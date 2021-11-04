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У США розпочинається масштабна COVID-вакцинація дітей 5-11 років, яка охопить 28 млн маленьких пацієнтів

У США розпочинається масштабна COVID-вакцинація дітей 5-11 років, яка охопить 28 млн маленьких пацієнтів

Президент США Джо Байден заявив, що повноцінна кампанія з вакцинації дітей розпочнеться з наступного тижня і охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів.

Про це він сказав під час телезвернення у середу з Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Упродовж місяців ми планували та готувалися до вакцинації наших дітей. Наша програма активізується цього тижня, і щодня відправлятиметься (по країні – ред.) дедалі більше доз, щоби ми змогли запустити її на повну наступного тижня", - заявив президент США.

Він повідомив, що в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів.

"Це, в тому числі, місця, які батьки добре знають і яким довіряють – їхні місцеві аптеки, їхні педіатри, сімейні лікарі та дитячі лікарні", - уточнив Байден.

Президент підкреслив, що затверджена вакцина є безпечною та ефективною.

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"Тому вакцинуйте своїх дітей, щоби захистити себе, захистити інших, зупинити поширення вірусу та допомогти нам подолати цю пандемію", - наголосив президент США.

Як повідомлялося, у вівторок американський регулятор, Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) остаточно рекомендував застосування в США вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років. Дітей щепитимуть двічі з інтервалом у три тижні, однак, на відміну від дорослих, зменшеними дозами.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5182) статистика (2251) США (23607) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+11
Алярм!!! Ахтунг!!! Риптилоиды убивают нашихдитей!!! Эта загавар! Мы имеим прАва на канституцию!!! Спасиба братьям одиннаротам ис питира и масквы за деньги на пратесты!!! Паши-мирсидесу отдельнае агромнае спасиба за изду на мирсидеси и тожи деньги на пратесты!!! Нада цилавать иконы!!!
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04.11.2021 09:02 Відповісти
+10
Сейчас у антиваксеров начнут взрываться днища
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04.11.2021 09:06 Відповісти
+8
ты такой смелый потому как своих детей нет? ну их и не будет,ибо тебе уже ввели сыворотку! гы-гы))))
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04.11.2021 09:11 Відповісти
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Подивіться на ролики які крутить влада про переповнені лікарні практично скрізь люди похилого віку. Це влада піклується про них бо у них (мама любит скорость https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C).
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04.11.2021 12:15 Відповісти
Ты какие-то курсы усовершенствования заканчивал или просто таким долбобёом уродился?
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04.11.2021 10:00 Відповісти
********* был твой папа , когда по буховке заехал твоей маме.
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04.11.2021 10:15 Відповісти
Ну вот, я так и знал что ты долбобё от рождения и курсов никаких не заканчивал, что подтверждает передачу долбобеизма от твоих родителей к их вышкребку.
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04.11.2021 10:23 Відповісти
Кто о чем , а идиотик о курсах ((:
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04.11.2021 10:28 Відповісти
Это голимый правокатор-питушок,тарапулька,работа у нее такая
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04.11.2021 10:23 Відповісти
Хочу привести очень простой пример На который думаю многие ( или почти никто) не обратил внимание. Вчера и позавчера мы могли наблюдать матчи Лиги Чемпионом Динамо- Барселона, Реал - Шахтер, Шериф- Интер. Многие подумают ну и при чем тут тема ковида.. Так вот В Испании стадион был заполнен до отказа, в Испании привито двумя дозами 80% взрослого населения , но при этом ВСЕ на трибунах В МАСКАХ, У нас ( где привито 2 дозами - 18%) и в Молдове ( где привито 2 дозами порядка 21%) и пускают на стадион 50% ( при том что они все равно сидят кучно) ВСЕ БЕЗ МАСОК . Вывод - "САВОК" не победим ( 30 лет ничего не изменил) и Пукин прав об " едином постсоветском народе", Это и по количеству вакцинированных и главное по отношению к пандемии .Испанцы не смотря на почти что поголовную вакцинацию все в масках ( про дистанцию на стадионе говорить глупо).. Поэтому возмущает отношение наших людей ( ну и молдаван) к подходу к карантинным мероприятиям на много больше чем к проблеме с вакцинацией. Но маемо що маемо.
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04.11.2021 10:00 Відповісти
Когда показывали бой Усика и Джошуа , то стадион в Англии был весь заполнен и ВСЕ были без масок.
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04.11.2021 12:03 Відповісти
Не боксом не интересуюсь. я больше по футболу. Ну и я привел пример Испании, а вы Англии. ( вероятно там выходцев из совка больше..)
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04.11.2021 14:01 Відповісти
Незаконність вимоги вдягнути захисну маску.

