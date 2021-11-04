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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження

В Україні зафіксовано 27 377 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 4 листопада. Це найвищий показник добової захворюваності країни від початку пандемії. До цього рекордний показник захворюваності був зафіксований 29 жовтня – 26 870 випадків зараження за добу та 28 жовтня – 26 071.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 3 листопада в Україні:

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 01 зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426);

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 01 299 272 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані - 86 304 людини.

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 01 госпіталізовано – 5 472 особи;

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 01 летальних випадків – 699;

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 01 одужало – 12 464 особи.

Також читайте: У світі зростає кількість летальних випадків від COVID-19: за добу померли 7799 осіб. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 01 захворіло – 3 006 463 особи;

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 01 одужало – 2 479 138 осіб;

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 01 летальних випадків – 70 146;

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 01 проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 895 720 людей, з них отримали одну дозу – 10 895 718 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 578 609 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 10
COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 11
COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 12
COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження 13

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5405) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Непонятно почему такую страшную епиденмию не боятся в Трускавце. Хоть кто бы маску одел
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04.11.2021 08:17 Відповісти
+11
Не правильный вывод, потому что неизвестно сколько было бы в эти дни заболевших и умерших, если бы вообще вакцинации не было.
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04.11.2021 08:38 Відповісти
+10
Цензор не радовался, он констатировал факты. Это 73% должны радоваться - почти 70 тыс смертей и сотни тысяч искалеченых судеб потому что им сказали по тв, что хуже не будет если избрать клоуна
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04.11.2021 08:46 Відповісти
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Непонятно почему такую страшную епиденмию не боятся в Трускавце. Хоть кто бы маску одел
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04.11.2021 08:17 Відповісти
Потому что слуги рискуют своим здоровье заради хазяинов
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04.11.2021 08:19 Відповісти
Может нечистую силу вирус обходит стороной
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04.11.2021 08:20 Відповісти
Как показывает практика (репортажи с ковид больниц) умирают в основном своем большинстве пожилые люди. Где тут на фотке хоть один пожилой? Плюс они все вакцинированные и при бабле. По этому если шо - их любая больница возьмет...
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04.11.2021 08:22 Відповісти
Сьогодні, 4 серпня, у Центрі вакцинації проти коронавірусу, який розміщений в приміщенні КНП «Трускавецька міська лікарня», побували поважні гості, а саме голова Львівської ОДА Максим Козицький, голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк, заступник голови Дрогобицької РДА Тарас Матолич, начальник департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА Орест Чемерис. В якості господарів вітали гостей в.о. міського голови Трускавця Олександр Ткаченко та головний лікар Трускавецької міської лікарні Ігор Стасик.

Мета візиту - перевірка роботи Центру вакцинації. Керівництво області, району та міста побаченим виявилися задоволеними. Адже Трускавецький Центр вакцинації - один з найкращих на Львівщині, в ньому щотижня вакцинується біля тисячі осіб, що значно перевищує загальнообласні статистичні показники на душу населення.

