими рашистские самолеты?
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04.11.2021 08:54 Відповісти
Самолёт белорусский.
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04.11.2021 11:44 Відповісти
Поясняю. Мне, к примеру, нельзя ни в Беларусь, и тем более, на россию. Там меня однозначно примут и закроют в крытку навсегда как бандеровского жыдофошызда карателя и распинателя мальчиков в трусиках.

По той простой причине, что я лишь патриот Украины. Ну, и записан в их "трибуналах" да "блок-постах" как укропский каратель.

Считаю, это достойно. И не понимаю малороссов, катающихся туда на заработки.
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04.11.2021 14:20 Відповісти
Антонов надеюсь не обслуживает свои самолёты в раше, поэтому можно предположить шо далі буде.
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04.11.2021 09:10 Відповісти
.. это белорусский самолёт и все виды обслуживания проходил в Белой Церкви на АРЗ с полным участием представителей КБ Антонова. Рашистские Ан-12 не обслуживаются Антоновцами... поэтому дальше рашки их Ан-12 невылетные. В гражданских рашкиных авиакомпаниях их единицы... поэтому и был зафрахтован белорусский самолёт... У военных ещё порядка 40 Ан-12... но большинство неисправны.
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04.11.2021 11:54 Відповісти
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04.11.2021 09:12 Відповісти
на авиафоруме читал метео того дня - в нем нет ледяного дождя. есть ливневый снег (сильный снегопад)
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04.11.2021 09:31 Відповісти
Хрен редьки не слаще,обледенение в таких условиях наростает почти мгновенно,жуткая вещь..
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04.11.2021 09:55 Відповісти
для борьбы с обледенением есть средства и методы
если обледенели значит сваливание. но они попросили второй круг и начали уход на него а в это время двигатели работают на взлетном режиме и поэтому падение скорости до порога сваливания как по мне ну очень сомнительно
я не пилот. интересующийся. потому как когда то мечтал поступить в ХАИ
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04.11.2021 11:53 Відповісти
.. Стрелок... Ну не лезь ты туда...где ничего не соображаешь. А то уверенно создаётся впечатление..что уже Igor L доганяешь по всезнайству!!! Повторю специально для тебя!!!
Бывают условия ..когда противообледенительная система самолёта не может справиться в обледениением... Самолёт обледеневает мгновенно... Они и стали уходить на второй круг с 240 метров..увидев крайне сильное обледенение. И если в горизонтальном полёте при убранной механизации и шасси сильное обледенение не столь опасно... то при выпущенных шасси и закрылках очень маленький запас скорости.... Они и начали уходить с 240 метров... поняв что не хватает мощности для выдерживания скорости. Возможен был и так называемый **клевок**... что было не раз причиной катастроф именно Ан-12.
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04.11.2021 12:01 Відповісти
сбавь обороты карго
я нигде ничего не утверждал. глаза протри и увидишь слово "сомневаюсь"
дальше.
ты метео видел? они уходить пытались от обледенения куда? в снежные облака?
если они поняли на высоте 240 что им не хватает мощности то где был ВП который должен следить за скоростью? на этой модели нет предупреждения сваливания?
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04.11.2021 12:18 Відповісти
... набор слов ... и ничего больше!!! Попытаюсь объяснить!! В горизонтальном полёте при убранной механизации есть большой запас скорости для безопасного полёта. При выпущенной механизации и попадании в сильное обледенение этот диапазон очень сильно уменьшается. При закрылках на 35 градусов... а именно так у них и было ...диапазон сокращается до 20..максимум 30 км. Т.е при выдерживании скорости в 290 км. на прямой обледенение может снизить скорость до 260 км... что будет уже критическим положением. И вывод двигателей на взлётный режим не всегда может увеличить скорость именно потому..что штурвал берётся **на себя** ..потому что самолёт стремится ещё более активно вниз.. И если удаётся сохранить потребную скорость...то это хорошо. Уход на второй круг в простых условиях имеет определённые сложности... А в таких условиях очень сложен. Ваш наивный вопрос... куда они собирались уходить ..ничего кроме смеха не вызывает..))) Они находились в снежном заряде... который кстати пришёл туда в 11.30 и ушёл в 12.30 ... Условия на посадку по видимости и нижнем крае облаков были допустимыми. Именно сильное обледенение скорее всего и стало причиной катастрофы. Второй наивный вопрос о втором пилоте ..следящем за скоростью....))) Падает скорость из за сильного обледенения... Второй пилот добавляет РУД... сначала до номинала... Падает... До взлётного... падает....((( Ваши действия... Единственные... Уход на второй круг!!! Но для этого надо начать уборку закрылков до 25 градусов... перевести самолёт в горизонтальный полёт ( а он продолжает снижаться) ПЛАВНО!!!! Но для этого надо ВЫСОТА.... которой возможно и не хватило. А если и не стали убирать до 25 градусов... что вполне возможно... немножко перетянули штурвал в наборе и нехватило скорости и высоты... НЕ ВЫТЯНУЛИ ДВИЖКИ ОБЛЕДЕНЕЛЫЙ САМОЛЁТ!!! О индикации сваливания даже Вам рассказывать не буду... 100 процентов не поймёте!!! Если о сваливании в горизонтальном полёте поймёте... то при заходе на посадку или на взлёте.... не хватит дня..чтобы вам растолковать.
