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"Під загрозою моя кар'єра та репутація": український актор Томусяк назвав "жахливою помилкою" внесення його імені до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України

Український актор Валентин Томусяк, якого Мінкульт 1 листопада додав за поданням СБУ до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, заявив, що сталася "жахлива помилка".

Про це актор написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в моєму житті сталася дуже прикра та шокуюча подія. Я дізнався, що моє ім’я було внесено до списку людей, які загрожують національної безпеці України, таке рішення було прийнято СБУ та МінКультом нашої країни. Чому? Тому що я начебто причетний до зйомок антиукраїнського фільму, знятому країною агресором, який ганебно описує події на Донбасі, назва якого ‚Солнцепёк’. Мені дивно, що я зараз маю писати цей пост, та начебто виправдовуватися, тому що не маю жодного відношення до цього продукту", - написав він.

Більше того, за словами актора, він не був у Росії або на окупованих РФ територіях з початку війни.

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"Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар’єра та репутація, а ще мій емоційний стан. Чекаю, що влада країни виправить цю жахливу помилку якомога швидше и принесе мені особисті вибачення", - резюмував Томусяк.

Нагадаємо, згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли: актори Павло Богомолов, Ілля Власов, Михайло Разінкін, Анастасія Бакланова, Роман Гусєв, Костянтин Гапонов, В'ячеслав Земляний, Максим Шпаковський, Андрій Фомін, Ілля Домбровський, Юрій Котов, Людмила Яковлєва, Ігор Лучихін, Тетяна Бурнакіна, Катерина Федченко, Катерина Насонова, Андрій Пензін, Володимир Міллер, Олександр Романов, Усейн Дегерменджі, Олександр Классен, Андрій Скабар, Сергій Воробйов, Валентин Томусяк, Олександр Загляєв, Роман Нікіфоров, Дмитро Лапшов, Олександр Марушев, Єгор Попов, Євген Кузьмін та Михайло Грищенко.

Таким чином, на цей момент у цьому переліку перебуває 258 осіб.

Під загрозою моя карєра та репутація: український актор Томусяк назвав жахливою помилкою внесення його імені до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України 01

Автор: 

актор (144) кіно (966) Міністерство культури (763) СБУ (13052) чорний список (86)


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Топ коментарі
+68
А лизоблюдов из Сватов внесли в список?
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04.11.2021 09:11 Відповісти
+37
Почитайте пост актора. Він не був в росії, не знімався в паРашенських фільмах.
Українофоби-рашисти спокійно приїздять в Україну, заробляють тут, а нормальних людей пресують.
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04.11.2021 09:32 Відповісти
+36
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04.11.2021 09:13 Відповісти
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А лизоблюдов из Сватов внесли в список?
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04.11.2021 09:11 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ета другоє!
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04.11.2021 09:27 Відповісти
Так, у список нагороджених особисто нелохом.
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04.11.2021 10:08 Відповісти
Голова не для того дана, чтобы шапку носить, а чтобы ум-разум копить.
чому не читав "русскую пословицу"
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04.11.2021 09:12 Відповісти
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04.11.2021 09:13 Відповісти
Так занеси денег и вычеркнут из спписка,
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04.11.2021 09:36 Відповісти
нет,это не ошибка! это возврат сталинских троек,доносов,наклёпов...вы же желали чтобы только не барыга? отримайте!
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04.11.2021 09:13 Відповісти
Ага, чтоб "как в Беларуси". Полкчили
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04.11.2021 14:41 Відповісти
Кіно внє палітікі?
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04.11.2021 09:14 Відповісти
Почитайте пост актора. Він не був в росії, не знімався в паРашенських фільмах.
Українофоби-рашисти спокійно приїздять в Україну, заробляють тут, а нормальних людей пресують.
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04.11.2021 09:32 Відповісти
Так Вава і каже що артисти внє палітікі.
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04.11.2021 09:36 Відповісти
Що там за телепні в СБУ? Це ж не вперше, понабирали сміття. Було би добре, якщо винні, заплатили актору компенсацію.
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04.11.2021 09:15 Відповісти
Заплатять, але з наших податків.
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04.11.2021 09:21 Відповісти
Та отож.
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04.11.2021 11:19 Відповісти
Так он участвовал в этой сраной кацапской поделке "солнцепек" или нет? У кого-то хватило нервов посмотреть?
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04.11.2021 09:16 Відповісти
Ні.
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04.11.2021 09:21 Відповісти
ні участвовал чи ні посмотреть?
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04.11.2021 12:19 Відповісти
Береза говорит 20 минут титры перечитывал - нет там Томусяка
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04.11.2021 09:28 Відповісти
Не в титрах дело. Морду ж то его не перепутаешь.
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04.11.2021 09:44 Відповісти
С тебя 300тыс. Все просто.
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04.11.2021 09:18 Відповісти
Та да! Тому як ввімкнув наївного. З нього - баббл, із СБУ - вибачення. Можна і навпаки, але гроші - вперед. (с)
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04.11.2021 09:21 Відповісти
Помилились. Буває.
Так само як вписали 120 штук не тих ворів у законі.
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04.11.2021 09:20 Відповісти
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04.11.2021 10:11 Відповісти
Насправді, виправдовуватися не треба. ПОЗОВ ПРОТИ ПРЕЗИДЕНТА ТА РНБО ТРЕБА ПОДАВАТИ! І про відшкодування моральних збитків не забути.
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04.11.2021 09:21 Відповісти
Тема си..к не раскрыта, чувак снимался, или не снимался?
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04.11.2021 09:21 Відповісти
Нет не снимался,он с начала войны вообще в кацапстане не был -просто кому то из зескота не нравится,видно...
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04.11.2021 09:54 Відповісти
"Ти не один". Більшість виборців вже також впевнені що з їх сторони в 2019 році "проізошла ужасная ошібка" в виборі влади.
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04.11.2021 09:22 Відповісти
К сожалению нет.
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04.11.2021 11:43 Відповісти
Дело в том, что на российском сайте кто-то случайно или умышленно добавил Валентина в список актеров, снятых в этой картине.
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04.11.2021 09:25 Відповісти
на каком?
я вчера три сайта связанных с кино пробежал - нет в его фильмографии "Солнцепека"
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04.11.2021 09:35 Відповісти
Опять 108 ошибок... Ну что ты будешь делать... Проклятые двоечники
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04.11.2021 09:26 Відповісти
Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку Источник: https://censor.net/ru/n3297574

