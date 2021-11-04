"Під загрозою моя кар'єра та репутація": український актор Томусяк назвав "жахливою помилкою" внесення його імені до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України

Український актор Валентин Томусяк, якого Мінкульт 1 листопада додав за поданням СБУ до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, заявив, що сталася "жахлива помилка".

Про це актор написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в моєму житті сталася дуже прикра та шокуюча подія. Я дізнався, що моє ім’я було внесено до списку людей, які загрожують національної безпеці України, таке рішення було прийнято СБУ та МінКультом нашої країни. Чому? Тому що я начебто причетний до зйомок антиукраїнського фільму, знятому країною агресором, який ганебно описує події на Донбасі, назва якого ‚Солнцепёк’. Мені дивно, що я зараз маю писати цей пост, та начебто виправдовуватися, тому що не маю жодного відношення до цього продукту", - написав він.

Більше того, за словами актора, він не був у Росії або на окупованих РФ територіях з початку війни.

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"Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар’єра та репутація, а ще мій емоційний стан. Чекаю, що влада країни виправить цю жахливу помилку якомога швидше и принесе мені особисті вибачення", - резюмував Томусяк.

Нагадаємо, згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли: актори Павло Богомолов, Ілля Власов, Михайло Разінкін, Анастасія Бакланова, Роман Гусєв, Костянтин Гапонов, В'ячеслав Земляний, Максим Шпаковський, Андрій Фомін, Ілля Домбровський, Юрій Котов, Людмила Яковлєва, Ігор Лучихін, Тетяна Бурнакіна, Катерина Федченко, Катерина Насонова, Андрій Пензін, Володимир Міллер, Олександр Романов, Усейн Дегерменджі, Олександр Классен, Андрій Скабар, Сергій Воробйов, Валентин Томусяк, Олександр Загляєв, Роман Нікіфоров, Дмитро Лапшов, Олександр Марушев, Єгор Попов, Євген Кузьмін та Михайло Грищенко.

Таким чином, на цей момент у цьому переліку перебуває 258 осіб.