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04.11.2021 12:51 Відповісти
очередной поток пустых слов от "вытирана ввс"
спили мушку "пилот". все что ты накорябал говорит только об одном - в таких условиях садиться им было нельзя а они садились. и разбили самолет. а не как ниже "не повезло".
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04.11.2021 15:01 Відповісти
... что... даже это не удалось Вам осознать...или попросту говоря... понять??!!!))))
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04.11.2021 16:27 Відповісти
ты говоришь прописные истины с видом открытия вселенского масштаба. мало того что они элементарны так еще и местами не верны.
например про "клевок" этой модели я знаю. ниже написано как с ним бороться надо. по ссылке на 2 или 3 странице про это очень хорошо рассказано. без понтов и гнутия пальцев.
в таких погодных условиях механизация не на 35 а на 15 (смотрим ниже) и чем отличается обледенение в условиях ледяного дождя и ливневого снега я немного представление имею.
главное - они провтыкали "вспышку" - начало процесса. которое началось задолго до того как они с высоты 240 метров попытались уйти на второй круг.
это примерно как виноват не водитель а гололед если прокладка за рулем не учел обстановку и гнал 100. а тут дерево.
у тебя профдеформация и ты всеми силами отводишь экипаж от удара? нахрена только непонятно. они там не для мебели сидят.

не надо считать себя пупом земли и лезть комментировать мнение другого человека при условии что он написал не аксиому а только предположение
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04.11.2021 16:55 Відповісти
..повторю для особо ТУПЫХ!!! На Ан-12 заход на посадку выполняется ТОЛЬКО с закрылками на 25 или 35!!! НЕТ в руководстве захода на 15 градусов!! Для тебя...Стрелок... прописные истины в авиации так же далеки..как квантовая физика!!!))) Для тебя... как называется их действия..Экипажа!!! А ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ!! Попадания в условия... к действиям в которых экипаж НЕ ПОДГОТОВЛЕН!!!! Именно заход должен был быть в этих условиях с 25 градусов.... И это основной вариант. Если у них было 35... больше говорить НЕЧЕГО!!! А про **клевок**...ты и близко не знаешь..ибо Ан-12 это ЕДИНСТВЕННЫЙ самолёт.. подверженный опасному клевку при обледенении стабилизатора. И мнение другого ..такого же брехуна.. пишущего с заходом на 15 градусов..аналогично Вашему. Нулевому!!
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04.11.2021 17:08 Відповісти
Буквально минуту назад говорил по телефону с бывшим командиром Ан12, который пролетал на нем с 1989 по 2012 год.
Его мнение, основанное на сообщениях, что было обледенение,что все же был клевок .
По поводу обледенения, так с его слов на Ан12 в условиях обледенения не рекомендуется заход в закрылками на 35, а лишь на 15.
А если уж появились признаки клевка , то убирать закрылки надо энергично, но импульсами. А ПОС включать заранее.
При выполнении всех этих условий полет в условиях обледенения не приводит к катастрофе.
Ну, а что там на самом деле было так надо ждать расшифровок.