Зе давно вирішили вакцинувати Трускавець, щоб проводити свої "з'їзди" в "Пана Ріксуса"
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04.11.2021 08:27 Відповісти
Бо зараза до зарази не пристає.
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04.11.2021 15:49 Відповісти
Чемпионы!
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04.11.2021 08:17 Відповісти
Чемпионы? Или плато от ляшка и радуцкого?
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04.11.2021 08:18 Відповісти
только статистика за 6 дней: с 23/10-28/10 заболевших 126 425, смертей 3 201; с 30/10 - 04/11 заболевших 127 789 ( +1%) , смертей 3294 ( +3%) ( указаны даты обнародования отчетности, понятно, что это данные за предыдущие сутки)
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04.11.2021 08:23 Відповісти
Шош такоє? Чим більше ширяються, тим більша захворюваність.
Може... Ну ви мене коротше зрозуміли.
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04.11.2021 08:31 Відповісти
Не правильный вывод, потому что неизвестно сколько было бы в эти дни заболевших и умерших, если бы вообще вакцинации не было.
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04.11.2021 08:38 Відповісти
Якби дуже широке і глибоке! Якби у роті росли гриби то не треба би було ходити до лісу.
Як би не було масок ,лохдаунів,і ширялова то спокійно би жили собі і лікували свої хвороби,а не лоховід.
Наркомани наприклад теж довго не живуть ,бо регулярно ширяються.
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04.11.2021 09:23 Відповісти
Ну и живите себе спокойно. Никаких вирус в природе не существует. Их придумали то ли Черчилль, то ли австрийский генштаб в 18-м году.
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04.11.2021 17:06 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%97_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Луї Пастер. Просто імбецили котрі продовжують думати що цей йолоп їх "відкрив ,а не придумав,кошмарять себе і весь світ!
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04.11.2021 18:53 Відповісти
То был.бот/троль/падло.....
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04.11.2021 09:57 Відповісти
еще один бессимптомный носитель интеллекта. ваши возле вр кучкуются, с баннерами.
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04.11.2021 08:56 Відповісти
Так подыхают сейчас одни антиваксеры.
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04.11.2021 08:58 Відповісти
Нет.они теперь бессмертные,терминаторы!
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04.11.2021 09:59 Відповісти
Заметьте, за все время "страшной коронавирусной пандемии" не умер ни один депут ВР и это при том что официально на данный момент около половины депутатов не привиты и все ходят без масок, по ресторанам и т.д. Если не привиты депутаты то скорее всего и их жены не привиты и дети. В чем секрет, или страшная пандемия только для плебеев?
Да, вирус есть но он практически не страшен для людей до 50-60 лет без тяжелых хроничек. Т.е. государство должно было активно прививать больное старшее поколение которое сейчас в больничках а не заниматься той х"рней которой оно занимается - кошмаря всю страну чтобы скрывать воровство из бюджета в огромных размерах!
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04.11.2021 08:38 Відповісти
гепа здох. но харьковчане не расстроились и выбрали его труп мером
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04.11.2021 08:49 Відповісти
трупик©️
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04.11.2021 08:56 Відповісти
Його постріл снайпера догнав.
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04.11.2021 09:24 Відповісти
Вы поняли?от шмурдяка будет вся беда!это же очевидно с самого начала!
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04.11.2021 10:00 Відповісти
Всё правильно. Только глупые немцы голову пеплом посыпают, что не начали раньше делать третью прививку, как в Израиле. А вы равняйтесь на Россию: оттуда поток призывов к украинцам не делать прививку. У себя же собираются ввести карательные меры к нежелающим прививаться.
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04.11.2021 12:11 Відповісти
Цензор вы же так радовались , что на московии много умерло! Вы идиоты смотрите, что в Украине твориться!!!
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04.11.2021 08:40 Відповісти
Цензор не радовался, он констатировал факты. Это 73% должны радоваться - почти 70 тыс смертей и сотни тысяч искалеченых судеб потому что им сказали по тв, что хуже не будет если избрать клоуна
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04.11.2021 08:46 Відповісти
Аудитория состоит из недоразвитого быдла.
Необходимо потакать для рейтинга.
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04.11.2021 08:48 Відповісти
Правильно.нету лучше счастья,чем несчастье соседа,да?теперь на себя посмотрите,все возвращается бумерангом
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04.11.2021 10:02 Відповісти
Это только бронзовая медаль, зелени нужно еще поднажать.