Діючий в Україні карантин містить норми (правила та заборони), що обмежують права і свободи людини, встановлені http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією України . Зокрема, правила карантину обмежують свободу пересування людини, встановлену http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_97/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#97 статтею 33 Конституції України .

Це обмеження полягає в тому, що на період дії карантину заборонено перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно(підпункт 1 пункту 10 Постанови КМУ за No641 від 22.07.2020 року Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

Тобто, гарантована http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією свобода пересування обмежена нормативно-правовим актом Кабінету міністрів України (підзаконним актом). Це обмеження відбулось з метою захисту суспільного інтересу, який полягає в протидії поширенню особливо-небезпечної хвороби.

Аналізуючи цю норму, а саме - застосовуючи зазначені вище норми http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України ,слід абстрагуватись від конфлікту особистого і суспільного інтересу, оскільки вирішальним у правозастосуванні, незалежно від будь-яких цілей і причин, є строга відповідність дій та рішень Уряду http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_06_17/pravo1/T161403.html?pravo=1 законам України і http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України . У разі, якщо з`ясовується, що ці рішення суперечать http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України , громадяни зобов`язані відмовитись від їх виконання. А у разі, якщо вони їх виконають, настане відповідальність, передбачена http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2021_03_30/pravo1/T012341.html?pravo=1 Кримінальним кодексом України .

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією України . В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#200 ст. 64 Конституції України ). Отже, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституція (найвищий закон) чітко і конкретно встановлює, щообмеження свободи пересування людини може бути встановлено лише в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Наразі, станом на момент розгляду справи в судовому засіданні, в Україні не введено ані воєнний, ані надзвичайний стан. Такі стани вводяться за указом Президента, затвердженим Верховною Радою України. Такого указу не існує. Відтак, будь-яке чинне обмеження свободи пересування, встановлене будь-яким нормативно-правовим актом Уряду, в умовах відсутності ВС чи НС, є таким, що прямо і безсумнівно суперечить http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України . Будь-яка людина повинна відмовитись від його виконання.

А також Кабмін немає повноважень затверджувати санітарні та протиепідемічні правила і норми, тому що це - компетенція МОЗ. Діючі накази МОЗ (про затвердження протоколу лікування COVID-19) встановлюють, що носіння маски здоровим людям в громадських місцях не потрібне.

Висновок: вимога вдягнути захисну маску незаконна. Будь-хто зобов`язаний відмовитись від виконання цієї вимоги. Ті, хто вимагають вдягнути захисну маску, підлягають кримінальному переслідуванню, про що необхідно подати до поліції заяву про злочин.
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04.11.2021 12:28 Відповісти
Взяв з відси

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
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04.11.2021 12:29 Відповісти
Когда принимали статьи этого закона.. О подобной пандемии ни кто и не думал ( как впрочем и о войне), не кто не мог даже представить о нашей нынешней жизни, как в сюрреализме - войны за порогом, мировой пандемии, системном кризисе,. и прочих прелестях.. Ну тогда значит власти нужно вводить ЧП ( чрезвычайное положение в стране с работой по принципу указов и жесткого их выполнения в связи с сложившейся обстановкой) Ну и еще посмотрел бы я на "плюющих" на решение центральной власти , даже не в очень то людоедские 60-70 года прошлого века на нашей же территории. Ну это так размышления в слух. Не нравится этот пример , возьмите ограничения в странах демократического Запада или наоборот в странах тоталитаризма ( Китай Раша..). Если по поводу принудительной вакцинации ( хотя она все же обязательна для значительных категорий населения по профессиональному признаку) еще есть вопросы, то уж по поводу остальных ограничений ( включая маски) у меня вопросов нет. У вас другое мнение, имеете право, как впрочем я на свое.
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04.11.2021 14:12 Відповісти
Вибачте але після всієї брехні яку льє влада (При введенні попереджувального карантину МОЗ орієнтувався на приклад інших країн. А парки і сквери для прогулянок закрили задля "психологічного ефекту", аби визвати у громадян тривогу і відчуття небезпеки. Про це розповів заступники міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Хрещатик.News. Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал - тільки актуальні новини Києва! За словами головного санепідемлікаря України, заборона на прогулянки в парках, так само як і дезінфекція доріг, не має під собою епідеміологічного підґрунтя. Проте вона викликає відчуття тривоги і створює певний психологічний ефект, що змушує людей дотримуватись карантину. "Коли я спочатку аналізував ті заходи, які запроваджувались в КНР, а потім в Італії, також з точки зору епідеміології, розмірковував, а навіщо вони це роблять. Якщо це крапельна інфекція, вона не впливає, наприклад на ці шляхи розповсюдження. Потім, коли починали аналізувати через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, тому потрібно створити психологічний якійсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту у людей з'являлось відчуття небезпеки і дотримання карантинних заходів, які вводились урядом", - пояснив сенс обмежувальних заходів українського карантину Віктор Ляшко.)