Как - то так...
https://aviaforum.ru/threads/katastrofa-samoljota-an-12-ew-518ti-v-irkutskoj-oblasti-03-11-2021.49015/post-3124985
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04.11.2021 15:03 Відповісти
.. передайте Вашему мнимому горе-КВС...что при обледенении заходят с закрылками на 25.... а не на 15...))) И клевок бывает НЕ ПРИ УБОРКЕ закрылков... а при довыпуске с 25 до 35 градусов!!! Учитывя то..что самолёт находился на посадочной прямой на удалении 5 км. от торца вся механизация у него была уже в посадочном положении. Была бы она у него на 25 градусов... он имел больше шансов в условиях обледенения уйти на второй круг... Была на 35...и сильное обледенение... шансы значительно уменьшаются!!! Поэтому и заходят в условиях обледенения на 25 градусов....И только дурачки... не включают ПОС некоторых элементов самолёта , как то ПВД...при снижении в облаках ...даже ПРИ ПЛЮСОВОЙ температуре... не говоря уж о минусовой. О Обогреве винтов ..коков....крыла...стабилизатора ...И КИЛЯ!!! я Вам и рассказывать не буду...ибо если всё ЭТО ВКЛЮЧИТЬ ОДНОВРЕМЕННО,...самолёт банально не потянет... Всё включается поочерёдно... Такая конструктивная особенность Ан-12!! И Ваш горе-КВС оказывается до того туп...что не знает что в руководстве Ан-12 нет такого захода с закрылками на 15градусов!? И если появляется клевок... то никто и никогда ничего уже НЕ СДЕЛАЕТ!! . Пусть мальчонка расскажет... кто и когда вывел самолёт Ан-12 из положения **клевок**))) И Стрелок!!! Прекращайте так отчаянно врать. Я на Ан-12 с курсантских времён .. и первый полёт в августе 1979 года... Крайний месяц назад.... И не надо мне втирать то...о чём Вы и Ваш горе-КВС понятия не имеют!!!))))
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04.11.2021 16:49 Відповісти
ты вполне можешь пойти и зарегистрироваться на этом форуме авиаспециалистов. и что то мне подсказывает что там и опыта и налета у людей гораздо больше вашего. меньше снобизма чувак. ты чуть выше писал про 35. тут уже про 25. еще пол часа и будет верные 15
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04.11.2021 16:56 Відповісти
... научись читать...))))
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04.11.2021 17:09 Відповісти
простой вопрос - сколько систем ПОС на этой модели? я не про зоны обогрева а про саму систему. даже проще - чем питаются две системы ПОС на Ан-12?
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04.11.2021 16:57 Відповісти
...дорогой!!! Давай не юродствовать... и не задавать тупые вопросы!!!))) Хочешь понять... что возможно там произошло... спрашивай. Но не ройся в форумах и не вбрасывай сюда мнение подобных тебе **специалистов**. Заметь..я не обсуждаю катастрофу Ил-112в или других типов самолётов... ибо не знаю их оборудования.. их руководства.. и действий экипажа. Ибо действия на разных типах прямо противоположны бывают... Это связано и с заходом..аэродинамикой... двигателями и многим другим. Но скажу сразу... Ан-12... это САМЫЙ СЛОЖНЫЙ В ПИЛОТИРОВАНИИ самолёт из всех . Пилоты освоившие Ан-12 будут летать на всём что летает. Десятки случаев...когда пришедшие на Ан-12 люди с Боингов ..Эйрбасов ( пандемия ..ковид...сокращения в пассажирах) КВСы с немалым налётом НЕ СМОГЛИ освоить Ан-12 и банально летают вторыми пилотами... На этом и закончим!!! )))
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04.11.2021 18:50 Відповісти
средства и методы,конечно есть..но !
когда попадаешь в подобный заряд,груженый,посадка,и тут вдруг срабатывает сигнализация ПОС,снег в этом заряде жутко липкий и мокрый,т.к. зона перехода с плюса на минус - и у тебя прямо на глазах на дворниках стёкол мгновенно начинает наростать ледяная куетень,да без остановки,и ты понимаешь,что она покрывает и ВНА движков,и кромку крыла и стабилизатора,и АДО-шник со стрелком бегут и неотрывно смотрят и докладывают о их состоянии - то молишься только скорее покинуть эту зону,понимая,что ПОС может и не вытянуть..
Если этот 3,14дец связан еще с уходами на второй круг и прочими подобными манёврами у земли - это просто ну очень невесело..
мужикам не повезло,вот и вся причина..
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04.11.2021 14:11 Відповісти
Вам не стоит объяснять ему то... что он даже не пытается осознать))) Если бы человек хоть раз в жизни попал в ливневый снег или ливневый дождь на посадке... и видел все это из кабины... тут просветление пришло бы мгновенно. Человек никогда не видел сплошной белой стены... в которой летит самолёт... Он не понимает...что такое налипание мокрого снега... никогда не видел обледеневшего крыла..и близко не понимает... что если включить одновременно обогрев крыла ..стабилизатора и киля...то можно сразу петь заупокойную... Бессмысленная трата времени для тех... кто даже понятия не имеет...о чём речь!!))))
