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Новини Коронавірус і карантин
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У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19: за добу померли 7799 осіб. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19: за добу померли 7799 осіб. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 листопада у світі зареєстрували 483 858 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7799 осіб (вчора - 6867).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 248 824 610 випадків інфікування, з них 483 858 лише минулої доби.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 037 026 осіб, з них 7799 за минулу добу.

У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19: за добу померли 7799 осіб. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 01

Побороли хворобу та вилікувалися 225,4 млн осіб.

Також читайте: Другий день поспіль Київ б'є рекорди за новими випадками і добовою смертністю від COVID-19: захворіли 2024 особи, померли - 69. КАРТА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19: за добу померли 7799 осіб. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 3-тю та 2-гу позицію відповідно.

У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19: за добу померли 7799 осіб. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 03
У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19: за добу померли 7799 осіб. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
А если пересчитать "на 100к жителей", то мы давно и прочно на ПЕРВОМ МЕСТЕ!
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04.11.2021 08:14 Відповісти
+9
А я требую, чтобы в местах скопления ВСЕ были в масках и не высовывали из-под них свой тупой клюв. Кроме меня этого же требует закон, принятый Радой.
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04.11.2021 08:32 Відповісти
+8
Тут Найвелічайша Косоворотка навіть Московію випередив, хоча в нас менше 40 млн, а на Московії десь біля 140 млн. Працюють "зелені" обіцянками, як оті стрекози(бабки) пролітали два роки і нічогісінько не зробили, одні понти. А результат на всесвітньому табло. Та і цій статистиці я не вірю, бо частині померлих вони ставлять хворобу - пневмонія.
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04.11.2021 08:27 Відповісти
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Как какоето г--но мы в нем всегда первые
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04.11.2021 08:04 Відповісти
по супрун-реформах наприклад
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04.11.2021 10:24 Відповісти
А где наши чемпионы по борьбе с КОВИД? Обделались и молча обтекают?
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04.11.2021 08:13 Відповісти
А меня больше волнуют антивакцинаторы. Чемпионов по борьбе уже никто не слушает - с ними все ясно, они-дебилы. А вот засланные казачки из РПЦ, которые с вакцинацией борятся - это широкое поле для деятельности. Результат их пропаганды- 50% не желающих вакцинироваться ни при каких условиях, это при том что в морге 98% невакцинированных, а в реанимации 97,3%.
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04.11.2021 09:33 Відповісти
сьогодні кожна мавпа, що знає букви і має аккаунт в фейсбуці вважає себе експертом
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04.11.2021 10:28 Відповісти
А если пересчитать "на 100к жителей", то мы давно и прочно на ПЕРВОМ МЕСТЕ!
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04.11.2021 08:14 Відповісти
Тут Найвелічайша Косоворотка навіть Московію випередив, хоча в нас менше 40 млн, а на Московії десь біля 140 млн. Працюють "зелені" обіцянками, як оті стрекози(бабки) пролітали два роки і нічогісінько не зробили, одні понти. А результат на всесвітньому табло. Та і цій статистиці я не вірю, бо частині померлих вони ставлять хворобу - пневмонія.
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04.11.2021 08:27 Відповісти
А їх так ї рахують і навіть на 10 000 населення!!!
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04.11.2021 08:43 Відповісти
Только наши СМИ этого не публикуют.
А самому зайти на сайт статистики и посмотреть у 73% не хватает ни ума, ни желания.
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04.11.2021 09:04 Відповісти
аби лише красиво спи..діти ?

по захворюваності на 100 000 "лідери" -Грузія і Чорногорія,по смертності -

Перу,Боснія,Болгарія(Україна на 46)

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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04.11.2021 11:59 Відповісти
Треба вимагати у цих хитрожопих виродка, які розміщують цю фуфлостатистику, щоб вони наводили статистичні данні природної смертності за цей же період 2018 року.
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04.11.2021 08:18 Відповісти
А я требую, чтобы в местах скопления ВСЕ были в масках и не высовывали из-под них свой тупой клюв. Кроме меня этого же требует закон, принятый Радой.
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04.11.2021 08:32 Відповісти
Якщо вам не тяжко то буд ласка посилання на закон або хоч його назву.
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04.11.2021 09:00 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69540 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69540


