У США розпочинається масштабна COVID-вакцинація дітей 5-11 років, яка охопить 28 млн маленьких пацієнтів

Президент США Джо Байден заявив, що повноцінна кампанія з вакцинації дітей розпочнеться з наступного тижня і охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів.

Про це він сказав під час телезвернення у середу з Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Упродовж місяців ми планували та готувалися до вакцинації наших дітей. Наша програма активізується цього тижня, і щодня відправлятиметься (по країні – ред.) дедалі більше доз, щоби ми змогли запустити її на повну наступного тижня", - заявив президент США.

Він повідомив, що в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів.

"Це, в тому числі, місця, які батьки добре знають і яким довіряють – їхні місцеві аптеки, їхні педіатри, сімейні лікарі та дитячі лікарні", - уточнив Байден.

Президент підкреслив, що затверджена вакцина є безпечною та ефективною.

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"Тому вакцинуйте своїх дітей, щоби захистити себе, захистити інших, зупинити поширення вірусу та допомогти нам подолати цю пандемію", - наголосив президент США.

Як повідомлялося, у вівторок американський регулятор, Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) остаточно рекомендував застосування в США вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років. Дітей щепитимуть двічі з інтервалом у три тижні, однак, на відміну від дорослих, зменшеними дозами.