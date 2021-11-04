Епідзонування України: Тернопільщина повернулася до "жовтої" зони, у Києві та 20 областях "червоний" рівень з COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я поновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 4 листопада, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 800 (перевищення у 10,7 раза). Найвищий рівень захворюваності у Сумській області (1385) та Херсонській області (1343).
Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування – за норми не більше 20% для "помаранчевої" зони в країні цей показник становить 20,2%. Більше того, у 14 областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.
За даними за 3 листопада, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 – 91,5 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб. осіб у 100 тис. населення. Цей показник перевищено у Києві та 20 областях.
Також в Україні зайнято 69,3% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Цей показник перевищено у Києві та 13 областях.
За даними МОЗ, показники у Києві та 15 областях відповідають "червоній" зоні карантину, у шести областях - "помаранчевій", у трьох - "жовтій", зокрема у "жовту" зону за показниками перейшла Тернопільщина.
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