Чуть позже разберусть(сейчас надо уходить), с этим не могу понять статус: вроде принят, а потом комитет чего-то...
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04.11.2021 09:18 Відповісти
Хотя надпись
06.11.2020 Закон прийнято
говорит, что все ОК.
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04.11.2021 09:20 Відповісти
Дякую за посилання.
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04.11.2021 09:24 Відповісти
Статус прийнято можливо що верховна рада прийняла до розгляду?
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04.11.2021 09:28 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000-20#Text Лови ссылку на закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000-20#Text
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04.11.2021 09:37 Відповісти
Дкую.
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04.11.2021 09:45 Відповісти
Уже и без меня разобрались. Считаю тему законченной=закрытой.
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04.11.2021 14:27 Відповісти
Але ж карантин не введено і це можна довестив будякому суді. Тому і підстав штрафувати нема за не носіння маски.
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04.11.2021 15:15 Відповісти
Законотворці самі себе загнали в глухий кут процедура введення карантину прописана це війсковий стан або надзвичайний стан по поданню презедента до верховної ради потім затвердження верховною радою потім головний санітарний лікар подає подання до кабінету міністрів (щоб зробити таке подання окрема процидура крім того снітарна служба як окремий орган виконавчої влдади ліквідована відповідно нема головного санітарного лікаря) і нарешті карантин вводить кабінет міністрів своєю постановою і тут саме цікаве обмження при карантині повинні стосуватись всіх а не привитих або не привитих. Можливо я не правий поправте якщо так але з аргументами я ці висновки зробив з цого рішення суду

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117 це офіційне джерело.
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04.11.2021 15:22 Відповісти
Я з вами можу поділитись таким

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
Можливо це вже застаріла інформація але вона полягає в тому що ВОЗ та наше МОЗ про носіння масок думають по іншому ніж ви.
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04.11.2021 09:04 Відповісти
Ссылка не открывается,но, думаю, другие ответы раскрыли тему.
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04.11.2021 14:29 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117

Категорія справи №

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117 530/75/21

: Адміністративні справи (з 01.01.2019); Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо; охорони здоров'я, з них.

Надіслано судом: 20.04.2021. Зареєстровано: 21.04.2021. Оприлюднено: 22.04.2021.

Дата набрання законної сили: 16.06.2021

Номер судового провадження: 2-а/530/4/21

Справа № 530/75/21

Номер провадження 2-а/530/4/21
Ви можете самі відкрити в єдиному реєстрі судових рішень
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04.11.2021 15:13 Відповісти
Теперь неспеша открылось. Многабукв. Подготовлюсь - отпишусь.
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04.11.2021 15:26 Відповісти
Суддя постаравсь дуже багато тексту, тілки для ля тих хто хоче розібратись в ситуації кому потрібна сварка заморочуватись читанням не будуть.
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04.11.2021 15:33 Відповісти
Дякую за спілкування взагалі в голові кісіль від усього цого бардаку. В осени минулого року я та мтуся ( я з 1972 року вона з 1939) перехворіли разом вдома (дружина медик 11 днів ставила обом крапельниці) запалення легень і в мене і в матусі але в неї ковід в мене ні ( забор зразків робила дружина (завідувач ФАП на той час зараз звільнилась переїхали в іншу область)) смптоми та лікування одинакові у обох.
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04.11.2021 15:54 Відповісти
але в неї ковід в мене ні

Думаю, связано не со 100% достоверностью теста(бывают как ложноотрицательные, так и ложноположительные).
ПРямо сейчас лечу подхваченный в быдлохарьковском трамвае сарс ков2 от быыдла без масок.
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04.11.2021 16:48 Відповісти
Ц (бидло) як ви кажете цього б не робило якби була невідворотність покарання (я не маю на увазі розстріл а звичайниу адміністративну відповідальність) але ж по закону на разі вони не чого не порушуюь і хто у цьому винен? Хвороба дійсно є і не перший рік чому до ладу не приведено законодавство чому людям брешуть? Наприклад. За словами головного санепідемлікаря України, заборона на прогулянки в парках, так само як і дезінфекція доріг, не має під собою епідеміологічного підґрунтя. Проте вона викликає відчуття тривоги і створює певний психологічний ефект, що змушує людей дотримуватись карантину. "Коли я спочатку аналізував ті заходи, які запроваджувались в КНР, а потім в Італії, також з точки зору епідеміології, розмірковував, а навіщо вони це роблять. Якщо це крапельна інфекція, вона не впливає, наприклад на ці шляхи розповсюдження. Потім, коли починали аналізувати через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, тому потрібно створити психологічний якійсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту у людей з'являлось відчуття небезпеки і дотримання карантинних заходів, які вводились урядом", - пояснив сенс обмежувальних заходів українського карантину Віктор Ляшко.

