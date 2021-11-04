Саакашвілі за час голодування втратив уже 10% своєї ваги, це дуже небезпечно, - лікар Кіпшидзе
Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування у Руставській в'язниці, погіршується, він втратив 10% своєї ваги.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе.
"У середу отримано результати тестів стану здоров'я Міхеіла Саакашвілі, і за висновком лікарів консиліуму, вони погіршилися порівняно з колишнім консиліумом, що відбувся тиждень тому. Він скаржиться на прискорене серцебиття. Небезпечна ситуація може виникнути будь-якої миті", - заявив Кіпшидзе журналістам після відвідування в середу ввечері експрезидента у в'язниці.
Він повідомив, що наступний консиліум відбудеться в п'ятницю.
"Міхеіл Саакашвілі за час голодування втратив уже 10% своєї ваги, що дуже небезпечно", - сказав Кіпшидзе.
Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про висунення звинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.
У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.
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Яким чинов він їх потєрял, не уточнюють.
Жаль не знал, что это опасно. Может сержанты не так гоняли бы ))
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Хочет сдохнуть - ок. Его выбор.
Михеила нужно срочно спасать .