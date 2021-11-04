Рада сьогодні розгляне призначення чотирьох міністрів, голови Апарату ВР та податковий законопроєкт 5600

Верховна Рада на засіданні у четвер розгляне питання призначення нових міністрів оборони, реінтеграції тимчасово окупованих територій України, економіки та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Кадрові питання запропоновані до розгляду на початку засідання. Так, першим питанням Рада розгляне призначення Олексія Резнікова міністром оборони. Далі планується голосування за призначення Ірини Верещук віцепрем'єр-міністром – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Павла Рябікіна - міністром з питань стратегічних галузей промисловості; Юлії Свириденко - першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після цього парламентарії планують розглянути питання про призначення В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради.

Планується також розгляд проєкту постанови №6270 про звільнення Віталія Греня з посади члена Центральної виборчої комісії.

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Серед питань порядку денного - розгляд проєкту постанови №6252 "Про внесення зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Документом пропонується передбачити, що три тижні - з 16 листопада по 3 грудня - будуть пленарними.

До розгляду в другому читанні заплановано законопроєкти №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" та №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Верховна рада також розгляне сьогодні законопроєкти про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб, а також:

ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до міжнародного автомобільного сполучення від 17 грудня 1992 року;

законопроєкт про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки;

законопроєкт про вихід із угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконною міграцією;

законопроєкт про вихід України з Угоди про загальний аграрний ринок держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Крім цього, до розгляду на пленарному засіданні включено законопроєкти щодо: