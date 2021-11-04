У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19: за добу померли 7799 осіб. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 листопада у світі зареєстрували 483 858 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7799 осіб (вчора - 6867).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 248 824 610 випадків інфікування, з них 483 858 лише минулої доби.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 037 026 осіб, з них 7799 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 225,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 3-тю та 2-гу позицію відповідно.



