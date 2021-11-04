"Літак по суті став некерованим і впав": названо ймовірну причину падіння АН-12 у Росії

Крижаний дощ спровокував катастрофу літака Ан-12 в Іркутській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" джерело, знайоме з перебігом розслідування.

"Первинні дані - у тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця, - свідчать на користь версії про зледеніння керма висоти під час спроби заходу на друге коло", - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила. Супутніми чинниками могло стати перевантаження і неправильне центрування вантажу літака.

"Літак по суті став некерованим і впав з висоти ухвалення рішення перед заходом на друге коло", - сказало джерело.

Як повідомили в Єдиній черговій диспетчерській службі Іркутського району, на місці аварії літака Ан-12 в Іркутській області знайдено тіла шістьох загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакатастрофа в Росії: У МЗС підтвердили, що на борту АН-12 було двоє українців

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв розповів, що, попередньо, на борту Ан-12 перебували дев'ять осіб: семеро членів екіпажу та двоє супроводжуючих від компанії "Заполяр'я".

На місці аварії літака Ан-12 в Іркутській області виявлено два бортові самописці.

"Виявлено мовленнєвий самописець, він вилучений, і параметричний, він розташовується у хвостовій частині літака, ще не вилучений", - сказав співрозмовник агентства.

Одна із "чорних скриньок" дуже обгоріла під час пожежі, її передадуть фахівцям Міждержавного авіаційного комітету (МАК), і вони оцінять можливість її розшифровки.

МАК сформував комісію з розслідування аварії Ан-12.

Нагадаємо, 3 листопада під час катастрофи Ан-12 під Іркутськом загинули семеро людей. Мінтранс повідомив, що двоє загиблих – українці.