Саакашвілі за час голодування втратив уже 10% своєї ваги, це дуже небезпечно, - лікар Кіпшидзе

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування у Руставській в'язниці, погіршується, він втратив 10% своєї ваги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе.

"У середу отримано результати тестів стану здоров'я Міхеіла Саакашвілі, і за висновком лікарів консиліуму, вони погіршилися порівняно з колишнім консиліумом, що відбувся тиждень тому. Він скаржиться на прискорене серцебиття. Небезпечна ситуація може виникнути будь-якої миті", - заявив Кіпшидзе журналістам після відвідування в середу ввечері експрезидента у в'язниці.

Він повідомив, що наступний консиліум відбудеться в п'ятницю.

"Міхеіл Саакашвілі за час голодування втратив уже 10% своєї ваги, що дуже небезпечно", - сказав Кіпшидзе.

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Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про висунення звинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.