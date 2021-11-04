COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження
В Україні зафіксовано 27 377 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 4 листопада. Це найвищий показник добової захворюваності країни від початку пандемії. До цього рекордний показник захворюваності був зафіксований 29 жовтня – 26 870 випадків зараження за добу та 28 жовтня – 26 071.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 3 листопада в Україні:
зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426);
299 272 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані - 86 304 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 5 472 особи;
летальних випадків – 699;
одужало – 12 464 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 006 463 особи;
одужало – 2 479 138 осіб;
летальних випадків – 70 146;
проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 895 720 людей, з них отримали одну дозу – 10 895 718 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 578 609 щеплень.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
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Мета візиту - перевірка роботи Центру вакцинації. Керівництво області, району та міста побаченим виявилися задоволеними. Адже Трускавецький Центр вакцинації - один з найкращих на Львівщині, в ньому щотижня вакцинується біля тисячі осіб, що значно перевищує загальнообласні статистичні показники на душу населення.
Зе давно вирішили вакцинувати Трускавець, щоб проводити свої "з'їзди" в "Пана Ріксуса"
Може... Ну ви мене коротше зрозуміли.
Як би не було масок ,лохдаунів,і ширялова то спокійно би жили собі і лікували свої хвороби,а не лоховід.
Наркомани наприклад теж довго не живуть ,бо регулярно ширяються.
Да, вирус есть но он практически не страшен для людей до 50-60 лет без тяжелых хроничек. Т.е. государство должно было активно прививать больное старшее поколение которое сейчас в больничках а не заниматься той х"рней которой оно занимается - кошмаря всю страну чтобы скрывать воровство из бюджета в огромных размерах!
Необходимо потакать для рейтинга.
Наступна владна команда (без прізвищ) мусить покарати за цей геноцид власних громадян. Щоб наступним не хотілось красти з "ковід-фонду" на дороги.
Вакцинацию прошли лишь 66% немцев.
- В среду власти сообщили о 2220 пациентах, находящихся на койках интенсивной терапии. Кроме того, за последнюю неделю в Германии от коронавируса умерло 666 человек.За неделю-у нас за день.Слабаки немцы.
Вакцінувати під час піку захворюванності-Маладець
Збирати на вакцінацію сотні в хірургічних масках в приміщеннях без витяжної вентиляції-Маладець
Вакцінувати без визначення титру антитіл та ПЛР-Маладець.
Вакцини першої та другої дози розроблялись під інший варіант спайкового білку, третю дозу отримали одиниці.
Вакцінованих смерть забирає також ,через ускладнення-Маладець.
Існує авральна система подолання.
Прихована статистика кількості залишившихся в медицині робітників.
Треба заробітчан повертати-клубника, чорника, яблука закінчився сезон польових робіт, розпочався сезон Ковіду- треба за хворими дивитись, перегортати, виносити.
Влада надає кошти під час епідемії, в інші часи кладуть асфальт.
с помощью современных методов его можно обнаруживать постоянно и объявлять человека то заболевшим,то выздоровевшим.
Сейчас на слуху только короновирус, как в Украине, так и в России, где любая статистика смертности засекречена, а тут такая открытость? Странно, Да?
Ну очень удобно для корумпированных властей, люди запуганы, им не до коррупции, права и свободы ограничены, властям можно делать все!
Терпилы сидят по домам и трусятся от постоянно нагнетаемой паники, и любую смерть считают смертью от короновируса. Умер человек от сердечно-сосудистой приступа, короновирус! Ну он везде в окружающей среде, и человек контактирует с ним,и на слизистых оболочках можно обнаружить а можно и не обнаружить в зависимости от ситуации.