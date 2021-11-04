COVID-19 в Україні: за добу померли 699 пацієнтів, зафіксовано рекордні 27 377 нових випадків зараження

В Україні зафіксовано 27 377 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 4 листопада. Це найвищий показник добової захворюваності країни від початку пандемії. До цього рекордний показник захворюваності був зафіксований 29 жовтня – 26 870 випадків зараження за добу та 28 жовтня – 26 071.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 3 листопада в Україні:

зафіксовано 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 787, медпрацівників – 426);

299 272 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 968 людей, повністю імунізовані - 86 304 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 472 особи;

летальних випадків – 699;

одужало – 12 464 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 006 463 особи;

одужало – 2 479 138 осіб;

летальних випадків – 70 146;

проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 895 720 людей, з них отримали одну дозу – 10 895 718 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 578 609 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.







