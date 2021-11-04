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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: Тернопільщина повернулася до "жовтої" зони, у Києві та 20 областях "червоний" рівень з COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: Тернопільщина повернулася до

Міністерство охорони здоров'я поновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 4 листопада, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 800 (перевищення у 10,7 раза). Найвищий рівень захворюваності у Сумській області (1385) та Херсонській області (1343).

Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування – за норми не більше 20% для "помаранчевої" зони в країні цей показник становить 20,2%. Більше того, у 14 областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

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За даними за 3 листопада, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 – 91,5 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб. осіб у 100 тис. населення. Цей показник перевищено у Києві та 20 областях.

Також в Україні зайнято 69,3% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Цей показник перевищено у Києві та 13 областях.

За даними МОЗ, показники у Києві та 15 областях відповідають "червоній" зоні карантину, у шести областях - "помаранчевій", у трьох - "жовтій", зокрема у "жовту" зону за показниками перейшла Тернопільщина.

Епідзонування України: Тернопільщина повернулася до жовтої зони, у Києві та 20 областях червоний рівень з COVID-госпіталізації, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5405) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Давным-давно укололся. И жив-здоров. А ты чего из-под забора лаешь? Чего такое злое? Ссышь в реанимации задохнуться? Правильно, бойся. А в Моршине хер ложили на твои страхи. Иди уколись и не истери здесь. И поблагодари братьёв своих из Питера и Москвы за деньги.
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04.11.2021 09:22 Відповісти
+1
Моршин. Антиваксеры, есть чё перднуть ротом?
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04.11.2021 09:14 Відповісти
+1
Якщо можете, надайте для порівняння захворюваність у Моршині в до вакцинальний період. Бажано початок листопаду 2020 року. Бажано порівнювати захворюваність за аналогічні періоди та в одному і тому ж місці. Можливо не все так райдужно, як Вам розповідають. А може завдяки саме Вам кількість охочих вакцинуватись суттєво збільшиться.
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04.11.2021 09:34 Відповісти
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Моршин. Антиваксеры, есть чё перднуть ротом?
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04.11.2021 09:14 Відповісти
Давным-давно укололся. И жив-здоров. А ты чего из-под забора лаешь? Чего такое злое? Ссышь в реанимации задохнуться? Правильно, бойся. А в Моршине хер ложили на твои страхи. Иди уколись и не истери здесь. И поблагодари братьёв своих из Питера и Москвы за деньги.
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04.11.2021 09:22 Відповісти
Кто вы, мракобесы, такие, чтобы кому-то указывать места? Кто дал вам такое право? 3 и 2 сложить не в состоянии, а все туда же. Вы даже советы давать не можете, потому что в нынешнее время даже в маршрутке вам места нет. И с работы вас скоро погонят, как прокаженных. Тебе хлеба купить в магазине или еще пускают? Не даю команду и не советую, просто напоминаю: поблагодари своих одиннаротных братьев из Питера и Москвы за деньги на протесты. И Пашу-Мерседеса, гниду гебнявую, тоже.
И вообще, не мешай мне, я обновления качаю через 5G. Хочу 1С прямо в мозг установить с помощью чипа, ага. Ты не в курсе, где драйвера скачать?
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04.11.2021 10:05 Відповісти
Зашибись, что ты все понимаешь и таким отсталым, как я, все разъясняешь. Умничка. Так хлеба купить тебе?
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04.11.2021 10:36 Відповісти
Вась, хлеба-то купить???
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04.11.2021 10:46 Відповісти
Да уж побогаче тебя, мракобеса. Продавали и продавать будут. А тебе купить?
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04.11.2021 11:10 Відповісти
Стой, стой, возвышенный! Ты про хлеб мне не ответил! Я же помочь хочу...
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04.11.2021 11:21 Відповісти
И еще, вася. Ты с рождения и до смерти живешь в мире, где всеми манипулируют. Информационные технологии, цифровые, финансы и многое-многое другое. Каким идиотом нужно быть, чтобы сраную прививку считать вселенским злом? Мы получаем в жизни массу прививок, но эта тебя вот прям порвала. Вась, ты дурачок? Хотя чего я спрашиваю, ты безусловно дурачок.
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04.11.2021 10:44 Відповісти
Зато ты пипец какой возвышенный! Ты - ярчайший пример эффекта Данинга-Крюгера, вася. Но лечить твои мозги я не буду. Ты дурак, дураком и подохнешь. Дай Бог, чтобы не в реанимации от удушья. Так хлеба-то купить тебе, мракобес?
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04.11.2021 11:12 Відповісти
Якщо можете, надайте для порівняння захворюваність у Моршині в до вакцинальний період. Бажано початок листопаду 2020 року. Бажано порівнювати захворюваність за аналогічні періоди та в одному і тому ж місці. Можливо не все так райдужно, як Вам розповідають. А може завдяки саме Вам кількість охочих вакцинуватись суттєво збільшиться.
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04.11.2021 09:34 Відповісти
 
 