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04.11.2021 16:57 Відповісти
Оно там все не управляемое. Ждем когда рашка нае... наедет на бетонную стену.
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04.11.2021 09:44 Відповісти
Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» погибли при крушении самолета Ан-12 в https://m.lenta.ru/tags/geo/irkutskaya-oblast/ Иркутской области . Об этом сообщил губернатор https://m.lenta.ru/tags/persons/kobzev-igor/ Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
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04.11.2021 09:45 Відповісти
В Россее решили не экономить деньги на утилизацию старого советского хламья.
Патриотический Экипаж получил задание максимально дёшево похоронить наследие
советского Режима. За что, Души погибших, посмертно и тайно, приняли лично от ВВП (естесственно , пройдя двухнедельный карантин, вакцинировавшись Спутником-V и, на всякий Случай - Pfizer) Похвальную Грамоту. Сопровождавшие оказались просто "не в то время, не в том месте" короче, сами виноваты.
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04.11.2021 10:29 Відповісти
..что скажешь о украинских двадцати Ан-12....модернизированных... имеющих признание европейской EASA и американской САА... коим уже более 50-ти лет и регулярно выполняющих транспортные перевозки по всему миру...включая США... куда НОВЫМ самолётам многих авиакомпаний путь заказан.? Что скажем... что 50 летний Ан-12 по техническому состоянию соответствует нормам... позволяющим выполнять эти полёты? Или как всегда завизжим...что хлам... плохое состояние..старьё... пьяные инженеры и незаконные сертификаты лётной годности ..выданные за деньги? Или столь понятные Вам аргументы так ж воспринимают в авиационных администрациях США и Европы... допускающих свободную эксплуатацию Ан-12 в своих аэропортах? Там тоже все идиоты?
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04.11.2021 12:11 Відповісти
Ан-12 великолепньій транспортник. Американцьі поступили мудро , пойдя по пути глубокой модернизации своих аналогов - Си-130 "Геркулес". Теперь россияне не имеют транспортника , работающего с грунта , а Ан-70 они же и загнобили , идиотьі.
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04.11.2021 12:46 Відповісти
.. у нас априори никогда не рассматривались вопросы модернизации. У нас всё было просто! Есть Ли-2..сделали Ан-8 Ли-2 похерили... Ан-8... сделали Ан-12 ... Ан-8 похерили... Ан-12... сделали Ил-76... Забыли о Ан-12... Хотя Ил-76 и Ан-12 разные самолёты по классу... И чем было модернизировать Ан-12? Дерьмо... которое наставили в Ил-76... называющееся тогда самолётом какого то там поколения... было таким же дерьмом..как и на Ан-12. А по двигателям..их надёжности и эффективности Ил-76 был вообще шагом назад!!!)) ТО же самое с Ан-22... прекраснейшим самолётом!! А у нас... Придумали Ил-76... порезали стапеля Ан-12 и Ан-22 в Ташкенте и забыли..))) А на Западе не забыли. И модернизируют свои 60-летние С-130... Китайцы использовали базу Ан-12 по полной и продолжают эксплуатировать и модернизировать. Правда только у себя или в паре стран..типа Венесуэла... Но увы..будущего у наших Ан-12 маловато. Умеренная модернизация до минимальных европейских стандартов... Сейчас уже использование китайских запчастей... что вынужденно... Продление по состоянию до 65 лет.... (кстати самое интересное..что самолёты до 65 года значительно лучше..чем выпущенные Ташкентом в конце 60-х начале 70-х.) Ну и эксплуатация. Гражданские Ан-12 со значительно !!! большим налётом порой значительно лучше по состоянию..чем бывшие военные с небольшим налётом. Парадокс..но это реальность. О россиянах говорить нет смысла. Ил-112в... мёртвый уродец.... Ил-76... вынужденная мера восстановления производства из за невозможности построить что то вроде Ан-70... не говоря уж о новой модели.
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04.11.2021 13:10 Відповісти
Они все были вакцинированы.
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04.11.2021 10:45 Відповісти
Пора во всех аэропортах копростана, открывать залы завещаний!
Пусть пишут, перед посадкой на аэроплан...
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04.11.2021 10:51 Відповісти
 
 