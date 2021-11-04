Рада сьогодні розгляне призначення чотирьох міністрів, голови Апарату ВР та податковий законопроєкт 5600
Верховна Рада на засіданні у четвер розгляне питання призначення нових міністрів оборони, реінтеграції тимчасово окупованих територій України, економіки та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Кадрові питання запропоновані до розгляду на початку засідання. Так, першим питанням Рада розгляне призначення Олексія Резнікова міністром оборони. Далі планується голосування за призначення Ірини Верещук віцепрем'єр-міністром – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Павла Рябікіна - міністром з питань стратегічних галузей промисловості; Юлії Свириденко - першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Після цього парламентарії планують розглянути питання про призначення В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради.
Планується також розгляд проєкту постанови №6270 про звільнення Віталія Греня з посади члена Центральної виборчої комісії.
Серед питань порядку денного - розгляд проєкту постанови №6252 "Про внесення зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Документом пропонується передбачити, що три тижні - з 16 листопада по 3 грудня - будуть пленарними.
До розгляду в другому читанні заплановано законопроєкти №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" та №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".
Верховна рада також розгляне сьогодні законопроєкти про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб, а також:
- ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до міжнародного автомобільного сполучення від 17 грудня 1992 року;
- законопроєкт про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки;
- законопроєкт про вихід із угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконною міграцією;
- законопроєкт про вихід України з Угоди про загальний аграрний ринок держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Крім цього, до розгляду на пленарному засіданні включено законопроєкти щодо:
- внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлю, проєктування та встановлення кисневих станцій (друге читання);
- про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (друге читання).
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4 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%87%d0%b8%d1%81.html#comments Комментарии: 3
Нынешняя волна кадровых чисток, наверное, уже последняя. Далее будет предсмертный фарс. Возможно, вынос из кабинета…
Бесконечная кадровая чехарда Зеленского и Ермака объясняется тем, что они наивно надеятся найти таких управленцев, которые бы удовлетворяли следующим несовместимым критериям:
1. Быть послушными холуями, чтобы ОП мог свободно , в любое время ,вмешиваться в работу любого ведомства и давать ценные указания.
2. Не воровать лично, а обеспечивать восходящий поток наверх, за небольшой процент от потока. Не мешать ОП реализовывать свои схемы.
3. Эффективно управлять вверенным участком, чтобы Зеленский мог приписать себе в заслугу эти успехи
4. Кандидат должен также учитывать интересы Коломойского и самому искать варианты выходы , если эти интересы идут в противоречие с интересами З и Е.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Легко видеть, что таких чудо - управленцев не существует в природе. Холуи есть, точнее холуев навалом. Но холуи не могут обеспечит выполнение п. 2,3 и 4. Именно потому что они холуи.
- https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D1%82.html «Горячая картошка» по-президентски: что может спасти Зеленского от крупных проблем
Кроме того, опыт показывает, что любой холуй буквально с первого дня начинает жестко работать на свой карман, то есть берет не по чину, не » как договаривались».
Почему?
Потому что холуй понимает, что ему выпала редкая удача, что больше такого в жизни никогда не будет, потому что холуй осознает, что он бездарная никчемность и поэтому с первого дня судорожно начинает набивать карманы. Тем более, что максимум, что может сделать с холуем Зеленский, это только его уволить, » по семейным обстоятельствам», да ещё и публично поблагодарить, чтобы сор из избы не выносить.
- https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE.html Эпоха Огидности Зеленского - политолог
Сейчас мы присутствуем при замене старой колоды холуев, на новую.
С каждой кадровой заменой ситуация с государственным управлением все ухудшается, потому что новые холуи договариваются на более привлекательных для себя условия и их качество падает, потому работать с одиозным Зеленским и его » Кварталом» соглашаются все более холуистые холуи, полные циники, откровенные болваны и коррупционеры.
Нынешняя волна кадровых чисток, наверное, уже последняя. Далее будет предсмертный фарс. Возможно, вынос из кабинета.