Джерело: https://khreschatyk.news/parky-i-skvery-zakryvaly-dlya-zalyakuvannya-gromadyan-vyznav-viktor-lyashko/ https://khreschatyk.news/parky-i-skvery-zakryvaly-dlya-zalyakuvannya-gromadyan-vyznav-viktor-lyashko/

Вірити їм себе не поважать.
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04.11.2021 15:29 Відповісти
Завтра він розповість що весь цей бардак для психологічного ефекту щоб більше людей загнати на ширкую
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04.11.2021 15:30 Відповісти
Підлітки вже роблять вакцину, донька моїх друзів вже зробила першу. До речі, сама виявила бажання, ніхто з батьків її не примушував. В 15 років вона все з'ясувала про вакцини, зважила всі за та проти, та як доросла людина прийняла рішення. Ніякі байки антиваксерів про бесплідність, смерть та чіпи її не зупинили.
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04.11.2021 10:26 Відповісти
ну все, побегу и сама колоться. раз 15летняя взвесила все за и против..
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04.11.2021 10:40 Відповісти
Ні в якому разі. Сидіть дома - відстрілюйтесь. Зрідка підіймайте перископ.
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04.11.2021 11:00 Відповісти
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04.11.2021 11:05 Відповісти
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04.11.2021 19:56 Відповісти
Процент антиваксеров = проценту дебилизации страны.
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04.11.2021 10:29 Відповісти
Да, только всё наоборот!
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04.11.2021 10:50 Відповісти
Билл Гейтц своих детей показательно уже вакцинировал ?
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04.11.2021 10:38 Відповісти
Показательно для кого? Для Украины и Совковии? (Соковия - в "Мстители" от Марвел) А что надо было транслировать? По спецзаказу?
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04.11.2021 10:57 Відповісти
я предлагаю ковидобесам уколоть своих 5-летних детей, но оставить в покое чужих
сволочи, вы - ссыкуны на службе у негодяев
только в этом году в Чикаго погибло от огнестрельных ранений больше детей, чем по всем США - от короновируса
американских детей не прививают от гриппа, у них гораздо больше шансов умереть от заразных болезней, в автокатастрофах и даже от ОРВИ
но компания Пфайзер видит потенциальный рынок в виде 1 миллиарда детей по всему миру, и им наплевать на всех нас
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ вакцина пусть убьёт красные кровяные тельца в крови ВАШИХ, но не наших детей
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04.11.2021 10:39 Відповісти
Ваші кацапята на расєї у лайні тонуть, коли падають у дірку туалетів на вулиці. Краще про них турбуйся, а у американських дітей майбутнє забезпечено.
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04.11.2021 11:08 Відповісти
Да,но недолгое,после уколом шмурдяком
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04.11.2021 11:49 Відповісти
Шмурдяк - це ваш «спутнік», який зроблений бидлом для бидла,
а Pfizer, Moderna, J&J зроблені справжніми фахівцями по ******** технологіям, для людей всього світу, а це серьозна відповідальність перед людством. Американці вже не раз рятували світ від усілякої чуми, це черговий та не останній.
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04.11.2021 12:14 Відповісти
Хтось забрехався
https://www.cdc.gov/flu/highrisk/children.htm The best way to prevent flu is with a flu vaccine. CDC recommends that everyone 6 months and older get a seasonal flu vaccine each year, ideally by the end of October. Children can get vaccinated as soon as vaccine becomes available-even if this is in July or August. However, as long as flu viruses are circulating, vaccination should continue throughout flu season, even in January or later. More information on flu vaccination timing is available below. Keep in mind that vaccination is especially important for certain people who are higher risk of developing serious flu complications or who are in close contact with higher risk persons. This includes children at higher risk of developing complications from flu illness, and adults who are close contacts of those children.
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04.11.2021 16:30 Відповісти
_Всего пару лет назад создали новую вакцыну - и уже ребятёнков рвутся ею переколоть! Вот уррроды! Пынок сбыта они расширяют, понимаете ли...
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04.11.2021 19:41 Відповісти
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