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04.11.2021 08:41 Відповісти
В Европпе-серебро.
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04.11.2021 09:31 Відповісти
зескот73% пугали какими-то вымышленными фейками про Супрун. А теперь когда те кто пугал дорвались до власти, стали теми преславутыми докторами смерть
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04.11.2021 08:43 Відповісти
лапшу вешали еще ту, была технология - обгадить всех и так прийти к власти, а народ безмозглый...
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04.11.2021 09:50 Відповісти
Як там "Велике крадівництво"? Ще рекламу, що відремонтували за ковідні гроші дороги не познімали?
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04.11.2021 08:44 Відповісти
Зі ці цифри має бути кримінальна відповідальність влади.
Наступна владна команда (без прізвищ) мусить покарати за цей геноцид власних громадян. Щоб наступним не хотілось красти з "ковід-фонду" на дороги.
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04.11.2021 09:34 Відповісти
завышенные цены на продукты и коммунальные услуги вот это геноцид
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04.11.2021 09:58 Відповісти
завышеные цены на продукты - это последствия подорожания энергоносителей и горючего. Никто не будет производить и везти за сто км себе в убыток. А криминал да - есть в том что ВОРУЮТ безбожно эти конторы которые производят и разпределяют Энергетику и горючку в нашей стране. И крышуется это с самых верхов, сюда же Таможня и контрабанда. Взятки - вот вам и 60% от стоимости продуктов и тарифов.
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04.11.2021 10:12 Відповісти
Как в Бразилии - сделать, но вряд ли. Наша Вата на такое не пойдет. Слишком большой ЛОХТОРАТ.
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04.11.2021 10:14 Відповісти
В Германии бьют тревогу из-за "пандемии непривитых"
Вакцинацию прошли лишь 66% немцев.
- В среду власти сообщили о 2220 пациентах, находящихся на койках интенсивной терапии. Кроме того, за последнюю неделю в Германии от коронавируса умерло 666 человек.За неделю-у нас за день.Слабаки немцы.
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04.11.2021 09:40 Відповісти
Ціною своїх життів антиваксери продовжують агітувати за вакцинацію...
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04.11.2021 10:00 Відповісти
Побеспокойся за упоротых,хотя нет,не надо.им уже ничего не поможет!
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04.11.2021 10:04 Відповісти
Самокритично...
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04.11.2021 10:08 Відповісти
Может херсонские медики поделятся секретом чуда с остальной Украиной?
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04.11.2021 11:02 Відповісти
Коли більше 30000 може когось усунуть, але всі своі та рідненьки.
Вакцінувати під час піку захворюванності-Маладець
Збирати на вакцінацію сотні в хірургічних масках в приміщеннях без витяжної вентиляції-Маладець
Вакцінувати без визначення титру антитіл та ПЛР-Маладець.
Вакцини першої та другої дози розроблялись під інший варіант спайкового білку, третю дозу отримали одиниці.
Вакцінованих смерть забирає також ,через ускладнення-Маладець.
Існує авральна система подолання.
Прихована статистика кількості залишившихся в медицині робітників.
Треба заробітчан повертати-клубника, чорника, яблука закінчився сезон польових робіт, розпочався сезон Ковіду- треба за хворими дивитись, перегортати, виносити.
Влада надає кошти під час епідемії, в інші часи кладуть асфальт.
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04.11.2021 11:25 Відповісти
За все время пандемии из трёх миллионов как вы говорите там, заболевших, семьдесят тысяч умерших? ~3%? Если бы не массовое нагнетание психоза и парки, никто бы не знал что есть какая либо эпидемия. Короновирусы постоянно обитают вокруг нас, организм постоянно с ними контактирует, но это не повод объявлять человека заболевшим, есть такие которые живут в человеческом организме, как короновирус герпеса,
с помощью современных методов его можно обнаруживать постоянно и объявлять человека то заболевшим,то выздоровевшим.
Сейчас на слуху только короновирус, как в Украине, так и в России, где любая статистика смертности засекречена, а тут такая открытость? Странно, Да?
Ну очень удобно для корумпированных властей, люди запуганы, им не до коррупции, права и свободы ограничены, властям можно делать все!
Терпилы сидят по домам и трусятся от постоянно нагнетаемой паники, и любую смерть считают смертью от короновируса. Умер человек от сердечно-сосудистой приступа, короновирус! Ну он везде в окружающей среде, и человек контактирует с ним,и на слизистых оболочках можно обнаружить а можно и не обнаружить в зависимости от ситуации.
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05.11.2021 04:28 Відповісти
Нужно больше митингов антиваксов
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06.11.2021 00:32 Відповісти
 
 