Жизнь она такая.
В 14-ом (когда через линию разграничения шастали все) мой знакомый из наших людей (пьёт в меру) сделал замечание бойцу . С его слов калаш не стоял на предохранителе. Боец его послал на .... знакомый послал в ...... Не подрались. Но сейчас он в "Миротворце" и чёрном списке СБУ, чуть дальше Гиркина, но ближе Безлера. Ото так.
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04.11.2021 09:27 Відповісти
Для РНБО вже традиційно вводити санкції проти непричетних і оминати ворогів. Офіційний перелік акторів,каскадерів фільму "Сонцекпек" Томусяка - немає. Санкції, напевно, за те що в "Сватах" не знімався?
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04.11.2021 09:34 Відповісти
Как шас помню.
В Красноярске, в скверике, стоял памятник декабристу Ентальцеву (он там умер).
Рас....дяй, гвардейский поручик, в тот день проходил по Сенной площади. Но у жандармского полковника (который вёл следствие) он француженку раньше отбил. Там что то с минетом связано было. В итоге поручик - первый якобинец, друг Руссо и подрыватель устоев. На каторгу не натянул. Но ссылку сплёл. Ото так.
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04.11.2021 09:51 Відповісти
бред сивой кобылы
а написание фамилий боевиков с большой буквы тебя полностью палит сер гей
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04.11.2021 09:36 Відповісти
Имена собственные "Россия", фамилии людей "*****" пишутся с большой буквы.
Грамматика, и культура общения.
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04.11.2021 09:54 Відповісти
собственное имя "расии" - мордор
а фимилии есть у людей а не у животных с триколором которые воевали в моей стране.
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04.11.2021 11:56 Відповісти
Солдат міг і шмальнути... На посту, в зоні АТО. Часто за долі секунди потрібно зреагувати. В орків за таке при доророзі закопують. А ми толерантні...
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04.11.2021 09:38 Відповісти
Правильно сделали что внесли. Если такой умный пусть бы этот ватный знакомый сам пошёл в армию
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04.11.2021 10:07 Відповісти
Це логічно, ві загрожує нац безпеці пейсатої частини України!
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04.11.2021 09:27 Відповісти
Хто всі ці люди?
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04.11.2021 09:28 Відповісти
Ще один приклад, як функціонуватиме т.зв. "закон про олігархів"
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04.11.2021 09:30 Відповісти
Бидлота дорвалась до влади. От і результат. Фактично це історія більшовиків 1917р, яка повторюється в нашій Країні, в 21столітті.
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04.11.2021 09:36 Відповісти
Товарищ Сталин, сори ЗЕк, - это страшная ошибка
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04.11.2021 09:37 Відповісти
Гн. Актер, как вас там. Вы совсем охренели? Вас внесли в список по представлению самой СБУ, сам Данилов ставил закорючку под вашей фамилией. И вы смеете утверждать, что не виноваты? То есть, наши органы врут, а вы вот весь такой белый и пушистый? Да это дискредитация! Работа на врага! Вы мерзавец! Ждите расстрельную команду.
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04.11.2021 09:38 Відповісти
список актёров в фсб утверждали!? ни чего нового сбу передало фсб для редактирования и утверждения
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04.11.2021 09:38 Відповісти
А де сєпар і ворог сівоха? Чому нема у списку?
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04.11.2021 09:42 Відповісти
Ви забули про попередні помилки РНБО?
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04.11.2021 09:46 Відповісти
Ахахаха)))когда за вашим папой придут просто так -вы обязательно вспомните это выражение "нет дыма без огня"...капец ,21век,а у некоторых так и остался присталинский менталитет ...
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04.11.2021 10:00 Відповісти
Пані Валеріє, той менталітет можна змінити тільки "радикальним засобом від перхоті"ю
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04.11.2021 10:13 Відповісти
Кстати,пост про "нет дыма без огня" теперь сами убирайте -зекрысам пришлось актера вычеркнуть из этого списка,т к всем об этой их подлости стало известно )
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04.11.2021 10:06 Відповісти
Убрал! Не вижу в этом ничего плохого, признавать свои ошибочные мнения. Спасибо за информацию.
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04.11.2021 14:13 Відповісти
А еще есть "напустить тумана", "мутить воду"
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04.11.2021 11:50 Відповісти
ничего сбушники и власть сделать толком не умеют , такое ощущение что когда этот список составляли либо были обдолбаны чем то либо в хлам пьяные
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04.11.2021 09:45 Відповісти
Головне не якість а кількість!
Сидить собі такий новоспечений "літінант чотири місяці 26 тисяч", а йому пілковнік каже " віжу я шта в ІТ шаріш раз фільми смотришь па тіліфону. Ну ка мне актеров списак сделай та пабістраму. АТ єтава зависит как бістра я стану гініралам.
Літінант 4 місяці 26 тисяч забиває в Гугл актери театра і кіно і опа---- спісак гатов! Цілих 120 шт
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04.11.2021 09:58 Відповісти
"...Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 258 человек..."

