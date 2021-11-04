У США розпочинається масштабна COVID-вакцинація дітей 5-11 років, яка охопить 28 млн маленьких пацієнтів
Президент США Джо Байден заявив, що повноцінна кампанія з вакцинації дітей розпочнеться з наступного тижня і охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів.
Про це він сказав під час телезвернення у середу з Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Упродовж місяців ми планували та готувалися до вакцинації наших дітей. Наша програма активізується цього тижня, і щодня відправлятиметься (по країні – ред.) дедалі більше доз, щоби ми змогли запустити її на повну наступного тижня", - заявив президент США.
Він повідомив, що в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів.
"Це, в тому числі, місця, які батьки добре знають і яким довіряють – їхні місцеві аптеки, їхні педіатри, сімейні лікарі та дитячі лікарні", - уточнив Байден.
Президент підкреслив, що затверджена вакцина є безпечною та ефективною.
"Тому вакцинуйте своїх дітей, щоби захистити себе, захистити інших, зупинити поширення вірусу та допомогти нам подолати цю пандемію", - наголосив президент США.
Як повідомлялося, у вівторок американський регулятор, Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) остаточно рекомендував застосування в США вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років. Дітей щепитимуть двічі з інтервалом у три тижні, однак, на відміну від дорослих, зменшеними дозами.
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Діючий в Україні карантин містить норми (правила та заборони), що обмежують права і свободи людини, встановлені http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією України . Зокрема, правила карантину обмежують свободу пересування людини, встановлену http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_97/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#97 статтею 33 Конституції України .
Це обмеження полягає в тому, що на період дії карантину заборонено перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно(підпункт 1 пункту 10 Постанови КМУ за No641 від 22.07.2020 року Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
Тобто, гарантована http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією свобода пересування обмежена нормативно-правовим актом Кабінету міністрів України (підзаконним актом). Це обмеження відбулось з метою захисту суспільного інтересу, який полягає в протидії поширенню особливо-небезпечної хвороби.
Аналізуючи цю норму, а саме - застосовуючи зазначені вище норми http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України ,слід абстрагуватись від конфлікту особистого і суспільного інтересу, оскільки вирішальним у правозастосуванні, незалежно від будь-яких цілей і причин, є строга відповідність дій та рішень Уряду http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_06_17/pravo1/T161403.html?pravo=1 законам України і http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України . У разі, якщо з`ясовується, що ці рішення суперечать http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України , громадяни зобов`язані відмовитись від їх виконання. А у разі, якщо вони їх виконають, настане відповідальність, передбачена http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2021_03_30/pravo1/T012341.html?pravo=1 Кримінальним кодексом України .
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією України . В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#200 ст. 64 Конституції України ). Отже, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституція (найвищий закон) чітко і конкретно встановлює, щообмеження свободи пересування людини може бути встановлено лише в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Наразі, станом на момент розгляду справи в судовому засіданні, в Україні не введено ані воєнний, ані надзвичайний стан. Такі стани вводяться за указом Президента, затвердженим Верховною Радою України. Такого указу не існує. Відтак, будь-яке чинне обмеження свободи пересування, встановлене будь-яким нормативно-правовим актом Уряду, в умовах відсутності ВС чи НС, є таким, що прямо і безсумнівно суперечить http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України . Будь-яка людина повинна відмовитись від його виконання.
А також Кабмін немає повноважень затверджувати санітарні та протиепідемічні правила і норми, тому що це - компетенція МОЗ. Діючі накази МОЗ (про затвердження протоколу лікування COVID-19) встановлюють, що носіння маски здоровим людям в громадських місцях не потрібне.
Висновок: вимога вдягнути захисну маску незаконна. Будь-хто зобов`язаний відмовитись від виконання цієї вимоги. Ті, хто вимагають вдягнути захисну маску, підлягають кримінальному переслідуванню, про що необхідно подати до поліції заяву про злочин.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
Джерело: https://khreschatyk.news/parky-i-skvery-zakryvaly-dlya-zalyakuvannya-gromadyan-vyznav-viktor-lyashko/ https://khreschatyk.news/parky-i-skvery-zakryvaly-dlya-zalyakuvannya-gromadyan-vyznav-viktor-lyashko/
Вірити їм себе не поважать.
сволочи, вы - ссыкуны на службе у негодяев
только в этом году в Чикаго погибло от огнестрельных ранений больше детей, чем по всем США - от короновируса
американских детей не прививают от гриппа, у них гораздо больше шансов умереть от заразных болезней, в автокатастрофах и даже от ОРВИ
но компания Пфайзер видит потенциальный рынок в виде 1 миллиарда детей по всему миру, и им наплевать на всех нас
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ вакцина пусть убьёт красные кровяные тельца в крови ВАШИХ, но не наших детей
а Pfizer, Moderna, J&J зроблені справжніми фахівцями по ******** технологіям, для людей всього світу, а це серьозна відповідальність перед людством. Американці вже не раз рятували світ від усілякої чуми, це черговий та не останній.
https://www.cdc.gov/flu/highrisk/children.htm The best way to prevent flu is with a flu vaccine. CDC recommends that everyone 6 months and older get a seasonal flu vaccine each year, ideally by the end of October. Children can get vaccinated as soon as vaccine becomes available-even if this is in July or August. However, as long as flu viruses are circulating, vaccination should continue throughout flu season, even in January or later. More information on flu vaccination timing is available below. Keep in mind that vaccination is especially important for certain people who are higher risk of developing serious flu complications or who are in close contact with higher risk persons. This includes children at higher risk of developing complications from flu illness, and adults who are close contacts of those children.