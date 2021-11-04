"Під загрозою моя кар'єра та репутація": український актор Томусяк назвав "жахливою помилкою" внесення його імені до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України
Український актор Валентин Томусяк, якого Мінкульт 1 листопада додав за поданням СБУ до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, заявив, що сталася "жахлива помилка".
Про це актор написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в моєму житті сталася дуже прикра та шокуюча подія. Я дізнався, що моє ім’я було внесено до списку людей, які загрожують національної безпеці України, таке рішення було прийнято СБУ та МінКультом нашої країни. Чому? Тому що я начебто причетний до зйомок антиукраїнського фільму, знятому країною агресором, який ганебно описує події на Донбасі, назва якого ‚Солнцепёк’. Мені дивно, що я зараз маю писати цей пост, та начебто виправдовуватися, тому що не маю жодного відношення до цього продукту", - написав він.
Більше того, за словами актора, він не був у Росії або на окупованих РФ територіях з початку війни.
"Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар’єра та репутація, а ще мій емоційний стан. Чекаю, що влада країни виправить цю жахливу помилку якомога швидше и принесе мені особисті вибачення", - резюмував Томусяк.
Нагадаємо, згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли: актори Павло Богомолов, Ілля Власов, Михайло Разінкін, Анастасія Бакланова, Роман Гусєв, Костянтин Гапонов, В'ячеслав Земляний, Максим Шпаковський, Андрій Фомін, Ілля Домбровський, Юрій Котов, Людмила Яковлєва, Ігор Лучихін, Тетяна Бурнакіна, Катерина Федченко, Катерина Насонова, Андрій Пензін, Володимир Міллер, Олександр Романов, Усейн Дегерменджі, Олександр Классен, Андрій Скабар, Сергій Воробйов, Валентин Томусяк, Олександр Загляєв, Роман Нікіфоров, Дмитро Лапшов, Олександр Марушев, Єгор Попов, Євген Кузьмін та Михайло Грищенко.
Таким чином, на цей момент у цьому переліку перебуває 258 осіб.
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чому не читав "русскую пословицу"
Українофоби-рашисти спокійно приїздять в Україну, заробляють тут, а нормальних людей пресують.
Так само як вписали 120 штук не тих ворів у законі.
я вчера три сайта связанных с кино пробежал - нет в его фильмографии "Солнцепека"
Жизнь она такая.
В 14-ом (когда через линию разграничения шастали все) мой знакомый из наших людей (пьёт в меру) сделал замечание бойцу . С его слов калаш не стоял на предохранителе. Боец его послал на .... знакомый послал в ...... Не подрались. Но сейчас он в "Миротворце" и чёрном списке СБУ, чуть дальше Гиркина, но ближе Безлера. Ото так.
В Красноярске, в скверике, стоял памятник декабристу Ентальцеву (он там умер).
Рас....дяй, гвардейский поручик, в тот день проходил по Сенной площади. Но у жандармского полковника (который вёл следствие) он француженку раньше отбил. Там что то с минетом связано было. В итоге поручик - первый якобинец, друг Руссо и подрыватель устоев. На каторгу не натянул. Но ссылку сплёл. Ото так.
а написание фамилий боевиков с большой буквы тебя полностью палит сер гей
Грамматика, и культура общения.
а фимилии есть у людей а не у животных с триколором которые воевали в моей стране.
Сидить собі такий новоспечений "літінант чотири місяці 26 тисяч", а йому пілковнік каже " віжу я шта в ІТ шаріш раз фільми смотришь па тіліфону. Ну ка мне актеров списак сделай та пабістраму. АТ єтава зависит как бістра я стану гініралам.
Літінант 4 місяці 26 тисяч забиває в Гугл актери театра і кіно і опа---- спісак гатов! Цілих 120 шт
В список які загрожують національній безпеці України треба записати всіх кацапів, а список з 200-300 козломордих повинен включати тих, які не несуть загрози.
Дело Шеремета показало всю "порядочность" власти Зеленского.
Продержали невиновных два года в СИЗО при том, что по видео элементарно видно, что люди по росту не подходят. Их эксперты фальсифицировали доказательства. Даже дело не закрыли еще при всем этом маразме обвинения. Сволочи и бездари.
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/123568/annot/ Благие намерения (Россия, Украина)
Костя взрослый
2017
смотреть онлайн
Мой лучший враг (Россия, Украина)
Роман - главная роль
2018
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/128073/annot/ По щучьему велению (Беларусь, Россия, Украина)
Игорь
массажист