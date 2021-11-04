Reuters про вихід з пандемії: Контроль над коронавірусом буде встановлено до кінця 2022 року, він може перейти в сезонну хворобу

Пандемія коронавірусу може завершитися в деяких країнах у 2022 році. При цьому COVID-19 може перейти у форму сезонної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Епідеміологи очікують, що перші країни, які вийдуть з пандемії, матимуть певне поєднання високого рівня вакцинації та природного імунітету серед людей, котрі заразилися коронавірусом. Зокрема, Сполучені Штати, Велика Британія, Португалія та Індія.

Проте вчені попереджають, що коронавірус залишається непередбачуваним вірусом, який мутує з поширенням серед невакцинованого населення.

"Ми вважаємо, що в період від сьогодні до кінця 2022 року настане момент, коли ми отримаємо контроль над цим вірусом... коли ми зможемо значно знизити тяжкі захворювання та смертність", - заявила Марія Ван Керкхове, епідеміологиня, яка очолює роботу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з COVID-19.

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Очікується, що COVID-19, як і інші ендемічні захворювання, такі як малярія, залишатиметься основним фактором захворюваності та смертності протягом багатьох років.

"Ендемічний - не означає доброякісний", - сказала Ван Керкхове.

Деякі експерти кажуть, що зрештою коронавірус поводитиметься більш схоже на кір, який досі викликає спалахи в тих групах населення, де низький рівень охоплення вакцинацією.

Інші вважають, що COVID стане більше схожим на сезонне респіраторне захворювання, як грип. Або вірус може стати менш убивчим, уражаючи переважно дітей, але на це можуть піти десятиліття.