Джерело: https://khreschatyk.news/parky-i-skvery-zakryvaly-dlya-zalyakuvannya-gromadyan-vyznav-viktor-lyashko/ і дивлячись на "Слуг народу" як вони ігнорують ним ж введений "карантин" ви думаєте що винне "бидло без масок" у громадському транспорті?
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04.11.2021 17:04 Відповісти
Не будучи быдлом, носило бы просто из гуманитарных соображений, как я, даже когда быдлохарьков был в зеленой зоне.
Невидворотнисть покарання(затрудняюсь быстро перевести на расиянскую ) именно и нужна только для быдла. ДЛя меня один из критериев быдла - результаты выборов, так что, насчет собственного городишки - много лет уже сомнений нет. Допускаю, что выбранные быдлом в Раду, местные и президентом "личности субъекты" нарочно или по недоумию намудрили с законом(опять не открывается, теперь уже не обещаю "асилить", извините, но тема практически раскрыта...) как всегда делают суррогаты=быдло...
В общем, основная мысль - не допускать кисель в голове, всегда расти над собой, развиваться, чтобы не попасть в презираемый мною класс быдла, чего и вам желаю.
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04.11.2021 17:25 Відповісти
Бажаю вам здоров`я вашій родині, на все добре.
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04.11.2021 17:46 Відповісти
Не понимаю, почему азиатскую "россию" приписывают к Европе?
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04.11.2021 08:28 Відповісти
Ну там как бы разделение на 2 части, до Урала считается Европа.
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04.11.2021 08:45 Відповісти
Вот это я и считаю неправильным: нечего сидеть на 2-х стульях, нарасия - типичная азия, вся.
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04.11.2021 08:58 Відповісти
Площадь европейской части России около 4 млн км² (23% территории России и около 40 % территории всей Европы). Это в 7 раза больше Украины, как и намного больше любого другого европейского государства.
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04.11.2021 09:10 Відповісти
Нема такої країни як росія - пора це знати. Є російська федерація.
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04.11.2021 09:18 Відповісти
не існує рашенфедерації...

це рашен НЕДОІмперія
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04.11.2021 12:01 Відповісти
Не силен в географии, подхожу со стороны гуманитариев: есть у С. Есенина стих из цикла "москва кабацкая" "Снова пьют здесь, дерутся и плачут." В общем, сначала "их нравы", а потом резюме: "Ты Россия моя Россия
Азиатская сторона".
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04.11.2021 14:38 Відповісти
Вакцинація допомагає???
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04.11.2021 08:36 Відповісти
А ти сходи в ковідне відділення на екскурсію і все зрозумієш!!!
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04.11.2021 08:45 Відповісти
Что-то в США опять вверх поперло, в понедельник было только 150 смертей а сейчас в 10 раз больше.
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04.11.2021 08:43 Відповісти
розслабились.(

а штам "Дельта" не "розслаблявся" ані дня...
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04.11.2021 12:03 Відповісти
Чому в нас ще досі працюють школи? Треба більше трупів Зелі?
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04.11.2021 08:47 Відповісти
Серебренные чемпионы Европы и бронзовые мира.
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04.11.2021 09:15 Відповісти
По количеству смертей на млн населения за истекшие сутки - абсолютные чемпионы мира и Европы.
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04.11.2021 09:39 Відповісти
носіть і далі маски в транспорті під носом -буде ще більше...

особливо стосується невакцинованих ..

вакцинованим якось пофік,але культурно носять...
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04.11.2021 12:02 Відповісти
Зате,які дороги Шмаркля за наші гроші будує,які відкати зебобіки мають,і їм плювати скільки за0воріло,чи скільки померло.
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04.11.2021 09:32 Відповісти
 
 