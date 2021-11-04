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Рада сьогодні розгляне призначення чотирьох міністрів, голови Апарату ВР та податковий законопроєкт 5600

Рада сьогодні розгляне призначення чотирьох міністрів, голови Апарату ВР та податковий законопроєкт 5600

Верховна Рада на засіданні у четвер розгляне питання призначення нових міністрів оборони, реінтеграції тимчасово окупованих територій України, економіки та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Кадрові питання запропоновані до розгляду на початку засідання. Так, першим питанням Рада розгляне призначення Олексія Резнікова міністром оборони. Далі планується голосування за призначення Ірини Верещук віцепрем'єр-міністром – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Павла Рябікіна - міністром з питань стратегічних галузей промисловості; Юлії Свириденко - першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після цього парламентарії планують розглянути питання про призначення В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради.

Планується також розгляд проєкту постанови №6270 про звільнення Віталія Греня з посади члена Центральної виборчої комісії.

Також читайте: Комітет Ради з питань нацбезпеки рекомендує призначити Резнікова міністром оборони

Серед питань порядку денного - розгляд проєкту постанови №6252 "Про внесення зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Документом пропонується передбачити, що три тижні - з 16 листопада по 3 грудня - будуть пленарними.

До розгляду в другому читанні заплановано законопроєкти №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" та №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Верховна рада також розгляне сьогодні законопроєкти про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб, а також:

  • ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до міжнародного автомобільного сполучення від 17 грудня 1992 року;
  • законопроєкт про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки;
  • законопроєкт про вихід із угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконною міграцією;
  • законопроєкт про вихід України з Угоди про загальний аграрний ринок держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Крім цього, до розгляду на пленарному засіданні включено законопроєкти щодо:

  • внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлю, проєктування та встановлення кисневих станцій (друге читання);
  • про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (друге читання).

Автор: 

ВР (15073) Кабмін (14180) податки (3908) кисень (71)


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При нынешней узурпации Власти офисом Ермака в заседаниях Рады нет смысла. Открыть маленький филиал-кабинет на Банковой на первом этаже.....Осень на дворе, пора Революционная. надо что то и кого то менять в стране иначе дупа к весне полная.
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04.11.2021 08:55 Відповісти
Каковы истинные причины кадровых чисток Зеленского - эксперт
4 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%87%d0%b8%d1%81.html#comments Комментарии: 3






Нынешняя волна кадровых чисток, наверное, уже последняя. Далее будет предсмертный фарс. Возможно, вынос из кабинета…

Бесконечная кадровая чехарда Зеленского и Ермака объясняется тем, что они наивно надеятся найти таких управленцев, которые бы удовлетворяли следующим несовместимым критериям:

1. Быть послушными холуями, чтобы ОП мог свободно , в любое время ,вмешиваться в работу любого ведомства и давать ценные указания.

2. Не воровать лично, а обеспечивать восходящий поток наверх, за небольшой процент от потока. Не мешать ОП реализовывать свои схемы.

3. Эффективно управлять вверенным участком, чтобы Зеленский мог приписать себе в заслугу эти успехи

4. Кандидат должен также учитывать интересы Коломойского и самому искать варианты выходы , если эти интересы идут в противоречие с интересами З и Е.

Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

Легко видеть, что таких чудо - управленцев не существует в природе. Холуи есть, точнее холуев навалом. Но холуи не могут обеспечит выполнение п. 2,3 и 4. Именно потому что они холуи.

- https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D1%82.html «Горячая картошка» по-президентски: что может спасти Зеленского от крупных проблем

Кроме того, опыт показывает, что любой холуй буквально с первого дня начинает жестко работать на свой карман, то есть берет не по чину, не » как договаривались».

Почему?

Потому что холуй понимает, что ему выпала редкая удача, что больше такого в жизни никогда не будет, потому что холуй осознает, что он бездарная никчемность и поэтому с первого дня судорожно начинает набивать карманы. Тем более, что максимум, что может сделать с холуем Зеленский, это только его уволить, » по семейным обстоятельствам», да ещё и публично поблагодарить, чтобы сор из избы не выносить.

- https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE.html Эпоха Огидности Зеленского - политолог

Сейчас мы присутствуем при замене старой колоды холуев, на новую.

С каждой кадровой заменой ситуация с государственным управлением все ухудшается, потому что новые холуи договариваются на более привлекательных для себя условия и их качество падает, потому работать с одиозным Зеленским и его » Кварталом» соглашаются все более холуистые холуи, полные циники, откровенные болваны и коррупционеры.

Нынешняя волна кадровых чисток, наверное, уже последняя. Далее будет предсмертный фарс. Возможно, вынос из кабинета.
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04.11.2021 09:44 Відповісти
все равно скоро увольнять всех и вешать на них все проблемы. И Верещучку сцуку мерзкую.
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04.11.2021 09:47 Відповісти
План засідання ВР: призначити замість відсторонених дерьмакових маріонеток нових і обідрати мудрий нарід.
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04.11.2021 10:05 Відповісти
 
 