В список які загрожують національній безпеці України треба записати всіх кацапів, а список з 200-300 козломордих повинен включати тих, які не несуть загрози.
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04.11.2021 10:01 Відповісти
А мабуть Ви маєте рацію...
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04.11.2021 10:14 Відповісти
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04.11.2021 10:18 Відповісти
Порядочные люди имеют честь извиниться и попросить прощения, если ошиблись.
Дело Шеремета показало всю "порядочность" власти Зеленского.
Продержали невиновных два года в СИЗО при том, что по видео элементарно видно, что люди по росту не подходят. Их эксперты фальсифицировали доказательства. Даже дело не закрыли еще при всем этом маразме обвинения. Сволочи и бездари.
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04.11.2021 10:33 Відповісти
Что бы точно избежать ошибок, надо его сперва расстрелять, а потом посмертно реабилитировать, тогда все будут довольны.
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04.11.2021 10:34 Відповісти
Почему почему........- потому что гладиолус
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04.11.2021 10:54 Відповісти
2017

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/123568/annot/ Благие намерения (Россия, Украина)
Костя взрослый

2017
смотреть онлайн
Мой лучший враг (Россия, Украина)
Роман - главная роль

2018

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/128073/annot/ По щучьему велению (Беларусь, Россия, Украина)
Игорь
массажист
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04.11.2021 12:15 Відповісти
реклама солнцепека прошла успешно
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04.11.2021 12:31 Відповісти
По ходу он врет и хайпожорит
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04.11.2021 13:30 Відповісти
А лизоблюдов из Сватов внести в список запретил Зеленский! Это же его бабало!!!
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04.11.2021 17:09 Відповісти
 
 