У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19: за добу померли 7799 осіб. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 4 листопада у світі зареєстрували 483 858 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7799 осіб (вчора - 6867).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 248 824 610 випадків інфікування, з них 483 858 лише минулої доби.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 037 026 осіб, з них 7799 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 225,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 3-тю та 2-гу позицію відповідно.
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А самому зайти на сайт статистики и посмотреть у 73% не хватает ни ума, ни желания.
по захворюваності на 100 000 "лідери" -Грузія і Чорногорія,по смертності -
Перу,Боснія,Болгарія(Україна на 46)
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Чуть позже разберусть(сейчас надо уходить), с этим не могу понять статус: вроде принят, а потом комитет чего-то...
06.11.2020 Закон прийнято
говорит, что все ОК.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117 це офіційне джерело.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
Можливо це вже застаріла інформація але вона полягає в тому що ВОЗ та наше МОЗ про носіння масок думають по іншому ніж ви.
Категорія справи №
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117 530/75/21
: Адміністративні справи (з 01.01.2019); Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо; охорони здоров'я, з них.
Надіслано судом: 20.04.2021. Зареєстровано: 21.04.2021. Оприлюднено: 22.04.2021.
Дата набрання законної сили: 16.06.2021
Номер судового провадження: 2-а/530/4/21
Справа № 530/75/21
Номер провадження 2-а/530/4/21
Ви можете самі відкрити в єдиному реєстрі судових рішень
Думаю, связано не со 100% достоверностью теста(бывают как ложноотрицательные, так и ложноположительные).
ПРямо сейчас лечу подхваченный в быдлохарьковском трамвае сарс ков2 от быыдла без масок.
Джерело: https://khreschatyk.news/parky-i-skvery-zakryvaly-dlya-zalyakuvannya-gromadyan-vyznav-viktor-lyashko/ і дивлячись на "Слуг народу" як вони ігнорують ним ж введений "карантин" ви думаєте що винне "бидло без масок" у громадському транспорті?
Невидворотнисть покарання(затрудняюсь быстро перевести на расиянскую ) именно и нужна только для быдла. ДЛя меня один из критериев быдла - результаты выборов, так что, насчет собственного городишки - много лет уже сомнений нет. Допускаю, что выбранные быдлом в Раду, местные и президентом "
личностисубъекты" нарочно или по недоумию намудрили с законом(опять не открывается, теперь уже не обещаю "асилить", извините, но тема практически раскрыта...) как всегда делают суррогаты=быдло...
В общем, основная мысль - не допускать кисель в голове, всегда расти над собой, развиваться, чтобы не попасть в презираемый мною класс быдла, чего и вам желаю.
це рашен НЕДОІмперія
Азиатская сторона".
а штам "Дельта" не "розслаблявся" ані дня...
особливо стосується невакцинованих ..
вакцинованим якось пофік,але культурно носять...